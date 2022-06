Ütött az óra: Németországnak színt kell vallania a benzines és dízel autók betiltásáról

A német kormánykoalíción belül nagy vitát váltott ki annak a brüsszeli javaslatnak az elfogadása, amely konkrét céldátumként 2035-öt határozza meg az új benzines és dízel autók értékesítésének betiltására. A Német Szabaddemokrata Párt (FDP) kezdettben mereven elutasította a javaslatot, amelyet a Zöldek viszont örömmel támogatnának. A kompromisszumos megoldásról már javában zajlanak a tárgyalások, de az idő sürgeti Németországot, jövő héten már határozott álláspontot kell képviselniük az ügyben Brüsszelben.

Németország nem támogatja, hogy az Európai Unióban határidőt vezessenek be a belső égésű motorral hajtott új járművek értékesítésének beszüntetésére - jelentette ki Christian Lindner pénzügyminiszter kedden Berlinben. A német kormány tagja ezzel nyíltan szembeszállt Brüsszel azon törekvésével, amely a hosszú távú klímacélok elérése érdekében végleg száműzné a benzines és dízel autókat útjainkról.

A döntéshozóknak nyomós oka lenne erre, hiszen a "Fit for 55" uniós klímacsomagban foglalt intézkedések felgyorsítanák az elektromobilitásra történő átállást, amely borítékolhatóan súlyos áldozatokkal fog járni azokban az országokban, amelyek gazdaságában kiemelt szerepet tölt be az autóipar. Természetesen közéjük tartozik Németország is, Európa autógyártó nagyhatalma, ahol éves szinten közel 3 millió személyautót gyártanak le, és több mint 900 ezer embert foglalkoztatnak közvetlenül az autóiparban.

Azt, hogy milyen folyamatok zajlanak a szektorban, és mi vár az európai autógyártásra, jól szemlélteti a Ford szerdai bejelentése, amely szerint három éven belül bezárja a németországi Saarlouis-ban működő üzemét. Az indoklás szerint a Saar-vidék tartományi városban 1970 óta működő üzem elveszítette a belső vállalati versenyt az elektromos autók gyártásáért a spanyolországi Valenciában 1976-ban megnyitott gyárral szemben.

A Ford európai vezérének elmondása szerint a spanyolországi autógyár az anyagköltségek és a beszállítói bázist tekintve is jobban teljesített, ráadásul Valenciában a bérszínvonal is alacsonyabb, mint Saarlouis-ban. A németországi üzemben a Ford Focus modellt gyártják még körülbelül 2025 közepéig, a modell kivezetésével viszont a gyár sorsa is megpecsételődhet. A Ford menedzsmentje ugyan megígérte, erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy más szereplőnek értékesítse az üzemet, de könnyen előfordulhat az is, hogy a több mint 6500 embert foglalkoztató gyárat végül mégis bezárják.

Az elektromobilitás előretörése gyárbezárásokkal és munkahelyek megszűnésével fog járni, ennek felgyorsítása pedig a jelek szerint politikailag eladhatatlan a szavazók felé Lindner és pártja, az FDP számára. Ez lehetett az oka annak, hogy a hárompárti koalíciós kormányon belül szembehelyezkedett a Zöldek környezetvédelmi miniszterével, Steffi Lemkével, aki nyilvánvaló okokból nagyon is támogatná a benzines és dízel autók eladásának betiltását 2035-től.

Éppen ezrét azt gondoljuk, hogy a német kormányon belül az FDP egy olyan politikai színjátékba kezdett, amelyben a kezdeti látványos szembenállást, a benzines és dízel autók betiltására vonatkozó javaslat támogatása fogja követni. Erre utal az is, hogy bár először Lindner határozottan kijelentette, nem támogatják a konkrét céldátumra vonatkozó brüsszeli javaslatot, a legfrissebb híradások már arról szólnak, hogy a német kormányon belül javában zajlanak azok a tárgyalások, amelyek eredményeként kialakulhat Németország végső álláspontja az üggyel kapcsolatba.

A Spiegel információi szerint a környezetvédelmi minisztérium egy olyan kompromisszumos javaslattal állt elő, amely alapján 2035-től már nem engedélyeznék a belsőégésű motorral szerelt új járművek értékesítését. Ugyanakkor a már forgalomba helyezett és még üzemben tartott benzines és dízel autók esetében meg lehetne vizsgálni annak a lehetőségét, hogy azok a legújabb fejlesztésű szintetikus üzemanyagokkal működjenek.

Ez a javaslat megfelelő tárgyalási alapot jelent és kompromisszumos megoldást hozhat. A hét elején Lindner ugyanis részben azzal is indokolta pártja elutasító magatartását, mert véleményük szerint nem lehet előre tudni, hogy kínálkoznak-e majd olyan megoldások a jövőben, például a szintetikus üzemanyagok területén, amelyekkel ma még senki sem számol, de megoldást jelenthetnek a belsőégésű motorral szerelt járművek káros-anyag-kibocsátására.

Felmerülhet persze a kérdés: mi van, ha mégsem politikai színjátékról van szó és a német kormányon belül végül győz az FDP akarata? Véleményünk szerint ez hatalmas öngól lenne és szembemenne Németország elmúlt években tanúsított magatartásával, amellyel szerette volna elérni, hogy az autóipara minél gyorsabban és lehetőleg a legkisebb áldozatok árán átálljon az elektromos autózásra. Ebben most már a nagy autógyártók és a beszállítók egyaránt partnerek, jól mutatják ezt a kitűzött hosszú távú célok az elektromobilitás területén, illetve az átállásra fordított euró tízmilliárdok. Arról nem is beszélve, hogy a német kormánynak nagyon vigyáznia kell, milyen üzenet küld az autóiparnak, a belsőégésű motorokhoz történő görcsös ragaszkodás rövidtávon látszólag előnyökkel járhat, hosszú távon viszont hatalmas kockázatot jelent Németország számára. A jövő mobilitása biztosan az elektromos hajtásra épül majd, azok a nemzetek, amelyek vezető szerepet kívánnak betölteni az autóiparban, nem helyezkedhetnek szembe ezzel a megatrenddel, hanem annak élére kell állniuk.

Egy biztos, a német kormánykoalíciónak gyorsan megállapodásra kell jutnia, mert hétfőn Brüsszelben ülésezik a környezetvédelmi miniszterek tanácsa, ekkor Németországnak már világos álláspontot kell képviselnie a benzines és dízel autók betiltásának ügyében. Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy a környezetvédelmi minisztereknek nem kell egyhangúan dönteniük, az Ecomento beszámolója szerint határozatukhoz elég a minősített többség is, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy nincs szükség Németország támogatására, akár tartózkodhat is a szavazáson.

