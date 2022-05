Orkok, Hitler, cancel culture – Új front nyílt Putyin háborújában

Oroszország ukrajnai háborúja természetesen a művészet és a kultúra világát sem hagyta érintetlenül. Az invázió megindulása után számos nyugati kulturális intézmény szankcionált Putyin-barát művészeket és orosz állami alkotóműhelyeket. Ukrajnában drasztikusabb folyamatok indultak el: a szovjet korszakból származó emlékműveket távolítanak el, és orosz-szovjet történelmi személyekről elnevezett köztereket neveznek át. A legnagyobb pusztítást az ukrán kulturális örökségben azonban az orosz rakéták és a fosztogató orosz megszállók végzik. De nemcsak pusztulnak műalkotások, hanem születnek is: a háború ukrán és nyugati művészeket ihletett meg, akik politikai állásfoglalással felérő műveikkel folytatják a háborút más eszközökkel.

Cancel culture?

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy orosz kulturális szereplőkkel zajló, televízióban is közvetített beszélgetésen azt mondta, a Nyugat az orosz kultúra eltörlésére törekszik.

Ma megpróbálnak eltörölni egy egész ezeréves kultúrát, a mi népünket

– jelentette ki. Szavai apropóját az adta, hogy az ukrajnai orosz invázió február 24-i megindulása után számos olyan művész európai és amerikai fellépését mondták le, akit az orosz elnök támogatójaként ismernek, és nem határolódott el az ukrajnai háborútól. Így járt az orosz sztárkarmester, Valerij Gergijev, akinek több koncertjét is lemondták, illetve a neves énekesnő, Anna Netrebko, akinek több operaház, köztük a New York-i Metropolitan is törölte fellépéseit.

Az orosz elnök szerint a Nyugat által eltörlendők listáján áll három már nem élő, neves orosz zeneszerző, Pjotr Csajkovszkij, Szergej Rahmanyinov és Dmitrij Sosztakovics. Sőt – tette hozzá – már orosz könyveket és írókat tiltanak be. Ez persze nem igaz, már nem élő orosz művészek műveit sehol nem tiltották be Nyugaton. A Putyin által felsorolt zeneszerzők listája pedig már csak azért is különös, mert a három említett orosz művészből kettőt is éppen saját hazája hurcolt meg. Rahmanyinov az 1917-es bolsevik forradalom után hagyta el Oroszországot, és soha többé nem tért vissza oda, a kaliforniai Beverly Hillsben halt meg 1943-ban. Sosztakovics maradhatott ugyan a Szovjetunióban, de Sztálin alatt kétszer – 1936-ban, majd 1948-ban – is kegyvesztetté vált, és épphogy csak sikerült elkerülnie, hogy a sztálini terror áldozata legyen.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 25. Putyin szerint a Nyugat az orosz kultúra eltörlésére törekszik

Putyin kijelentéseinek annyiban van alapja, hogy a művészeti élet valamennyi területén érték szankciók a Putyint támogató művészeket, illetve az orosz állami művészeti szférát. Az egyik legnevesebb művészeti seregszemle, a Velencei Biennálé törölte Oroszország részvételét. Az Európai Filmakadémia kizárta az orosz filmeket az Európai Filmdíj versenyéből, a stockholmi nemzetközi filmfesztivál pedig az orosz állam által támogatott filmeket tiltotta ki. Oroszországot kizárták az idei Eurovíziós Dalfesztiválról is, amelyet végül Ukrajna nyert meg. A New York-i Metropolitan Opera felmondta együttműködését a Bolsoj Színházzal – amelynek társulata ugyanakkor levélben fordult az orosz vezetőkhöz az ukrajnai háború leállítása érdekében. Számos nyugati művész jelentette be, hogy lemondja oroszországi fellépését.

Ukrajnában ugyanakkor sokkal drasztikusabb lépések is történtek az orosz művészettel és művészekkel szemben. A talán legszimbolikusabb esemény az orosz és ukrán nép barátságát szimbolizáló emlékmű eltávolítása volt Kijev központjából. Az emlékmű két főalakja egy orosz és egy ukrán munkás volt, akik közösen tartották a szovjet barátság érdemrendet. Mielőtt a kétalakos szobrot eltávolították volna, az orosz munkás fejét levágták. A The Guardian megkérdezte az 1982-ben, a Szovjetunió megalapításának 60 éves évfordulójára emelt műalkotás tervezőjét, a 86 éves Szerhij Mirhorodszkijt, aki maga is jelen volt saját alkotása lebontásánál.

