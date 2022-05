Csak blöfföl Erdogan a NATO-bővítés ellenzésével? – Ezt alkudhatja ki a vétó elengedéséért

Svédország és Finnország NATO-csatlakozásának belengetett vétójával Törökország nemcsak azt érheti el, hogy a két észak-európai ország valamilyen módon fellépjen általa terroristáknak tartott kurd személyekkel szemben, hanem jelentős engedményeket csikarhat ki Washingtontól a vadászgépflottájának korszerűsítése terén is. A vétóval való fenyegetőzés egyben a török közvéleménynek is szól, mivel így Erdogan a nemzeti érdekeket határozottan képviselő államférfi képében tündökölhet. Márpedig a jövő nyári választások előtt az államfőnek igencsak szüksége van szavazóbázisának növelésére, miután a súlyos gazdasági, pénzügyi válság miatt az utóbbi időben megcsappant a támogatottsága.

Recep Tayyip Erdogan török államfő az utóbbi napokban többször is leszögezte, hogy a NATO-tag Törökország nem támogatja Svédország és Finnország csatlakozást a katonai szervezethez, mivel szerinte a két észak-európai ország az Ankara által terrorszervezetnek minősített Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) és a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milícia tagjainak nyújtanak menedéket, illetve támogatják a két szervezetet. Erdogan kijelentése azért okozott komoly fejtörést a NATO vezetésében, mert egy új tagállam felvételéhez a jelenleg 30 tagállamból álló NATO összes tagországának egyhangú döntésére van szükség.

Kurd és gülenista „terroristák” Ankara kívánságlistáján

Erdogan az általa belengetett vétóval kapcsolatban kezdetben igen kategorikusan nyilatkozott, még azt sem közölte, hogy milyen feltételek teljesülése esetén lenne hajlandó Ankara a két észak-európai ország csatlakozásának jóváhagyására. Mostanra már annyiban puhult a török államfő álláspontja, hogy szavaiból – külügyminisztere, illetve külpolitikai főtanácsadójának múlt hétvégi nyilatkozatához hasonlóan – az derül ki: a török vezetés azt szabja a NATO-bővítés támogatásának feltételéül, hogy a két észak-európai ország adjon ki 33, Ankara szerint terrorszervezetekkel kapcsolatban álló személyt. Utóbbiak között kurdok mellett az amerikai száműzetésben élő Fethullah Gülen iszlám hitszónok feltételezett követői is szerepelnek, akinek mozgalmát a 2016-os puccskísérlet megszervezésével vádolja az ankarai vezetés. A török igazságügyi tárca a hét elején azt közölte: az Ankara által az elmúlt öt évben benyújtott 33 kiadatási kérelemre egyik esetben sem érkezett pozitív válasz Stockholmból, illetve Helsinkiből.

A török követelések elsősorban Svédországot érintik, mivel a két ország közül kurdok ott élnek jelentős számban, becslések szerint mintegy százezren. A török vezetés szerint a PKK azért létezik még mindig az ellene folyó erélyes fellépés ellenére is, mert Törökországon kívül, például Svédországban bázisai vannak. A svéd parlamentnek hat kurd származású tagja is van négy párt (a kormányzó szociáldemokraták, illetve a Baloldali Párt, a liberálisok és a jobboldali Svéd Demokraták) között megosztva.

Az Irak és Szíria kurd területein is jelen lévő PKK az 1980-as évek óta vív fegyveres harcot az ankarai kormányzattal szemben annak érdekében, hogy Törökország közel 85 milliós lakosságának mintegy 20 százalékát kitevő kurdok számára – akik az ország délkeleti részén többségben vannak – széleskörű autonómiát vívjon ki. (Kezdetben a PKK célja még az önálló kurd állam elérése volt.)

A kurd „terroristák” támogatásának felszámolásán túl Ankara még azt is feltételül szabta a svéd, finn NATO-csatlakozás jóváhagyásaként, hogy a két észak-európai ország szüntesse meg a Törökországba irányuló fegyverexport embargóját. Svédország és Finnország azután tiltotta be a fegyverexportot, hogy Törökország 2019-ben Észak-Szíriában átfogó hadműveletbe kezdett az Iszlám Állam (ISIS) ellen harcoló helyi kurd erők ellen, hogy ott maga számára egyfajta biztonságos övezetet, ütközőzónát hozzon létre. Az ankarai tervek szerint a kurd erőktől elfoglalt területekre mintegy egymillió, Törökország által befogadott szíriai arab menekültet fognak betelepíteni.

