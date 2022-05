Putyin végzetes döntése után szép csendben katonai nagyhatalom válhat Ukrajnából

Az ukrán nép kitartásának és a példátlan nyugati támogatásnak köszönhetően ma már szinte biztosra vehető, hogy nemhogy túléli Ukrajna az orosz inváziót, de Európa, sőt, a világ egyik legerősebb haderejével rendelkező országaként emelkedik majd ki a konfliktusból. Úgy tűnik ugyanis, hogy egyelőre a nyugati országok sokkal gyorsabban küldik a katonai felszereléseket Ukrajnába, mint azt az orosz haderő leszerelni képes, ráadásul régiós összehasonlításban nem igaz, hogy az ukrán haderőt csupán „leselejtezésre váró szeméttel” szerelik fel a nyugati országok. Ukrajna a példátlan nyugati támogatásnak köszönhetően a háború után alighanem teljesen új geopolitikai szerepben találhatja magát tapasztalt és jól felszerelt haderejének köszönhetően, amely ezzel a dinamikával még a német vagy lengyel haderőnél is ütőképesebbé válhat.

Ilyen katonai tapasztalata nem sok országnak lesz

Ukrán katonák Kijev körül kilőtt orosz harcjárművekkel. Fotó: Ceng Shou Yi/NurPhoto via Getty Images

Február 24-én azzal a céllal indította meg Vlagyimir Putyin az Ukrajna elleni inváziót, hogy jelen formájában megszüntesse az ország létezését vagy legalább megbuktassa a nyugatos politikai rendszert és visszaállítsa az ország orosz-lojalista berendezkedését. Erre utalt anno a Putyin által tartott háborús beszéd mellett az is, hogy első körben látszólag mindent feltett az orosz haderő egy Kijev elleni offenzívára.

Mint ismert, az orosz haderő kudarcot vallott a kezdeti célkitűzéseiben és beletört a bicskájuk Kijevbe: miután nem sikerült egy villámháborús offenzíva során elfoglalni az ukrán fővárost, kivonultak a térségből, durva emberiségellenes bűncselekmények bizonyítékait hátra hagyva.

Miközben az oroszok olyan állításokat tesznek, hogy a kivonulást „jószándékból” tették meg, sőt, eleve nem volt cél Kijev elfoglalása, csupán a figyelmet akarták elterelni a Donbasz-régióról, az igazság az, hogy a Hosztomel elleni deszantos-támadás, a külvárosokat célzó szpecnaz-műveletek, a város bekerítésére küldött, több ezer járműből álló menetoszlop mind ezen állásfoglalás ellentettjét igazolják:

Az ukrán haderő lényegében visszaverte a Kijev elfoglalására és ukrajna bekebelezésére indított orosz támadást.

Most a harcok Ukrajna keleti részére koncentrálódnak, ahol az orosz erők a korábbihoz hasonlóan a vártnál lassabban haladnak előre; heves ukrán ellenállással küzdenek, hatalmas veszteségekkel fizetnek minden meghódított négyzetkilométerért. Elképzelhető, hogy mindez előjele egy nagyobb orosz támadásnak, melyet Vlagyimir Putyin elnök a teljes mozgósítás bejelentése után akar indítani, de az orosz vezérkar egyelőre deklaráltan letett arról, hogy egész Ukrajnát elfoglalja, magába olvassza, eltörölje.

Összességében tehát nagyon valószínű most már, hogy Ukrajna, mint állam, túléli az orosz támadást, sőt, az ukrán haderő számottevő katonai sikereket, a személyi állomány pedig a világ egyik legerősebb hadereje ellen szerzett harctéri tapasztalatot tud majd felmutatni a háború után.

