Egy egész ország összeomolhat az ukrajnai háború miatt – A világ egyik legveszélyesebb terrorszervezete dörzsöli a tenyerét

Miközben a világ figyelmét leköti Oroszország ukrajnai háborúja, egy afrikai ország óriási katasztrófa felé közeledik. Az Afrika szarvában lévő, 15 milliós Szomália négy évtizede nem látott szárazsággal szembesül, amit tetéz az, hogy az ukrajnai háború miatt nem jut elég gabonához, illetve az országnak szánt segélyek egy jó részét is az ukrán menekülteknek terelték át. Úgy tűnik, a kelet-afrikai ország legalább egy súlyos politikai káoszból kiszabadult az új elnök májusi megválasztásával, illetve Joe Biden amerikai elnök is visszaküldte annak az amerikai katonai kontingensnek nagy részét, amelyet még elődje, Donald Trump vont ki az országból. A segítségre szükség is van, Szomáliában tevékenykedik ugyanis a világ egyik legveszélyesebb terrorszervezete, az al-Shabaab, amely folyamatos merényletekkel hívja fel magára a figyelmet, és az ország egy jelentős részét ellenőrzése alatt tartja.

A világ egyik legveszélyesebb terrorszervezete

Al-Shabaab, azaz „a fiatalok” – így hívják röviden az Afrika szarvában, Szomáliában tevékenykedő iszlamista terrorszervezetet, amelynek teljes neve Mudzsahedin Ifjúsági Mozgalom. Az „ifjúsági mozgalom” elnevezés persze erősen megtévesztő, ugyanis a világ egyik legveszélyesebb és leggazdagabb terrorszervezetéről van szó, amelyet 2006-ban alapítottak, az Egyesült Államok 2008-ban nyilvánította terrorszervezetté, 2012 óta pedig az al-Kaida kötelékébe tartozik.

A SZERVEZET SZOMÁLIA EGY JELENTŐS RÉSZÉT URALJA, MINTEGY PÁRHUZAMOS ÁLLAMOT ÉPÍTVE KI A TÖBB ÉVTIZEDE KAOTIKUS ÁLLAPOTBAN LÉVŐ ORSZÁGBAN.

Céljuk a hatalom teljes átvétele és egy az iszlám törvénykezésen, a saríán alapuló állam létrehozása. Sokan a tálibokhoz hasonlítják őket, amennyiben tiltják a zenét és a filmeket, és olyan középkori büntetéseket gyakorolnak, mint a megkövezés vagy a tolvajok kezének levágása. Hogy milyen veszélyes szervezetről is van szó, jól mutatja, hogy az elmúlt évtizedek egyik leghalálosabb terrortámadása is a nevükhöz fűződik: 2017. október 14-én egy robbanóanyagokkal megtöltött teherautó Mogadishuban egy hotelnek hajtott, a támadásban 587-en vesztették életüket.

Szomáliát a világ az egyik legkorruptabb országaként tartják számon. A lakosságnak olyannyira nincs bizodalma a központi intézményekben, hogy sokan még Mogadishu jobb módú lakosai közül is az al-Shabaab bíróságaira mennek elintézni vitás ügyeiket. Ezeket a bírósági üléseket a szabadban, fák alatt tartják. Az egyes becslések szerint már akár 12 ezer főt is számláló csoport tagjai beszivárogtak a parlamentbe, az üzleti életbe és a biztonsági szolgálatokba is.

Az al-Shabaab terrorakciói rendszeresek az 1991 óta folyamatosan polgárháború sújtotta országban. Május elején az Afrikai Unió (AU) rendfenntartóit érte súlyos támadás a részükről, amelyben több tucat katona és mintegy húsz terrorista halhatott meg. A legtöbb afrikai országot tömörítő Afrikai Unió békefenntartói 2007 óta állomásoznak Szomáliában, azóta több súlyos támadás érte őket. A májusi a legsúlyosabb volt egy 2017-es, katonai bázis elleni támadás óta.

Szintén több tucat halálos áldozatot követelt egy június 17-i terrortámadás, melyet követően heves összecsapások törtek ki az al-Shabaab tagjai és más fegyveresek, köztük katonák és felfegyverzett helyi lakosok között. A helyiek 70 terrorista haláláról számoltak be, míg a szervezet rádiója szerint 9 harcosuk és 27 szomáliai katona vesztette életét az összecsapásban.

Az al-Shaabab terroristái, miután letették a fegyvert az Afrikai Unió szomáliai missziójának (AMISOM) katonái előtt 2012-ben. AMISOM Public Information / Wikimedia Commons

Amerika visszatér

Az Egyesült Államok szomáliai szerepvállalása több évtizedes múltra tekint vissza. Meghatározó esemény volt két Black Hawk típusú helikopter 1993. október 3-i tragédiája, amelyeket egy rajtaütés során lelőttek, majd a személyzet kiszabadítására küldött mentőakcióban 19 amerikai katona vesztette életét. Az eset nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban, amely ezután úgy döntött, kivonul Szomáliából. A történteknek többek között Ridley Scott 2001-es filmje, A Sólyom végveszélyben (Black Hawk Down) állít emléket.