A szíriai kurdok támogatását nem nézi jó szemmel Ankara

Ankara azt is felrótta a két skandináv országnak, hogy a PKK mellett a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milíciát is támogatják, amelyet Törökország a PKK-val szoros kapcsolatban lévő terrorszervezetnek tart. Az YPG viszont annak a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű mozgalom fő katonai erejének számít, amely a nyugati országok fő szövetségese az ISIS elleni harcokban. Svédország az utóbbi években 50 millió dolláros támogatást nyújtott az SDF ellenőrizte szíriai területeknek. Az YPG amerikai, illetve svéd támogatása miatt Törökország már korábban is rosszallásának adott hangot. Ankara tavaly februárban ezt külön jelezte Washingtonnak, két hónapra rá pedig beidézte Svédország törökországi nagykövetét ez ügyben. Továbbá az is csípi Ankara szemét, hogy az SDF által ellenőrzött szíriai régiók vonatkozásában az USA május közepén feloldotta a gazdasági szankciókat, miközben ez a Törökország és helyi szövetségesei által ellenőrzött szíriai területekre nem terjed ki.

Az USA és az EU által is terrorszervezetnek minősített PKK működése be van tiltva Svédországban és Finnországban, így nem világos, hogy Erdogan követeléseinek pontosan miként lehet majd megfelelni. A svéd parlament külügyi bizottságának elnöke a napokban azt nyilatkozta, hogy teljesen elképzelhetetlennek tartja, hogy Svédország elkezd kiutasítani olyan embereket, akik az EU szerint nem is számítanak terroristáknak. Szerinte a török aggályokat várhatóan valamilyen más módon lehet majd kezelni. Finnország és Svédország semleges országként eddig határozottan képviselhetett emberi jogi szempontokat külpolitikájában, azonban a NATO-hoz való csatlakozással várhatóan stratégiai kompromisszumokat kell majd kötnie e téren, amire a mostani török aggályok kezelése is esetlegesen példaként szolgálhat.

Washington sokat tehet Erdogan megpuhításáért

Elemzők még azt is felvetik, hogy Ankara a svéd, finn NATO-csatlakozás támogatás feltételéül még akár azt is követelheti, hogy az EU növelje meg a 3,7 millió szíriai menekültet befogadó Törökország számára biztosított uniós pénzügyi támogatás összegét. Az EU helyett azonban leginkább Washington tehet sokat azért, hogy Ankarát rávegyék a NATO-bővítés támogatására. A Biden-kormányzat vezető tisztviselői szerint a török aggályokat lehet kezelni, és nem hiúsul meg a NATO bővítése, bár azt nem fejtették ki, hogyan lehetne megváltoztatni Törökország álláspontját.

Több elemző is rámutatott azonban arra, hogy az Erdogan által belengetett vétó valójában részben arra is irányul, hogy Törökország engedményeket csikarjon ki az USA-tól több kérdésben is. Ankara egyik fő sérelme Washingtonnal szemben az, hogy az USA 2019-ben kizárta Törökországot az F-35-ös vadászrepülőgép-programból annak szankcionálásaként, hogy Ankara Oroszországtól Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert vásárolt közel 2,5 milliárd dollár értékben. A programból való kizárás részeként lefújták a Törökország számára tervezett több mint 100 darab F-35-ös eladását, illetve Washington a vadászgépek gyártásában történő török részvételt is felfüggesztette. Az eredeti tervek szerint 900 alkatrészt gyártanának Törökországban a vadászgépekhez.

Törökország számára azonban az is jelentős engedmény lenne az USA részéről, ha az F-35-ös programban való részvétel alternatívájaként Ankara új F-16-os vadászrepülőgépeket vásárolhatna az USA-tól, illetve amerikai segítséggel korszerűsíthetné a meglévő F-16-os flottáját. Ez ügyben el is képzelhető előrelépés, mivel április elején a Biden-kormányzat azt közölte, hogy az F-16-os vadászgépek Törökországnak történő eladása összhangban lenne az USA nemzetbiztonsági érdekeivel, és az a NATO hosszú távú egységét is szolgálná. Törökország tavaly októberben jelezte igényét az USA-nak 40 darab F-16-os vadászgép vásárlására, illetve a meglévő flotta modernizálására.

Moszkva és Kijev között lavíroz Ankara

Az F-16-os vadászgépek eladása ügyében azonban még a kongresszust is meg kell győznie a Biden-kormányzatnak, amely azt jutalmazandó alakította ki az Ankara számára kedvező álláspontját az ügyben, hogy Törökország az orosz-ukrán konfliktusban több kérdésben is Kijev mellé állt. Egyrészt Moszkva rosszallását kiváltva Ankara – a mostani háborúban igen hatékonyan bevetett – Bayraktar drónokat adott el Kijevnek. Bár hivatalos adatok nem állnak rendelkezésre, becslések szerint 2019 óta Ukrajna 20-50 darab Bayraktar drónt vásárolt Törökországtól, sőt, február elején Törökország és Ukrajna a harci drónok Ukrajnában történő közös gyártásáról állapodott meg. Továbbá Ankara február végén, pár nappal az Ukrajna elleni orosz invázió megindulása után közölte, hogy az 1936-os Montreux-i egyezmény alapján lezárta a Boszporusz- és Dardanellák-szorosokat, vagyis azokon nem haladhatnak át orosz hadihajók. Az egyezmény értelmében ugyanis Törökország ellenőrzi a Földközi- és a Fekete-tengert összekötő szorosokat, és háborús időszakban korlátozhatja a hadihajók áthaladását, amely alól csak a bázisukra visszatérő hajók mentesülnek.