Így talán nem túlzás azt mondani, hogy az ukrán haderő a háború után a világ egyik legtapasztaltabb, legfelkészültebb katonai erejeként lesz nyilvántartva, hiszen

kézzel fogható tapasztalatuk van / lesz arról, hogy kell egy modern háborút megvívni reguláris erőkkel egy nagyhatalom ellen,

az ukrán haderő nagy része tevékenyen részt vesz az orosz haderő elleni harcokban, így az ukrán fegyveres erők állománya többnyire tapasztalt, veterán katonákból fog állni, akik a nyugati kiképzést valós harctéri élményekkel tudják párosítani,

akik a nyugati kiképzést valós harctéri élményekkel tudják párosítani, az ukrán reguláris erők mellett a civil lakosság jelentős része is fegyvert és kiképzést kapott , az ukrán polgári lakosság jelentős része is rendelkezni fog katonai háttérrel,

, az ukrán polgári lakosság jelentős része is rendelkezni fog katonai háttérrel, az Oroszország ellen viselt háború és az ukrán nép helytállása alighanem beég az ukrán kultúrába; nem kizárt, hogy az ország sikerein felbuzdulva sokkal militánsabb jellegű hagyományokat fog ápolni a következő években, évtizedekben.

Más, modern haderővel rendelkező országokhoz képest is jelentős lesz az ukránok tapasztalata, hiszen

a legtöbb nyugati hatalom az elmúlt évtizedekben csupán lényegesen rosszabbul felszerelt és kiképzett, irreguláris erőkkel szembeni harcokban vett részt, miközben Ukrajna a világ egyik legütőképesebbjének tartott haderejével áll szemben.

Az Oroszországgal való háború tehát alighanem örökre beég az ukrán kultúrába, történelembe, miközben a világ egyik legtapasztaltabb haderejeként emelkedhet ki az ukrán haderő a háborúból. Ez igaz lesz abban az esetben is, ha fordul az oroszok hadi szerencséje és az ukránok akár még területi veszteségek elismerésébe is hajlandók lesznek belemenni.

Ukrajna a világ egyik legjobban felfegyverzett országa lehet

Az ukránok teljesítménye természetesen nem csupán személyi szempontokon múlik; megkérdőjelezhetetlen fontosságú a nyugati országok által nyújtott hadianyag-támogatás.

Szinte a teljes NATO és számos, korábban semleges ország (pl. Svédország, Finnország) is számottevő mennyiségű fegyvert küldött Ukrajnába az orosz agresszió miatt. Az alábbi térképen kékkel láthatók azok az országok, melyek fegyverekkel is támogatják Ukrajna védekezési műveleteit.

Forrás: Wikimedia Commons

Nehéz megállapítani, hogy pontosan milyen típusú fegyverrendszerből mennyit kapott Ukrajna, hiszen számos ország nem teszi ezt közzé vagy csupán felületesen, például a fegyverszállítmányok becsült, dollárban denominált értékét publikálva teszi ezt meg. Értékesebb fegyverrendszereket (például vadászgépeket) pedig titokban adnak át az ukrán haderőnek külföldi támogatóik, félve Oroszország esetleges megtorlásától.

Hogy néhány nagyobb, ismert „csomagot” említsünk:

az Egyesült Államok csupán a február 24-én indult orosz invázió kezdete óta 3,4 milliárd dollárnyi fegyverrendszert küld vagy tervez küldeni az ukrán haderőnek, publikált információik szerint többek közt 19 500 páncéltörő fegyvert, 821 drónt, 200 páncélozott szállító harcjárművet, 90 tüzérségi eszközt, 7000 kézifegyvert és 50 millió kézifegyver-lőszert küldtek Ukrajnának.

csupán a február 24-én indult orosz invázió kezdete óta 3,4 milliárd dollárnyi fegyverrendszert küld vagy tervez küldeni az ukrán haderőnek, publikált információik szerint többek közt 19 500 páncéltörő fegyvert, 821 drónt, 200 páncélozott szállító harcjárművet, 90 tüzérségi eszközt, 7000 kézifegyvert és 50 millió kézifegyver-lőszert küldtek Ukrajnának. Lengyelország legalább 236 tankot és meg nem nevezett számú önjáró tarackot, valamint rakéta-sorozatvetőt küldött eddig Ukrajnának, nagy mennyiségű személyvédelmi eszköz, lőszer és kézifegyver mellett. Van rá esély, hogy az Egyesült Államok által emlegetett, titkos vadászgép-átadás kínálati oldalán is Lengyelország jelentkezett.

legalább 236 tankot és meg nem nevezett számú önjáró tarackot, valamint rakéta-sorozatvetőt küldött eddig Ukrajnának, nagy mennyiségű személyvédelmi eszköz, lőszer és kézifegyver mellett. Van rá esély, hogy az Egyesült Államok által emlegetett, titkos vadászgép-átadás kínálati oldalán is Lengyelország jelentkezett. Németország eddig közel tízezer páncéltörő fegyvert és rakétagránátvetőt, 16 millió kézifegyver-lőszert, 100 ezer kézigránátot, 20 ezer golyó- és repeszálló mellényt és 50 Gepard légvédelmi járművet adott vagy tervez adni az ukrán haderőnek, illetve szó volt arról is, hogy a Rheinmetall Leopard 1-es harckocsikat és Marder IFV-ket küld Ukrajnába.

