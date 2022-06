Továbbra sincs megoldás az ukrán gabonaexport leállására, az uniós vezetők keményen nekimentek Oroszországnak

Elfogadhatónak nevezte szerdán Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter az ENSZ-nek azt az elképzelését, amely szerint egy tengeri folyosón újraindítanák az ukrán gabonaexportot a Fekete-tengeren. Közben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban azt mondta, az élelmiszer bekerült az orosz rezsim terrorfegyver-arzenáljába, csak így lehet azt jellemezni, hogy Moszkva blokád alá vont 20 millió tonna ukrajnai gabonát, és a szántóföldeket támadja, ellehetetlenítve az ukrán gazdák munkáját.

Lavrov és Cavosuglo tárgyalt

Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel Ankarában tartott megbeszélése után Mevlüt Cavusoglu arról beszélt, hogy az ENSZ terve ésszerű és megvalósítható, de

erről még további tárgyalásokat kell tartani Moszkvával és Kijevvel, hogy garantálni lehessen a hajók biztonságát.

Cavusoglu jelezte: legitimnek tartja Oroszországnak azt a követelését, hogy oldják fel az orosz mezőgazdasági exportra kivetett szankciókat annak érdekében, hogy újraindulhasson az ukrán gabonaexport.

Ha megnyitjuk a nemzetközi piacot az ukrán export előtt, akkor úgy véljük, legitim lenne feloldani az orosz exportot akadályozó intézkedéseket is

– mondta a török külügyminiszter. Cavusoglu kifejezetten az orosz gabona- és műtrágyaexportra utalt, amelyet ugyan nem érintenek közvetlenül a Moszkvával szembeni nyugati szankciók, viszont a banki tranzakciók felfüggesztése gyakorlatilag ellehetetleníti azokat.

Súlyos probléma a gabonaszállítások leállása

Az Ukrajna ellen február végén indított orosz támadás következtében leálltak Ukrajnának a Fekete-tengerről indított gabonaszállítmányai, ami globális élelmiszerválság veszélyét vetíti előre. Az ENSZ szorgalmazza, hogy Oroszország, Ukrajna és Törökország jusson megállapodásra az exportot lehetővé tevő tengeri folyosó biztosításáról. Törökország felajánlotta, hogy egy ilyen megállapodás keretében török hadihajók kísérhetnék – a jelenleg orosz blokád alatt álló – ukrán kikötőkből induló teherhajókat.

A háború előtt havonta a világ búzaexportjának 12, a kukorica 15 és a napraforgóolaj kivitelének 50 százaléka Ukrajnából indult. Jelenleg mintegy 20-25 tonna gabona áll blokád alatt, ez őszre akár 70-75 tonnára is emelkedhet – figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn.

Szerhij Ivascsenko, az ukrán gabonakereskedők egyesületének (UGA) vezetője egy szerdai online konferencián azt mondta, hogy Törökországnak nincs elég hatalma ahhoz, hogy a Fekete-tengeren garantáljon egy tengeri folyosóról szóló esetleges megállapodást. Felhívta a figyelmet arra, hogy akár két-három hónapot is igénybe vehet az, hogy eltávolítsák a tengeri aknákat.

Kijev és Moszkva kölcsönösen vádolja egymást a Fekete-tenger partja közelében elhelyezett aknákért. Szergej Lavrov a szerdai ankarai sajtótájékoztatón megjegyezte, hogy Oroszország már megtette a maga részét a térség aknamentesítése érdekében, most Ukrajnán a sor, hogy eltávolítsa a tengeri aknákat a kikötőiből. Az orosz tárcavezető leszögezte: Moszkva kész garantálni az ukrán kikötőket elhagyó ukrán hajók biztonságos elhaladását. Hozzátette, hogy a megoldás elméletileg lehetséges is Törökország segédkező ajánlatának köszönhetően.

Az orosz külügyminiszter igyekezett csillapítani az élelmiszerválság fenyegetésével kapcsolatos globális aggályokat, azzal érvelve, hogy az valójában csekély probléma.

Von der Leyen: az élelmiszer az orosz terrorfegyver-arzenál részévé vált

A május 30-31-i rendkívüli uniós csúcs eredményeit összefoglaló parlamenti vita keretében Ursula von der Leyen elmondta: az oroszok által okozott élelmiszerválság miatt mintegy 250 millió embert fenyeget élelemhiány. Ha csak 1 százalékkal emelkednek az energiaárak, akkor is legalább 10 millió ember lesz kitéve a mélyszegélység kockázatának.

Vlagyimir Putyin orosz elnök agresszív háborúja az, ami az élelmiszerbiztonságot fenyegeti, semmi más

– nyomatékosította von der Leyen.

A bizottság elnöke arról is beszélt, hogy a hatodik uniós szankciós csomag, amely embargót vezet be az orosz olaj 90 százalékára,

nagy előrelépés, azonban most a gázt kell célba venni.

Mint mondta, ennek megvalósításához a 300 milliárd euró költségvetésű RePowerEU projektet terjesztette elő a bizottság. Mint mondta, fontos, hogy megbízhatóbb szállítótól – például az Egyesült Államoktól – szerezzen be az EU, és következetesen ruházzon be a megfelelő infrastruktúrákba. Felhívta a figyelmet az energiatakarékosságra is:

ha az EU-ban 2 Celsius-fokkal kevesebbre fűtünk, azzal megtakarítjuk az Északi Áramlat 1 vezeték által szállított gáz teljes volumenét.

Von der Leyen arra is rámutatott, hogy az EU keveset fektet a védelembe.

Míg az EU-ban egy évtized alatt 19 százalékkal növeltük a védelmi költségvetést, addig az az Egyesült Államokban 65 százalékkal, Oroszországban 300, Kínában pedig 600 százalékkal emelkedett

– hívta fel a figyelmet.

Charles Michel: nem engedhetjük, hogy Moszkva a szovjetek módjára elkobozza a gabonát

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke beszédében kiemelte: alternatív logisztikai megoldásokat és szállítási útvonalakat kell kidolgozni, hogy az Ukrajnában rekedt gabona eljusson a piacokra. Ehhez globális megközelítés szükséges, mind a 27 uniós tagállamnak együtt kell működnie – tette hozzá.

Nem engedhetjük, hogy Moszkva a szovjetek módjára elkobozza a gabonát, sürgős megoldásokra van szükség, főleg a déli félteke lakóinak élelmiszerellátása szempontjából

– hangsúlyozta. Michel felszólította az élelmiszerválsággal sújtott országokat, hogy ne higgyék el az orosz propagandát, miszerint az uniós szankciók okozzák a válságot.

Arra is kitért, hogy Ukrajnának sürgősen anyagi forrásokra van szüksége. Mint mondta, az EU 9 milliárd euró makrofinanciális segélyt nyújt Kijevnek, de miután Oroszország dúlta fel az országot, magától értetődő, hogy Moszkva fizesse meg az újjáépítés költségeit.

Címlapkép: Mevlüt Cavusoglu török és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter sajtótájékoztatót tart Ankarában 2022. június 8-án. MTI/EPA