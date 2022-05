Súlyos vád: titokban történelmi katasztrófát készül megismételni Oroszország

1932-ben és 1933-ban óriási éhínség pusztított főleg a mai Ukrajna területén, de a Szovjetunió más részein is, amely csak Ukrajnában mintegy 3,9 millió áldozatot követelt. A történészek között és az emlékezetpolitikában a mai napig viták folynak arról, hogy a mezőgazdasági kollektivizáció eredményének kell-e tekintenünk az éhínséget, vagy az ukrán nép elleni szándékos népirtásról volt szó. Oroszország az előbbi, Ukrajna az utóbbi álláspontot foglalta törvénybe, a két ország közötti viszony egyre rosszabbra fordulásával pedig mindinkább átpolitizálódott a kérdés. Míg a Kreml-párti médiában a holodomor tagadása is megjelent, addig az orosz invázió által sújtott Ukrajna vezetői az ukrán gabona állítólagos orosz elrablását a holodomorral hozták összefüggésbe, mondván, Moszkva a történelemben már másodszor készül arra, hogy éhínséggel sújtsa az ukrán népet.

Holodomor: szándékos népirtás vagy a sztálini kollektivizáció következménye?

Az ukrán nyelven holodomornak nevezett nagy éhínség 1932-ben és 1933-ban sújtott le a Szovjetunió területén, elsősorban az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaságban, de Fehéroroszországban, Kubány térségében, a Volgamentén és Kazahsztánban is.

Számszerűleg a legtöbb áldozatot az ukrán népesség körében szedte: mintegy 3,9 millió ukrán halt meg a holodomor következtében,

további több millióra tehető a Szovjetunió más területein éhínségben elhunytak száma.

Történészek a mai napig vitatkoznak arról, hogy szándékos népirtás, genocídium volt-e a holodomor, vagyis a Szovjetunió vezetője, Joszif Visszarionovics Sztálin kifejezetten az ukrán nép megtizedelésére törekedett, vagy a mezőgazdasági kollektivizáció következményének kell inkább tekinteni.

Oroszországban az Állami Duma 2008-ban elismerte az éhínséget, de tagadta, hogy az közvetlenül az ukrán nép ellen irányult volna, és az erőszakos kollektivizáció következményének tekintette. Ukrajna 2006-ban viszont azt foglalta törvénybe, hogy a szovjet rezsim genocídiumot követett el az ukrán nép ellen.

Az etnikai tisztogatás elméletét támasztja alá az, hogy az éhínség elsősorban a falusi lakosságot, a parasztságot érintette, a városokat jóval kevésbé. Ukrajnában a városi lakosság jelentős része orosz anyanyelvű volt, míg az ukrán nyelvet és az ukrán hagyományokat elsősorban a parasztság képviselte.

Világos, hogy Ukrajnában a városi lakosság zöme még mind a mai napig orosz, ám ukránosodni fog. Negyven éve Riga még német város volt. A nemzetiségéhez hű falusi lakosság beáramlásával azonban mára egy lett város. Ötven éve Magyarország városai német jellegűek voltak, mára pedig elmagyarosodtak. Ugyanez lesz a helyzet az ukrajnai városok tekintetében is, amelyek orosz jellegűek, de ukránosodni fognak, mert a lakosságot a falusiak töltik fel. A falu – az ukrán nyelv helyőrsége, amely elem hamarosan a városokban is átveszi a hatalmat

– mondta Sztálin a bolsevik párt X. kongresszusán 1921-ben, amikor éppen nemzetiségügyi népbiztos volt.

Bár arra vonatkozó utasítást egyelőre nem találtak, amely szó szerint kimondta volna, hogy meg kell tizedelni az ukrán népet, több jel mutat arra, hogy a nagy éhínség szándékos politika következménye volt.

Éhező család a holodomor idején. Alexander Wienerberger / Wikimedia Commons

Az ukrán nemzeti tudat elnyomása

Ukrajna területén az 1917-es februári orosz forradalmat követően jött létre egy rövid életű ukrán állam, az első független modern ukrán entitás Ukrán Népköztársaság néven. Az I. világháború, majd az oroszországi polgárháború zűrzavaros éveiben különböző vezetések váltották egymást az államalakulat élén, és folyamatosan harcok folytak a területén, mégis fontos szerepet játszott az ukrán nemzeti eszmélésben. Az állam 1920-ig állt fent, amikor is a bolsevikok vezette Szovjet-Oroszországnak végül sikerült elfoglalnia, majd 1922-ben Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság néven az újonnan születő Szovjetunió egyik tagköztársasága lett. Az ukrán tagköztársaság – hasonlóan a többi szovjet tagköztársasághoz – elvileg kiléphetett volna a Szovjetunióból, de ez csak 1991-ben, a kommunista birodalom összeomlásának évében következett be.