Bár ezek a török lépések Ukrajnának kedveztek, azonban Törökország kényesen ügyel arra, hogy megfelelően lavírozzon Moszkva és Kijev között. Ennek tudható be, hogy bár Ankara elítélte az Ukrajnával szembeni orosz agressziót, azonban nem csatlakozott a Moszkvával szembeni nyugati gazdasági szankciókhoz. Továbbá nem tett eleget a NATO azon kérésének sem, hogy a nemrégiben vásárolt Sz-400-as orosz légvédelmi rendszerekből szállítson Ukrajnának, amiért cserébe amerikai Patriot légvédelmi rendszereket kapna. Elemzői vélemények szerint a NATO-bővítés vétójával való mostani fenyegetőzéssel is Ankara valójában ellensúlyozni kívánja Moszkva felé az Ukrajnának történő drónszállításokat.

Egyben a Moszkva és Kijev között egyensúlyozó török politikának tudható be, hogy Törökország mind az ukrán, mind az orosz fél számára elfogadható közvetítőként léphetett fel, így Antalyában március közepén külügyminiszteri szintű béketárgyalásra került sor a két ország között, amit aztán március végén egy alacsonyabb szintű tárgyalás követett Isztambulban.

Elemzők szerint összességében Törökország nem lesz képes blokkolni a svéd, finn NATO-csatlakozást, mert óriási politikai nyomás nehezedik majd rá a nyugati országok, elsősorban Washington részéről. Továbbá a vétóval való fenyegetőzés feladását majd elősegíti az is, hogy Ankara várhatóan valamilyen engedményt kap az USA-tól, illetve a két észak-európai országtól az általa felvetett kérdésekben. Emellett elemzők arra is felhívják a figyelmet, hogy Erdogan tárgyalási taktikájára alapból az jellemző, hogy igen erős követeléseket fogalmaz meg, amiből aztán a kompromisszumkészséget mutatva engedni tud.

Közelegnek a választások

A Nyugattól kicsikart engedmények bezsebelése mellett a NATO-bővítés megvétózásával való fenyegetőzésre elemzők szerint az is magyarázatot adhat, hogy ezzel Erdogan a nemzetközi színtéren a török érdekek mellett határozottan fellépő államférfi képét alakíthatja ki a hazai közvéleményben, amivel szélesítheti szavazóbázisát a 2023 júniusában tartandó elnök- illetve parlamenti választásokra. Továbbá a kurd kérdés mindig is forró téma volt Törökországban, amelyben való határozott kiállás a közvélemény jelentős részében pozitív fogadtatás kísérhet.

Törökország súlyos gazdasági- és pénzügyi válsága közepette Erdogan támogatottsága tavaly decemberben igen alacsony szintre, 38,6 százalékra süllyedt, ami a Törökországot 19 éve – 2003-2014 között miniszterelnökként, 2014 óta államfőként – vezető politikus legrosszabb tetszési indexe volt 2015 óta. Azóta valamelyest növekedett Erdogan támogatottsága, az áprilisi mérés szerint 42,1 százalékra. (A 2018-as elnökválasztást a szavazatok 52,6 százalékával nyerte meg.)

Súlyos gazdasági, pénzügyi helyzet

Nem erősíti Erdogan esélyeit a jövő júniusi választáson, hogy az éves infláció mértéke áprilisban közel 70 százalékra nőtt, ami 20 éves rekordot jelent. A török líra pedig tavaly 44 százalékot veszített értékéből a dollárral szemben, január eleje óta pedig több mint 20 százalékot. Az árak elszállásában, illetve a líra árfolyamának mélyrepülésében elemzők szerint nagy szerepet játszik az Erdogan által követett – és így a jegybankra erőszakolt – unortodox gazdasági filozófia, amely szerint ilyen pénzügyi helyzetben sincs szükség kamatemelésre.

Ezt a gazdasági helyzetet tovább súlyosbítaná, ha Törökország a NATO-ban lévő szövetségeseihez hasonlóan gazdasági szankciókat vetne ki kiemelt külkereskedelmi partnerével, Oroszországgal szemben. Oroszország ugyanis a török földgázimport 50, az olajbehozatal 17, míg búzaimport 65 százalékát fedi le (utóbbi terméknél a török import 13 százalékát Ukrajna biztosítja). Továbbá az orosz Roszatom 20 milliárd dolláros beruházás keretében építi Törökország első atomerőművét is, amely a tervek szerint jövőre kezdi meg működését, és az ország energiaigényének 10 százalékát fogja fedezni. Emellett Oroszország a török turizmus legfőbb küldő országának számít: tavaly 4,5 millió orosz utazott Törökországba, ami az összes külföldi turista közel 20 százalékát tette ki. Ukrajna is fontos külkereskedelmi partnere azonban Ankarának: török cégek tavaly 4,5 milliárd dollárt fektetettek be az országban, és ezzel Törökország lett Ukrajna legnagyobb külföldi befektetője.

