Térképeken Putyin háborúja

A brit védelmi minisztérium vasárnapi hírszerzési jelentése szerint az ukrán haderő szombaton sikeres ellentámadást hajtott végre Szeverodonyeck városánál, ahol jelenleg a leghevesebb harcok zajlanak.

A minisztérium által vasárnap délután közreadott térképen láthatók az oroszok által eddig elfoglalt területek, valamint az orosz támadások, illetve az ukrán ellentámadások valószínű irányai.

Az ISW jelentése szerint

az ukrán erők sikeresen lassítják az ukrán állások bekerítésére irányuló orosz hadműveleteket, illetve az orosz támadásokat Szeverodonyecknél, valamint sikeres ellentámadásokat is végrehajtottak a városnál.

Az agytröszt szerint az ukrán védelem Kelet-Ukrajnában továbbra is hatékony.

Az orosz erők egy sor sikertelen támadó hadműveletet hajtottak végre Izjumtól délnyugatra és Liman térségében.

Az orosz csapatok továbbra is védik korábban megszerzett pozícióikat Harkiv városa körül, rakéta- és tüzérségi támadásokat intézve az ukrán védők ellen.

Az orosz erők nem indítottak támadást a déli Herszon és Zaporizzsja megye települései ellen, de továbbra is lövik az ukrán állásokat egész Dél-Ukrajnában.

Dél-Ukrajnában erősödik a partizántevékenység,

annak ellenére, hogy Oroszország erőfeszítéseket tesz a mozgás és a kommunikációs eszközökhöz való hozzáférés korlátozására.

Ukrán tisztviselők folytatják a tárgyalásokat az elfogott mariupoli védők fogolycseréjéről.

New: forces are slowing down operations to encircle Ukrainian positions in Oblast and assault through prudent and effective local counterattacks and defense of the western Siverskyi Donets.W/ : #Ukrainian