Amerika ellensége nyújthat segítséget az olajválságban? A fél világ arra vár, mit lép Washington

Március elején nagy visszhangot váltott ki, hogy Oroszország ukrajnai invázióját követően az USA tárgyalásokat kezdett az általa addig csak latorállamként emlegetett, viszont a világ legnagyobb kőolajkészletével rendelkező Venezuelával a nemzetközi olajpiacról kieső orosz szállítások pótlása érdekében. Mindeddig azonban a venezuelai olajszektorral szembeni amerikai szankciók lazítása odáig jutott el, hogy Washington csak az Európába történő, leghamarabb júliusban elinduló olajszállításokat engedélyezte, amelyek hatása a globális olajpiacra várhatóan csak mérsékelt szintű lesz, így az nem fogja érdemben lejjebb vinni az olajárakat. A venezuelai olajtermelés újbóli felfutatásához, a súlyos pénzügyi és infrastrukturális gondokkal küzdő venezuelai olajszektor talpra állításához, a szankciók további jelentős enyhítésére lenne szükség, amit Washington csak annak függvényében biztosítana, ha az autoriter caracasi kormányzat jelentősebb engedményeket tenne az ellenzékkel folytatott, várhatóan hamarosan újrainduló tárgyalásokon.

Már júliusban megkezdheti a venezuelai olaj Európába történő szállítását a spanyol Repsol és olasz Eni olajvállalat – értesült a napokban a Reuters. A szállítások azután váltak lehetővé, hogy az amerikai kormányzat májusban lazította a világ legnagyobb kőolajkészletével rendelkező Venezuela olajiparával szemben bevezetett gazdasági szankciókat. A lépés célja az volt, hogy enyhítse a nemzetközi olajpiacon kialakult, jelentős árnövekedést kiváltó helyzetet, amelynek előidézésében a koronavírus-járvány hatásai (beruházások és a kitermelés visszaesése) mellett nagy szerepet játszott a Moszkva Ukrajna elleni invázióját szankcionáló, az orosz olajszállításokkal szemben bevezetett amerikai és részleges európai embargó.

A Venezuela elleni gazdasági büntetőintézkedések keretében az USA még 2019-ben vezette be a most fellazított szankciókat a dél-amerikai ország olajszektorával szemben.

WASHINGTON CÉLJA AZ VOLT, HOGY A VENEZUELA FŐ BEVÉTELI FORRÁSÁNAK SZÁMÍTÓ OLAJSZEKTORRA KIVETETT BÜNTETŐ INTÉZKEDÉSEKKEL GYENGÍTSE MEG A NICOLÁS MADURO ÁLLAMFŐ VEZETTE BALOLDALI CARACASI REZSIMET.

Maduro ugyanis a nyugati országok, illetve a helyi ellenzék szerint 2018 májusában egy elcsalt elnökválasztáson szerezte meg újabb hat évre az elnöki posztot. Mentorához, az 1999 és 2013 között hatalmon lévő, a „XXI. századi szocializmus” jelszavával az ország baloldali átalakítását végrehajtó Hugo Chávez államfőhöz hasonlóan autokrata rezsimet működtető Maduro a 2013-as elnökválasztáson még csak 1,5 százalékpontos különbséggel előzte meg ellenzéki riválisát, míg a 2018-as, a főbb ellenzéki erők által bojkottált választáson már 68 százalékos többséggel szerezte meg az elnöki posztot.

Csak az Európába tartó olajszállításokat engedélyezték eddig

Az amerikai kormányzat reményei szerint a venezuelai olajszállítások segíthetik Európát az orosz olajról való leválásban, azonban iparági források szerint a venezuelai olajcéggel (PDVSA) vegyesvállalatot működtető Eni és a Repsol által szállított olaj mennyisége nem lesz jelentős, és annak csak mérsékelt hatása lesz az olaj világpiaci árára. Mindenestre az amerikai kormányzat úgy engedélyezte a két európai cég számára az olajszállításokat, hogy azok úticélja csak Európa lehet. Továbbá a PDVSA nem fog bevételre szert tenni ezen szállítások után, miután azokat – a szankciók keretében 2020 közepén felfüggesztett – olajat adósságért cserébe program keretében fogják értékesíteni, vagyis a szállítmányok értékével a meglévő, még nem törlesztett venezuelai adósságot csökkentik.

Venezuela azonban más forrásokból az utóbbi időben is tett szert olajipari bevételekre, ezek közül pedig a Kínába irányuló szállításokat lehet kiemelni. Az ázsiai országba irányuló olajkivitel az utóbbi időben erősen emelkedett, így

A PDVSA ÁLTAL ÁPRILISBAN EXPORTÁLT NYERSOLAJ ÉS FINOMÍTOTT TERMÉKEK MÁR TÖBB MINT 70 SZÁZALÉKA KÍNÁBA IRÁNYULT.

