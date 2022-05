Célkeresztben Putyin oligarchái? – Rejtélyes öngyilkossághullám söpör végig az orosz eliten

Ebben az évben már hét orosz oligarcha vesztette életét rejtélyes körülmények között, közülük hatan az ukrajnai orosz invázió február 24-i kitörése után. A hivatalos verzió szerint hétből öt esetben öngyilkosság történt, három esetben az elkövető a családjával is végzett. A hét oligarcha közül hatan voltak érdekeltek az olaj- vagy gáziparban, hárman kötődtek valamilyen formában a Gazpromhoz. A hivatalos verziókat sokan megkérdőjelezik, és folynak a találgatások arról, hogy van-e valami, ami összeköti ezeket az eseteket, illetve ha nem öngyilkosság vagy hirtelen halál történt, akkor mi állhat a háttérben. A hét oligarchát közvetlenül nem sújtották nyugati szankciók, de Putyint sem bírálták nyíltan.

A leningrádi gazpromosok és a Nagy-Britanniában élt oligarcha

A rejtélyes halálesetek még a február 24-én indult ukrajnai orosz invázió előtt kezdődtek, január 30-án, amikor a Gazprom Invest szállítási igazgatójának, Leonyid Sulmannak a holttestét találták meg a leningrádi régióban fekvő Leninszkoje faluban lévő nyaralójában. (Bár az egykori Leningrádot a Szovjetunió felbomlása után visszanevezték Szentpétervárra, a régió neve maradt Leningrád.) Sulmant a fürdőszobában találták meg, mellette egy olyan cetlivel, mely alapján a rendőrség gyanúja szerint öngyilkosság történt. Az oligarcha az üzenetben állítólag a törött lába miatti fájdalmakra panaszkodott, a csuklóján szúrt sebeket találtak.

Pertama, adalah Leonid Shulman. Seorang pejabat eksekutif di Gazprom ditemukan tewas di desa Leninsky dekat Leningrad pada 30 Januari 2022. pic.twitter.com/klLRDgFGzf — DetikFinance (@detikfinance) May 11, 2022

Az orosz független lap, a béke Nobel-díjas Dmitrij Muratov vezette Novaja Gazeta a haláleset kapcsán fölvetette, nem valószínű, hogy Sulman ne engedhetett volna meg magának jó minőségű fájdalomcsillapítót. Az is gyanúra ad okot, hogy tavaly év végén a Gazprom biztonsági szolgálata ellenőrzést hajtott végre leányvállalatának szállítási részlegén, amelyet Sulman vezetett.

Alig egy hónappal később, az Ukrajna elleni orosz invázió másnapján, február 25-én ugyanabban a faluban egy másik Gazprom-vezető is életét vesztette, állítólag ő is öngyilkos lett. A 61 éves Alekszandr Tyulkajov a Gazprom pénztárának főigazgató-helyettese volt, és nyaralójának garázsában találtak rá felakasztva, mellette ugyancsak egy üzenet, amelynek tartalmát azonban nem hozták nyilvánosságra. Annyit viszont tudni lehet, hogy Tyulkajovot halála előestéjén súlyosan megverték.

Hogy még rejtélyesebb legyen az eset, a Novaja Gazetának nyilatkozott egy a nyomozásban részt vevő személy, aki elmondta, hogy a törvényszéki szakértők már dolgoztak a tett helyszínén, amikor három terepjáróval „keményfiúk”, a Gazprom biztonsági szolgálatának tagjai érkeztek meg, lezárták a területet, és a rendőröket is a házon kívülre terelték. A független lap szerint Leninszkoje település a Gazprom felsővezetése kizárólagos hűbérbirtokának számít, egy ház ára 500 ezer dollárnál (mintegy 180 millió forint) kezdődik.

Alig egy héttel később újabb haláleset történt, ezúttal azonban nem Oroszországban, hanem az Egyesült Királyságban. A brit rendőrök Surrey-ben lévő házában találtak rá a még a Szovjetunióhoz tartozó Ukrajnában született Mikhail Watford holttestére, aki olaj- és gázbevételekből gazdagodott meg. A helyi rendőrség szerint Watford „megmagyarázatlan körülmények” között halt meg, de halála „nem ad okot gyanúra”. Alekszandr Litvinyenko korábbi orosz titkosszolgálati tiszt 2006-ban történt mérgezéses halála, illetve Szergej Szkripal volt katonatiszt novicsokkal történt 2018-as megmérgezése után Watford esetén is felmerült a gyanú, hogy újra az orosz vezetés sújtott le Angliában, de ezt eddig nem támasztotta alá semmi.

A Virginia Waterben lévő exkluzív birtokán, ahol korábban állítólag Augusto Pinochet volt chilei diktátort is háziőrizetben tartották, három 18 lyukú és egy 9 lyukú golfpálya található. A birtokon édesanyja is ott élt; az idős asszony a mai napig féltve őrzi szovjet útlevelét, és abban reménykedik, hogy a kommunisták visszatérnek Oroszországba és Ukrajnába. Eközben jól él kapitalista fia pénzéből – mondta el Watford a Sunday Times-nak évekkel korábban. Halálakor anyja is a birtokon tartózkodott.

Ukraine-born oligarch Mikhail Watford found dead at home in Surrey https://t.co/Axe8NMhfne — The (Guardian) March 3, 2022

Családirtók?

Sulman és Tyulkajov magányos öngyilkosok voltak, már ha valóban öngyilkosok lettek. A következő három oligarcha ellenben kiterjesztett öngyilkosságot követett el, legalábbis a hivatalos verzió szerint.

