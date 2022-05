Putyin váratlan húzása miatt nagyot fordult a világ - Egyetlen lövés nélkül hatalmas győzelmet arathat a NATO

Heteken belül bejelentheti Svédország, hogy Finnországgal együtt csatlakozni kíván a NATO-hoz. A kormányzó szociáldemokraták hagyományos semlegességi politikáját Oroszország Ukrajna elleni inváziója írta felül. A NATO számára jelentős nyereség lenne a stratégiailag kiemelten fontos fekvésű Svédország csatlakozása, miután a skandináv ország fejlett – többek között a Gripen vadászgépeket gyártó – hadi iparral rendelkezik, valamint hadseregének modernizációs szintje számos NATO-tagállam mutatóit is felülmúlja.

Pár hét múlva, a május 16-ával kezdődő héten Svédország és Finnország közösen jelentheti be, hogy felvételüket kérik a NATO-ba – értesült a héten az Iltalehti című finn lap. Az újság szerint Stockholm arra kérte Helsinkit, hogy késleltesse a NATO-csatlakozási szándékának bejelentését, hogy a két, egymással szorosan együttműködő észak-európai ország egyszerre jelenthesse be kérelmét a katonai szövetségbe történő felvételre. Erre pedig a finn lap szerint Helsinki támogatóan reagált. Az Iltalehti nem nevezte meg értesülésének forrását, azonban az Expressen svéd lap stockholmi kormányzati forrásai megerősítették a finn napilap értesülését.

A finnek előrébb tartanak

Stockholmnak azért kellett arra kérnie Helsinkit, hogy várjon még a NATO-csatlakozási szándékának bejelentésével, mert Finnországban előrébb tart a katonai szövetséghez való csatlakozás kérdésének kormányzati és parlamenti megvitatása. A finn kormányfő április közepén jelentette be, hogy Helsinki „heteken belül” döntést hozhat abban a kérdésben, hogy kérje-e felvételét a NATO-ba. A finn parlament ugyanis már a múlt héten megkezdte a kormány által április 13-án bemutatott, az ország nemzetbiztonsági környezetének megváltozásáról szóló fehér könyv megvitatását. A jelentés nem tett direkt ajánlást a NATO-hoz való csatlakozásra vonatkozóan, azonban az átalakuló biztonságpolitikai környezetben meglehetősen pozitív színben tünteti fel a NATO-tagságot.

A finn helyzethez képest Svédország meglehetősen lemaradt a NATO-csatlakozás kérdésének kormányzati, parlamenti megvitatása terén.

Ennek fő oka, hogy a kisebbségben egyedül kormányzó szociáldemokraták Oroszország Ukrajna elleni inváziójáig egyáltalán nem támogatták Svédország NATO-tagságát. A párt novemberi kongresszusa még a szociáldemokraták azon korábbi, több évtizedes álláspontját támogatta, amely szerint a katonai el nem köteleződés jelenti a svéd biztonságpolitika alapját, emiatt pedig az országnak nem szabad csatlakoznia a NATO-hoz. A svéd kormányfő, Magdalena Andersson az Ukrajna elleni orosz invázió február 24-i megindítása utáni első hetekben még azzal hessegette el a NATO-csatlakozásra szóló felhívásokat, hogy az „tovább destabilizálná” az észak-európai biztonsági helyzetet. Március végére viszont már azt közölte, hogy „nem zárja ki” a NATO-csatlakozás lehetőségét, a finn kormányfővel tartott április közepi tárgyalását követő sajtótájékoztatón pedig azt mondta:

a mostani egy nagyon fontos időszak a történelemben. Van egy február 24. előtti és utáni időszak. A biztonsági helyzet teljesen megváltozott.

A svéd kormány eredetileg csak május 31-én hozta volna nyilvánosságra az ország biztonságpolitikai helyzetének – Oroszország ukrajnai inváziója miatt szükségessé váló – felülvizsgálatáról szóló jelentését. Múlt héten azonban a svéd külügyminiszter közölte: több mint két héttel előrébb hozzák a jelentés kiadását május 13-ára, amit azzal indokolt, hogy az ugyanerről a témáról szóló finn kormányzati jelentés már elkészült, így „nagy a nyomás” Stockholmon.