Az orosz bolsevikok már a polgárháború idején – amikor hosszabb-rövidebb időre ellenőrzést szereztek ukrán területek fölött – törekedtek az ukrán nemzeti mozgalom leverésére. E törekvések mögött egyrészt az állt, hogy a kommunizmus mint internacionalista ideológia elvetette a nacionalizmust, és a proletár internacionalizmus jegyében a nemzetiségek homogenizálására törekedett. Másrészt azonban ez a homogenizálás a gyakorlatban nem valamiféle „szovjet nép” megteremtését és minden nemzetiségnek ebbe a népbe történő beolvasztását jelentette, hanem oroszosítást. A Szovjetunió az egykori cári Orosz Birodalom területén alakult meg, és sok tekintetben annak örökségét vitte tovább, a Lenin által elképzelt föderalista berendezkedés pedig többek között arra szolgált, hogy kihúzza a nemzetiségi törekvések méregfogát. A centralizációra törekvő Sztálinnak azonban ez is sok volt, és nemcsak teljesen kiüresítette a Szovjetunió mint szocialista köztársaságok szövetségének eszméjét, hanem nyíltan a nemzetiségek letörésére törekedett – többek között nagyszabású áttelepítésekkel.

Ráadásul a bolsevik vezetők a cári Oroszországban nevelkedtek, ahol az ukrán nyelvet csak az orosz egy nyelvjárásának, az ukrán népet kisoroszoknak tekintették. Az ukrán nyelv számukra a parasztok dialektusa volt, a parasztoké, akiket a kommunisták hagyományosan reakciós néposztályként, a nacionalista mozgalmak melegágyaként tartottak számon. Ennek ellenére a Szovjetunió alapítója, Vlagyimir Iljics Lenin kezdetben használta az ukrán nacionalista retorikát, hogy ezzel palástolja a bolsevik mozgalom orosz jellegét, sőt, az Ukrajnában küzdő kommunisták szovjet-ukrán felszabadító mozgalomnak nevezték magukat. Amikor azonban 1919-ben másodszorra foglalták el Kijevet, már lehullt az álca: betiltották az ukrán újságokat, az iskolákban az orosz nyelvet vezették be az ukrán helyett, bezárták az ukrán színházakat, és ukrán értelmiségieket tartóztattak le. Az ukránellenes fellépés aztán Sztálin hatalomra jutásával öltött még nagyobb méreteket.

Egy éhínség Ukrajnában Lenin idején, 1921-ben is kitört, de akkor még Moszkva nemzetközi segítséget kért, hogy leküzdje a katasztrófát. Bő egy évtizeddel később, Sztálin alatt erről már szó sem volt.

Az elnéptelenedés mértéke Ukrajnában és Dél-Oroszországban 1929 és 1933 között. Sergento / Wikimedia Commons

A nagy éhínség

Az éhínséghez közvetlenül valóban a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálása vezetett, amelyet megelőzött a kuláktalanítás, vagyis a tehetős parasztok földtől és vagyontól való megfosztása, majd elűzése – mindez a Rákosi-korszak Magyarországából is jól ismert folyamat. Az egyéni gazdálkodóknak kötelezően be kellett lépniük a termelőszövetkezetekbe, a kolhozokba, termelőeszközeiket pedig beszolgáltatni a közösbe. Oroszországban, ahol obscsina néven a korábbi századokban is jól ismert volt a közösségi művelésben birtokolt föld, mindez nem jelentett akkora sokkot, mint Ukrajnában, ahol a parasztság nagy része saját földbirtokkal rendelkezett. Az ukrán parasztság ezért a mezőgazdasági kollektivizációt úgy élte meg, mint tulajdonuknak az állam általi elvételét. Amíg saját földjükön gazdálkodhattak a saját hasznukra, addig erőteljes motivációjuk volt arra, hogy minél többet termeljenek. Miután azonban a „fölösleget” már a kolhoznak kellett beszolgáltatni, nem állt érdekükben többet termelni, ami rontotta a munkamorált, így természetesen a termés is kevesebb lett.

De nem önmagában ez vezetett az éhínséghez, hanem a szovjet államapparátus szándékos tettei.

