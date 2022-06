Katasztrófa lenne, ha Putyin megszerezné Ukrajna új csodafegyverét

Joe Biden elnök tegnap újabb, Ukrajnának szállított fegyvercsomagot jelentett be, mely elmondása szerint „precíziós rakétarendszereket” is tartalmazni fog. Az amerikai média szerint ez a rendszer az Ukrajna által régóta áhított M142 HIMARS rakéta-sorozatvető lesz, melynek rövidebb hatótávolságú változatát kapják meg az ukránok.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 06. 01. Meggondolta magát Joe Biden: mégis odaadják Ukrajnának az áhított csodafegyvert

Azzal, hogy az Egyesült Államok HIMARS-rendszereket szállít Ukrajnának, komoly biztonsági kockázatot vállal. Még a legkisebb probléma a Joe Biden által említett eszkalációs kockázat – vagyis az, hogy Ukrajna Oroszország területére lő a rakétarendszerrel -, hiszen bár alapvetően biztosít erre képességet az új fegyverrendszer, nem feltétlen lenne logikus döntés az eszköz ilyen jellegű használata, amikor az elfoglalt ukrán területek visszavételére is lehetne használni.

Nem mellesleg Ukrajna meg is ígérte, hogy nem lövik majd HIMARS-szal Oroszország területét, ami persze végeredményében majd a sorozatvető kezelőin és nem az ukrán politikai vezetésen múlik majd.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 24. Ukrán külügy: négy betűvel meg lehet állítani az oroszokat

Van ennél egy sokkal jelentősebb és reálisabb kockázat, mégpedig az, ha az orosz fegyveres erők használható állapotban meg tudják szerezni az egyik HIMARS-sorozatvetőt. Abban biztosak lehetünk, hogy törekedni fognak erre: nem kizárt, hogy konkrét különleges műveleti egységekkel lebonyolított támadásokat szerveznek majd, hogy használható állapotú M142-est zsákmányoljanak.

HIMARS rakéta-sorozatvető egy hadgyakorlaton. Fotó: Spc. Russell J. Good / U.S. Army via Commons

A HIMARS-rendszerek lelkét ugyanis egy komplex, GPS-vezérelt számítógépes tűzvezérlő rendszer adja, mellyel az orosz MLRS-esek nagy része nem rendelkezik. Éppen ezért a HIMARS jelentősen nagyobb lőtávolság teljesítésére képes, mint az orosz rakéta-sorozatvetők, nem is beszélve arról, hogy sokkal pontosabb és precízebb találatleadási képességekkel bír.

Ha az oroszok meg tudnak szerezni egy HIMARS-rendszert, meg tudják vizsgálni, szét tudják szedni, talán (kínai segítséggel) még le is tudják másolni a rakétarendszer számítógépes technológiáját, mely mentén az oroszok is ehhez hasonló, következő generációs rakéta-sorozatvetőket tudnak fejleszteni.

Szakadár BM-21 Grad sorozatvető. Az orosz és ukrán rakéta-sorozatvetők zöme ilyen eszköz. A képen jól látható, ahogy a kezelő mindenféle számítógépes segítség nélkül, hagyományos optikával, manuálisan próbálja a célterületre irányítani a tüzérségi rendszer támadását. Fotó: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Még nagyobb kockázat, hogy megfelelő tanulmányozás után az oroszok tudnak fejleszteni olyan elektronikus harcászati rendszereket, melyek segítségével zavarni, bénítani tudják a HIMARS tűzvezérlő rendszerét, elvéve az amerikai fegyvertől azt az előnyt, mellyel rendelkeznek az orosz MLRS-rendszerekkel szemben. Ismert tény, hogy az oroszok azzal kísérleteznek, hogy tudják NATO-járművek számítógépes rendszereit megbénítani, történt is nemrég egy ilyen incidens, mely során egy Stryker harcjármű volt az áldozat.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 13. Hackerek fenyegetik Amerika legendás Abrams-tankjait

Legrosszabb esetben tehát – ha egy Urál mélyébe ásott katonai laborban köt ki valamelyik HIMARS -, az orosz tüzérségi rendszerek néhány éven belül jobbak lehetnek, a NATO által használt rendszerek pedig veszíthetnek hatékonyságukból.

Azért is lehet ez kellemetlen hír az Egyesült Államok szövetségeseinek, mert a NATO keleti védelmi szárnyát épp most erősítik meg HIMARS-ekkel – ilyen rakétarendszerek beszerzésén dolgozik most Románia, Lengyelország és talán még Magyarország is. Ezen kívül a Kína által veszélyeztetett Tajvan védekezésében is kulcsfontosságú szerepet játszanak az Amerika által leszállított MLRS-rendszerek.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 12. Hamarosan rakétatüzérséget is beszerezhet a Magyar Honvédség

Azért is meglepő most Joe Biden döntése, mert eddig kifejezetten ügyelt arra Oroszország és a nyugati hatalmak is, hogy azért a legmodernebb, legérzékenyebb technológiát képviselő katonai rendszereket ne használják Ukrajnában, félvén attól, hogy azok egy ellenséges katonai laborban kötnek ki. Többek közt ezért nem láttunk eddig Armatákat, Uran-9-eseket, Szu-57-eseket sem az Ukrajna ellen indított hadjárat során.

Persze megteheti az Egyesült Államok azt is, hogy kiszereli a HIMARS-okból az érzékenyebb technológiai elemeket. Ukrajnából érkező harctéri információk szerint az M777-es vontatott lövegek mellé sem kapták meg az ukránok a számítógépes tűzvezérlőket. Ez viszont épp azt az esszenciát venné el az amerikai fegyverektől, ami jobbá teszi őket a hasonló típusú orosz fegyvereknél.

Címlapkép: Sasha Mordovets/Getty Images