Itt a döntés: 18,4 milliárd dollárt adnak a G7-ek Ukrajna megsegítésére

A G7-ek csoportjának pénzügyi vezetői 18,4 milliárd dollárral segítenék Ukrajnát az elkövetkező hónapokban esedékesség váló számlái kifizetésében, és ha kell, készek ennél többet is tenni - számol be a hírről a Reuters.

Az Egyesült Államok, Japán, Kanada, Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Olaszország pénzügyminiszterei és jegybankelnökeinek közleménytervezete szerint idén 18,4 milliárd dollár költségvetési támogatást adnak Ukrajnának, beleértve 9,2 milliárd dollárnyi friss kötelezettségvállalást.

A Reuters szerint a közlemény azt is tartalmazza, hogy a G7-ek továbbra is Ukrajna mellett fognak állni ebben a háborúban és azon túl is, és készen állnak arra, hogy szükség esetén többet tegyenek.

Ukrajna becslései szerint havonta mintegy 5 milliárd dollárra van szüksége ahhoz, hogy az Oroszország által okozott mindennapos pusztítás ellenére a közalkalmazottak fizetését és a közigazgatás működését fenn tudja tartani.

A közlemény kitér az infláció elleni küzdelemre is, e szerint a G7-ek központi bankjai szorosan figyelemmel kísérik az árnyomás inflációs várakozásokra gyakorolt hatását, és ehhez mérten szabják meg a monetáris politikai szigorítás ütemét, törekedve arra, hogy az inflációs várakozások alacsonyan maradjanak, és elkerüljék az országok közötti negatív tovagyűrűzést.

Címlapkép: Getty Images