Német Gepard légvédelmi jármű egy amerikai gyakorlaton. Fotó: Joe Raedle/Getty Images

Csehország közel 50 ezer kézifegyvert, körülbelül 40 tankot és meg nem nevezett számú rakéta-sorozatvetőt és 56 gyalogsági harcjárművet küldött Ukrajnának.

közel 50 ezer kézifegyvert, körülbelül 40 tankot és meg nem nevezett számú rakéta-sorozatvetőt és 56 gyalogsági harcjárművet küldött Ukrajnának. Az Egyesült Királyság több ezer páncéltörő-eszközt küldött Ukrajnának, olyan sokat, hogy Ben Wallace védelmi miniszter elismerte egyszer nem hivatalosan, hogy saját készletük is kezd kifogyni. Ezen kívül legalább 75 lánctalpas katonai járművet és 80 Mastiff MRAP-et is küldtek már az ukrán haderőnek.

több ezer páncéltörő-eszközt küldött Ukrajnának, olyan sokat, hogy Ben Wallace védelmi miniszter elismerte egyszer nem hivatalosan, hogy saját készletük is kezd kifogyni. Ezen kívül legalább 75 lánctalpas katonai járművet és 80 Mastiff MRAP-et is küldtek már az ukrán haderőnek. Olaszország nagyvonalúan önjáró lövegek és páncélozott szállító harcjárművek nagy mennyiségét ajánlotta fel Ukrajnának, de egyelőre még nem döntöttek a pontos darabszámról. Ha nem csupán szimbolikus felajánlás lesz, az olasz „katonai segítségnyújtás” tartalmazhatja a legtöbb modern haditechnikai eszközt, hiszen egyebek mellett Panzerhaubitze 2000-es önjáró lövegeket is terveznek adni Ukrajnának.

Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackokat Hollandia és Olaszország is ígért Ukrajnának - itt német felségjel alatt látható. Fotó: Sean Gallup/Getty Images

Szlovákia 12 ezer darab tüzérségi lőszert, körülbelül 600 légvédelmi eszközt és egyetlen Sz-300-as légvédelmi rendszerét is Ukrajnának adta.

12 ezer darab tüzérségi lőszert, körülbelül 600 légvédelmi eszközt és egyetlen Sz-300-as légvédelmi rendszerét is Ukrajnának adta. Nagyobb fegyverszállítmányokat (többnyire páncéltörő fegyvereket, légvédelmi rakétavetőket és katonai járműveket) kapott Ukrajna még Svédországtól, Finnországtól, Spanyolországtól, Norvégiától, Hollandiától, a balti országoktól, Kanadától, Franciaországtól, Belgiumtól, Görögországból és Ausztráliától is.

Bár oroszbarát körökben az a vélemény terjed, hogy a nyugati országok a leselejtezésre ítélt technikát küldik Ukrajnába, ez alapvetően nem igaz.

Nagyjából az látható, hogy Ukrajna a nyugati országoktól egyaránt kap régi, szovjet eredetű technikai eszközöket, azzal a magyarázattal, hogy ezek használatára vannak az ukrán katonák kiképezve és modern, nyugati fegyvereket is.

Csak hogy néhány példát említsünk:

az Egyesült Államoktól és Nagy-Britanniától kapott Javelin és NLAW fire-and-forget páncéltörő rakétarendszerek a világ legmodernebb gyalogsági páncéltörő eszközeinek minősülnek és nem véletlen játszanak döntő szerepet az orosz harcjárművek elleni harcokban.

