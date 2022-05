A második világháború óta nem látott feszültség bontakozik ki a Csendes-óceánon, miután egy kis szigetország lepaktált Kínával

Egy kevesebb mint 700 ezer lakosú óceániai szigetország borzolja az egész csendes-óceáni térség, kiemelten Ausztrália és az Egyesült Államok kedélyeit. Március végén ugyanis kiszivárgott egy olyan egyetértési megállapodás, illetve egy olyan biztonsági paktum terve, melynek keretében a Kínai Népköztársaság rendőröket és katonának vezényelhetne a Salamon-szigetekre, továbbá a kínai haditengerészet is lehetőséget kap, hogy feltöltse hadihajóit. Ausztrál és amerikai félelmek szerint mindez egy kínai katonai bázis előkészülete lehet, amellyel Kína katonailag is megvetné a lábát a csendes-óceáni térségben. A biztonsági paktum a közelgő ausztrál választási kampány egyik fő témájává is vált, miközben többen attól félnek, a kínai rendőrség a hongkongi kormányellenes tüntetők ellen alkalmazott módszereket honosíthatja meg a Salamon-szigeteken.

Tajvanról Kínára váltott a szigetország, ami belső konfliktusokat eredményezett

Mára mindössze 14 ország maradt, amely a Kínai Köztársaságot, vagyis Tajvant ismeri el a szuverén Kínaként. A legtöbb Tajvant elismerő ország a Közép-Amerikában (Belize, Guatemala, Honduras), a karibi térségben (Haiti, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek), illetve Óceániában (Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall-szigetek) található. Európában egyedül a Vatikán, Dél-Amerikában Paraguay, Afrikában Szváziföld tart fenn hivatalos diplomáciai kapcsolatokat Tajvannal, Ázsiában egyetlen ország sem.

Utoljára tavaly decemberben váltott egy ország Tajpejről Pekingre: a közép-amerikai Nicaragua, előtte pedig, 2019-ben, két óceániai szigetország, Kiribati és a Salamon-szigetek döntött úgy, hogy felveszi a diplomáciai kapcsolatokat a Kínai Népköztársasággal, ezzel párhuzamosan pedig megszakítja Tajvannal. Peking ugyanakkor igyekszik elérni, hogy a maradék 14 ország is otthagyja Tajpejt, a váltásra hajlandó országoknak pedig különféle előnyöket ígér.

Így tett a Salamon-szigetekkel is, amelyet hosszú ideig Ausztrália saját befolyási övezetének tekintett, ugyanis óceániai mértékkel viszonylag közel, kevesebb mint 2000 kilométerre van a kontinenstől (nagyjából Budapest–Dublin-távolságra), ráadásul az államfője mindkét országnak a mindenkori brit uralkodó. Ausztrália és a Salamon-szigetek között biztonsági megegyezés is érvényben van, amelynek érvényesítésére legutóbb tavaly novemberben, a fővárosban, Honiarán kitört, és négy halálos áldozatot követelő tüntetések idején került sor, amikor mintegy 100 ausztrál rendőr és katona érkezett, hogy segítsen a helyi biztonsági erőknek az erőszak elfojtásában. Mellettük körülbelül ugyanennyi rendőr vett részt a rend helyreállításában Pápua Új-Guineából, Új-Zélandról és a Fidzsi-szigetekről. Mikor azonban az ausztrál egységek elkezdték elhagyni az országot karácsony előtt, a szigetek kormánya bejelentette, hogy Kína rendőrtiszteket küld az országba rendőrei kiképzésének támogatására. Peking emellett rendőrségi felszereléseket is adott a Salamon-szigeteknek.