A tragikus akció után az Egyesült Államok több mint egy évtizedig nem volt jelen az afrikai országban, de 2001. szeptember 11-i utáni világszintű terrorellenes küzdelem során felvetődött, hogy térjenek vissza Szomáliába. Az amerikai visszatérés kis lépésekben és nem túl látványosan zajlott: előbb CIA-ügynökök, majd kisszámú katona, végül diplomaták jelentek meg az országban. A mogadishui amerikai nagykövetség 2018-ban nyitotta meg kapuit, amely egy ablaktalan, fegyházszerű épület a mogadishui repülőtéren. Nem messze onnan található a CIA főhadiszállása, ahol szomáliai paramilitáris erőket képeznek ki az al-Shabaab elleni harcra.

Sokáig egy 700 fő amerikai kontingens tartózkodott Szomáliában, ám a katonák nagy részét Donald Trump akkor amerikai elnök 2020 végén kivonta, csak egy mintegy 100 fős erőt hagyva ott. Joe Biden azonban változást hirdetett az amerikai Szomália-politikában, melynek jegyében

az amerikai elnök május közepén jóváhagyta, hogy mintegy 500 amerikai katona térjen vissza az afrikai országba, hogy kiképezze, felszerelje és tanácsokkal támogassa a szomáliai fegyveres erőket.

Ezzel a nagyjából 500 fővel a szomáliai amerikai kontingens száma már megközelíti a Trump által elrendelt csapatkivonás előtti létszámot.

Az ugyancsak május közepén megválasztott új szomáliai elnök, az országot államfőként 2012 és 2017 között egyszer már irányító Haszán Sejk Mohamud üdvözölte az amerikai lépést.

Fő prioritásunk a biztonság

– jelentette ki Mohamud. Június elején az amerikai haderő máris hallatott magáról: jelentések szerint június elején egy légicsapásban öt al-Shabaab-terroristát öltek meg.

A szomáliai amerikai kontingens visszatérését az Egyesült Államokban is viták előzték meg. Egyesek szerint az al-Shabaab léte Amerika számára nem jelent veszélyt, mivel szinte kizárólag Szomáliában és a szomszédos országokban tevékenykedik, ezért Amerikának nem éri meg a jelentősebb ottani jelenlét. Sőt, az amerikai misszió éppen arra ösztönözheti a terrorszervezetet, hogy máshol is támadják az Egyesült Államokat.

Az, hogy a Biden-féle vezetés mégis az amerikai jelenlét erősítése mellett döntött, annak egyik oka az lehet, hogy a Szomáliával szomszédos Etiópia, valamint annak északi szomszédja, Eritrea egyre közelebb kerül Oroszországhoz, és eme orosz előretörést szeretné ellensúlyozni Washington Afrika szarvában. Míg a korábbi szomáliai elnök, Mohamed Abdulláhi Mohamed jó viszonyt ápolt etiópiai kollégájával, Abij Ahmeddel, a mostani elnökre, Mohamudra ez nem jellemző. Washington az ő pozícióját is erősíti jelenlétével, és ezzel biztosítani próbálja, hogy az Amerika-barát politika ne váltson Moszkva-párti irányvonalra.

Szomáliai katonák. AMISOM Public Information / Wikimedia Commons

Állandósult politikai káosz

A szomáliai közállapotokra jellemző, hogy az új elnököt május 15-én egy megerősített repülőtéri hangárban választotta meg az ország parlamentje, a képviselőket az Afrikai Unió katonái védték az al-Shabaab esetleges támadásától. Szomáliában már 1991 óta nem voltak rendes választások, a parlamenti helyeket a klánok tagjai között osztják ki. A klánok közötti megegyezés értelmében a négy legnagyobb egyenként 61 képviselői helyet birtokol, míg a kisebb klánok a maradék 31 helyen osztoznak. Az 54 szenátusi helyet a Szomálián belüli államok osztják el egymás között.

A szomáliai kormány a nagyjából Ukrajna területű (630 ezer négyzetkilométer), de csak 15 milliós lakosú országból valójában csak a fővárost, a 2 millió lakosú Mogadishut és környékét tartja ellenőrzése alatt, az ország egy jelentős részén az al-Shabaab az úr.

Haszán Sejk Mohamudot 36 elnökaspiránsból választották meg elnökké, a szavazás harmadik körében 214:110 arányban győzött az előző elnökkel, Mohamed Abdulláhi Mohameddel szemben, akit az olasz formaggio (sajt) szó után csak „Farmaajo”-nak neveznek. Mohamed 2017-ben éppen Mohamudot váltotta, és bár lejárt volna a mandátuma, újabb két évvel meg akarta hosszabbítani. Emiatt tavaly év végén összekülönbözött miniszterelnökével, Mohamed Husszein Roblével, ami fegyveres összecsapásokba torkollt az államfőhöz, illetve a kormányfőhöz hű biztonsági erők között.

A kaotikus helyzeten végül azért sikerült túllépni, mert az ország már tarthatatlan állapotba került, és égetően szükségessé vált a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 400 millió dolláros támogatása, amely azonban csak legitim választásokat követően válik elérhetővé Szomália számára. Az IMF szerint Szomália gazdasági növekedése 2,7 százalék lesz az idén, ami lefelé eltér az év elején jósolt 3,2 százaléktól, de több, mint a 2021-ben realizált 2 százalékos GDP-növekedés.

Haszán Sejk Mohamud, Szomália régi-új elnöke. Voice of America / Wikimedia Commons

Évtizedek óta nem látott szárazság és éhezés

Ha nem lenne elég az ország kaotikus politikai helyzete és az al-Shabaab terrorszervezet véres uralma,

Szomáliában négy évtized óta nem látott szárazság uralkodik, amit tovább súlyosbít az ukrajnai háború miatti élelmiszerhiány, illetve az, hogy a háború miatt több gazdag ország is átterelte segélyeinek egy részét Afrikából az ukrajnai menekültek segítésére.

Szomáliában, Etiópiában és Kenyában már négy egymást követő évben maradt el az esős évszak; a március és május közötti 70 éve a legszárazabb volt, és attól tartanak, hogy az október és december közötti esős évszak is csapadékmentes lesz. Az egymást követő négy száraz év nagyon szélsőséges időjárást jelent, ami nagyrészt az éghajlatváltozás következményének tekinthető. A Szomália partjait mosó Indiai-óceán a Föld egyik leggyorsabban melegedő része. Szomáliában az ipari forradalom óta 1,7 Celsius fokos átlaghőmérséklet-emelkedés volt, ami jelentősen több, mint a világ egészére jellemző 1,2 fokos emelkedés.

Az ENSZ szerint 18,4 millió ember küzd súlyos élelmezési válsággal a térségben, Szomáliában pedig már most is több mint 200-250 ezer embernek kell „végzetes éhezéssel” szembenéznie. Etiópiában, Kenyában és Szomáliában mintegy 12 millió embernek nincs hozzáférése elegendő tiszta vízhez, s milliók kényszerültek otthonuk elhagyására, stabil élelemforrás után kutatva, 1 millióan pedig földönfutóvá váltak. Szomáliában 7,1 millió embernek a szükséges napi minimum kalória bevitele is nehézséget jelent, ez a teljes lakosság majdnem fele. 2021 közepe óta mintegy 3 millió haszonállat is elhullott éhezés következtében. Szomáliában utoljára 2011-ben volt ilyen súlyos éhezés, akkor mintegy negyedmillió ember vesztette életét.

Az ENSZ gyermekalapja, az UNICEF június elején kétségbeesett felkiáltást fogalmazott meg, mely szerint a világnak most már nemcsak Ukrajnára kellene vetnie tekintetét, hanem észrevennie a szomáliai éhínséget is, amely a gyermekek halálának robbanásával járhat, ha nem kezelik. A szervezet szerint a 250 millió dollár kellene a katasztrófa elkerüléséhez, de ennek eddig még csak az egyharmada jött össze. Szomáliában 386 ezer gyermek szorulna azonnali segítségre az életet is fenyegető alultápláltság miatt. A szervezet helyi képviselője, Rania Dagash azt mondta, Szomália

a pusztító és széles körű éhínség, éhezés és halál küszöbén áll.

Az ENSZ szerint már legalább 448 gyermek életét vesztette az éhínség miatt ebben az évben, de ez a szám valószínűleg jóval magasabb, és még magasabb lesz. Az alultáplált gyermekeket betegségek is sújtják, többek között a kanyaró.

Szomália jobb időkben is élelmiszerének felét importálja. Az ország egyes részein az élelmiszerárak akár 160 százalékkal is megugrottak az aszály és az ukrajnai konfliktus okozta globális ellátási zavarok miatt. Az éhezéssel sújtott gyerekek táplálására szolgáló élelmiszerek 16 százalékkal fognak drágulni az elkövetkező hónapokban. Szomália egyik fontos gabonabeszállítója is éppen Ukrajna volt – Ukrajna és Oroszország együtt a szomáliai gabonaimport több mint felét adta. Ennek a mennyiségnek egy részét most máshonnan kellene beszerezni, de a dráguló élelmiszerárak miatt ez szinte lehetetlen.

Az ukrajnai háború még egy tekintetben sújtja Szomáliát: a gazdag országok a korábban neki szánt segélyek egy részét Ukrajnára fordítják. Az ENSZ adatai szerint Szomália az idén a szükséges 1,46 milliárd dollárnyi humanitárius segélynek mindössze 18%-át kapta meg – ez jóval a tavalyi szint alatt van. Ukrajna ezzel szemben a hat hónapra kért 2,25 milliárd dollár 71%-át kapta meg. Abdirahman Abdishakur Warsame szomáliai politikus vádlóan azt mondta, a nemzetközi közösség, különösen a nyugati országok, több figyelmet szentelnek Ukrajnának, mint más válságoknak.

Címlapkép: Katona az éhínség elől menekülők átmeneti táboránál Szomáliában 2022. április 14-én. Sally Hayden/SOPA Images/LightRocket via Getty Images