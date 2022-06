Ryanairen velünk utazó különadó, dráguló sör, diszkriminatív benzinárak

Kétszámjegyű infláció, műszaki vizsga, Sörszövetség, netadó, extraprofit, Tunézia. Változatos témákban jelentek meg podcastjeink a héten, össze is gyűjtöttük közülük a legjobbakat, legnépszerűbbeket.

Mégis lesz netadó, csak most másképp hívják?

A Portfolio Checklist keddi adásának első részében arról volt szó, hogy újabb információmorzsa érkezett múlt hétvégén a költségvetési kiigazítással kapcsolatban, ezúttal a múlt szombati Magyar Közlönyben került publikálásra a távközlési szektort érintő különadó pontos szabályrendszere. A témával kapcsolatban Nagy Viktor, a Portfolio Részvény rovatának vezető elemzője volt a vendégünk, akivel azt is megbeszéltük, hogy akkor most mégis lesz-e netadó, csak más néven. Az adás második részében azzal foglalkoztunk, hogy a koronavírus-járvány alatt, a személyes iratainkhoz hasonlóan, az autók műszaki vizsgáztatására is türelmi időszakot vezetett be a kormány, s mivel ennek hamarosan vége, közel egymillió autót kéne levizsgáztatni június végéig, mely reálisan már nem valósítható meg. Műsorunk végén pedig a rezsicsökkentésről volt szó. A kormány tervei szerint ugyanis hamarosan kikerülnek a lakossági energiaárra jogosultak köréből az önkormányzatok, valamint a kis- és középvállalatok, ami rengeteg cég számára sokszorosára elemelkedő energiaköltséget jelent majd, egyes esetekben pedig azon is el kell majd gondolkodni: folytatják-e a vállalkozói tevékenységüket.

Sörszövetség: drágább lesz a sör, de van jó hír is

Az energiaválság és az ukrán háború után július elsejétől jövedéki adóemelés is sújtja a söripart, ami további áremelkedést fog okozni, de jó eséllyel nem haladja meg élelmiszerek piacán tapasztalt átlagos drágulást – mondta Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója a Portfolio heti Podcastjében, ahol szó volt még a licenc sörök minőségéről, a magyar fogyasztók ízesített sörök utáni lelkesedéséről és a sörtörvény kisüzemi sörfőzdékre gyakorolt hatásáról is.

Itt az első fecske, aki áthárítaná a különadót: a kormány kiakadt a Ryanairre

A Portfolio Checklist pénteki adásának első részében a Ryanair ügyféltájékoztatójával foglalkoztunk amelyből egyértelműen kiderül, hogy a légitársaság az ügyfelekre hárítja a kormány által kivetett különadót, és mindez érvényes a már korábban megvásárolt jegyekre is. Arról, hogy pontosan mekkora összeget hárítanak az utasokra és hogy mi volt erre a magyar kormány reakciója, Fekete Beatrixot, a Portfolio Részvény rovatának elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében arról volt szó, hogy az Európai Bizottság levélben kérte Magyarországot arra, hogy a jelenlegi benzinár rendszert függessze fel a vizsgálatuk idejére mert az diszkriminatív lehet a külföldi rendszámmal, illetve forgalmi engedéllyel rendelkező gépjármű tulajdonosok számára. A témával kapcsolatban Weinhardt Attila, lapunk Makro rovatának elemzője volt a Checklist vendége.

Horroradó: lesz multi, ahol a profit háromszorosa a kiszámolt "extraprofit"

A Checklist szerdai adásának első részében a biztosítókat sújtó ágazati különadóval foglalkoztunk, annak mértéke ugyanis mintha egy kicsit túllőne azon a célon, hogy a kormány magához vonja a szektor extraprofitját. A témával kapcsolatban Palkó István, a Portfolio Pénzügy rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Adásunk második részében szintén a kiigazító csomagról volt szó. A költségvetési egyensúlyjavító intézkedések hatásairól, struktúrájáról, hiányosságairól illetve kockázatairól Csiki Gergelyt, a Portfolio lapigazgatóját kérdeztük. Végül pedig nem mentünk el szó nélkül amellett, hogy májusban már kétszámjegyű volt az infláció mértéke Magyarországon, egyes ágazatokban pedig már a 18 százalékot is meghaladta a pénzromlás. A témában Beke Károly, lapunk Makro rovatának elemzője volt a Checklist vendége.

Ez az ország lehet Oroszország háborújának következő áldozata

A Portfolio Checklist csütörtöki adásának első részében arról volt szó, hogy Oroszország ukrajnai háborúja maga alá temetheti Tunéziát. Az ország abból a szempontból is érdekes, hogy a 2011-es arab tavasz után sokáig úgy tűnt, hogy ez lesz az egyetlen olyan állam, ahol sikerül elérni a teljes demokratikus átalakulást. A témával kapcsolatban Kiss Csaba, a Portfolio Globál rovatának elemzője volt a vendégünk. Az adás második felében Palkó Istvánt, lapunk Pénzügy rovatának vezető elemzőjét kérdeztük a hazai lakáshitelekről, ugyanis az elmúlt egy évben radikálisan megemelkedtek a törlesztőrészletek, és a drágulásnak még közel sincs vége.

Címlapkép forrása: Shutterstock