Éles vitát és súlyos vádakat hozott a NATO bővítése – Orosz ügynök lenne a horvát államfő?

Oroszország Ukrajna elleni inváziójának, illetve Finnország és Svédország NATO-csatlakozási törekvésének megítélése tovább mélyítette az ellentétet Horvátország két legfőbb közjogi méltósága, az államfő és a miniszterelnök között. Zoran Milanovic államfő az utóbbi hetekben ismétlődően leszögezte, hogy addig nem támogatja a finn és svéd NATO-csatlakozást, amíg nem kerül sor Bosznia-Hercegovina választási rendszerének reformjára, amely rendezné a helyi horvátok kifogásait. Egyben azt is közölte: hazaárulónak tartja majd azokat a horvát képviselőket, akik megszavazzák a NATO-bővítés ratifikálását. Hazaárulással vádolja a kormányfőt is, mivel szerinte Andrej Plenkovic nem tesz meg mindent a boszniai horvátok érdekében a választási reform ügyében. A miniszterelnök pedig arra tett utalást, hogy a NATO-bővítést ellenző Milanovic orosz ügynök lehet.

A horvát államfő május elején azt közölte: ha a NATO fő döntéshozó testülete, az Észak-atlanti Tanács állam- és kormányfői szinten (vagyis NATO-csúcs keretében) hozza majd meg a döntést Finnország és Svédország katonai szövetségbe történő meghívásáról, akkor ő élni fog a vétójogával, ha addig nem jön létre megállapodás a boszniai választási reformról. Az ellenzéki szociáldemokraták jelöltjeként 2020 elején az elnökválasztást megnyerő Zoran Milanovic szerint ugyanis az USA-nak és a nyugat-európai országoknak közben kellene járnia annak érdekében, hogy a választási rendszer a boszniai horvátok igényeinek megfelelően változzon meg. Amíg ezt nem teszik meg, addig a Nyugat sem számíthat az ő támogatására a NATO bővítésének kérdésében – lényegében így összegezhető Milanovic álláspontja.

Kikerülhető a horvát államfő vétója

Horvátország ugyan nem elnöki köztársaság, azonban a hadsereg főparancsnoki tisztét ellátó államfő valamekkora szerepet kap a külpolitika formálásában azzal, hogy a NATO-tagállamok állam- és kormányfőinek részvételével zajló NATO-csúcsokon a köztársasági elnök, és nem a kormányfő képviseli az országot. Az Észak-atlanti Tanács konszenzusos alapon hozza meg döntéseit, vagyis, ha a jelenlegi 30 tagállamból egy tagország nem ért egyet egy adott kérdésben, akkor vétójával megakadályozhatja az adott döntést. Igaz ez az új tagállamok szervezetbe történő meghívására is. Ezt kihasználva közölte Milanovic: ha a június 29-30-i madridi NATO-csúcson, vagyis az Észak-atlanti Tanács állam- és kormányfői szintű ülésén kívánják meghozni a döntést, akkor ő élni fog vétójogával.

Milanovic vétózási lehetőségét azonban könnyedén ki lehet kerülni, ha az Észak-atlanti Tanács nem állam- és kormányfői, hanem alacsonyabb (külügy-, védelmi miniszteri, vagy nagyköveti) szinten dönt Finnország és Svédország meghívásáról. Az államfő bejelentését követő nap a Jutarnji List zágrábi napilap kormányzati forrásból származó értesülésre hivatkozva meg is írta, hogy nagyköveti szinten hozza meg a döntést az Észak-atlanti Tanács. Ennek az az előnye is lenne, hogy a NATO-nak nem kellene megvárnia a június végi csúcstalálkozót, hanem már jóval hamarabb dönthetne a két észak-európai ország meghívásáról, hiszen a nagykövetek (más néven állandó képviselők) hetente legalább egyszer üléseznek. Mindeddig a NATO részéről nem hangzott el ezzel kapcsolatban semmilyen hivatalos álláspont. Milanovic is számol azzal a lehetőséggel, hogy alacsonyabb szinten dönt a NATO Finnország és Svédország meghívásáról, miután azt nyilatkozta, hogy ebben az esetben várhatóan nem lesz képes arra, hogy ráerőltesse akaratát a külügyminisztérium irányítása alá tartozó NATO-nagykövetre.