és fire-and-forget páncéltörő rakétarendszerek a világ legmodernebb gyalogsági páncéltörő eszközeinek minősülnek és nem véletlen játszanak döntő szerepet az orosz harcjárművek elleni harcokban. Az ukrán haderőnek küldött SCAR-L gépkarabélyok (Belgiumból), CZ Bren 2 -es gépkarabélyok (Csehországtól), és M4 gépkarabélyok (az Egyesült Államokból) kifejezetten modern, élvonalbeli fegyvernek számítanak. Talán itt inkább a lőszerellátás lehet problémás, hiszen ezek az Ukrajna által korábban nem használt 5,56 NATO lőszert igénylik, de az utánpótlásról Amerika gondoskodik.

gépkarabélyok (Belgiumból), -es gépkarabélyok (Csehországtól), és gépkarabélyok (az Egyesült Államokból) kifejezetten modern, élvonalbeli fegyvernek számítanak. Talán itt inkább a lőszerellátás lehet problémás, hiszen ezek az Ukrajna által korábban nem használt 5,56 NATO lőszert igénylik, de az utánpótlásról Amerika gondoskodik. Az Egyesült Államok által küldött Switchblade 300 és 600-as, illetve Phoenix Ghost kamikaze-drónok élvonalbeli technológiának számítanak, az utóbbit még csak soha nem is használták éles helyzetben.

Switchblade 300-as drón az amerikai tengerészgyalogságnál. Fotó: Cpl. Jennessa Davey via Commons

Az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália által biztosított M777 -es vontatott tarackok a 2000-es évek elején kezdték meg szolgálatukat a nyugati országok fegyveres erőiben. Mint olyan, a vontatott tarack persze múlt századi technológia, de úgy tűnik, Ukrajna M109 -es (Olaszországtól és Norvégiától) és Panzerhaubitze 2000 -es (Hollandiától és Olaszországtól) önjáró tarackokat is kaphat, ami viszont game-changer lehet a háborúban a leszállított mennyiségtől függően.

-es vontatott tarackok a 2000-es évek elején kezdték meg szolgálatukat a nyugati országok fegyveres erőiben. Mint olyan, a vontatott tarack persze múlt századi technológia, de úgy tűnik, Ukrajna -es (Olaszországtól és Norvégiától) és -es (Hollandiától és Olaszországtól) önjáró tarackokat is kaphat, ami viszont game-changer lehet a háborúban a leszállított mennyiségtől függően. Az ausztrálok által leszállított Bushmaster 4x4-esek szintén viszonylag új, ’90-es évek végi technológia, már a modern MRAP-ek konstrukciós elveit követi.

Ausztrália által Ukrajnába küldött Bushmaster 4x4-es, itt egészségügyi konfigurációban. Fotó: Dan Peled/Getty Images

ÖSSZESSÉGÉBEN TEHÁT ELMONDHATÓ, HOGY AZ UKRÁN HADERŐ A RÉGIÓ, HA NEM A VILÁG EGYIK LEGJOBBAN FELFEGYVERZETT ORSZÁGA jelenleg, ELSŐSORBAN A FEGYVERRENDSZEREK SZÁMÁT, DE BIZONYOS FEGYVERTÍPUSOK ESETÉN AZOK TECHNIKAI SZÍNVONALÁT TEKINTVE IS.

Érdemes arról is szót ejteni, hogy Ukrajna katonai sikerei nem csupán a nyugati hadianyagban nyújtott segítségnek köszönhetők, ugyanis az amerikai (és vélhetően a brit) hírszerzés is segíti az ukrán fegyveres erőket.

Ukrajna, mint katonai nagyhatalom?

Érdemes néhány összehasonlítást végezni arról, hogy milyen nagy is lesz Ukrajna katonai ereje. Pontos becslést ezen a téren nem tudunk végezni, hiszen

nem tudni pontosan, az ukrán haderő mekkora aktív készlettel rendelkezett egyes haditechnikai eszközök területén a háború előtt,

nem tudni pontosan, hogy a nyugati országok hány haditechnikai eszközzel bővítették az ukrán fegyveres erők állományát,

nem tudni pontosan, hogy a haditechnikai eszközök mekkora része semmisült meg az oroszokkal való összecsapások során.