A Salamon-szigetek parlamentje. Department of Foreign Affairs and Trade / Wikimedia Commons

Maguk a novemberi véres tüntetések is részben a Salamon-szigeteki vezetés Kína-politikája miatt törtek ki, és különösen erősen lángoltak fel a főváros kínai negyedében. A kis szigetországot régóta sújtják belső feszültségek, 1998 és 2003 között súlyos etnikai konfliktus is kirobbant elsősorban a központi sziget, Guadalcanal és a legnépesebb sziget, Malaita lakói között. A konfliktusnak végül az ausztrál hadsereg vetett véget, amely 2003 és 2013 között békefenntartói feladatokat is ellátott a szigeteken. Malaita lakosai szerint a forrásokat nem egyenlően osztják el a szigetek között, a sziget ezért az ország egyik legkevésbé fejlett része a mai napig. Malaita a koronavírus-járvány kezeléséhez Tajvantól kért és kapott segítséget: Malaita vezetője, Daniel Suidani ezért országnak nevezte Tajvant, amit Kína és a Salamon-szigetek vezetése is felháborodva fogadott. Malaitában 2020-ban függetlenségi népszavazást is tartottak, amit a központi kormányzat nem ismert el. A Salamon-szigetek miniszterelnöke, Manasseh Sogavare egyébként nemrég azt mondta, a Peking melletti döntés „a történelem jó oldalára” helyezte országát.

Biztonsági paktum köttetik Kína és a Salamon-szigetek között

A Kína által küldött kiképzők és rendőrségi felszerelések azonban csak az első lépést jelentették a két ország közötti kapcsolatok szorosabbá válásában.

Március végén ugyanis kiszivárgott, hogy rendőrségi egyetértési megállapodást kötöttek egymással, illetve előkészületben van egy átfogóbb biztonsági paktum is.

Az egyetértési megállapodásban állítólag az szerepel, hogy a kínai rendőrség, katonai rendőrség és katonaság segíthet a Salamon-szigeteknek a társadalmi rend megőrzésében, a katasztrófaelhárításban, illetve a kínai személyek és projektek biztonságának megvédésében. Emellett a kínai haditengerészet lehetőséget kap, hogy feltöltse hadihajóit a szigeteken.

Ausztrália rögtön aggodalmát fejezte ki a kiszivárgott egyezséggel és a tervezettel kapcsolatban, ugyanis a kínai hadihajók feltöltésének lehetőségét úgy értékelte, hogy ez egy kínai katonai bázis létesítésének előjátéka lehet nem messze az ausztrál partoktól, ami alapvetően fenyegetné az ország biztonságát. Miközben a Salamon-szigetek vezetése azzal védekezett, hogy Kínával csak olyan megegyezést köt, amilyennel Ausztráliával már köttetett, a kettő pedig nem kizárja, hanem kiegészíti egymást, Canberra azzal felelt, hogy a „csendes-óceáni család” képes arra, hogy biztonsági asszisztenciát nyújtson tagjainak külső segítség nélkül, és aggodalmát fejezte ki minden olyan akció miatt, amely „destabilizálja régiónk biztonságát”.

A térség vezetőjének számító Ausztrália tehát azzal az érvvel hozakodott elő, hogy egy összefüggő régióról, egy „családról” van szó, és egy külső szereplő beavatkozása csak fenyegetést jelenthet a térség országainak biztonságára.

A háttérben azonban egy jóval nagyobb geopolitikai játszma körvonalai bontakoznak ki, melynek főszereplői az Egyesült Államok és Kína.

A csendes-óceáni térséget ugyanis Washington a II. világháború óta lényegében saját érdekszférájának tekinti, Kína azonban az utóbbi időben egyre jelentősebb erőfeszítéséket tesz arra, hogy ezt az amerikai hegemóniát visszavesse. Mivel Kínát és Amerikát a Csendes-óceán választja el egymástól, földrajzilag tekintve is könnyen belátható, hogy ez az egyébként a geopolitikai csatározásokban eddig kevés szerepet játszó térség az utóbbi években – Kína gazdasági és katonai felemelkedésével párhuzamosan – felértékelődött.

Ezt mutatja a Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd (QUAD), Amerika, Japán, Ausztrália és India egyfajta laza Kína-ellenes partnerségének jelentősebbé válása, de még inkább a tavaly ősszel köttetett AUKUS-paktum az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Ausztrália között, melynek keretében Washington atomtengeralattjárókkal látja el Canberrát. Egyes elemzők szerint a Kína és a Salamon-szigetek között megkötni szándékozott átfogó biztonsági paktum Peking közvetlen válasza az AUKUS-megállapodásra.