A venezuelai kormányzat számára egyben az orosz olajszektorral szemben bevezetett nyugati szankciók az olaj árának emelkedése ellenére annyiban gondot jelenthetnek, hogy Moszkva a nyugati kereslet csökkenése következtében nagy engedménnyel értékesítheti Kínának az olaját, ami megzavarhatja Venezuela kínai szállításait.

A Venezuelával szembeni olajipari szankciók mostani lazítása arra nem terjed ki, hogy a latin-amerikai országban jelen lévő amerikai olajvállalat, a Chevron is exportálhasson, illetve folytathassa a kitermelést. Csupán annyi engedményt adott a Biden-kormányzat a cégnek, hogy tárgyalásokat kezdhet a Maduro-kormányzattal a jövőbeli venezuelai tevékenységeiről. Vagyis a Chevron kérése ellenére az amerikai cég nem szállíthat olajat az USA-ba, pedig előzetesen sokan reménykedtek abban, hogy a venezuelai olaj újrainduló amerikai exportja segít majd abban, hogy csökkenjenek az amerikai üzemanyagárak. Az emelkedő olajárak miatt (a Brent ára egy év alatt közel 70 százalékkal emelkedett) márciusban 41 éves rekordra, 8,5 százalékra nőtt márciusban az amerikai infláció.

Bezuhant a venezuelai olajtermelés

Hiába Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb olajkészletével, az amerikai szankciók következtében, illetve amiatt, hogy a helyi olajvállalat nem rendelkezik megfelelő infrastrukturális, pénzügyi háttérrel, a venezuelai olajtermelés mértéke az utóbbi években folyamatosan csökkent. Amikor Hugo Chávez 1999-ben hatalomra került, az ország olajtermelése még napi 3,5 millió hordó volt, tavaly viszont már csak 555 ezer hordót tett ki.

AZ OLAJSZEKTOR ÚJJÁÉPÍTÉSÉHEZ, A TERMELÉS NÖVELÉSÉHEZ JELENTŐS, BECSLÉSEK SZERINT MINTEGY 250 MILLIÁRD DOLLÁROS BERUHÁZÁSRA LENNE SZÜKSÉG, AMI A SZANKCIÓK TOVÁBBI ENYHÍTÉSE NÉLKÜL NEM VALÓSÍTHATÓ MEG.

Ezután is csak néhány év múlva érné el az ország a napi 2 millió hordós kitermelési szintet, amire 2016 óta nem volt példa, így nem várható, hogy Venezuela a közeljövőben annyi olajat tudna a világpiacra bocsátani, amivel érdemben ellensúlyozni lehetne az orosz olaj kiesését.

A Biden-kormányzat márciusban, nem sokkal azelőtt, hogy Washington embargót rótt ki az orosz olajszállításokra, vette fel a kapcsolatot a venezuelai vezetéssel, amelynek keretében a helyi amerikai nagykövetség 2019 eleji Kolumbiába történő áthelyezése óta a legmagasabb szintű egyeztetéseket tartották Caracas-szal. Washington a Venezuelával szembeni szankciók lazításával az olajpiaci helyzet enyhítése mellett azt is el szeretné érni, hogy a Maduro-rezsim viszonzásképpen nyissa meg újra az ellenzékkel folyó, tavaly októberben megakadt tárgyalásokat. A caracasi kormányzat ígéretet is tett arra, hogy folytatja az egyeztetéseket, azonban konkrét időpont még nem hangzott el a tárgyalások újraindítására.

Nem lehet kizárni, hogy a szankciók további enyhítésével az USA-ba is érkeznek majd venezuelai olajszállítmányok, azonban Washington a szankciók további lazítását attól tette függővé, hogy a Maduro-kormányzat ellenzékkel való tárgyalásai milyen konkrét eredményeket hoznak. E téren az ellenzék fő követelése az, hogy a következő, 2024-ben megrendezendő elnökválasztást szabad és tisztességes keretek között tartsák meg. A legutóbbi, 2018-as elnökválasztást – valamint a 2020-as nemzetgyűlési választást – ugyanis a fő ellenzéki erők bojkottálták, mivel nem láttak garanciákat a választások megfelelő megrendezésére.

Moszkva venezuelai befolyását is visszaszorítaná Washington

2019 januárjában az ellenzék Juan Guaidót kiáltotta ki ideiglenes államfőnek az alkotmány azon pontjára hivatkozva, hogy ha az elnöki poszt nincs betöltve, akkor a nemzetgyűlés elnökének kell átvennie ideiglenesen a tisztséget. Értelmezésük szerint ugyanis a 2018-as elcsalt választás miatt nem tekinthető legitim elnöknek Maduro, vagyis az államfői poszt betöltetlenné vált, ezért a 2016-ban megválasztott, ellenzéki többségű nemzetgyűlés elnökét, Juan Guaidót az ellenzéki erők ideiglenes államfőnek kiáltották ki. Az USA, tucatnyi nyugati ország, illetve számos latin-amerikai állam emiatt Madurót nem is tekinti legitim államfőnek, helyette Guaidót ismerik el elnöknek. Maduro mellett állt ki azonban Oroszország és Kína is. A venezuelai vezetés Moszkvához fűződő kapcsolatait jól leírja, hogy az Ukrajna elleni orosz invázió megindítása utáni napokban Maduro „erős támogatásáról” biztosította Putyint. Továbbá május végén a Reuters úgy értesült: a caracasi rezsim azt szeretné elérni, ha az ellenzékkel újrainduló tárgyalásokon Oroszország megfigyelőként képviseltethetné magát.

