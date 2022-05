Szovjet zászlók és Lenin-szobrok jelzik az Ukrajnát megszálló orosz csapatok útját

Szovjetnosztalgia Ukrajnában és Oroszországban

A Rating közvélemény-kutató intézet széleskörű felmérést végzett Ukrajnában az ukrán lakosság attitűdjeiről. Számos kérdés vonatkozott a Szovjetunióval és a hozzá kapcsolódó személyekkel és eseményekkel kapcsolatos érzelmekhez. A főbb eredmények a következők:

Miközben Oroszországban 2010 óta 55-ről 63 százalékra nőtt azok aránya, akik nosztalgiát éreznek a széthullott Szovjetunió iránt , Ukrajnában ez jelentősen csökkent: amíg 2010-ben az ukránok 46 százaléka érzett nosztalgiát a Szovjetunió iránt, 2022-re ez 11 százalékra esett vissza. Az ukránok 87 százalékának egyáltalán nem hiányzik a Szovjetunió. Mindent, ami szovjet, az ukránok nagy része ma már orosznak tekint, aminek egyik fő oka, hogy a szovjet szimbólumokat az orosz propaganda használja az Ukrajna elleni háborúban.

A Győzelem Napja iránti attitűdök változtak meg a legalapvetőbben. Miközben 2022 előtt május 9-ét az ukrán lakosság 80 százaléka jelentős személyes szimbolikával bíró ünnepnek tekintette, addig ma már a válaszadók 36 százaléka szerint csak a múlt relikviája, 23 százalékuk szerint pedig csak egy átlagos nap. A nap győzelmi szimbolikája az évek során egy emlékezeti szimbolikába fordult át: a válaszadók 80 százaléka szerint ez az Emlékezés Napja, miközben csak 15 százalékuk szerint a Győzelem Napja (2018-ban még 58 százalék gondolta utóbbit).

(2018-ban még 58 százalék gondolta utóbbit). A válaszadók 78 százaléka mindennek ellenére nagyra értékeli az ukrán emberek hozzájárulását a fasizmus fölötti győzelemhez, 67 százalékuk pedig azt mondja, az ukránok hozzájárulása volt a legnagyobb a náci Németország térdre kényszerítéséhez.

Nagy változás volt abban is, hogy az ukránok szerint felmenőik a szovjet vagy az ukrán hazáért küzdöttek-e a II. világháborúban. 2008-ban az ukránok 78 százaléka gondolta azt, hogy a szovjet hazáért küzdöttek, 13 százalékuk, hogy Ukrajna felszabadításáért, és csak 3 százaléka, hogy Európa felszabadításáért. 2022-ben már csak 39 százalékuk gondolja azt, hogy a szovjet hazáért folyt a harc, 44 százalékuk szerint Ukrajnáért küzdöttek . Mára az ukránok 7 százaléka gondolja azt, hogy a világháborúban Európa felszabadításáért harcoltak. Egy dolog azonban nem változott: 2008-ban és 2022-ben is csak 3 százaléknyian gondolták azt, hogy az ukránok Sztálinért küzdöttek.

. Mára az ukránok 7 százaléka gondolja azt, hogy a világháborúban Európa felszabadításáért harcoltak. Egy dolog azonban nem változott: 2008-ban és 2022-ben is csak 3 százaléknyian gondolták azt, hogy az ukránok Sztálinért küzdöttek. A szovjet vezetők egyre népszerűtlenebbek Ukrajnában: a Szovjetuniót megalapító Lenin népszerűsége az elmúlt 5–8 évben megfeleződött, Joszif Visszarionovics Dzsugasvili, ismertebb nevén Sztálin népszerűsége pedig harmadolódott Ukrajnában. Ma már csak az ukránok 13 százaléka beszél pozitívan Leninről, és mindössze 7 százalékuk Sztálinról.

Az ukránok 65 százaléka támogatja az utcanevek átnevezését szovjet vagy orosz nevekről ukránra. 71 százalékuk támogatja az Oroszországgal kapcsolatos emlékművek lebontását. A II. világháborús emlékművek lebontását viszont a megkérdezettek 40 százaléka ellenzi, 19 százaléka támogatja, 36 százalék pedig semleges a kérdésben.

Az eredményekből látható, hogy míg a Krím elcsatolása és a donbaszi polgárháború kezdete előtt az ukrán társadalom egy jelentős része még nem választotta el egyértelműen Ukrajna történetét a Szovjetunió történetétől, 2014 óta a szovjet múlt egyre inkább a legfőbb ellenséggel, a putyini Oroszországgal asszociálódik, ez pedig a történelem átértékelését is magával hozta. Ezzel párhuzamosan viszont

a mai Oroszország egyre inkább azonosítja magát a széthullott Szovjetunióval, ez pedig az orosz közvéleményben egyre nagyobb szovjetnosztalgiában mutatkozik meg.