Parlamenti többség a NATO-tagság mellett, népszavazás nem lesz

A kormányzati jelentés május 13-i megjelenésével így még lesz is valamennyi idő a NATO-csatlakozásra vonatkozó közös finn és svéd szándék május 16-ával kezdődő héten történő bejelentéséig arra, hogy a svéd kormányzat megfelelően meg tudja indokolni döntését. A stockholmi parlamentnek viszont nem sok ideje lesz a kérdés részletes megvitatására, illetve a NATO-csatlakozási kérelem benyújtásának jóváhagyására. Azt viszont tudni lehet, hogy a parlamentben már április közepén – amikor a szociáldemokraták még csak megkezdték a NATO-csatlakozás kérdésének párton belüli megvitatását – többségbe kerültek a NATO-csatlakozást támogató képviselők. A NATO-ba történő belépést addig is támogató jobbközép pártok – a Mérsékelt Párt, a Centrum Párt, a kereszténydemokraták és a liberálisok – mellett ugyanis a jobboldali populista Svéd Demokraták, a második legnagyobb ellenzéki párt is bejelentette: a NATO-csatlakozás mellett vannak.

A jobbközép pártok, illetve a Svéd Demokraták szavazataival amúgy a svéd parlament már 2020 decemberében megszavazta az úgynevezett NATO-opciót, ami az ország egy jövőbeni NATO-csatlakozásának parlamenti engedélyezését jelentette. A szociáldemokraták, illetve az akkori koalíciós partnerük, a zöldek, valamint a kisebbségi kormányt kívülről támogató Baloldali Párt ekkor nemmel szavazott. A "NATO-opció" elfogadása ugyan nem jelent semmiféle kötelezettségvállalást a katonai szövetséghez való csatlakozásra – Finnországnak is 1995 óta van ilyen opciója –, de a parlament részéről a NATO-tagság felé tett fontos lépésnek tekinthető.

A svéd kormányfő csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy a kormányzat nem tervezi népszavazás kiírását a NATO-csatlakozás jóváhagyásáról, amit azzal indokolt, hogy szerinte ez a kérdés nem alkalmas arra, hogy referendum döntsenek róla, mivel sok bizalmas nemzetbiztonsági információt érint, amelyet a népszavazási kampányban nem lehetne megvitatni. A legnagyobb ellenzéki erő, a NATO-tagságot támogató Mérsékelt Párt szintén nem tartja szükségesnek a referendum kiírását.

Ha lenne is népszavazás, a jelenlegi közvélemény-kutatási felmérések szerint a lakosság megszavazná a NATO-tagságot, miután Oroszország Ukrajna elleni inváziója nemcsak a parlamenten belül, hanem a svéd közvéleményben is megteremtette a NATO-párti többséget. Márciusban fordult elő először, hogy a közvélemény többsége támogatta a NATO-csatlakozást (januárban még csak a megkérdezettek 42 százaléka volt NATO-párti). A márciusi 51 százalékos NATO-párti tábor pedig április közepi adatok szerint már 57 százalékra nőtt. A csatlakozást ellenzők aránya ezzel párhuzamosan a márciusi 24 százalékról 21 százalékra csökkent.

Gunilla Herolf, a Svéd Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének tudományos főmunkatársa szerint svéd külpolitikai körökben egyre nagyobb az egyetértés abban, hogy Svédország benyújtja csatlakozási kérelmét a NATO-hoz. Bár a szociáldemokrata párton belül még mindig vannak olyanok, akik nem támogatják a NATO-tagságot, Herolf szerint a párt vezetése képes lesz arra, hogy a NATO-csatlakozás kérvényezését elfogadtassa a tagsággal a párt különböző fórumain május végéig tartó egyeztetéseken. Az április közepi közvélemény-kutatás szerint a szociáldemokrata párt szavazói körében is nőtt a NATO-tagságot pártolók aránya az utóbbi időszakban, és már ők is többen támogatják a csatlakozást, mint ahányan ellenzik azt.