Miután Milanovic tudatában van annak, hogy vétóra vonatkozó lehetőségét könnyedén meg lehet kerülni a NATO-ban, így április végén azzal is előállt, hogy a horvát parlamentnek addig nem szabad ratifikálnia a finn és svéd NATO-csatlakozást, amíg a boszniai választási rendszert nem módosítják. Szavait azzal nyomatékosította, hogy árulónak tekinti azt a parlamenti képviselőt, aki így szavazná meg a két ország NATO-csatlakozásának ratifikálását. A ratifikálás parlamenti elutasítására sok esély nincs, mivel a parlamenti többséget maga mögött tudó kormányzó jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) nem támogatja a finn, svéd NATO-csatlakozás és a boszniai választási reform kérdésének összekapcsolását. Gordan Grlic-Radman külügyminiszter beszámolt arról, hogy Milanovic NATO-bővítéssel kapcsolatos megnyilatkozása után finn és svéd kollégája is aggódva hívta fel a zágrábi álláspont tisztázása érdekében. Azzal nyugtatta őket, hogy Zágráb „egyértelműen, feltételek nélkül” támogatja csatlakozásukat a NATO-hoz.

Orosz ügynök lenne Milanovic?

Andrej Plenkovic miniszterelnök május elején úgy reagált Milanovic megnyilatkozásaira, hogy azokkal a „Kreml akoljába” helyezte magát.

A NATO-bővítés ellenzése Oroszország-párti álláspont

– jegyezte meg.

A 2016 óta kormányzó, két választást is megnyerő Plenkovic áprilisban pedig azt mondta: Milanovic oroszbarát nézeteket vall, majd így folytatta:

Nem tudom, hogy az államfő az ügynökük-e vagy sem.

Plenkovic emellett egyszerűen „aljas” lépésnek nevezte Milanovic azon húzását, miszerint az államfő hazaárulónak tartja majd a NATO bővítését a boszniai választási reform elfogadása előtt megszavazó képviselőket.

Milanovic – aki a 2020-as közvetlen elnökválasztás megnyerése előtt a szociáldemokrata párt vezetőjeként 2011-2016 között miniszterelnök is volt már – elítélte ugyan Oroszország Ukrajna elleni agresszióját, azonban bírálta azt, hogy a miniszterelnök megingathatatlanul támogatja Kijevet, ami szerinte felelőtlenségnek számít, miután – úgy véli – fennáll a háború kiterjedésének kockázata. Továbbá „puszta szélhámosságnak” nevezte a kormányfő tavaly év végi ukrajnai látogatását, amikor már igen jelentős volt a feszültség Ukrajna és Oroszország között. A kormányfővel szembeni másik kirohanásában pedig „hazaárulásnak” nevezte, hogy szerinte Plenkovic nem tesz semmit a boszniai horvátok választási rendszerrel kapcsolatos helyzetének javítása érdekében.

Milanovic még az Ukrajna elleni orosz invázió megindulása előtt januárban azt mondta, hogy a NATO-tag Horvátországnak távol kellene tartania magát a „világ egyik legkorruptabb országának számító” Ukrajnát elborító „tűztől”, és Ukrajnának nincs helye a NATO-ban. Egyben azt is kijelentette, hogy Horvátországnak „nincsen semmi dolga” az eszkalálódó ukrán-orosz konfliktussal. Az államfő kijelentései miatt Plenkovic bocsánatot kért Ukrajnától.

Milanovic még azt is mondta januárban, hogy Horvátországnak ki kellene vonnia katonáit Ukrajnából, miközben egyetlen horvát katona sem állomásozik ott. A védelmi miniszter a helyzet tisztázása érdekében egyértelművé tette: Ukrajnához legközelebb egy többnemzetiségű NATO-erő keretében Lengyelországban állomásoznak horvát katonák, de az a „különítmény” is csak 4 főből áll.

A kormányfő és az államfő nem is áll szóba egymással

A horvát állam- illetve kormányfő közötti vita odáig fajult, hogy – miután Milanovic azt állította, hogy a kormányzó párt kapcsolatban állt a volt jugoszláv titkosszolgálattal –, április közepén a miniszterelnök bejelentette: kormányának tagjai minden kommunikációs kapcsolatot felszámolnak az államfővel, egyedül írásban hajlandóak érintkezni vele a 2025-ig tartó hivatali idejének hátralévő részében.

A bojkott értelmében a kormány tagjai nem vállalnak külföldi utat az államfővel együtt, illetve nem vesznek részt olyan találkozón, vagy konferencián, ahol a köztársasági elnök is képviselteti magát. Plenkovic maga részéről azt is közölte, hogy a Nemzetbiztonsági Tanács ülésein sem fog találkozni az államfővel. A vele szembeni bojkottra reagálva Milanovic egyszerűen „bandának” nevezte a kormányt.