Jól látható ez Sztálin egyre népszerűbbé válásában. A független Levada Központ közvélemény-kutató 2021 májusi felmérése szerint az oroszok 56 százaléka mondta azt, hogy Sztálin „nagy vezető” volt. 2016-ban még feleannyian gondolták így.

Sztálin rehabilitálása és népszerűvé válása természetesen nem magától történt meg, hanem állami segédlettel. Sz. Bíró Zoltán Oroszország-szakértő Putyin Oroszországa című könyvéből az is kiderül, hogy a Sztálinról elismerően nyilatkozók aránya ma már Putyin támogatóinak körében még a kommunistákénál is nagyobb. Sz. Bíró szerint Putyin híveit „leginkább az az évek óta tartó, eszközökben alig válogató nyugatellenes propaganda” tette elfogadóvá Sztálinnal szemben, „ami az ukrajnai válságért és Oroszország szinte minden gondjáért és bajáért a Nyugatot teszi felelőssé”.

Ez a nyugatellenesség sokak fejében „összecsúszott” azzal a régóta sulykolt képzettel, hogy Sztálin tette a Szovjetuniót a Nyugat által is respektált nagyhatalommá. És ha ez így van, akkor nincs jelentősége a borzalmas áldozatoknak és a terrornak. A lényeg ugyanis az, hogy az ország Sztálin által vált erőssé

– írta Sz. Bíró.

Lapunknak adott márciusi interjújában az Oroszország-szakértő azt mondta:

ma már az számít anomáliának, ha valaki elítéli Sztálint és Sztálin történelmi teljesítményét, olyan egyöntetűvé vált a Sztálin iránti rajongás.

Sz. Bíró szerint „kétféle sztálinizmus létezik párhuzamosan: egy retró, nosztalgikus, amit a kommunista párt idősebb tábora reprezentál, és van egy sztálinizmus, ami a hatalompárt szavazótáborában alakult ki. Ez azzal függ össze, hogy hosszú-hosszú évek alatt egy olyfajta legitimációs kultusza alakult ki a II. világháború emlékezetének, ahol már nagyon nehéz szétszálazni Sztálint és a háborús győzelmet.

A győzelem minden ízlésen túlhajtott kultusza nemcsak Sztálint legitimálta, hanem egyúttal a nagyhatalmi, birodalmi érzéseket is egyre jobban felszínre hozta.

De nemcsak Sztálin, hanem a Szovjetunió alapítója, Vlagyimir Iljics Uljanov, azaz mozgalmi nevén Lenin is fontos szimbólummá vált, nem annyira Oroszországban, mint inkább az orosz ellenőrzés alá kerülő ukrajnai területeken. Míg a sztálini személyi kultusz emlékeit utódja, Nyikita Hruscsov desztalinizációs politikája keretében 1956 után nagyrészt eltávolították, Lenin kultusza a korábbiaknál is erősebb lett. Szerte a Szovjetunióban rengeteg Lenin-szobrot emeltek, amelyeket a birodalom összeomlása után sem küldtek szoborparkokba. Kivéve Ukrajnában, ahol a 2014-es majdani demonstrációk idején előbb spontán módon, majd hivatalosan is megindult a Lenin-szobrok ledöntése és eltávolítása. Az Ukrajnát megszálló oroszok azonban sorra elkezdték visszaállítani a kommunista vezér szobrait az elfoglalt területeken.

A Herszon megyében található Nova Kakovkában a 2014-ben eltávolított Lenin-szobrot az orosz megszállók visszahelyezték talapzatára:

⚡️ Russian occupiers erect Vladimir Lenin statue in occupied Nova Kakhovka in Kherson Oblast. It is the same monument that was removed in 2014 in the wake of the pro-Western EuroMaidan Revolution.Photo: Deputy Prime Minister Mykhailo Fedorov pic.twitter.com/pDJn4iAWBc — The (Kyiv) April 30, 2022

A szintén a herszoni régióban lévő Henicseszkben ugyancsak felállították a korábban ledöntött Lenin-szobrot:

V.I. Lenin statue restored in Genichesk, Kherson region, on the eve of his birthday. pic.twitter.com/bIjRu5of8o — Communist (Party) April 27, 2022

A Zaporizzsja megyei, szintén oroszok által elfoglalt Melitopolban aranyozott Lenin-szobornál ünneplik a kommunista vezér születésének 152. évfordulóját:

