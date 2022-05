Szép csendben épül Putyin Új-Oroszországa – Ilyen lesz az élet a háború pusztítása után

Herszon a mai napig az egyetlen ukrán nagyváros, amelyet az orosz megszálló erőknek sikerült bevenniük. A Fekete-tenger melletti város még az invázió első napjaiban került orosz kézre a megye nagy részével együtt. Az oroszok először népszavazást és egy szakadár Herszoni Népköztársaság kihirdetését készítették elő, de ezek a tervek a helyi lakosok ellenállásán megbuktak. Az elmúlt napokban már leplezetlenül a térség Oroszországhoz csatolásáról beszélnek. A városban és környékén elindult az oroszosítás, sőt a szovjetizáció: szovjet zászlók lobognak és Lenin-szobrok emelkednek, az ukrán hrivnyáról folyamatosan térnek át az orosz rubelre, az iskolákban az orosz tanrend bevezetését készítik elő. Szétvert tüntetések, megkínzott aktivisták, eltűnt tisztviselők kísérik az orosz megszállást.

Patyomkin-város

Herszon városát II. (Nagy) Katalin parancsára Grigorij Alekszandrovics Patyomkin, a cárnő kegyence alapította 1778-ban, öt évvel azután, hogy az Orosz Birodalom elfoglalta a Krími Tatár Kánságot, megszerezve a Fekete-tenger északi partját. Patyomkin herceg több települést is létrehozott a területen, így Mikolajivet, Szevasztopolt és Dnyiprót, és nevéhez fűződik a fekete-tengeri flotta kiépítése is. Az elfoglalt területeket Novorosszijának, azaz Új-Oroszországnak nevezték, ami az oroszok szerint ma is jogalapot ad arra, hogy ezt a régiót újra Oroszországhoz csatolják.

Patyomkin neve a köztudatban a Patyomkin-falvakról és a Patyomkin páncélosról ismert. Amikor a herceg 1787-ben meghívta a cárnőt, hogy tekintse meg, milyen építkezéseket folytatott az elfoglalt területeken, állítólag színházi díszletekből épített falvakat mutatott be neki. A történészek szerint ez inkább rosszindulatú pletyka, ennek ellenére a „Patyomkin-falu” mint a látszateredményekkel való hivalkodás kifejezése megmaradt a köznyelvben. A Patyomkinról elnevezett páncélos pedig az 1905-ös forradalom egyik csatahajója volt, amelyet a nagy orosz rendező, Szergej Eisenstein 1925-ös (néma)filmje tett világhírűvé. Maga Patyomkin herceg egyébként a herszoni Szent Katalin-székesegyházban nyugszik.

Patyomkin síremléke a herszoni Szent Katalin-székesegyházban. Forrás: Wikimedia Commons

Herszon lakosságának többsége – hasonlóan a Krímhez vagy Odesszához – orosz volt, a Szovjetunióban azonban ez a terület az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság része lett. Az 1991. december 1-jei ukrajnai függetlenségi népszavazáson 83,4 százalékos részvétel mellett a herszoni régió lakosságának 90,1 százaléka támogatta az ország függetlenné válását. Herszon azóta ukrán terület, de facto március elejéig, amikor is az orosz megszálló csapatok bevették a békeidőben 280 ezer lakosú várost.

Herszon a Dnyeper folyó partján fekszik, és fontos fekete-tengeri kikötő.

A herszoni régió jelentőségét orosz szempontból elsősorban az adja, hogy északról közvetlenül érintkezik a Krímmel, és itt folyik az Északi-krími-csatorna, amely 2014-ig a félsziget ivóvízellátását biztosította.

A Krím orosz annektálása után azonban az ukránok gáttal zárták el a csatornát, amelyet az előrenyomuló orosz csapatok az invázió első napjaiban felrobbantottak. Herszon és a régió megtartása ezért kulcsfontosságú Oroszország számára, nem véletlen, hogy a megszállás után megkezdődtek az előkészületek előbb egy bábállam létrehozására Herszoni Népköztársaság néven, az utóbbi időben pedig már leplezetlenül a régió Oroszország általi annektálása van napirenden.

Tüntetések kíséretében készültek elő a terület elcsatolására

Oroszország Ukrajna elleni inváziója február 24-én kezdődött, március 2-án pedig azt jelentették, hogy az orosz erők bevették Herszon városát. Herszon mind a mai napig az egyetlen ukrán nagyváros, amely teljesen orosz megszállás alá került a háború kezdete óta. Március 15-én azt is bejelentette az orosz hadvezetés, hogy Herszon megye teljes területét ellenőrzésük alá vonták. Bár az ukrán csapatoknak voltak sikeres ellentámadásai a térségben, mára lényegében beálltak a frontvonalak, és az oroszok egyelőre nem haladnak nyugat felé, ahol Mikolajiv, majd Odessza bevétele lehet a céljuk, egészen a moldovai szakadár Dnyeszter Menti Köztársaságig, ahol orosz „békefenntartók” állomásoznak immár három évtizede. Ezzel egy szárazföldi folyósó jönne létre a Donbasztól Transznisztriáig, teljesen elvágva Ukrajnát a tengertől.

