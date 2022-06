Vége a forradalmak korának? – Pontosan kiszámolták, melyik a legjobb módszer a diktátorok megdöntésére

A nagy francia forradalomtól legkésőbb a Szovjetunió összeomlásáig az erőszakos forradalmakat erőteljes kultusz övezte: olyan különböző gondolkodók és politikai aktorok, mint Maximilien Robespierre, Petőfi Sándor vagy Karl Marx mind azt gondolták, hogy egy erőszakos és elnyomó rezsimet csak erőszakos, véres forradalommal lehet megdönteni. Petőfi az 1848-as forradalom után még ki is kérte magának, hogy mozgalmuktól el akarják vitatni a forradalom nevet, mert vér nem folyt. A XXI. századra azonban a véres forradalom elvesztette korábbi ázsióját, és egyre inkább az erőszakmentes ellenállás vált az elfogadott magatartássá az elnyomó rezsimekkel szemben. A civil ellenállásokkal foglalkozó két kortárs kutató egy széleskörű empirikus történelmi vizsgálódással pedig azt is igazolta, hogy az erőszakmentes mozgalmak jóval sikeresebbek céljaik elérését illetően, mint erőszakos társaik.

Erőszakos és erőszakmentes ellenállások

Vajon az erőszakos vagy az erőszakmentes mozgalmak bizonyultak hatékonyabbnak egy elnyomó rezsimmel szemben? Ezt a kérdést tették fel Maria J. Stephan és Erica Chenoweth politológusok, a civil ellenállások kutatói előbb 2008-ban megjelent tanulmányukban, majd 2012-es könyvükben, melyek a Why Civil Resistance Works. The Strategic Logic of Nonviolent Conflict [Miért működik a civil ellenállás. Az erőszakmentes konfliktus stratégiai logikája] címet viselik. A két szerző több mint száz évet felölelő történelmi statisztikai vizsgálódást folytatott, melynek során

1900 és 2006 között lezajlott 323 olyan történelmi eseményt gyűjtöttek össze,

amikor civil ellenállás bontakozott ki egy elnyomó hatalommal szemben, legyen az véres forradalom vagy erőszakmentes tüntetéssorozat.