Zágráb választási reformot szeretne Boszniában

De miről is szól az az ügy, amivel Milanovic összekapcsolta a NATO-bővítés támogatását? A horvát államfő azt szeretné elérni, hogy még az október 2-i boszniai elnök- és parlamenti választás előtt módosítsák az ország választási törvényét. A helyi horvát közösség legfőbb pártja, a boszniai Horvát Demokratikus Közösség (HDZ), a horvátországi HDZ testvérpártja már hosszú ideje küzd azért, hogy Bosznia-Hercegovina háromtagú (bosnyák, szerb, illetve horvát politikusból álló) államelnökségének horvát tagjára, illetve a boszniai parlament alsóházának tagjaira csak horvátok szavazhassanak oly módon, hogy külön etnikai alapú választási körzeteket hoznak létre a bosnyákok és horvátok lakta Boszniai-hercegovinai Föderációban. Az 1992-1995 közötti, mintegy 100 ezer ember halálát okozó boszniai polgárháborút lezáró daytoni békemegállapodás értelmében ugyanis a 3,5 milliós Bosznia-Hercegovinát alkotó két entitás egyikében, a bosnyákok és horvátok lakta 2,2 milliós Boszniai-hercegovinai Föderációban a polgárok mind a bosnyák, mind a horvát elnök-, illetve képviselőjelöltekre szavazhatnak. Ez annyiból érinti hátrányosan a horvátokat, hogy 3,5-szer több bosnyák él a Föderációban. A horvátok szerint a jelenlegi választási szabályok így nem biztosítják a mandátumok igazságos elosztását.

A legutóbbi, 2018-as boszniai elnökválasztáson a bosnyákok támogatásával a szavazatok közel 53 százalékával egy HDZ-n kívüli horvát politikus, Zeljko Komsic került a háromtagú elnökségbe, akit a HDZ nem ismer el elnökként, miután szerintük a bosnyák voksoknak köszönhetően került a posztra. A 2014-2018 közötti időszakban a boszniai háromfős elnökség horvát tagja még a HDZ vezetője, Dragan Covic volt. Előtte viszont a 2006-2014-es időszak két ciklusa alatt is Komsicot választották meg az elnökség horvát tagjának.

Attól függetlenül, hogy az államfővel ellentétben a boszniai választási reform ügyét nem kapcsolta össze a NATO bővítésének kérdésével, a zágrábi kormány is erősen lobbizik nemzetközi szinten a boszniai horvátok követelését kielégítő választási reform érdekében. Zágráb még a március 25-i EU-csúcson is – ahol a NATO-csúccsal szemben a kormányfő és nem az államfő képviseli Horvátországot – próbálta előtérbe tolni a boszniai horvátok választójogi helyzetének rendezését.

A horvát külügyminiszter szerint a jelenlegi szabályok mellett illegitimnek tekinthető majd az októberi boszniai elnök- és parlamenti választás.

Bosznia tovább darabolása lenne a megoldás?

Az elmúlt hónapokban az EU és az USA próbált kompromisszumos megegyezést elérni a választási rendszerről szóló tárgyalásokon a bosnyákok és a boszniai horvátok képviselői között, azonban a bosnyákok nem támogatják a horvátok követelését az etnikai alapú választási körzetek kialakítására. Dragan Covic már februárban azt közölte, ha nem sikerül keresztülvinni a választási reformot, akkor a horvátok bojkottálni fogják az októberi választást.

Ha nem jön létre megállapodás a választási reformról, akkor a boszniai horvát pártok ernyőszervezete azt tervezi, hogy lépéseket tesz Bosznia-Hercegovina területi, intézményi átszervezésére oly módon, amely szerintük biztosítaná Bosznia három államalkotó nemzetének alkotmányos egyenlőségét. A boszniai horvátok részéről ugyanis egy olyan javaslat is felmerült, hogy Bosznia-Hercegovinán belül jöjjön létre egy harmadik, horvátok irányította entitás, amely megoldás a zágrábi kormány mellett a boszniai Szerb Köztársaság számára is elfogadható lenne. Ezt azonban az USA, az EU és a bosnyákok is elutasítják, mivel szerintük az csak tovább mélyítené az ország etnikai alapon történő megosztását. A boszniai háromtagú államelnökség szerb tagja, Milorad Dodik elemzők szerint éppen azért támogatja a harmadik entitás létrehozását, mivel az az ország egységét fenyegető trójai faló lehetne a boszniai Szerb Köztársaság Boszniából való kiválását dédelgető terveiben.

Címlapkép forrása: Getty Images