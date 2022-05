Hivatalos: Finnország és Svédország kéri felvételét a NATO-ba

A svéd külügyminiszter, Ann Linde kedden írta alá Svédország hivatalos NATO-csatlakozási kérelmét, a finn parlament pedig szintén kedden szavazta meg a NATO-csatlakozást, miután az ország elnöke és miniszterelnöke a múlt héten közösen jelentették be, hogy támogatják országuknak a katonai szövetségbe történő felvételét.

Ez egy történelmi pillanat, amelyet meg kell ragadnunk

– mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a rövid ünnepségen, amelyen a svéd és a finn NATO-nagykövet átadta a jelentkezési kérelmet tartalmazó mappát.

Szívélyesen üdvözlöm Finnország és Svédország kérését, hogy csatlakozzanak a NATO-hoz. Önök a legszorosabb partnereink, és az NATO-tagságuk növelni fogja közös biztonságunkat

– mondta Stoltenberg.

A tényleges csatlakozáshoz mind a 30 NATO-tagország hozzájárulása szükséges, ez akár egy évet is igénybe vehet. A tagországok közül Törökország ellenkezését jelentette be, mert a két ország szerinte kurd terrorszervezeteket támogat. Stoltenberg bizodalmát fejezte ki abban, hogy megoldást találnak Törökország fenntartásaira.

Finnország nyolc évtizedes, Svédország két évszázados katonai semlegességi politikának vet véget a NATO-csatlakozással.

A katonai szövetség karjaiba az Ukrajna elleni orosz invázió vezette őket, melynek következtében mindkét országban egyértelmű többségbe kerültek a csatlakozás hívei. A két ország csatlakozása jelentősen erősítené a NATO-t a Balti-tengeren, amely Oroszország számára is fontos. Svédország nem határos Oroszországgal, de Finnországnak 1340 kilométeres szárazföldi határa van vele.

