Egy váratlan döntés és egy véres csata örökre megváltoztatta a világ történelmét ezen a napon

A normandiai partraszállásról évente emlékeznek meg országok vezetői, helyiek és turisták. Az 1944. június 6-án meginduló hadműveletnek az emlékhelyek és múzeumok mellett számos nagyszabású film és filmsorozat is emléket állított, mint például a Ryan közlegény megmentése vagy Az elit alakulat. A D-Day 20. évfordulója alkalmából a CBS riportere, Walter Cronkite nem mással, mint a szövetséges erők vezetőjével, Dwight D. Eisenhower tábornokkal, az Amerikai Egyesült Államok 34. elnökével látogatott el a legfontosabb döntések és a harcok helyszíneire. Az 1963 augusztusában elkészített anyag a hadművelet főbb eseményei mellett tisztább képet mutat, mélyebb érzéseket ad át a döntések, a következmények és a küzdelem emberi oldaláról.

Gold, Juno, Sword, Utah és Omaha. Emberek százmilliói éltek közel 5 éve a náci Németország elnyomása alatt, amikor a szövetséges csapatok Normandia ezen partszakaszain küzdöttek azért, hogy elfoglaljanak egy talpalatnyi földet, majd felszabadítsák Európát.

1944. június 6-án a világtörténelem legnagyobb invázióját indították meg Hitler erődje ellen.

A D-Day főparancsnoka

A Szövetséges Expedíciós Erők katonái, tengerészei és légiereje!



Önök hamarosan megkezdik a Nagy Keresztes hadjáratot, amelyért hónapokon át küzdöttünk.



Önökön a világ szeme. A szabadságszerető emberek reményei és imái Önökkel tartanak.



Bátor szövetségeseinkkel és más frontokon lévő harcostársainkkal együtt el fogják érni a német hadigépezet megsemmisítését, a náci zsarnokság felszámolását Európa elnyomott népei felett, és biztonságot fognak teremteni magunknak egy szabad világban.



A feladatuk nem lesz könnyű. Az ellenség jól képzett, jól felszerelt és harcedzett. Kegyetlenül fog harcolni.



De 1944-et írunk. Sok minden történt az 1940-41-es náci diadalok óta. Az Egyesült Nemzetek nagy vereségeket mértek a németekre, nyílt csatában, ember emberrel szemben. Légitámadásunk súlyosan csökkentette erejüket a levegőben és a képességüket szárazföldi hadviselésre. Hátországunk elsöprő fölényt biztosított számunkra fegyverek és hadianyagok terén, és képzett harcosok nagy tartalékát bocsátották rendelkezésünkre. Fordult a kocka. A világ szabad emberei együtt menetelnek a győzelem felé.



Teljes mértékben bízom az önök bátorságában, kötelességtudatában és harci képességeiben. Nem fogadunk el kevesebbet, mint a teljes győzelmet.



Sok szerencsét! És mindannyian kérjük a Mindenható Isten áldását erre a nagyszerű és nemes vállalkozásra.

– szólt a Szövetséges Erőket irányító Dwight D. Eisenhower üzenete a katonákhoz a partraszállás előtt.

Eisenhower éppen az első nap nehézségéről beszélt a CBS legendás riportere, Walter Cronkite számára, amikor nővérek és egy csapatnyi gyerek haladt át előttük a tengerparton 1963-ban, a D-Day 1964-es, 20. évfordulójára készített felvételen.

Ha egy G.I. ezt látta volna 20 évvel ezelőtt, az nem semmi lett volna

– mondta nevetve a tábornok.

Eisenhower és Cronkite meglátogatták a dél-angliai Southwick House-t, amely 1963-ban a brit királyi haditengerészet iskolájaként szolgált, 1944-ben azonban a Szövetséges Expedíciós Haderő főhadiszállása volt. A háborús irányító szobában éppen úgy állt a hadművelet térképe, miképp 1944. június 6. reggelén. Az óra a D-Day H-óráját, vagyis az invázió kezdetét mutatta. Cronkite narrációja szerint ez volt a legnagyobb titokban tartott szoba a szövetséges oldalon.

Tim Rives, az Eisenhower Presidential Library történészének leírása alapján a tárgyalóterem, ahol Ike – vagyis Eisenhower – és társai találkoztak, egy 25x50 láb méretű egykori könyvtár volt, padlótól a mennyezetig érő francia ajtókkal, sötét tölgyfa lambériával és egy kék szőnyeggel, amelyen a tábornok nyugtalanul lépkedett az eseményt megelőző napokban. Üres könyvespolcok sorakoztak a szobában, elhagyatottan emlékeztetve arra, hogy már kétségkívül nem irodalmi célokra használják a helyiséget.