Herszonban március óta több tüntetés is volt az orosz megszállás ellen. Az első nagy tüntetés március 5-én tört ki, ezt újabbak követték, a május 9-i demonstráción például az orosz nemzeti gárda mintegy 400 embert őrizetbe vett. Március 21-én ismételten tüntetés volt, az orosz katonák a felvételek szerint a tömegbe lőttek. Az utolsó nagyobb tüntetés április 27-én zajlott, azon a napon, amikorra az oroszok állítólag népszavazást terveztek, amely végül elmaradt.

Amazing courage: in Russian-occupied Kherson, Ukrainians took to the street today in protest against occupation and in support of Ukraine. Russians are planning a bogus referendum to create a proxy 'Kherson republic'. All these people risk persecution, torture for their stance pic.twitter.com/FAYPdAZ9Us — Olga (Tokariuk) April 27, 2022

Bár a helyi lakosság részéről nagy volt az ellenállás, a megszálló oroszok megkezdték saját közigazgatásuk kiépítését, illetve a terület későbbi Oroszországhoz csatolásának megszervezését. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter már március 12-én arról írt, hogy az oroszok népszavazást készítenek elő Herszonban egy „álnépköztársaságot” létrehozandó. Ez lett volna a Herszoni Népköztársaság, amelynek mintájául a 2014-ben önkényesen kikiáltott Donyecki és Luhanszki Népköztársaság szolgált volna. Az oroszbarát kelet-ukrajnai szakadárok által létrehozott két pszeudoállamot sokáig Oroszország sem ismerte el, ezt csak három nappal az ukrajnai invázió előtt tette meg Vlagyimir Putyin orosz elnök, barátsági és kölcsönös védelmi szerződést kötve a két entitással.

Herszonban ugyanez a forgatókönyv készülhetett, megfejelve egy népszavazással, ennek azonban a helyi lakosság ellenállt, miközben a volt ukrán polgármester szerint már az ott élők mintegy 40 százaléka elmenekült a városból. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte a herszoniakat, ne adják meg személyes adataikat, például az útlevelük számát az oroszoknak, hogy ne tudják felhasználni azokat hamis szavazatok urnákba juttatására.

Oroszország eközben új katonai-polgári közigazgatást hozott létre Herszonban, illetve a régióban.

A város polgármesterének egy volt KGB-ügynököt neveztek ki Alekszandr Kobec személyében, a megye kormányzója pedig Vlagyimir Szaldo lett. Oroszország örökös igényét Herszonra Putyin pártja, az Egységes Oroszország főtanácsának titkára, Andrej Turcsak jelentette be, mikor május 6-án a városba látogatott.

Szeretném még egyszer elmondani: Oroszország örökre itt marad. Efelől nem lehetnek kétségek. Nem lesz visszaút a múltba

– jelentette ki a politikus, akit útjára a Donyecki Népköztársaság vezetője, Gyenyisz Pusilin is elkísért.

Eddigre az oroszok az ukrán ellenállás miatt elvetették mind a referendum, mind egy átmeneti szakadár népköztásaság ötletét, és másfajta megoldással álltak elő.

Az orosz adminisztráció helyettes vezetője, Kirill Sztremuszov szerint

a herszoni hatóságok kérelmet nyújtanak be Oroszország elnökéhez, melyben a régió Oroszországhoz való csatolását kérik.

Sztremuszov szerint egy referendum „abszolút nem fontos”, ugyanis – állította – a Krímben is egy teljesen legális népszavazást tartottak, amelyet azonban a világ közössége nem ismert el. (Tegyük hozzá, még Putyin legszorosabb szövetségese, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök sem.)

Miután egy olyan demokratikusnak tűnő legimitáció, mint a népszavazás lehetősége ad acta került, Oroszország úgy akarja legitimálni a terület annektálását, hogy a terület csak általuk legitimnek tekintett közigazgatása kérvényezi az Oroszországhoz csatlakozást. Így Oroszország még annyira sem ad a látszatra, mint a Krím esetében, ahol legalább egy álreferendumot levezényeltek.