Ettől függetlenül érdemes pár összehasonlítást végezni csupán az ismert adatokat számba véve, régiós szinten Ukrajna katonai erejéről, más regionális katonai hatalmakkal összevetve.

Az alábbi ábrán azt néztük meg, hogy a Global Security adatai szerint az ukrán haderő mekkora harckocsi-állománnyal rendelkezett, hány tankot kapott hivatalosan más országoktól, korrigálva a háború során az Oryx által regisztrált veszteségekkel, illetve orosz haderőtől zsákmányolt harckocsik számával. Széljegyzeten érdemes annyit megjegyezni, hogy az alábbi becsült adat nem pontos, hiszen a valós ukrán veszteségek, illetve a nyugati országok által biztosított harcjárművek száma és az ukrán készletek száma is magasabb lehet, az orosz zsákmány-járműveket pedig nem biztos, hogy mind sikerül harcképes állapotba hozni.

Az összehasonlítás azért sem teljesen mérvadó, mert például a német vagy lengyel haditechnikai eszközök (lévén Leopard 2-esek alkotják az állomány zömét) nyilván ütőképesebbek, mint mondjuk az ukrán állomány nagy részét képező modernizált T-64-esek. De az ukrán haderő harkocsijainak technikai színvonala nem marad el mondjuk a magyar, szlovák vagy román állomány zömét képező, idestova 40 éves T-72-es harckocsikétól.

Számosságát tekintve pedig elmondható, hogy az ukrán haderő lényegesen több harckocsival van felszerelve, mint akár a regionális katonai nagyhatalomnak számító Lengyelország, akár a globális szinten is szignifikáns Németország hadereje.

Érdemes arról az oroszpárti véleményről is szót ejteni, hogy teljesen mindegy, mekkora az ukrán haderő állománya, mert „az oroszok úgyis elpusztítják.”

Eddig úgy néz ki, a nyugati országok gyorsabban pótolják az ukrán technikai eszközök állományát, mint ahogy a veszteségek keletkeznek:

például eddig az ukrán haderő regisztráltan 145 tankot vesztett az orosz haderő elleni harcok során, csak a lengyelek által biztosított 236 T-72-es ezt meghaladó mennyiség.

Ukrán T-72-es modernizációk, még a háború előtti évekből. Fotó: Ukrinform/Future Publishing

Persze egy haderő nem csupán tankokból áll, nézzük meg az ukrán önjáró tüzérségi képességeket a fenti feltételekkel.

Látható, hogy ezen a téren is messzemenő ukrán fölény rajzolódik ki, hasonló a helyzet az önjáró légvédelmi képességek terén is, a nyilvánosan fellelhető adatok alapján.

Érdekes lenne természetesen még számos, másik fegyvernem területén is megnézni a számokat, de minél inkább szélesebb körűvé bővítjük az összehasonlítást, annál nehezebb becsléseket tenni az állományról. Például csak tippelni sem lehet arról, hogy hány kézifegyver, IFV/APC vagy repülőgép van most az ukrán fegyveres erők állományában, hiszen mind a veszteségek, mind az utánpótlás olyan nagy számú, komplex és sokrétű.

Alapvetően az sejthető viszont, hogy

páncéltörő eszközök tekintetében Ukrajna nemcsak a régióban, de talán az egész világon az egyik legjobban felszerelt ország most,

mivel az ukrán légierő eszközeit célzottan támadják az oroszok, talán ezen a téren más, európai katonai hatalmakhoz képest elmarad Ukrajna felszereltsége, kivéve a drónképességet, melyben Ukrajna most talán vezető hatalom a kontinensen,

Ukrajna jelenleg a világ egyik legnagyobb szárazföldi páncélozott harcjármű-állományával rendelkező országa – bár ezeknek az eszközöknek nagy része szovjet maradványtechnika és nem modern harcjármű,

– bár ezeknek az eszközöknek nagy része szovjet maradványtechnika és nem modern harcjármű, az ukrán haditengerészet gyakorlatilag megsemmisült a háború során, de az Egyesült Államok várhatóan ezt az állományt is pótolni fogja modern eszközökkel.

