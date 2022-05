Valamire készül Putyin – A fél világ találgatja, mi lehet a hatalmas bejelentés

Május 9-én ünnepli Oroszország a Győzelem Napját, vagyis a Szovjetunió náci Németország fölötti második világháborús győzelmét. Moszkvában ilyenkor minden évben nagy katonai parádét tartanak, melyen felvonul az orosz haderő színe-java. Miközben az előkészületek már megkezdődtek a parádéra, Ukrajnában még mindig zajlik a háború, és egyelőre kétséges, hogy a Győzelem Napjára Vlagyimir Putyin milyen győzelmet tud felmutatni. Ezért Nyugaton széles körben indultak el spekulációk, hogy mit jelent majd be az orosz elnök hétfőn, ha egyáltalán bejelent valamit: valamifajta győzelmet, esetleg hivatalosan hadat üzen Ukrajnának és/vagy teljes mozgósítást rendel el, vagy akár győzelmet is és teljes mozgósítást is hirdet. A jelentős harci veszteségek miatt az orosz haderő számára egy mozgósítás mindenképpen előnyökkel járna, kérdés ugyanakkor, hogy a képzetlen sorkatonák vagy az évek óta képzésekben nem részesült tartalékosok milyen harctéri teljesítményt nyújtanának.

Hadat üzenhet Putyin Ukrajnának május 9-én?

Ben Wallace brit védelmi miniszter egy hétvégi interjúban azt mondta, bár erről nincsenek konkrét információi, nem lenne meglepve, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök május 9-én, a Szovjetunió náci Németország fölötti győzelmének napján hadat üzenne „a világ náciainak”, és teljes mozgósítást rendelne el. Szerdán azonban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírói kérdésre mind a hivatalos hadüzenetet, mind az országos mozgósítást „képtelenségnek” nevezte.

Az orosz vezetés nyilatkozatait természetesen nem érdemes készpénznek venni, hiszen február 24-e előtt az ukrajnai invázió lehetőségét is „nyugati hisztériának” nevezték. Moszkva ugyanakkor hivatalosan most sem visel háborút Ukrajna ellen: az inváziót „különleges katonai műveletnek” nevezik, és Oroszországban tiltott a „háború” szó használata. Ugyanakkor mégsem pusztán a szavakkal való játékról van szó, hiszen

ha Oroszország nem áll háborúban Ukrajnában, a hadiállapotra jellemző törvényi feltételek sem állnak fenn.

Nem mozgósítják például a harcképes korú férfiakat, és nem tiltják meg nekik az ország elhagyását – ahogy ez Ukrajnában fönnáll –, illetve a hadiállapot esetén életbe lépő különleges jogrend sincs érvényben, amely még nagyobb hatalmat biztosítana Putyinnak.

Oleg Ignatov, az International Crisis Group orosz elemzője szerint a mozgósításról szóló törvény anélkül is érvénybe léphet, hogy hivatalosan hadat üzennének Ukrajnának. A teljes vagy részleges mozgósítás ugyanis akkor is elrendelhető, ha közvetlen támadás indul Oroszország ellen, vagy fennáll egy támadás közvetlen veszélye. Itt érdemes megjegyeznünk, hogy az invázió kitörése óta több támadás is ért orosz területeket, igaz, hogy valóban ukrán támadás történt-e, azt eddig egyetlen esetben sem sikerült egyértelműen bizonyítani. Mindenesetre akár egy oroszországi célpont elleni ukrán támadás, akár egy orosz hamis zászlós hadművelet – amelyre már láttunk példát közvetlenül február 24-ét megelőzően – után Moszkva hivatkozhatna arra, hogy Oroszországot megtámadták, ezzel elrendelhetné a hadiállapotot és a mozgósítást.

A formális hadüzenet sokkal kevésbé valószínű lehetőség. A hadüzenet nemzetközi protokollját először az 1907-es hágai egyezményben szabályozták, és mind az I., mind a II. világháborúban jellemző volt, hogy hivatalos hadüzenet előzte meg két ország fegyveres konfliktusát. Az I. világháború például az Osztrák-Magyar Monarchia Szerbia elleni 1914. július 28-i hadüzenetével kezdődött, amelyet aztán néhány hónapon belül számos hadüzenet követett a központi hatalmak és az antant között. A II. világháborúban megritkultak a hivatalos hadüzenetek, a náci Németország például hadüzenet nélkül támadta meg Lengyelországot (egy hamis zászlós műveletet követően), Japán pedig ugyancsak hadüzenet nélkül ütött rajta az Egyesült Államokon Pearl Harbornál 1941. december 7-én. Amerika másnap viszont hivatalos hadüzenetet küldött Japánnak.

A II. világháború után létrejött ENSZ még inkább jogi keretek közé próbálta terelni a fegyveres konfliktusokat, és ebbe már nem fért bele a hadüzenet kategóriája mint a nyílt fegyveres erőszak kinyilvánítása. A formális hadüzenetek ezáltal megritkultak, ami másrészről azt eredményezte, hogy az agresszor felek a fegyveres konfliktusokat már nem háborúnak nevezik, hanem más kategóriákat igyekeznek kitalálni, vagy éppen jogos, védekező háborúkról beszélnek. Nem véletlen, hogy Moszkva is a „speciális katonai művelet” kategóriáját használja. Éppen ezek miatt

kevéssé valószínű, hogy Putyin ténylegesen hadat üzenne Ukrajnának

– ha mozgósítás révén kívánná feltölteni az orosz haderőt, bőven elég számára, ha azt deklarálja, hogy Oroszországot megtámadták, ezért életbe lép a hadiállapot.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a 2013-as Győzelem napi ünnepségen. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Mire menne Oroszország a mozgósítással?

Az ukrajnai orosz veszteségekről pontos adataink nincsenek. Az ukrán védelmi minisztérium május 5-i jelentésében már 24 700 fős orosz katonai veszteségről írt, de az ukránok mindig „felülmérik” az orosz veszteségekkel kapcsolatos számokat. A NATO március végi becslései szerint mintegy 15 ezer orosz katona vesztette életét. Egy orosz lap ugyancsak március végén tette közzé, majd visszavonta azt a cikket, melyben az orosz védelmi minisztérium közlése alapján 9861 halott orosz katonáról írt.

Ha a 15 ezres számot érvényesnek tekintjük, az is nagyon jelentős emberveszteséget jelent. Az első csecsen háborúban, amely 1994 és 1996 között egy év nyolc hónapig tartott, hivatalos közlések szerint 5732 orosz katona vesztette életét, de az orosz katonaanyák szervezete szerint mintegy 14 ezer orosz katona halt meg vagy tűnt el. A második csecsen háborúban, amely 1999 augusztusában kezdődött és 2009-ig tartott, hivatalos közlések szerint 3675 orosz katona vesztette életét. Az orosz katonaanyák szervezete szerint 2003 februárjáig mintegy 11 ezer orosz katona esett el. A Szovjetunió Afganisztán elleni, 10 évig tartó háborújában 15 ezer szovjet katona vesztette életét, vagyis a mostani orosz veszteségek már ezt is meghaladhatták.

Ilyen veszteségek mellett az orosz haderőnek egyre nagyobb problémát jelent a személyi állomány, ezért egy elhúzódó háború esetén szükség lehet mozgósításra. Az orosz haderő egyszerre támaszkodik a besorozott katonákra és a hivatásos, szerződéses állományra. Oroszországban minden 18 és 27 év közötti férfi sorköteles, az összes katonakorú férfi éves létszáma 1,2 millió fő, de ennek csak mintegy felét kötelezik arra, hogy megjelenjenek a sorozáson.

Évente 260–270 ezer férfi teljesít sorkatonai szolgálatot, jelenleg mintegy 261 ezren szolgálnak sorkatonaként az orosz fegyveres erőkben, akik közül sokan Ukrajnában harcolhatnak, illetve már eleshettek a harcokban.

(Mivel hivatalosan nem küldenek sorkatonákat Ukrajnába harcolni, ezért a besorozottakkal szerződést íratnak alá.) A jelenlegi törvények szerint négy hónaposnál rövidebb kiképzésben részt vett sorkatonákat nem lehet harcba küldeni, a teljes mozgósítás vagy a hadiállapot azonban lehetővé teszi az új besorozottak vagy a mozgósított tartalékosok bevetését. A kiképzetlen vagy a kiképzés után rendszeres utóképzésben nem részesült katonák azonban nem képviselnek nagy harci erőt.

Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt szerint bár Oroszország mintegy 2 millió tartalékossal rendelkezik, ezeknek csak 10 százaléka részesül eredeti szolgálati idejük letelte után aktív kiképzésben. Nyugati értelemben véve Oroszországnak mindössze 4–5000 aktív tartalékosa van, vagyis olyan, akik állandó havi és éves kiképzésben részesülnek. Az agytröszt szerint bár az orosz védelmi minisztérium azt remélte, hogy 2021 augusztusától több mint 100 000 tartalékost toborozhat, nem valószínű, hogy a Kreml ilyen rövid idő alatt el tudná érni céljait.