Oroszosítás, szovjetizáció

Herszonban és a megye elfoglalt területein nemcsak orosz adminisztrációt vezettek be a megszállók, hanem a társadalom, a kultúra, az oktatás, a pénzügyek, a média és a szimbólumok szintjén is elindult az oroszosítás, sőt a „szovjetizáció”. Az Ukrajnát megszálló orosz csapatok előszeretettel használnak szovjet szimbólumokat, így például Herszonban is fölvonták az úgynevezett szovjet győzelmi zászlót – annak a zászlónak a mását, amelyet 1945. május 1-jén tűztek ki a berlini Reichstagra szovjet katonák –, és a régió számos településén újra felállították a Szovjetunió alapítójának, Vlagyimir Iljics Leninnek még az ukránok által néhány éve ledöntött szobrait. Az ukrán zászlókat és más jelképeket eltávolítják.

The Russian occupiers have restored a Lenin monument in Henichesk, near Kherson.Ukraine dismantled it in 2015 but the Russians are trying to force Ukrainians to love Lenin, Stalin and the rest of their historical oppressors. pic.twitter.com/aPhPCGTjLW — Visegrád (24) April 18, 2022

A Szovjetunió iránti nosztalgia az utóbbi években erősödött fel Oroszországban, olyannyira, hogy egy 2021-es kutatás szerint az oroszok 50 százaléka jobban azonosítja magát a Szovjetunióval, mint az Orosz Föderációval. A véreskezű diktátor, Joszif Visszarionovics Sztálin kultusza is egyre leplezetlenebbül tör utat magának. Ezzel párhuzamosan viszont az ukránok egyre kritikusabbak a szovjet múlttal, és egyre inkább az orosz elnyomással azonosítják. Az Ukrajnát megszálló oroszok számára pedig ez jó indok arra, hogy az országban egy az oroszországinál is kendőzetlenebb szovjet restaurációt hajtsanak végre, provokálva az ukrán lakosságot a számukra leigázást jelentő szimbólumokkal.

A szovjet szimbólumokkal együtt a szovjet módszerek is visszatérnek, legalábbis ami az erőszakszervezetek tevékenységét illeti. Putyin állítólag már az ukrajnai orosz invázió előtt „halállistát” készíttetett azoknak az ukrán politikusoknak, újságíróknak és aktivistáknak a nevével, akiket likvidálni kell. A megszállt területeken többen e csoportokból eltűntek, másokat az ukrán emberi jogi ombudsman szerint elektrosokkal kínoztak. Henicseszk polgármesterét, Olekszandr Tupulovot március 9-én látták utoljára élve. Másik oldalról a kollaboránsok sincsenek biztonságban: az oroszpárti bloggert és aktivistát, Valerij Kulesovot egy nap az utcán lőtték le Herszonban. Olekszij Arestovics, Zelenszkij tanácsadója elmondta, Kijev nemi erőszakról és más atrocitásokról kapott jelentéseket orosz ellenőrzés alatt álló négy déli városból.

Az ukrán lakosságot az ukrajnai információktól is el akarják zárni, és azt az orosz propagandával helyettesíteni. Az Ukrajnával való internetkapcsolatot elvágták, állítólag hetekig egyáltalán nem lehetett hozzáférni a világhálóhoz, majd az orosz internettel kötötték össze a régiót a Krímen keresztül. Ugyanezt tették az ukrán sugárzású tévéadásokkal is: a herszoni tévékészülékeken most a Krímből sugárzott orosz adások foghatók. Az ukrán mobilszolgáltatók sem elérhetők, és megszüntették a helyi ukrán újságokat is.

Kirill Sztremuszov bejelentette, hogy

május 1-jétől egy négy-öt hónapos átállási periódussal számolva megkezdik az orosz rubel bevezetését az ukrán hrivnya helyett.

Az idős herszoniak nyugdíjukat állítólag már rubelben kapják. Május végére orosz bankfiókok is megnyithatnak a régióban. Az oktatásban is zajlik az oroszosítás: a tanároknak ukrán helyett oroszul kell tanítaniuk, a következő tanévtől pedig már a Moszkva által meghatározott tantervet kell követniük. A cél egyértelműen az ukrán nemzettudat teljes kiirtása.

Ukrajna természetesen nem nyugszik bele területei elvételébe, és fogadkozik, hogy visszafoglalja a megszállt településeket.

A megszállók akár azt is kérhetik, hogy a Marshoz vagy a Jupiterhez csatlakozzanak. Az ukrán haderő fel fogja szabadítani Herszont, mindegy, hogyan játszanak a szavakkal

– jelentette ki az ukrán elnök egyik tanácsadója, Mihajlo Podoljak.

Címlapkép: A 2022. április 28-án közreadott képen ukrán zászlókkal tüntetnek az orosz csapatok támadása ellen a dél-ukrajnai Herszonban március 7-én. MTI/AP/Olexandr Chornyi