Vaszilij Melnyikov a Volga menti Nyizsnyij Novgorodban élt feleségével, valamint 10 és 4 éves kisfiával. Egy egészségügyi vállalat, a MedStom tulajdonosa volt, amely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett az Oroszország elleni nyugati szankciók miatt, mivel a cég importált orvosi eszközök oroszországi szállításával foglalkozott. Március 24-én vérbe fagyva találtak rá és egész családjára: a családtagokkal késszúrások végeztek, a 43 éves családfőt elvágott erekkel találták meg a fürdőszobában. Az orosz Kommerszant szerint a rendőrség nem azonosította külső behatolás nyomát Melnyikov luxusapartmanjában.

Businessman Vasily Melnikov, owner of the Medstom company, was murdered together with his family in .The businessman, his wife and two minor children were stabbed to death in their own home. An investigation is underway. A contract killing is not ruled out. #NizhnyNovgorod — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022

Vlagyiszlav Avajev a hivatalos jelentések szerint szintén kiterjesztett öngyilkosságot követett el. A Gazprombank 51 éves volt alelnöke állítólag lőfegyverrel végzett feleségével, 13 éves lányával, majd magával is. A holttesteket az oligarcha idősebb lánya, Anasztaszia találta meg április 18-án a család moszkvai luxusapartmanjában, amelyet belülről zártak be. Apja kezében pisztoly volt. Az egyik szomszéd korábban öt lövést és egy női sikolyt hallott. Az apartmanban egy kisebb fegyverarzenált, összesen 13 lőfegyvert találtak.

Az öngyilkosság miértjéről több teória is kering. Az egyik szerint Avajev felesége, a 47 éves Jelena terhes volt, de nem férjétől, hanem annak sofőrjétől. Egy másik elmélet szerint terhes nem volt tőle, de viszonya volt a sofőrrel, amiért utóbbi távozott is állásából. Arról is beszélnek, hogy a házaspár pénzügyi konfliktusba keveredett egymással, és per is folyt köztük.

Avajev nemcsak a Gazprombank alelnöke volt korábban, Putyin irodájának és az Állami Dumának is dolgozott. Vagyonát építőipari vállalkozásából szerezte. Egyik szomszédja szerint nem szerelemféltés vagy bosszú, hanem ugyancsak a nyugati szankciók állnak a kiterjesztett öngyilkosság mögött. A szomszéd szerint az oligarcha a szankciók miatt adósságokba keveredhetett, és ez vezetett a végzetes döntéshez. Egy másik szomszédja viszont nem tudja elhinni, hogy Avajev öngyilkos lett, szerinte gyilkosság történt.

Szergej Protoszenya felakasztott holttestét katalóniai tengerparti villájában fedezték fel április 19-én. Ugyanitt megtalálták feleségét és kislányát is, velük késszúrások végeztek. A spanyol hatóságok kizárták az idegenkezűséget, szerintük kiterjesztett öngyilkosság történt. A vállalkozó fia, Fedor, aki az eset idején Franciaországban tartózkodott, azonban nem akarja elhinni, hogy apja követte el a szörnyű tetteket.

Protoszenya korábban a második legnagyobb orosz gázvállalat, a Novatek elnökhelyettese volt. A gázóriás is kiadott egy közleményt a történtek kapcsán, amelyben megvédték korábbi menedzserüket mint „csodálatos családapát”, és szintén kétségbe vonták, hogy kiterjesztett öngyilkosság történt. Egy helyi katalán lap szerint a feleség és a kislány meggyilkolásához használt eszközökön nem volt ujjlenyomat, Protoszenya testén pedig nem találtak vért.

Russian oligarch Sergey Protosenya and family found dead https://t.co/phgMPZPWKU — Newsweek (@Newsweek) April 21, 2022

Varangyméreg

Az összes oligarchahalál közül a legfurcsább kétségtelenül Alekszander Szubbotiné, akinek holttestét egy sámán házának pincéjében találták meg. A pincét állítólag jamaikai vuduszertartásokra használták, a sámán többek között varangyméreggel „gyógyította” pácienseit. A milliárdos a halála előtti napon súlyosan ittasan és bekábítószerezve ment a házba, azzal a céllal, hogy a sámán kikúrálja delíriumából. Szubbotin a Lukoil orosz olajvállalalat korábbi topmenedzsere volt. Hivatalosan szívinfarktusban vesztette életét.

The series of mysterious deaths of Russian top managers continues:This time, a former top manager of Lukoil was found dead. Billionaire Alexander Subbotin died after an pic.twitter.com/yQ8ILbigY6 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 8, 2022

A hét halott oligarchából hárman kötődtek a Gazpromhoz – Sulman, Tyulkajov és Avajev –, további kettő – Protoszenya és Szubbotin – más orosz energiavállalatnál dolgozott korábban. Watford szintén az olajból és a gázból gazdagodott meg. Mindez persze arra is visszavezethető, hogy Oroszországban nagy vagyonokat elsősorban az energiaiparban lehet gyűjteni.

A lengyel Warsaw Institute mindenesetre a három gazpromos oligarcha kapcsán fölvetette azt a lehetőséget, hogy néhány magas rangú, a Kremlhez kötődő ember el akarja tüntetni az állami vállalatoknál elkövetett csalások nyomait. Sulman és Tyulkajov halála beleillik egy ilyen feltételezésbe – Sulman részlegénél korábban csalás miatt folyt nyomozás, Tyulkajov kapcsán pedig gyanúra ad okot, hogy a halála előtti estén megverték. Az is lehet, hogy valóban öngyilkosok lettek, csak nem teljesen önszántukból.

A Kreml érintettsége természetesen minden esetben csak spekuláció. A hét oligarcha esete annyiban mindenesetre közös, hogy egyikük sem bírálta nyíltan Putyint a háború miatt.

Címlapkép: Sasha Mordovets/Getty Images