Ami a mozgósítást illeti, a jelenlegi törvények a tartalékosok mozgósítását a 45 évnél fiatalabb közkatonákra, illetve az 55 évnél fiatalabb tisztekre korlátozzák. Azok a férfiak, akik kevesebb mint két éve léptek be a tartalékosok közé, a három vagy több gyermeket nevelő apák és a büntetett előéletűek szintén mentesülnek a mozgósítás alól. Az Állami Duma által február 22-én megszavazott törvény értelmében teljes mozgósítás esetén az érintetteknek akkor is meg kell jelenniük a sorozóirodában, ha nem kaptak behívót – ezzel az adminisztrációs terheket lehet csökkenti, a mozgósítást pedig felgyorsítani. Általános mozgósítás esetén mind a tartalékosokat, mind az új sorkatonákat be lehet vetni, beleértve azokat is, akiket korábban mentesítettek a sorozás alól.

Az ISW szerint azonban a hadiállapot bevezetése és az általános mozgósítás nem oldaná meg az orosz haderő előtt álló strukturális kihívásokat.

Összetartó egységek létrehozása nem oldható meg egyik napról a másikra. Az Ukrajnában elesett orosz katonák olyan behívott tartalékosokkal való helyettesítése, akik évek óta nem részesültek katonai kiképzésben, vélhetően nem fogja jelentős mértékben növelni az orosz harci erőt – áll a szervezet jelentésében.

Oleg Ignatov szerint egy teljes mozgósítás komoly kockázatokat is hordozna Putyin számára, ugyanis a Kreml teljes narratíváját megváltoztatná, és annak hallgatólagos beismerését jelentené, hogy a hadművelet nem a tervek szerint halad. Ráadásul a harcképes korú férfiak behívása óriási kihívás elé állítaná a háború és a nyugati szankciók miatt gyengélkedő orosz gazdaságot is. Miközben a felmérések szerint jelentős Oroszországban Putyin és a „különleges művelet” támogatottsága, nem biztos, hogy az orosz férfiak az életüket is szívesen feláldoznák Ukrajnában.

Sztálin képével vonulnak a 2010-es Győzelem napi parádén. Forrás: Amarhgil / Wikimedia Commons

Más opciók Putyin számára

Mikor március végén Oroszország stratégiát váltott, és Kijev környékéről kivonulva a Donbaszra koncentrálta erőit, majd húsvétkor újabb offenzívát indított Donyeck és Luhanszk megyék elfoglalására, úgy tűnt, hogy Putyin május 9-ére értelmezhető győzelmet akar felmutatni, ami lényegében a két kelet-ukrajnai megye – orosz terminológiával – teljes „felszabadítását” jelentené. Ezt a célt egyébként akkor egy katonai vezető ki is mondta, április 22-én azonban az orosz védelmi minisztérium már ambiciózusabb célokat tűzött ki és tett közzé négy pontban:

Ellenőrzés a Donbasz fölött. Szárazföldi folyósó létesítése a Krím felé. Az ukrán fekete-tengeri kikötők blokád alá vétele. Dél-Ukrajna ellenőrzése és kijárat létrehozása Transznisztriába.

A hadműveletek jelenlegi állása és üteme alapján azonban valószínűtlen, hogy akár csak teljes Donyeck és Luhanszk megye megszerzése sikerülne május 9-ig. A legnagyobb károkat elszenvedett, egyébként Donyeck megyéhez tartozó Mariupol teljes bevétele mindenképpen fontos és szimbolikus győzelem lenne Putyin számára, nem véletlen, hogy bár korábban letett az ukrán ellenállás utolsó bástyájának, az Azovsztal acélműnek a megrohamozásáról, újabb támadások indultak a gyár ellen, és szerdán első alkalommal sikerült is betörnie az orosz haderőnek. A támadás intenzitása azt jelezheti, hogy Putyin számára most fontosabb Mariupol teljes bevétele, mint az acélműnél harcoló orosz csapatok felszabadítása és az északabbi frontvonalakra küldése.

További lehetőség, de arra már csak valószínűleg május 9-e után kerülhet sor, a Donyecki és Luhanszki Népköztársaság Oroszországhoz csatolása. Michael Carpenter, az Egyesült Államok EBESZ-hez delegált nagykövete szerint ez még májusban megtörténhet, és május közepén tarthatnak népszavazást a két szakadár területen. Carpenter szerint emellett a Kreml azt tervezi, hogy a déli Herszonban független népköztársaságot hoznak létre, amit szintén népszavazással erősítenének meg.

Putyin valódi terveit persze csak maga Putyin tudja.

Címlapkép: Orosz páncélosok a Győzelem napi ünnepségre készülnek Moszkvában 2022. május 4-én. Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images