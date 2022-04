"Oroszország megpróbál megsemmisíteni minket" - mondja Ukrajna first ladyje

Ukrajna first ladyje szerint az orosz erők "népirtást" akarnak elkövetni és "meg akarják semmisíteni az ukránokat" - írja a brit Sky News

Olena Zelenszka a Rzeczpospolita című lengyel lapnak adott interjújában azt mondta, hogy a Kreml erőinek ukrajnai akciói egyenesen arra engednek következtetni, hogy Oroszország "el akarja pusztítani" az országot.

Amit az orosz csapatok tesznek Ukrajnában, az közvetlenül arra enged következtetni, hogy az oroszok megpróbálják teljesen megsemmisíteni az ukránokat. Ez az igazi céljuk

- mondta az ország első asszonya.

Zelenszka kijelentette, hogy nem a nyilatkozatok, hanem a tettek alapján fogja megítélni az orosz csapatokat, és "mindenkinek azt tanácsolja, hogy ugyanezt tegye".

Igen, meggyőződésem, hogy az oroszok el akarnak pusztítani minket. Népirtást akarnak elkövetni. És nem számít, hogy mit mondanak, mert a szavaik nem egyeznek a tetteikkel

- folytatta.

A first lady azt is elmondta, hogy az ukrajnai háború nem változtatta meg férjét, Volodimir Zelenszkij elnököt, aki mindig is "olyan ember volt, akire lehetett számítani".

Olena Zelenszka hozzátette:

A háború nem változtatta meg őt. Meg kell érteni, hogy mindig is ilyen volt. Olyan ember volt, akire lehetett számítani. Egy olyan ember, aki soha nem fog kudarcot vallani. Aki a végsőkig kitart. Csak most már az egész világ látta azt, ami korábban talán nem mindenki számára volt világos.

Címlapkép: Az ukrajnai nagy éhínség, a holodomor legalább hárommillió halálos áldozatának kijevi emlékmûvénél tartott megemlékezésen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a felesége, Olena 2021. november 27-én. Az 1932-33-as éhínséget a sztálini önkény idézte elõ az akkor szovjet tagköztársaság Ukrajnában. Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko