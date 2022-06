Hajóelhárító rakétát vetettek be az oroszok szárazföldi célpontok ellen - Háborús híreink szombaton

Továbbra is heves harcok folynak a Luhanszk megyében található Szeverodonyeckért. A település jelentős részét már az oroszok birtokolják az ukránok pedig csak a külterületeket ellenőrzik. A város azonban stratégiai jelentőséggel bír mindkét fél számára, hiszen a Donbasz régió irányításához elengedhetetlen Szeverodonyeck ellenőrzése. Időközben Oroszország népszavazást készíthet elő Zaporizzsja megyében a régió Oroszországhoz való csatlakozásáról.1. Ukrajna katonai hírszerzésének helyettes vezetője szerint Ukrajna vesztésre áll Oroszországgal szemben a frontvonalakon, és szinte kizárólag a nyugatról érkező fegyverekre támaszkodik, hogy sakkban tartsa Oroszországot. 2. Az ukrán fegyveres erők megsemmisítették a Wagner-zsoldoscsoport egyik bázisát Luhanszk megyében. 3. A brit hírszerzés szerint Oroszországnak kihívást jelent az alapvető közszolgáltatások biztosítása a lakosság részére az általa megszállt területeken. 4. Vlagyimir Putyin a tegnapi nap folyamán közölt megjegyzései alapján több ponton is párhuzamot vont Nagy Péter orosz cár tevékenysége és a most zajló orosz invázió között.