Kína és a Salamon-szigetek is sietett bejelenteni, hogy szó sincs katonai egyezségről. A kínai külügyminisztérium szóvivője április 1-jén azt mondta, a biztonsági együttműködésnek „nincs katonai eleme”. Ugyanezen a napon Manasseh Sogavare hivatala hangsúlyozta, Kína nem fog katonai bázist építeni az ország területén. Maga a kormányfő április közepén parlamenti beszédében kiemelte, a paktum nem fogja aláásni a térség biztonságát és harmóniáját, egyben felszólított mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a Salamon-szigetek szuverén érdekeit. Kína a kritikákkal szemben szintén a Salamon-szigetek szuverenitására hivatkozott.

Malaita szigete. Irene Scott / AusAID / Wikimedia Commons

Amerika is aggódik, de elkésett

Nemcsak Ausztrália, hanem Japán és az Egyesült Államok is aggodalmát fejezte ki a hivatalosan állítólag május közepén aláírásra kerülő biztonsági paktum miatt. A paktumtól való elállásra szólította fel a Salamon-szigeteket Új-Zéland és Mikronézia is. Április 22-én egy magasrangú amerikai küldöttség tett látogatást Honiarában, és hangsúlyozták, Washington „megfelelő választ fog adni”, amennyiben állandó kínai katonai jelenlét lesz a szigeteken.

Az ostor megvillantása mellett azonban a mézesmadzagot is elhúzta az amerikai küldöttség a honiarai vezetők előtt. Az Egyesült Államok még februárban jelentette be, állandó nagykövetséget nyitnak a szigeteken, a delegáció pedig vakcinákat, egészségügyi és környezetvédelmi támogatást, illetve a fel nem robbant II. világháborús tüzérségi lövegek eltávolításában való együttműködést ígért a szigetországnak. A Salamon-szigeteken zajlottak az egyik legvéresebb küzdelmek a világháború csendes-óceáni hadszínterén, akkoriban az Egyesült Államok és Japán között.

Amerika az utóbbi időben meglehetősen elhanyagolta a csendes-óceáni térséget, az így keletkezett űrt pedig elkezdte kitölteni Kína.

Washington nem sokkal az ukrajnai orosz invázió kitörése előtt kapcsolt: Antony Blinken február közepén látogatott el a Fidzsi-szigetekre, hogy egy videókonferencia keretében a 18 óceániai ország vezetőjével tárgyaljon. Utoljára négy évtizeddel korábban látogatta meg amerikai külügyminiszter a Fidzsi-szigeteket. Még a megbeszélés előtt, pénteken az amerikai vezetés egy 12 oldalas stratégiai áttekintést tett közzé, amelyben azt írják, a Délkelet-Ázsiától a Csendes-óceánig terjedő régió minden szegletére fókuszt helyeznek. Ígéretet tettek arra, hogy modernizálják szövetségeiket és fejlesztik kapcsolataikat, illetve hitet tettek a szabad és nyitott indiai- és csendes-óceáni régió mellett. A Kínai Népköztársaságot néven nevezve az áttekintés arról ír, Peking gazdasági, katonai, diplomáciai és technológiai erejénél fogva befolyási övezetévé tenné a térséget, és a világ legbefolyásosabb hatalma kíván lenni. Az amerikai ígéreteket a Fidzsi-szigeteken Blinken is megerősítette, a térséget pedig a jövő régiójának nevezte.

Joe Biden amerikai elnök pedig meghívta a csendes-óceáni országok vezetőit egy találkozóra a Fehér Házba – jelentette be hétfőn Washington indiai- és csendes-óceáni koordinátora, Kurt Campbell. Hozzátette, az Egyesült Államok pénzügyi segítséget is nyújt a régió projektjeihez.

Egyes szakértők szerint azonban

az Egyesült Államok már elkésett.

Derek Grossman, a RAND Corporation nevű agytröszt vezető védelmi elemzője szerint

az Egyesült Államok és Ausztrália nagyon későn szállt be a játékba, és Kína megszerezte az első biztonsági pozícióját Óceániában.