Caracas az USA-val folytatott mostani tárgyalásoknak köszönhetően két személyt szabadon engedett a Venezuelában fogva tartott legalább 10 amerikai állampolgár közül. Washington pedig a PDVSA korábbi magas rangú tisztviselőjét, Maduro feleségének unokaöccsét vette le a szankciókkal sújtott venezuelai személyek listájáról, ahová 2017 júliusában került fel.

Az amerikai kongresszus republikánus tagjai, illetve még a demokraták közül is néhányan – akik ellenzik az autoriter vezetésű Venezuelával szembeni amerikai álláspont lazítását – kritizálták a Biden-kormányzatot, amiért szerintük túlságosan egyoldalú engedményeket tesz a Maduro-rezsimnek.

A washingtoni vezetés azonban azzal védekezik a bírálatokkal szemben, hogy a Venezuelával való kapcsolatok enyhítésének fő célja, hogy Moszkva ukrajnai invázióját követően kialakult feszült helyzetben gátat szabjanak az orosz befolyás további térnyerésének Venezuelában.

A FEHÉR HÁZ UGYANIS ATTÓL TART: HA AZ OROSZORSZÁGGAL VALÓ KAPCSOLATOK TOVÁBB SÚLYOSBODNAK, AKKOR MOSZKVA LATIN-AMERIKAI SZÖVETSÉGESEI, ÍGY KUBA, NICARAGUA ÉS VENEZUELA KOMOLY BIZTONSÁGI FENYEGETÉST JELENTHETNEK AZ USA SZÁMÁRA.

Emlékezetes, hogy januárban Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes nem zárta ki, hogy Moszkva csapatokat küld Venezuelába vagy Kubába, ha az USA-val tovább éleződik a feszültség Ukrajna ügyében.

A szankciók is szerepet játszottak a venezuelai válságban

A Venezuela olajszektorával szembeni szankciók lazítását az is magyarázhatta, hogy a 2019-ben bevezetett büntetőintézkedések az akkori Trump-kormányzat reményeivel ellentétben valójában nem rengették meg a Maduro-rezsimet, sőt, annak hatalma jelenleg biztosabb, mint volt három éve. A gazdasági szankciók mögötti ki nem mondott washingtoni logika részben az volt, hogy a gazdasági helyzet elviselhetetlenné válásával a caracasi rezsim bukását okozó felkelés tör ki az országban, vagy a hadsereg távolítja el Madurót a hatalomból. Ez nem következett be, bár a venezuelai lakosság jelentősen megszenvedte a gazdasági szankciókat. Utóbbiak is hozzájárultak ugyanis a venezuelai gazdaság hiperinflációval, az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek hiányával, valamint áramkimaradásokkal jellemezhető problémáihoz, amit eleve a Maduro-rezsim piacellenes gazdaságpolitikája váltott ki. Egyfajta humanitárius válság alakult ki az országban, aminek következtében az ENSZ adatai szerint több mint 5,6 milliónyian menekültek el a 30 milliós országból 2014 óta.

Az amerikai képviselőház 18 demokrata tagja májusban azt kérte Bidentől, hogy az összes szankciót oldja fel Venezuelával szemben.

Egyértelmű, hogy a széleskörű szankciók nem érték el céljukat (…) A venezuelai nép szenvedése tragédia, amit számos tényező okozott, azonban több tanulmány is rámutatott arra, hogy ezen tényezők között az amerikai szankciók is szerepelnek

– írták az elnöknek címzett levelükben.

Most viszont valamelyest javult a gazdasági helyzet, mivel a GDP nyolc évnyi, mintegy 80 százalékos visszaesést okozó zsugorodása után az utóbbi időszakban ismét el kezdett növekedni a gazdaság. Erre az évre a Credit Suisse egyenesen 20 százalékos GDP-növekedést prognosztizált április elején, igaz, az előrejelzés még arra alapult, hogy az USA a kieső orosz olajszállításokat (ami mintegy napi 200 ezer hordónak felel meg) részben majd venezuelai forrásból pótolja, ami jelentősen növeli a dél-amerikai ország olaja iránti keresletet. Az IMF a Credit Suisse-hez képest jóval mérsékeltebb szintű venezuelai GDP-növekedést jelzett előre idénre: a nemzetközi szervezet szerint 1,5 százalékos bővülésre lehet számítani.

Címlapkép: Carolina Cabral/Getty Images