Kiemelt NATO-partner

Bár a 2014 óta hatalmon lévő (2021 őszéig a zöldekkel koalícióban kormányzó) szociáldemokraták egészen a legutóbbi hetekig a hagyományos svéd semlegességi politikát követve nem támogatták a NATO-tagságot, az utóbbi években az ország igen szoros együttműködést alakított ki a NATO-val (például közös hadgyakorlatok révén) Oroszország 2014-es ukrajnai fellépése, a Krím annektálása óta.

Mondhatni, hogy Svédország Finnországgal együtt a NATO két legfontosabb szövetségesévé nőtte ki magát.

Svédország Finnországgal együtt 1994-ben csatlakozott a NATO Partnerség a Békéért programjához, majd 1997-ben lett tagja az Euro-atlanti Partnerségi Tanácsnak, a NATO-tagállamok és a partnerországok közötti dialógust szolgáló multilaterális fórumnak. A NATO-partnerországai közül Svédország és Finnország úgynevezett kiemelt partnerségi lehetőségekkel (Enhanced Opportunity Partners, EOP) bíró országnak számít, ami a katonai szövetséggel való partnerség legszorosabb, 2014-ben bevezetett formáját jelenti. Svédországon, illetve Finnországon kívül még Ausztrália, Grúzia, Jordánia és Ukrajna tartozik ebbe a körbe. Svédország Finnországgal együtt azonban az EOP-országok között is külön kategóriát jelent, hadseregük fejlettsége, valamint a NATO észak-európai és balti tagállamait összekötő, kiemelt fontosságú földrajzi elhelyezkedésük miatt.

A NATO-csatlakozással Svédország a több mint kétszáz évre visszanyúló semlegességi politikájának vetne véget. Az utolsó háborút még Norvégiával vívta 1814-ben, kimaradt az első és a második világháborúból is. A NATO-tagság mellett érvelő tábor szerint az ország semlegessége valójában mítosz volt, mivel szerintük Svédország csak úgy maradt ki a második világháborúból, hogy fontos gesztusokat tett a náci Németország számára. Ennek keretében megengedte a német csapatoknak, hogy a svéd vasútvonalakon közlekedjenek Németország és Finnország között. A hidegháború időszakában pedig semlegessége ellenére titokban együttműködött a NATO-val. A szigorú semlegesség politikáját az 1995-ös EU-csatlakozással adta fel, amelyet a katonai el nem kötelezés politikája váltott fel.

A svéd kormány február végén úgy döntött, hogy fegyvereket szállít az orosz agresszió ellen harcoló Ukrajnába. Az ötezer páncéltörő fegyver küldése történelmi jelentőségű lépés, mert 1939 óta – amikor a Szovjetunió által megtámadott Finnországba szállított fegyvereket – először fordult elő, hogy Svédország fegyvereket küldött egy háborúban álló országba. Március végén újabb ötezer páncéltörő fegyver küldéséről döntött Stockholm.

Növekvő védelmi büdzsé

Március közepén a svéd kormány a romló európai biztonsági helyzetre hivatkozva közölte, hogy az éves védelmi kiadások mértékét a lehető leghamarabb a GDP 2 százalékára kívánja növelni, bár pontos időpontot nem adott meg arra vonatkozóan, mikor érhető el ez a szint. A svéd hadsereg viszont április közepén azt közölte, hogy az ország védelmi költségvetése 2028-ban érheti el a GDP 2 százalékát. A NATO éppen ekkora védelmi kiadási szintet ír elő a tagállamok számára, bár a legtöbb tagország nem teljesíti ezt. Magyarország esetében 2021-re vonatkozóan 1,6 százalékos értéket mutatott ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet.

