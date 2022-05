Szobrot emeltek Putyinnak Kijevben

A szobor egy Vlagyimir Putyin orosz elnökéhez hasonló arcot ábrázol, amely egy pisztolyt dug a szájába.

A műalkotás Dmitro Iv ukrán szobrászművész műve, címe pedig „Lődd le magad!”.

A szobron ez a felirat áll:

A történelem tudja, hogy a háborús bűnösök előtt két út áll: a törvényszék vagy… Putyler, értetted a célzást?

A „Putyler” szót becsmérlően használják Putyinra Ukrajnában.

A különleges Putyin-szobor mögött még látható az egykori Lenin-szobor talapzata, amelyet az ukrán zászló színeire festettek. Lenin szobrát a 2014-es tüntetések idején döntötték le.

(Dawn)

Putin got a statue in , but probably not quite the one he had expected. The place is also symbolic – it’s only meters away from where a monument to Lenin used to stand. #Kyiv