Rendőrök és pártaktivisták csoportjai járták az ukrán falvakat, és elvittek minden ehetőt, sok esetben a háziállatokat is rekvirálták.

A „padláslesöprésnek” nevezett akciók miatt több millióan maradtak bármiféle élelem nélkül, ráadásul a parasztokat korlátozták mozgásukban is: nem hagyhatták el falvaikat, nem mehettek a városokba, akinek pedig sikerült megszöknie, de megtalálták, sokszor egyszerűen agyonlőtték.

Az éhínség szörnyű következményekkel járt. Az éhező emberek minden ehetőnek tűnő dolgot megettek: cipőtalpat, dögöket, vadon élő állatokat, és idővel a nekrofágia (halott emberek húsának megevése), illetve a kannibalizmus is elkezdett terjedni. A feljegyzett legdurvább esetek között szerepelnek azok, amikor szülők saját gyermekeiket ették meg. Az éhezés biológiai hatásai miatt eltörlődtek a morális határok, sokan bármit képesek voltak megtenni az életben maradásért. A szovjet hatóságok tudtak az éhezésről, ahogy a kannibalizmusról is, több száz ilyen esetről készült feljegyzés, mégsem történt érdemi intézkedés.

Éhező parasztok Harkovban (Harkiv) 1933-ban. Alexander Wienerberger / Wikimedia Commons

Több évtizedes hallgatás

A Szovjetunióban természetesen nem lehetett beszélni az éhínségről, a lapok nem tudósítottak róla. Később is az elhallgatás és a titkolózás volt a jellemző: hiába halt meg Sztálin 1953-ban, utódja, Nyikita Hruscsov, bár a híres 1956-os kongresszusi beszédében elismerte a sztálini személyi kultusz és terror bűneit, az ukrajnai éhínségről nem ejtett szót. Kitért viszont a csecsenek, az ingusok és a balkárok kitelepítésére, megjegyezve, hogy az ukránok csak azért kerülték el ezt a sorsot, mert túl sokan voltak, és nem volt hová deportálni őket. Máskülönben Sztálin őket is kitelepítette volna – tette hozzá Hruscsov.

1937-ben került sor népszámlálásra a Szovjetunióban; az előzetes becslések 170 milliós lakosságszámra számítottak. Ehhez képest 162 millió fő jött ki, ami 8 milliós mínuszt jelentett. Ebben benne voltak az éhínség áldozatai, illetve az éhínség miatt meg nem született gyermekek. A szovjet propaganda szerint a népszavazást a nép ellenségei zavarták meg, végül egyáltalán nem is publikálták az eredményeket. A Népszámlálási Hivatal vezetőjét, Ivan Kravalt, valamint legközelebbi munkatársait kivégezték, a hivatal dolgozóit megbízhatóbb káderekre cserélték. 1939-ben aztán új népszámlálási adatokat tettek közzé, amelyekben a Szovjetunió lakossága már elérte a 170 millió főt.

A szovjet vezetés mézesmadzag vagy korbács segítségével a Moszkvában élő külföldi tudósítókat is meggyőzte arról, hogy ne tudósítsák hazájuk sajtóját az ukrajnai éhínségről. A The New York Times tudósítója, Walter Duranty, aki sok pozitív hangvételű cikket írt a Szovjetunióról, Moszkvában elhalmozták minden földi jóval, és kétszer is interjút készíthetett Sztálinnal, „Az oroszok éhesek, de nem éheznek” címmel írt cikket lapjába.

A korábbi brit miniszterelnök, David Lloyd George magántitkára, Gareth Jones viszont 1933-ban utazást tett a Szovjetunióban, és napokon keresztül egy hátizsákkal járta be a Harkovhoz (Harkiv) közeli területeket, így első kézből szerzett tudomást az éhínségről. Tapasztalatairól az Evening Standard című lapban jelentetett meg cikket 1933 márciusában – a Nyugat ennek révén szerzett tudomást az éhínségről. A cikk címe: „Éhínség uralkodik Oroszországban”, alcíme: „Az ötéves terv megölte a kenyérellátást”. Jones cikkének azonban nem volt jelentős hatása, mivel az angolszász politikát és közvéleményt elsősorban az akkor hatalomra került Hitler izgatta, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok pedig jó viszonyra törekedett a Szovjetunióval.