A tavalyi adatok szerint Svédország a GDP 1,3 százalékát fordítja védelmi kiadásokra, ami jóval elmarad az 1980-as évek eleji 3 százalék körüli értéktől. A védelmi büdzsé hidegháború végét követő sok évnyi megszorítása után az utóbbi években, a Krím 2014-es orosz annektálására reagálva már növekedni kezdtek a védelmi kiadások. A növekvő védelmi büdzsé részeként az ország 2018-ban Patriot légvédelmi rakétarendszert vásárol az amerikai Raytheon hadiipari cégtől, aminek leszállítására tavaly került sor. Az erősödő orosz fenyegetésre válaszul emellett Svédország 2017-ben újra bevezette a 2010-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálatot, valamint 2018 januárjától újra állandó katonai jelenlétet épített ki a balti-tengeri, stratégiai fontosságú Gotland-szigeten. Svédország legnagyobb szigete már egyszer közvetlenül megtapasztalhatta, mit jelent az orosz fenyegetés: 1808-ban ugyanis egy hónapra megszállta az orosz hadsereg az 1808-1809-es orosz-svéd háborúban, amelynek végén az addig Svédországhoz tartozó Finnország Oroszországhoz került, amelytől majd csak 1917-ben vált függetlenné.

Októberben a svéd parlament arról is döntött, hogy 2021 és 2025 közötti időszakban 40 százalékkal megnövelik az ország védelmi költségvetését, amelynek összege 2025-re a tervek szerint 11 milliárd dollárt tesz majd ki. A skandináv ország tervei között az is szerepel, hogy a hadsereg létszámát 2030-ra 60 ezerről közel 100 ezer főre növelik. Emellett Stockholm a haditengerészet légvédelmi rakétákkal való korszerűsítését, új hajók építését, valamint egy új generációs vadászrepülőgép kifejlesztését is tervezi.

A NATO-hoz való csatlakozási szándék május közepi bejelentése, valamint annak ellenére, hogy a NATO főtitkára gyors csatlakozási folyamatot ígér Svédországnak és Finnországnak, könnyen elképzelhető, hogy a két észak-európai ország csak az év vége felé válik NATO-taggá. A felvétel eljárás ugyanis hónapokat vehet igénybe. A csatlakozási kérelem hivatalos benyújtása, valamint a két ország NATO általi formális „meghívását” követően a katonai szövetségnek tagsági akciótervet kell kidolgoznia a két csatlakozó ország számára. Erre válaszul a két aspiráns országnak majd meg kell fogalmaznia a NATO felé tett vállalásait. A NATO-n belüli szerepvállalás pontos meghatározása után várhatóan ősszel írhatják alá a csatlakozási szerződést, amit a jelenlegi 30 NATO-tagállamnak, illetve a két belépő országnak is ratifikálnia kell, ami heteket vehet igénybe.

Orosz fenyegetések

Oroszország az utóbbi hónapokban többször is figyelmeztette Finnországot és Svédországot, hogy súlyos következményei lesznek, ha a két ország csatlakozik a NATO-hoz. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese, volt államfő április közepén azt mondta, hogy Finnország és Svédország NATO-csatlakozása esetén Oroszország kénytelen lenne megerősíteni katonai, különösen nukleáris képességeit a Balti-tenger térségében, és emiatt nukleáris fegyvereket telepítene a svéd fővárostól mindössze 500 kilométerre fekvő, a Lengyelország és Litvánia között található kalinyingrádi orosz exklávéba. A litván védelmi miniszter erre reagálva azonban közölte: Medvegyev fenyegetése semmi újdonságot nem jelent, mivel Moszkva már jóval az ukrajnai háború előtt nukleáris fegyvereket telepített Kalinyingrádba.

Az Aftonbladet című svéd napilap a héten arról számolt be, hogy értesülése szerint az Egyesült Államok és Nagy-Britannia biztosítékot adott Stockholmnak arra, hogy ha Svédországot támadás éri a NATO-csatlakozási kérelem benyújtása és a NATO-taggá válás közötti várhatóan több hónapig tartó átmeneti időszakban – amikor is még Svédország nem élvezné a NATO-tagsággal járó kollektív védelmet –, akkor is az ország védelmére kelnek.