Ez a helyes lépés. Nincs barátság Oroszországgal, és még sokáig nem is lesz, amíg Putyin és bandája a világon van. Ha mind meghalnak, talán 30 év múlva, majd valami változik

– nyilatkozta az alkotó.

Az emlékműből megmaradt ugyanakkor egy 35 méter magas, fémből készült boltív, amely május közepétől az „Ukrán nép szabadságának emlékművévé” neveztek át.

In Kyiv, during the dismantling of the monument at the People’s Friendship Arch, the head of the statue of a Russian worker fell off. #UkraineRussiaWar — Qinglian (Jushi) April 27, 2022

A barátság-emlékmű eltávolítása ugyanakkor még csak a kezdet volt. Kijevben mintegy 60 eltávolítandó emlékművet jelöltek ki, és hasonló mennyiségű olyan utcanevet neveznének át, amelynek orosz vagy szovjet vonatkozása van. Itt azonban olyan tervek is felmerültek, amelyeket könnyen tarthatunk túlkapásnak, például olyan neves, világirodalmi jelentőségű írókról elnevezett utcanevek is felkerültek a listára, mint Alekszandr Puskin, Fjodor Dosztojevszkij vagy Lev Tolsztoj. A Háború és béke írójáról elnevezett kijevi metróállomás is a listán szerepel például, ami a kijevi lakosok körében is ellenérzéseket váltott ki. A Mester és Margarita írója, a Kijevben született, de orosz identitású Mihail Bulgakov neve szintén a listán van, neki múzeuma és szobra is van az ukrán fővárosban.

Alles Gute zum Geburtstag, Michail Bulgakow! #andreassteig — Reiseziel (Kyiv) May 16, 2017

Az is szimbolikus, hogy milyen névre keresztelik át a köztereket. Egy Odessza melletti faluban, Fontankában például a neves futurista orosz költőről, Vlagyimir Majakovszkijról elnevezett utcát Boris Johnson utcára kereszteltek át, miután a brit miniszterelnök 100 millió font értékű fegyverszállítmányt ígért Ukrajnának. A kijevi metrónak a fehérorosz fővárosról, Minszkről elnevezett állomását Varsóra keresztelik át – megköszönve a Lengyelország által Ukrajnának nyújtott támogatást –, az ugyancsak fehéroroszországi Breszt városról elnevezett megálló pedig a tömeggyilkosságok helyszínéül szolgáló Bucsa nevét kapja. De utcákat neveznek el az ukrán haderő egyes alakulatairól is.

Miközben Ukrajna célzottan távolítja el a szovjet és orosz birodalmi múltra emlékeztető emlékműveket és utcaneveket, addig az orosz rakéták válogatás nélkül pusztítanak mindent. Zsitomir régióban egy XIX. századi fatemplomot ért súlyos támadás, Csernyihivben egy neogótikus stílusú könyvtár esett áldozatul az orosz rakétáknak, nemrég pedig a Harkivhoz közeli Lozova városában semmisült meg a helyi kultúrház – az esetről videófelvétel is készült. Az olyan szinte teljesen szétlőtt városokban, mint Mariupol, pedig összeszámolni is nehéz a kulturális értékekben elszenvedett veszteségeket. Mariupolban és az ugyancsak megszállt Melitopolban az oroszok állítólag rengeteg értékes műkincset is eltulajdonítottak.

- small village in Zhytomyr region. No Ukrainian military base here. Russian occupants destroyed a church of Nativity of the Blessed Virgin Mary. It was built in 1862. The Church survived RU empire,German nazis,Soviets. Russian orks have no moral, no dignity, no belief #Viazivka — Emine (Dzheppar) March 7, 2022

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 20. Durva videón, ahogy egy orosz rakéta a földdel tesz egyenlővé egy kultúrházat

Megihlette a művészeket az ukrajnai háború

Miközben sok értékes művészeti alkotás vált a háború martalékává, a fegyverek közt sem hallgatnak a Múzsák: számos ukrajnai és nyugati művészt ihletett meg a háború. Például 52 éves ukrán festőt, Oleg Shupliakot, aki Facebook-oldala tanúsága szerint az invázió kezdete óta sorra áll elő háborús témájú alkotásaival. Shupliak több festménye is csatajeleneteket ábrázol, ahol

az ukrán csapatok középkori lovagok, az oroszok viszont a Gyűrűk Ura-trilógiából és a belőle készült filmekből ismert orkok.