Lenin was born on April 22nd 152 years ago.The Russian Army occupying Melitopol in Ukraine celebrated the day by unveiling a statue of the man who invaded and annexed the independent Ukrainian state known as the Ukrainian People’s Republic (1917-1921).May he rot in hell. pic.twitter.com/4E4P8xTi98 — Visegrád (24) April 22, 2022

Terjednek a szovjet zászlók is a megszállt területeken

De nemcsak a Lenin-szobrok, a szovjet zászlók is virálisan terjednek az orosz erők által megszállt ukrajnai területeken. Már az invázió elején lefilmeztek szovjet zászlóval fellobogózott tankokat. A szovjet zászló a területfoglalás jele is: az ukrán közigazgatási intézményekről a megszállók rendre leszedik az ukrán zászlót, és orosz, szovjet, valamint szovjet győzelmi zászlókat tesznek a helyébe, ahogy ezen a videón is. Az eddig elfoglalt egyetlen ukrán nagyvárosban, Herszonban szintén felvonták a győzelmi zászlót. A szovjet győzelmi zászló annak a sarló-kalapácsos és cirill betűs zászlónak a másolata, amelyet 1945. május 1-jén tűzött ki három szovjet katona a Reichstagra, egy nappal Hitler öngyilkossága után, és amely azóta is nagy népszerűségnek örvend a Szovjetunió iránt nosztalgiát érzők körében.

Mint ezen a videón látható, az Azovi-tengerhez közeli Melitopolban is a szovjet győzelmi zászló leng:

In Russia-occupied Ukrainian Melitopol, Russians have raised a huge Soviet war-time flag and play a Stalinist song from WWII which urges pic.twitter.com/px3Po2BRst — Sergej (Sumlenny) May 1, 2022

Persze nemcsak Ukrajnában, Oroszországban is népszerű a Reichstagra kitűzött zászló másolata. Az oroszországi Jekatyerinburgban a katedrális előtt a szovjet győzelmi zászló mellett leng az ukrajnai orosz megszállást jelző Z szimbólummal ellátott zászló, valamint a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság zászlaja:

Russia’s current state “religions” in a single shot. The Soviet victory flag, the fascist Z flag, and the flags of the self-declared republics of Donetsk and Luhansk by Yekaterinburg’s Cathedral on the Blood (on the site of Tsar Nicholas II’s execution). Source: . @itsmycityekb — Visegrád (24) May 4, 2022

De a Nemzetközi Űrállomás orosz űrhajósai az űrben is kitűzték a szovjet győzelmi zászlót:

Russian cosmonauts unfurling the Soviet victory flag outside the International Space Station: pic.twitter.com/8vS5Ts0gxR — Ben (Judah) April 29, 2022

A Szovjetunió sarló-kalapácsos zászlója is népszerű, ezen a képen például egy szovjet katona egyenruháját díszíti:

Russian soldier in Ukraine with a Soviet flag. In December, it will be 100 years since the Soviet Union was officially founded.Is Putin working on some big announcement at the end of the year? pic.twitter.com/jeJsRaywfP — Visegrád (24) April 30, 2022

Új szimbóluma lett Putyin háborújának egy ukrán nyugdíjas asszony képében

Április elején mi is beszámoltunk arról a videóról, amelyen egy ukrajnai faluban egy nyugdíjas asszony szovjet zászlóval fogadja a beérkező ukrán katonákat, mert azt hiszi, hogy az oroszok érkeztek meg a faluba. Vártak ránk? – kérdezi az ukrán katona, mire a néni azt feleli:

Persze, hogy vártunk, imádkoztunk magukért, Putyinért és egész népünkért.

Az ukrán katona erre ételt ad át neki, majd rátapos a zászlóra, és azt mondja: Dicsőség Ukrajnának! A néni ezt látva visszaadja az ételt, mondván, a szülei ezért a zászlóért haltak meg.

A videót az oroszbarát közösségi média felkapta, és

a nyugdíjas asszony hamarosan az ukrajnai orosz invázió támogatóinak egyik legfőbb szimbólumává vált.

A szovjet zászlót hordozó asszonynak szobrokat emeltek, képét házfalakra festették, plakátokra, poszterekre, képeslapokra került föl, sőt még a képével ellátott matricát is lehet venni a legnagyobb orosz online piactéren. Az idős asszony keresztneve Anja, és mint kiderült, a Harkov megyei Dvoricsna faluban él férjével. A háborúpárti oroszok körében többnyire az orosz „babuska”, vagyis nagymama szóval „Babuska Anjának”, a Z szimbólum után „Babuska Z-nek” vagy „a győzelem Babuskájának” szokták emlegetni.