Ausztráliában kampánytémává vált a biztonsági paktum

Május 21-én tartják a szövetségi választásokat Ausztráliában, melynek során Scott Morrison jelenlegi miniszterelnök Liberális Pártja csap össze az ellenzéki Munkáspárttal. Felmérések szerint a Munkáspártnak áll a zászló, amely 53:47 arányban vezet a kormánypárttal szemben. Ausztráliában szokatlan módon ezúttal nem bel-, hanem külpolitikai kérdés vált a kampány egyik legforróbb témájává, méghozzá a Salamon-szigetek és Kína közötti biztonsági paktum.

A Salamon-szigetek elhelyezkedése. U.S. Central Intelligence Agency / Wikimedia Commons

A munkáspárti Kevin Rudd, aki 2007 és 2010 között, illetve 2013-ban volt miniszterelnök, két ciklusa között pedig külügyminiszter, már március végén úgy nyilatkozott, a paktum

az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb biztonsági fejleménye, és kedvezőtlen Ausztrália nemzetbiztonsági érdekeire nézve.

Az ausztrál védelmi miniszter, Peter Dutton a kritikákkal szemben azzal védekezett, hogy Kína a Salamon-szigeteken is ugyanazt a forgatókönyvet követi, mint Afrikában, jelesül, hogy korrupt kifizetésekkel vonzza magához a szegény országokat.

Mi soha nem fogunk tudni versenyezni egy ilyen forgatókönyvvel

– jegyezte meg. Arról ugyanakkor nincsenek tényekkel alátámasztott információk, hogy valóban történtek-e korrupt kifizetések Peking részéről Honiara irányába. Korábban Tajvan jelentette ki, hogy Kína vesztegette meg a Salamon-szigeteki vezető politikusokat, hogy döntsenek Peking mellett.

Morrison igyekszik kemény vezetőnek mutatni magát a Kínával hagyományosan jobb kapcsolatokra törekvő Munkáspárttal szemben. Kijelentette, kínai katonai bázis létesítése a Salamon-szigeteken „vörös vonal” lenne Ausztrália számára, ugyanakkor nem részletezte, milyen válaszlépéseket tennének. Szerinte az ellenzék politikai hasznot remél az esetből, ez pedig egyedül a kínai vezetésnek szolgál előnyére. Az ellenzék szerint viszont a biztonsági paktum a Morrison-kormány hibája, és a csendes-óceáni térség legnagyobb diplomáciai kudarca a II. világháború vége óta.

Közben az ausztrál hírszerzés vezetője arról beszélt, Canberra aggódik amiatt, hogy a kínai rendőrség bevetése a Salamon-szigeteken azoknak a kegyetlen technikáknak a meghonosításával járhat, amelyekkel Peking a hongkongi kormányellenes tüntetéseket verte le.

Egy ilyen törékeny, ingatag országban a kínai rendfenntartási technikák és taktikák, amelyeket például Hongkongban olyan kíméletlenül alkalmaztak, teljesen összeegyeztethetetlenek a problémák megoldásának csendes-óceáni módjával, és további instabilitást és erőszakot szíthatnak a Salamon-szigeteken

– jelentette ki Andrew Shearer.

A Salamon-szigetek ausztráliai főmegbízottja azonban hétfőn sietett hangsúlyozni, hogy bár a biztonsági paktum segít növelni országa képességeit, olyan dolgok nem fognak történni, amilyeneket Hongkongban láthattunk. A diplomata szerint a kínai katonai rendőrök a Salamon-szigeteki rendőrség felügyelete alatt fognak működni, ahogy az országba novemberben behívott ausztrál rendőrök is. A nyilatkozat azonban aligha nyugtat meg bárkit is, aki Kínától és a kínai módszerektől félti a csendes-óceáni térséget.

Címlapkép: Manasseh Sogavare Salamon-szigeteki és Li Ko-csiang kínai miniszterelnök a Kínai Népköztársaságot elismerő aláírási ceremónián 2019. október 9-én. Thomas Peter-Pool/Getty Images