Március végén Olaf Scholz német kancellár pedig azt közölte a svéd miniszterelnökkel folytatott berlini tárgyalásait követő sajtótájékoztatón, hogy ha Oroszország esetleg megtámadná Svédországot, akkor az EU kölcsönös védelmi záradékának megfelelően Stockholm számíthat arra, hogy a többi EU-tagállam a védelmére kel. Az EU 2009-ben hatályba lépett Lisszaboni Szerződése vezette be a kölcsönös védelmi záradékot, amely szerint, ha egy uniós ország területét fegyveres támadás éri, akkor a többi uniós ország köteles minden rendelkezésére álló eszközzel segíteni és támogatni azt.

Svéd szakértők szerint a svéd NATO-csatlakozási folyamat során Oroszország a harcias retorika mellett konkrét lépésekkel is majd kifejezi nemtetszését Svédország NATO-ba történő belépésével kapcsolatban, így Moszkva részéről légtérsértésekre, kibertámadásokra is kell számolni.

Március elején pár nappal azután, hogy Moszkva a NATO-csatlakozás következményeire figyelmeztette Svédországot, négy orosz vadászgép Gotland-sziget környékén egy percre berepült a svéd légtérbe. Svéd médiaértesülések szerint a Kalinyingrádból felszállt gépek közül kettőnél a svéd légierő által készített felvételek nukleáris fegyvereket is kimutattak.

Stefan Ring katonai szakértő szerint Moszkva ezzel azt a jelzést küldte Svédországnak, miszerint fontolóra veheti a nukleáris fegyverei használatát is.

A napokban pedig a finn, illetve a svéd hírszerzés vezetői figyelmeztettek arra, hogy a két országnak a NATO-csatlakozás mérlegelésének időszakában fel kell készülnie a fokozott orosz kémtevékenységekre, kibertámadásokra, valamint a finn és svéd törvényhozók befolyásolására irányuló kísérletekre. Svédország hírszerzésének vezetője kiemelte: a svéd biztonsági szolgálatok már évek óta készülnek az ország gazdaságát és politikai döntéshozatalát célzó esetleges orosz fenyegetésekre.

Nagy nyereség lenne a NATO-nak a svéd csatlakozás

Szakértők szerint Finnország és Svédország csatlakozása jelentősen erősítené a NATO észak-európai pozícióit, a katonai szövetség ugyanis így új képességekre tenne szert egy stratégiailag fontos régióban, ami nagyban megkönnyítené a NATO-erők reagálást a balti államok elleni esetleges orosz támadás esetén. Svédország a NATO-ban hasonló szerepet játszhat, mint Dánia és Norvégia, amelyek a három balti ország légterének biztosításában töltenek be aktív szerepet.

Peter Caddick-Adams brit történész szerint Svédország felvétele a NATO számára „nagy nyereség” lenne, mivel a svédek igen fejlett fegyverrendszerekkel rendelkeznek, valamint a hadseregük modernizációs szintje már most is felülmúlja több NATO-tagállam mutatóit. Kiemelte a svéd hadi ipar fejlettségét, az itt gyártott tüzérségi eszközök már most is megtalálhatók a nyugati országok hadseregeiben.

A számos hadi eszközt, többek között a Gripen vadászrepülőgépeket, illetve páncéltörő fegyvereket gyártó svéd vállalat, a Saab a napokban jelentette be, hogy a termékei iránti növekvő kereslet miatt növelni fogja kapacitását. A Saab részvényei idén 65 százalékot emelkedtek, mivel egyre több ország jelentette be védelmi költségvetésének növelését az ukrajnai konfliktus miatt. Mindenesetre az nem esett jól a cégnek, amikor decemberben Finnország Gripenek helyett közel 9,5 milliárd dollár értékben 64 darab F-35-ös vadászgépet vásárolt a rivális amerikai cégtől, a Lockheedtól.

Címlapkép forrása: Getty Images