Az idős asszony azért válhatott ilyen fontos szimbólummá, mivel annak az orosz narratívának egy valóban létező példája, miszerint az ukrán lakosság felszabadítóként fogadja az orosz haderőt.

Ez a narratíva már az invázió kezdetén tévesnek bizonyult, ugyanis az oroszokat szinte mindenhol megszállóként fogadták Ukrajnában. Több mint két hónap alatt egyetlen kivételt sikerült találni, amit a médiában is jól be lehetett mutatni, nem csoda, hogy a háború hívei azonnal felkapták. Az már csak hab a tortán, hogy az asszony szovjet zászlóval fogadta az ukrán katonákat, így az oroszok mint az ukrán testvérnép felszabadítójának szimbolikája összekapcsolódott a Szovjetunió kultuszával.

Babuska Anja mint szimbólum olyannyira fontossá vált, hogy a leghevesebb ukrajnai harcok színhelyén, a teljesen még mindig el nem foglalt Mariupolban május elején személyesen Putyin kabinetfőnök-helyettese, Szergej Kirijenko leplezte le az idős asszonyt sarló-kalapácsos zászlóval ábrázoló szobrot.

Babuska Anja az anyaország szimbóluma az egész orosz világ számára

– mondta Kirijenko.

The statue depicts an elderly woman who was filmed mistakenly greeting Ukrainian soldiers with a Soviet banner back in April. https://t.co/dlF4aQyHyM — The (Moscow) May 5, 2022

Korábban az orosz ENSZ-nagykövet, Dmitrij Poljanszkij nyilatkozta azt, hogy az idős asszony egy „másik Ukrajnát” szimbolizál, egy olyat, amely „jószomszédi viszonyban” van Oroszországgal.

Néhány példa Babuska Anja ábrázolásáról:

Az Oroszországhoz tartozó Észak-Oszétiában egy ház falára került fel a nénit ábrázoló falfestmény. Babuska Anja a szovjet zászlót Kijev városára tűzi ki, a kép mellett egy Sztálin-idézet: „az ügyünk igazságos, a győzelem a miénk lesz”.

Somewhere in North Ossetia, a local Z-head has taken the old lady with the Soviet flag meme, married it to the Stalin quote “our cause is just, victory will be ours,” and reimagined the woman planting the hammer and sickle in Kyiv. You get the mascot you deserve, I guess. pic.twitter.com/Jl8IXaS5ju — Kevin (Rothrock) May 2, 2022

Az oroszországi Belgorodban is szobrot emeltek az ukrán asszonynak:

A monument to a babushka with Soviet flag from popular video was installed in Russia’s Belgorod on May 3, but it was taken away today. Russia moves back to the past as a country. #StopRussia — UkraineWorld (@ukraine_world) May 4, 2022

Ezen a képen a Z szimbólummal toldották meg a néni alakját:

The monument to the famous grandmother, who went out with the Soviet flag to the Ukrainian militants and refused to exchange the red flag for food, will be erected in the center of Mariupol, - the mayor of the city. pic.twitter.com/718AWLAF3Y — Jerry (@4libertyinNY) May 3, 2022

Itt egy videó is látható arról, hogy festik föl az oroszországi Nalcsik egy épületének falára a szovjet zászlót vivő idős asszonyt:

“This is the flag for which my parents died”An image of a Ukrainian grandmother, who went out with a Soviet flag to the Ukrainian military and refused to exchange the banner for food, appeared on one of the buildings in Nalchik #babushkaz — Freedom (Truth) May 2, 2022

Végül, úgy tűnik, sikerült megtalálni az igazi Babuska Anját:

, [May 3, 2022 at 08:21] The grandmother who came out to the Ukrainian military with the Soviet flag has been found! Pictures of her have surfaced on social media.Her name is Anna, she lives in the Dvurechensky district of the Kharkov region. https://t.co/o49QnJmjts — THAMIR (Al-Salihy) May 5, 2022

Az ukránok eközben igyekeznek eltörölni a szovjet múlt utolsó emlékműveit is. Kijevben nemrég eltávolították az orosz és az ukrán nép barátságát ábrázoló szovjet emlékművet. A teljes emlékmű eltávolítása előtt az egy orosz és ukrán munkást megjelenítő szobor orosz munkásának a fejét levágták. A két nép barátságát jelképező, 8 méter magas bronzszobor két munkást ábrázolt, akik egy talapzaton állva közösen tartják a szovjet barátság érdemrendet.

Symbolism fitting the moment. The head of the Russian worker statue pops off and tumbles to the ground, as Kyiv authorities removed part of the Peoples’ Friendship Arch, a monument gifted to Ukraine by Russia in 1982 that was meant to represent unity between them. v @tweetsNV — Christopher (Miller) April 26, 2022

