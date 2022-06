Zakatol az orosz offenzíva keleten, Ukrajna szerint az egész csapda - Itt vannak a legfontosabb háborús hírek pénteken

A múlt héten az eddig a moszkvai pátriárkát egyházfőjüknek elismerő ukrajnai ortodox főpapok kinyilvánították függetlenségüket az orosz ortodox egyháztól, elítélve Kirill moszkvai pátriárkát az ukrajnai háború támogatása miatt. Ez néhány éven belül már a második egyházszakadás az ukrajnai ortodox közösségen belül: 2019-ben az ukrán ortodox egyház vált ki az oroszból, most pedig a még az orosz egyháznál maradt egyházközségek is deklarálták elszakadásukat. Az ukrán ortodox egyház és az oroszból kiszakadt egyházközségek egyesülése ugyanakkor nincs napirenden. Vlagyimir Putyin ukrajnai inváziója tehát tovább bonyolította Ukrajna zavaros történelmének köszönhetően így is meglehetősen bonyolult vallási összetételét, amelyet a történelem folyamán és most is elsősorban a politikai lojalitások formáltak. Oroszországban eközben Kirill pátriárka vezetése mellett az ortodox egyház teljes mellszélességgel támogatja a Kremlt és Putyin ukrajnai háborúját, szent háborúnak tartva azt.