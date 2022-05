Mit tud a Sztugna-P, az ukrán tankgyilkos csodafegyver, ami már az helikoptereket is pusztítja?

A háború előtt nem sok komoly szakértő gondolta volna, hogy az ukrán hadiipar saját termékei érdemi segítséget nyújtanak majd az ukrán fegyveres erőknek a modern orosz fegyverrendszerek ellen, de ez is egy olyan téves prekoncepció volt az ukrán fegyveres erőkkel kapcsolatosan, melyre a február 24-én indult orosz invázió eseményei alaposan rácáfoltak. Meglepő eredményt értek el az ukrán fegyveres erők például saját fejlesztésű Neptun cirkálórakétáikkal, amikor vélhetően elsüllyesztették a Moszkva rakétás cirkálót egy ilyen eszközzel, de jól teljesítenek a különleges erők a Maljuk-gépkarabéllyal, illetve a (könnyebb) páncélosok elleni tűzharcban is ütőképesnek bizonyulnak a BTR-4-es harcjárművek.

Az orosz haderő támadása elleni védekező műveletekben az egyik legfontosabb szerepet mégis a páncéltörő rakétafegyverek foglalják el, hiszen az orosz haderő rendelkezik / rendelkezett a világ legnagyobb szárazföldi páncélozott járműállományával. Várható volt, hogy egy Ukrajna elleni háború során a szárazföldi támadás során rengeteg tankot, gyalogsági harcjárművet, MRAP-et, páncélozott szállító harcjárművet fog használni az orosz haderő. Ezért is küldött csak az Egyesült Államok 19 500 páncéltörő fegyvert, rakétagránátvetőt, hátrasiklás nélküli löveget Ukrajnába.

A nyugati (és szovjet) gyártmányú páncéltörő fegyverek mellett fontos szerepet játszik a védekező műveletekben Ukrajna saját fejlesztésű irányított páncéltörő fegyvere, a Sztugna / Sztuhna P (vagy Szkif) is.

A fegyverrendszer kiválóan pusztítja a tankokat…

…tüzérségi eszközöket…

…gyalogsági harcjárműveket…

…de legalább két orosz Ka-52-es harci helikoptert is lelőttek már Sztugnával.

A fegyverrendszer első ránézésre nem tűnik kifejezetten modern technikának – leginkább az orosz Kornet és az amerikai TOW ATGM-ekre hajaz. Tehát nem egy olyan „fire-and-forget” rendszerről van szó, mint mondjuk a Javelin, ahol csupán ki kell jelölnie a kezelőnek a célpontot, majd elsütnie a fegyvert és a rakéta „magától” célt talál; a kezelőnek egy számítógépes tűzvezérlő rendszer és egy lézeres célzóberendezés segítségével célra kell vezetnie a kilőtt rakétát.

Ennek ellenére a Sztugna számítógépes rendszere segít a kezelőnek a pontos találat leadásában, például azzal, hogy figyelembe veszi és megpróbálja korrigálni a rakétát érő környezeti hatásokat, illetve lehetőséget ad a kezelőnek arra is, hogy a Javelinekhez hasonlóan felülről támadja a kijelölt célpontokat, ahol a leggyengébb a páncélvédettség.

A Sztugna páncéltörőt ráadásul kifejezetten azzal a céllal fejlesztették, hogy egy tandem robbanófej segítségével semlegesítse az orosz harckocsik reaktív páncélzatát (ERA) és papíron át tudja törni akár a T-90-es harckocsik homlokpáncélját is. Azt nem tudni, hogy a Sztugna ezeket a célokat mennyire valósítja meg, hiszen az Ukrajna elleni orosz támadást alkotó páncélosok zöme felújított T-72-es, de ezen harckocsik, illetve a könnyebben páncélozott tűztámogató járművek ellen az ukrán páncéltörő eddig kifejezetten hatékonynak bizonyult.

Bár kicsit alma-körtével összehasonlítás, azért annyit is érdemes megjegyezni, hogy a Sztugna az amerikai Javelin-rendszerekkel szemben

A Sztugna nagy hátránya a Javelinnel szemben a kevésbé fejlett tűzvezérlő rendszer mellett, hogy sokkal nehezebb, így kevésbé mobilis – egy ilyen rendszer közel 100 kilogrammot nyom, miközben egy Javelin „csak” 22 kiló. Az utóbbit így akár egy-két katona is tudja szállítani, kezelni, míg a Sztugna használata komplexebb logisztikai megoldásokat igényel.

Az ukránok ezt a problémát úgy próbálják orvosolni, hogy homokfutó járművekre szerelik fel a Sztugnákat és különleges csapásmérő alakulatokat hoznak létre, melyek behatolnak a műveleti területre, kilőnek pár páncélost, majd elmenekülnek.

A homokfutós megoldás előnye, hogy összességében egy ilyen eszköz jóval mozgékonyabb, mint egy gyalogsági lövészraj, viszont sokkal könnyebben észlelhető és likvidálható is az általuk megcélzott harcjárművek által.