A helyszín

A riporter azon kérdésére, miszerint mikor került képbe Normandia, Eisenhower elmondta, hogy 1943 őszén indult meg a tervezés Fred Morgan brit tábornok alatt. Morgan és csapata hónapokat töltött a tervezéssel, Eisenhower ezért mint a végrehajtott terv atyja beszélt a tábornokról.

A dátum

Eisenhower beszámolója szerint a két nyugati kormány közös vezetősége közölte Sztálinnal, hogy májusban kerül sor a támadásra, és elkezdték vizsgálni az időjárást. Az árapály, a fényviszonyok, a Hold állása mind olyan jelentős tényezők voltak, amelyek befolyásolták a partraszállás lehetőségét. Kiderült, hogy májusban és júniusban van pár nap, amikor tökéletes vagy szinte tökéletes körülmények adottak. Május 5-én szerették volna megkezdeni az inváziót, azonban ahhoz, hogy a szükségesnek vélt volumennel tudják megindítani, várni kellett júniusig. Június 5. volt a legideálisabb időpont, azonban június 4., június 6-7. és még esetleg június 8. is alkalmas volt. Eisenhower június 5-ét jelölte ki, és bíztak a megfelelő időjárási viszonyokban. Ezt a döntés június 4-én hozta meg. Az amerikai tábornok reggel táborából egyenesen a háborús irányító szobába ment, ahol a meteorológusok vezetője, James Stagg tartott prezentációt. Stagg 70 km/óránál is nagyobb erejű szélről számolt be, ami lehetetlenné tette a partraszállást, így Eisenhower 24 órával elhalasztotta a hadműveletet. Elmondta, hogy Casablanca és Szicília esetében is nehéz körülményekkel kellett szembenézniük, azonban Normandia esetében senki számára sem volt kérdés, hogy június 5. nem alkalmas az indulásra.

Június 5-én reggel Eisenhower ismét Southwick House-ban található terembe látogatott. A tábornok szerint olyan borzalmas volt az időjárás, hogy beleremegett a ház. Ez megerősítette a Staggbe és csapatába vetett bizalmát, mert míg június 4-én gyönyörű volt az időjárás, bejött a meteorológusok várakozása. Eisenhower tábornok mellett Smith amerikai tábornok, Montgomery brit tábornok, Bradley amerikai tábornok, Ramsay brit tengernagy, Leigh-Mallory brit repülőtábornagy, illetve Eisenhower szárnysegédje, Arthur Tedder légi marsal voltak jelen.

Stagg június 5-én reggel nagyszerű hírekkel szolgált az időjárás kapcsán. Eisenhower visszaemlékezése szerint közölte, hogy 24-36 órán át alkalmas időjárási viszonyok állnak fent. A tábornok hozzátette, hogy ez nem volt túl sok idő, fennállt a veszélye annak, hogy túl sok csapatot sorakoztatnak fel és le kell fújni az indulást. A szélről, hullámról és látási viszonyokról szóló jelentések alapján Eisenhower 30-45 másodpercnyi gondolkozás után döntött és kimondta:

OK, indulunk.

Ezután a szoba 2 másodperc alatt kiürült. A döntés meghozatala után átgondolta a lehetőségeket: a sikerét, illetve a káros következményeit nemcsak egy kudarcnak, hanem a döntés elmaradásának. Eisenhower arra jutott, hogy ki kell használni ezt a lehetőséget, ezt a kis közt az időjárásban, amelyről – mint utólag kiderült – a németek semmit sem tudtak. Körülbelül 20 óra volt hátra az ejtőernyős alakulatok földre érkezéséig és 26 óra volt hátra az első szárazföldi csapatok partraszállásáig. Eisenhower szerint ez a legszörnyűbb időszak a vezető parancsnokok számára, mivel a tervek készen állnak, és a hadosztály-parancsnokok felett álló vezetők ilyenkor már nagyon keveset tehetnek. Eisenhower ezért arrébb vonult, hogy kávézzon és megreggelizzen, majd az induló hajók mellett sétált. A nap közepén visszatért a terembe, hogy megnézze, érkezett-e valamilyen hír, és közel maradt a kommunikációs központhoz.

Este 6-kor egy mezőhöz ment, ahonnan amerikai ejtőernyösök indultak meg. Odament a 101-es hadosztály harcra kész, álcázott katonáihoz, akik miután felismerték, viccelődni kezdtek vele.

Bár nem tudta meglátogatni az összes ilyen területet, mivel rengeteg volt belőlük, a tábornokot jóérzéssel töltötte el az amerikai katonák hozzáállása. Egy ideig a távolból figyelte a csapatok felszállását, majd pár órás út után visszatért a főhadiszállásra.