Az ukrajnai éhínségről egészen a Szovjetunió 1991-es felbomlásáig nem lehetett beszélni,

leszámítva azt a rövid időszakot a II. világháború idején, amikor a náci Németország megszállva tartotta Ukrajnát. A náci propaganda azonban elővette az éhínség témáját, ezt ugyanis jól lehetett használni a Sztálin- és Szovjetunió-ellenes érzelmek felkeltésére az ukrán lakosság körében. 1945 után azonban több évtizedes csönd következett. Nyugaton az 1980-as években kezdték el feldolgozni a holodomor történetét, majd az 1990-es években Ukrajnában is elkezdődhetett az éhínség kutatása, hogy aztán a 2004-es narancsos forradalmat követően felgyorsuljon.

Gareth Jones cikke a Szovjetunió-beli éhínségről. Forrás: garethjones.org

Napjaink emlékezetpolitikája

Ma a holodomor komoly emlékezetpolitikai vitákat szül, elsősorban orosz–ukrán viszonylatban. Mint láttuk, Oroszország hivatalosan elismerte az éhínség tényét, de azt nem tartja genocídiumnak, szemben az ukrán állásponttal.

Azonban ahogy 2014 óta egyre nagyobb lett a feszültség Oroszország és Ukrajna között, úgy politizálódott át egyre jobban a holodomor kérdése.

A narancsos forradalom után hatalomra került ukrán elnök, Viktor Juscsenko sokat tett a holodomor kutatásának előmozdításáért, megalapította például a Nemzeti Emlékezet Intézetét, amely elsődlegesen a nagy éhínséget kutatta. Juscsenko több beszédében is kitért a holodomorra, de óvakodott arról, hogy ennek oroszellenes éle legyen. Azonban ennek ellenére Oroszországban is egyre jobban átpolitizálódott a kérdés. 2008-ban az orosz elnöki székben akkor ülő Dmitrij Medvegyev visszautasította, hogy részt vegyen az ukrajnai megemlékezésen, és erkölcstelennek minősítette az „úgynevezett holodomorról” szóló diskurzust. A színfalak mögött pedig állítólag megfenyegette a térségbeli vezetőket, hogy ne szavazzanak meg az ENSZ-ben egy, a holodomor népirtássá nyilvánítására irányuló lépést.

Miután 2014-ben kiéleződött az Ukrajna és Oroszország közötti feszültség, a holodomor kapcsán is egyre szélsőségesebb megnyilvánulások ütötték fel a fejüket. 2015 augusztusában az oroszbarát szakadárok a kelet-ukrajnai Siznye városában lerombolták az egyik holodomor-emlékművet. Nem sokkal később az orosz állami Sputnik egy angol nyelvű cikket jelentetett meg „Holodomor-hoax” címmel, amely szerint az ukrajnai éhínség csak mítosz és szovjetellenes propaganda. Ugyanakkor ma Ukrajna mellett több mint egy tucat ország ismeri el genocídiumnak a holodomort, legutóbb a cseh törvényhozás minősítette annak április elején.

A holodomor témája természetesen a jelenlegi ukrajnai orosz invázióban is előkerült. Az ukrán agrárminiszter-helyettes, Tarasz Viszockij szerint az orosz megszállók több százezer tonna gabonát loptak el Herszon, Zaporizzsja, Donyeck és Luhanszk régióból. A miniszter szerint az ellopott gabona a következő betakarítás előtti felhasználásra félretett készletből származik, ezért egyre nagyobb az éhínség veszélye Ukrajnában. Az orosz csapatok emellett feldúlták a földterületeket, tönkretették a mezőgazdasági berendezéseket és elaknásították a talajt. Különösen nagy gondot jelentenek az aknák, amelyeket például a kijevi régióból történő kivonulás után hagytak maguk után az oroszok. Ezek óriási veszélyeket rejtenek, és jelentősen akadályozzák a szántóföldi munkákat.

Roman Lescsenko, a márciusban lemondott agrárminiszter még hivatali idejében úgy nyilatkozott, Oroszország tömeges éhínséget akar előidézni, mint tette azt Sztálin az 1930-as években.

Történelmi emlékezetünkben Oroszország már másodszorra akar éhínséget kényszeríteni Ukrajnára

– mondta a politikus. Ljudmila Gyenyiszova, Ukrajna emberi jogi ombudsmanja pedig nemrég úgy nyilatkozott, Oroszország szándékosan olyan intézkedéseket tesz, hogy „holodomort idézzen elő Ukrajnában”. Ezek a nyilatkozatok is mutatják, hogy több évtizednyi hallgatás után a holodomor milyen mértékben részévé vált az ukrán emlékezetpolitikának.

Címlapkép: Holodomor-emlékmű Kijevben. Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images