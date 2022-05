Nehéz döntést hozott Joe Biden: nem kapja meg Ukrajna a sorsfordító csodafegyvert

Az Egyesült Államok nem küld olyan rakétafegyvereket az ukrán fegyveres erőknek, melyekkel Oroszország területét tudják támadni – jelentette be Joe Biden. Ezzel lényegében kizárta azt, hogy az Ukrajna által áhított HIMARS rakéta-sorozatvető rendszert Kijev rendelkezésére bocsátja.

Nem küldünk Ukrajnának olyan rakétafegyvereket, melyekkel Oroszország területét tudják támadni

– idézi Joe Biden amerikai elnök szavait a Reuters.

A napokban ukrán tisztségviselők, köztük Dimitro Kuleba külügyminiszter is rakéta-sorozatvetőket kért a nemzetközi közösségtől, mellyel szerintük akár teljesen vissza lehetne verni az orosz támadást és visszavenni az általuk elfoglalt területeket.

"Négy betűre van szüksége Ukrajnának ahhoz, hogy megállítsák az orosz haderőt és véget vessenek az általuk elkövetett atrocitásoknak: ez a négy betű az MLRS" - írta ekkor Kuleba.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 24. Ukrán külügy: négy betűvel meg lehet állítani az oroszokat

A hétvége felé több amerikai portál is arról írt, hogy Washington már azt fontolgatja, hogy M142 HIMARS rakéta-sorozatvetőket küldenek az ukrán fegyveres erőknek. A HIMARS a világ legmodernebb rakéta-sorozatvető rendszere, ezért nagyon érzékeny technológiának számít. MLRS-módban (6-os rakétakonténerrel) a fegyverrendszer 32-70 kilométeres lőtávval bír, de felszerelhető egy nagy hatótávolságú, precíziós rakétaindítóval is, mellyel lövedéktípustól függően akár 500 kilométeres lőtávolság is elérhető.

HIMARS rakéta-sorozatvető egy hadgyakorlaton. Fotó: Spc. Russell J. Good / U.S. Army via Commons

A HIMARS tűzerejét, hatótávolságát és a benne fellelhető számítógépes technológiát tekintve is modernebb bármilyen orosz MLRS-rendszernél, ezért kifejezetten kellemetlen esemény lenne, ha egy ilyen eszköz orosz kezekbe kerülne. Emellett jelentős eszkalációs kockázata van annak, ha az ukrán fegyveres erők egy amerikai csapásmérő eszközzel Oroszország területére támadnak. Vélhetően ezen szempontok miatt döntött úgy a Biden-kormány, hogy az ukránok nem kapnak HIMARS-rendszert.

Biden bejelentése nem mellesleg azért sem nagy meglepetés, mert Ukrajna évek óta kér HIMARS-rendszereket Amerikától, de korábban sem voltak hajlandók nekik ilyen eszközöket küldeni, vagy akár eladni, attól tartva, hogy az orosz kezekbe kerül.

A HIMARS egyébként olyannyira új technológia, hogy a fegyverrendszer rendszeresítését még csak az elmúlt években kezdték meg a NATO-tagállamok, illetve Amerika keleti szövetségesei. Felmerült korábban az is, hogy Magyarország is beszerezhet valamilyen ehhez hasonló rakéta-sorozatvetőt.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 12. Hamarosan rakétatüzérséget is beszerezhet a Magyar Honvédség

Felmerülhet még az, hogy Washington M270 MLRS-rendszert küld az ukránoknak. Ez alapvetően régebbi technológia, de szintén felszerelhető nagy hatótávolságú, ATACMS-rendszerrel és komplex, számítógépes tűzvezérlő-rendszerrel van ellátva, mellyel az orosz rakétatüzérségi rendszerek nagy része nem rendelkezik.

Brit M270-es MLRS hadgyakorlaton. Fotó: Cpl Jamie Peters RLC via Commons

Persze a kisebb hatótávolságú MLRS-rendszerekkel is lehet támadni Oroszország területét: például Harkiv környékéről Belgorodot, Szumi térségéből Kurszkot simán lőhetik az ukránok. Az ilyen eszközök azért veszélyesek, mert rendkívül nagy tűzerővel bírnak és civil területekre becsapódva hatalmas pusztítást képesek okozni egy sorozattal. Csak hogy lássuk, milyen tűzerővel bír egy ilyen eszköz: egy M270-es rendszer pár másodperc alatt képes kilőni teljes, 12-es konténerének tartalmát, majd 3-4 percen belül újratölthető.

A rakétatüzérségi eszközök romboló képességeit az oroszok épp egy hete kiválóan demonstrálták, amikor darabokra lőtték Limant saját TOSz-1-es termobárikus rakéta-sorozatvetőikkel. Az oroszok nem mellesleg rendszeresen bombáznak ukrán városokat és a bennük tartózkodó civil lakosokat MLRS-rendszerekkel, rendre hatalmas kárt okozva az ukrán lakosság életében és vagyontárgyaiban.

Russian TOS-1A thermobaric MLRS strikes on Lyman. https://t.co/B7kXZfZBQL — Rob (Lee) May 23, 2022

Valószínű tehát, hogy egyelőre az ukránok amerikai MLRS-rendszerek nélkül maradnak és továbbra is az európai országok által leszállított BM-21-es és RM-70-es rendszerekre kell támaszkodniuk. A háború alakulásával azonban ezek lőszerellátása egyre problémásabb lesz, hiszen már csak Oroszország területén gyártanak hozzájuk rakétákat.

Címlapkép: Alex Wong/Getty Images