Érdemes arról is szót ejteni, hogy nem valószínű, hogy rövid- középhosszú távon fenntartható a nyugati fegyverszállítmányok eddigi dinamikája (hiszen például szovjet eszközökből nincs utánpótlása a nyugati országoknak), de például az amerikai és brit fegyvergyárak már dolgoznak az újabb páncéltörő-eszközök előállításán.

A rövidtávú megingás után hosszabb távon viszont egyáltalán nem biztos, hogy csökkenni fog a nyugati fegyverszállítmányozás üteme, sőt, az újonnan legyártott technikai eszközök valójában még plusz technológiai ugrást is jelenthetnek az ukrán haderőnek.

Milyen jövő vár Ukrajnára ebben az új szerepben?

Ukrán gépesített gyalogsági alakulat a 2021-es Rapid Trident hadgyakorlaton. Fotó: Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nagy kérdés, hogy mit tervez Ukrajna kezdeni ezzel a rengeteg haditechnikai eszközzel, ütőképes és tapasztalt haderővel az orosz-ukrán háború után, ha a konfliktus úgy zárul, hogy Ukrajna fennmarad, mint önálló, szuverén állam, ami jelenleg kifejezetten valószínű forgatókönyv és a Nyugat is képes fenntartani a mostani támogatás ütemét.

Valószínű, hogy elsődleges céljuk a háború után is egy esetleges orosz támadás elrettentése lesz, erőforrásainak nagy részét pedig arra áldozza majd az ukrán kormány, hogy újraépítse az orosz támadások miatt lerombolt országot, újraindítsa a megsemmisült gazdaságot.

A megmaradt haditechnikai eszközök egy részének tovább értékesítése jó bevételi forrás lehet az ukrán kormánynak az újjáépítéshez. Eleve indokolt lehet egyes, régebbi fegyverek lecserélése modern, nyugati eszközökre a háború után, melyek érdemi elrettentő képességet jelenthetnek a következő 30-50 évre nézve is.

AZT, HOGY UKRAJNA MENNYIRE AKARJA A FEGYVERES EREJÉT ARRA HASZNÁLNI, HOGY GEOPOLITIKAILAG SZIGNIFIKÁNS KATONAI ERŐ LEGYEN, nagyban befolyásolja majd az, HOGY MILYEN NEXUSBAN ÉR VÉGET AZ OROSZ-UKRÁN HÁBORÚ, MILYEN POLITIKAI RENDSZERBEN MŰKÖDIK MAJD TOVÁBB az ország.

Mivel elsősorban olyan haditechnikai eszközökkel rendelkeznek, melyekkel lokálisan tudnak hadműveleti feladatokat kivitelezni (vagyis nem rendelkeznek például jelentős méretű hadiflottával, nagy számú szállítórepülőgéppel), egyelőre nem túl valószínű, hogy Ukrajna arra használná ütőképes haderejét, hogy egyfajta nemzetközileg szignifikáns katonai nagyhatalom szerepét töltse be.

Ha viszont Ukrajna közelebb kerül a NATO-hoz a háború eredményeképpen (ami közel sem kizárható, bármennyire is orientálódik most éppen a semlegesség felé az ukrán kormány), elképzelhető, hogy például az amerikai logisztikai támogatást igénybe véve aktívabb szerepet fog vállalni az ukrán haderő a katonai szövetség nemzetközi misszióiban, illetve egyes NATO-haderők képzésében akkor is, ha nem válik soha a katonai szövetség tagjává.

Az ukrán haderő katonai tapasztalata biztosan értékes erőforrás lesz majd azoknak az országoknak, melyekkel Ukrajna jó viszonyt ápol.

Arról viszont egyelőre még találgatni is nehéz, hogy milyen stratégiai szerep vár Ukrajnára, ha orosz nyomásra szakítanak a NATO-val és semlegesség útját választják.

Azt sem tudni, hogy milyen hatással lesz ez a régió politikai dinamikájára, hiszen ebben az esetben a NATO és orosz érdekszféra között találunk majd egy egyik fél iránt sem elkötelezett, de nagyon jelentős haderővel rendelkező országot.

Az szinte biztos ebben az esetben is, hogy a háború után nem fogja katonai erejét túlságosan asszertíven használni az újdonsült katonai nagyhatalom, de több tízéves időtávon ez könnyen változhat, az aktuálpolitikai fejlemények tükrében.