Cronkite megjegyezte, hogy az ejtőernyősökkel való beszélgetésről készült kép az egyik leghíresebb, és elmesélte, hogy az egyik jelenlévő riporter állítása szerint egy könnycseppet látott akkor a tábornok szemében. Eiwenhower ezt nem tudta megerősíteni, azonban kijelentette, hogy megtörténhetett. Elmondta, hogy egy ilyen operáció megindításánál tudod, hogy lesznek veszteségek. Felsorolta, milyen veszélyek leselkedtek a partraszálló katonákra, és kijelentette:

Egy ember, aki nem mutatna egy kis érzelmet, azt mutatná, hogy valószínűleg egy kicsit embertelen. És Isten tudja, azok a srácok sokat jelentettek számomra.

Eisenhower hozzátette, hogy egy háborúban olyan döntéseket kell hozni, amelyek a haza érdekét szolgálják, a lehető legkevesebb áldozat árán. Kiemelte azonban: azt nem mondhatod, hogy áldozat nélkül; tudod, hogy lesznek veszteségeid.

Tisztában voltak azzal, hogy azt nem tudják elrejteni a németek elől, hogy nagy dolgok készülnek, két dolgot tehettek: meglepetést okozni a helyszín és az időpont kiválasztásában. Extrém lépéseket tettek annak érdekében, hogy titokban tartsák a tervet. Mindent megtettek azért, hogy ne jusson ki információ, továbbá azért, hogy összezavarják a németeket. Utóbbi érdekében álegységek és álüzenetek hadával operáltak.

Eisenhower elmesélte, hogy bár Hitlernek jó megérzése volt, annyira nem volt biztos magában, hogy elrendelje, Normandia legyen a német védelem prioritása Pas-de-Calais helyett, ahol sokkal kisebb volt a távolság a két part között. A szövetségesek megtévesztése tehát működött, a németek nem Normandiánál számítottak invázióra. Sőt, annyira jól sikerült, hogy amikor elkezdődött a partraszállás, a németek még mindig arra számítottak, hogy a fő invázió Pas-de-Calais-nál fog megindulni.

Aggodalmak

Cronkite kérdésére Eisenhower elmondta, hogy a legnagyobb aggodalommal a Cotentin-félszigeten végrehajtott ejtőernyős-művelet töltötte el, illetve beszélt arról a kiszivárgó üzenetről is, amelyet arra az esetre írt, ha katasztrófa történne a partokon. Kifejtette, hogy az elejétől kezdve a hadműveletért felelős csapat vezetője volt, és a két év alatt végig hitt ebben a dologban, hitt Németország legyőzésében, és következményképpen nemcsak mint parancsnok, hanem mint valaki, aki mindenkit megmozgatott az ügy érdekében, különleges felelősséget érzett. Ezért írt egy rövid szöveget vereség esetére, de senkinek sem beszélt róla, és valószínűleg egy segéd szivárogtathatta ki. A szövegben ez állt:

A partraszállás kudarcba fulladt, és ez csakis az én hibám.

Eiswenhower elmondta, tudta, hogy a hadművelet nem bukhat el semmin, csak az időjáráson, de ő volt a felelős az indulásról való döntésért. Nevetve beszélt arról, hogy amennyiben nem sikerült volna a partraszállás, a személye biztosan feledésbe merült volna.

A Southwick House után Eisenhower Portsmouth-ba, a brit királyi haditengerészet dokkjához látogatott, ahol régi barátként és bajtársként üdvözölték. Az HMS Gurkha fedélzetén szelte át a csatornát, hogy megismételje az utazást, amelyet 1944-ben nem sokkal a partaszállás után tett meg. Indulás közben elmesélte, hogy 1944. június 5-én és 6-án is meglátogatta a kikötőt, amely 5-én elképesztően zsúfolt volt.

Minden rendben lesz

– szólt oda Eisenhower a hajókra szálló katonáknak. Ez minden, amit mondhattál – magyarázta Cronkite-nak.

Cronkite felvetette, hogy biztos sokan voltak, akik nem szerettek volna ott lenni azon a reggelen. Eisenhower szerint bár kiképzett emberek voltak, senki sem szereti, ha lőnek rá. A tábornok úgy vélte, többen voltak azok, akik ott akartak lenni, mint amennyien kiszálltak volna. Cronkite megjegyezte, az egyik hátrahagyott, aki ment volna, Winston Churchill brit miniszterelnök volt. Churchill jelezte utazási szándékát, azonban Eisenhower elutasította ezt mint a hadművelet vezetője. Bár a miniszterelnöknek volt ötlete arra, hogyan játssza ki Eisenhower hatáskörét – és ezt közölte is a tábornokkal –, végül letett erről.