In these times art is also a weapon. pic.twitter.com/P0w7We5V68 — Carl (Bildt) April 30, 2022

Egyik festménye az Ukrajna nagy csatája Mordorral címet viseli, egyértelmű utalással J. R. R. Tolkien művére, csak itt Szauron tornya a Kreml, vörös csillaggal a tetején, az orosz orkseregben pedig a megszálló csapatok ismert Z és V jelei mellett horogkereszt is megjelenik.

Egyik alkotásán láthatunk egy gépkarabély csövén függő orosz zászlót az ukrán mezőkön, amely trikolórjának pirosa csöpögő vérré válik.

De van égő papírhajóként ábrázolt vörös csillagos Moszkva hajó,

szétlőtt orosz páncélosok,

valamint a háború pusztításának költői ábrázolása.

Kijevben egy szobrászművész különös szobrot emelt az orosz elnöknek, nem messze egy eltávolított Lenin-szobor ukrán színekre festett talapzatától. A szobor címe „Lődd le magad!”, alatta pedig ez a felirat áll:

A történelem tudja, hogy a háborús bűnösök előtt két út áll: a törvényszék vagy… Putyler, értetted a célzást?

A „Putyler” szót becsmérlően használják Putyinra Ukrajnában.

Homage to VV Putin. This new installation by Ukrainian artist Dmytro Iv can be found in central Kyiv opposite Besarabka Market. pic.twitter.com/7HR1C3501F — Christian (Palme) May 7, 2022

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 09. Szobrot emeltek Putyinnak Kijevben

Európában falakon, házak oldalán jelentek meg street art művészek Oroszországot és a háborút elítélő, illetve Ukrajna mellett kiálló alkotásaik. Putyin vissza-visszatérő témája ezeknek az alkotásoknak. Az olasz utcai művész, TvBoy alkotása egy barcelonai házfalon található, rácsok mögött álló Putyint ábrázol:

Depiction of Putin by Italian street artist TvBoy in Barcelona pic.twitter.com/v77l6EiTN7 — Igor (Fedorovsky) April 3, 2022

A szintén olasz Harry Greb Rómában falra festett képe egy Time magazint mutat, Putyin fején egy Mihail Gorbacsovéhoz hasonló folt látható, csak nem májfolt, hanem vérfolt.

A new mural by street artist Harry Greb dedicated to the Ukrainian crisis is seen in Rome, Italy. The poster depicts the face of the Russian president, Vladimir Putin, with a birthmark on his head in the shape of Ukraine Credit: Fabio Frustaci/ANSA/Zuma Press/Rex pic.twitter.com/7k6WBgVD75 — Pixiedust (@PixiedustJtT) February 19, 2022

A francia street art művész, Big Ben szülővárosában, Lyonban a Béke téren (Place de la Paix) festett fel egy ház falára egy Putyint, szájából vér csorog, kezeiben pedig egy széttépett galamb – a béke galambja.

A „torinói Banksy” névvel is illetett olasz művész, Andrea Villa borotvareklámba csomagolta Putyin – szinte már megszokottá vált – azonosítását Hitlerrel:

Gillette Adbusting of Vladimir Putin By Andrea Villa - https://t.co/cleBUPS9BV — THE (INSPIRATION) March 24, 2022

A lengyel Piotr Tuse Jaworski gdanski festményén Putyin és Hitler mellett Sztálin is megjelenik, szemük helyén az összeolvasható felirat NO MORE TIME, azaz „nincs több idő”:

A bolgár street art művész, Stanislav Belovski Szófiában látható utcai festménye egy saját holttestét karjában fogó Putyint ábrázol:

Murale di Stanislav Belovski (Sofia, Bulgaria). #UkraineUnderAttack — Fausto (Cicciò) March 16, 2022

Oroszországban természetesen a háborúpárti művészet is megjelent, amely előszeretettel idézi meg a szovjet motívumokat. Erről részletesen ebben a cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 13. Szovjet zászlók és Lenin-szobrok jelzik az Ukrajnát megszálló orosz csapatok útját

Címlapkép: Az olasz Andrea Villa Putyint ábrázoló plakátja előtt Torinóban. Stefano Guidi/Getty Images