Eisenhower elmondta, hogy Churchill nem mindig rajongott a partraszállás ötletéért.

Az amerikai tábornok ezt azzal magyarázta, hogy a briteknek más tapasztalatai voltak az első világháború – például Vimy Ridge és Passchendaele csatái – miatt, amikor nagy veszteségek ellenére egy lépést sem haladtak előre Franciaországban. Eisenhower ezért természetesnek érezte Churchill óvatosságát a téren, hogy engedélyezze és áldását adja egy olyan hadművelethez, ahol ez megtörténet. A tábornok biztosította arról, hogy olyan felszerelten fognak megérkezni, hogy mozgásban lesznek.

1944-ben a brit és az amerikai hadsereg legnagyobb emberáldozatát hozza. Waterloonál vagy Gettysburgnél sokkal nagyobb és több áldozatot követelő csaták fognak lezajlani. Az Egyesült Királyságban és szerte az Egyesült Államok nagy köztársaságában sok otthonba érkezik majd bánat; a brit és amerikai férfilakosság, nagylelkű vetélkedésben törekedve, igazi fegyvertestvérekként támadnak és megküzdenek a halálos ellenséggel

– vetítette előre Churchill egyik 1943-as beszédében.

Mindenható Isten: Fiaink, nemzetünk büszkeségei, a mai napon hatalmas erőfeszítésbe kezdtek, a köztársaságunk, vallásunk és civilizációnk megőrzéséért, és a szenvedő emberiség felszabadításáért folytatott küzdelembe.

– Franklin Delano Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok 1944. június 6-án hivatalban lévő elnökének imája.

A normandiai partra átérve Eisenhower részletes beszámolót tartott arról, mi fogadta a partraszállókat. Cronkite-tal még egy német bunker belsejét is megnézték, ahol arról beszéltek, mit élhettek át az ott lévő német katonák. Cronkite kérdésére elmondta, hogy szerinte a pár nappal korábban távozó Rommel jelenléte sem változtatott volna érdemben a németek helyzetén.

A partraszállás során azonban több probléma is adódott, nem ment minden a terv szerint.

A dolog, ami megmentette, az amerikai G.I. bátorsága és kezdeményezőkészsége volt

– dicsérte katonáit Eisenhower.

Az Omaha-partszakaszon strandoló és szórakozó emberek kapcsán Cronkite és Eisenhower megjegyezték, mennyire nehéz elképzelni, hogy 20 évvel korábban egy véres csata helyszíne volt.

Csodálatos dolog hinni, emlékezni arra, hogy ezek a srácok ezért harcoltak

– mondta tisztelegve Eisenhower.

Eisenhower ezután egy helyi francia hölggyel beszélte át a D-Day eseményeit Sainte-Mère-Église-ben, majd a háború legendás járművét, egy Willys MB terepjárót vezetve folytatták útjukat Cronkite-tal Normandia partjainál. A Walter Cronkite IV – a legendás riporter unokája – és Maurice Isserman által írt Cronkite’s War, vagyis a Cronkite háborúja című mű szerint eredetileg végig a riporter vezette volna az autót, azonban mivel Eisenhower mutatta be a terepet, jobbnak látták, ha helyet cserélnek. A tábornok felesége, Mamie így szólt Cronkite feleségéhez, aki szintén jelen volt a felvételnél:

Betsy, a te Waltered még sohasem volt nagyobb veszélyben. Ike harminc éve nem vezetett, és akkor sem volt benne valami jó.

Végül a Colleville-sur-Mernél található amerikai katonai temetőhöz látogattak. A sírhelyek között sétálva felolvasták néhány elesett amerikai katona nevét, államát, egységét. Eisenhower elmesélte, hogy saját fia éppen a partraszállás napján végzett a West Point katonai akadémián és azóta is teljes életet élt, majd elérzékenyülve hozzátette, hogy az a többezer amerikai, akik aznap elestek, a virágkorukban voltak. Az egykori elnök és tábornok kiemelte, hogy az amerikai katonák a 20. században kétszer is átszelték az óceánt, hogy Európában küzdjenek meg az általuk képviselt eszményekért:

Ezek az emberek azért jöttek ide, hogy megrohamozzák ezeket a partokat egyetlen célból: nem azért, hogy bármit is szerezzünk magunknak, nem azért, hogy beteljesítsük Amerika hódítási ambícióit, hanem hogy megőrizzük a szabadságot.

