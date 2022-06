Történelmi katasztrófát készül megismételni Oroszország? – Ijesztően ismerős forgatókönyvet követ Putyin

Oroszország ukrajnai inváziója kapcsán gyakran kerül elő a Szovjetunió utolsó nagy háborúja, az 1979 és 1989 közötti afganisztáni háború. A két esemény között valóban feltűnőek a hasonlóságok, és sokak szerint az ukrajnai invázió ugyanúgy Vlagyimir Putyin nemezise lehet, ahogy az afganisztáni háború hozzájárult a szovjet birodalom összeomlásához. Eközben a négy évtizeddel ezelőtti véres események ma már idős veteránjai és a rajtuk élősködő szervezetek a Kreml fontos támogatóivá váltak az ukrajnai invázióban.

A Szovjetunió afganisztáni háborúja

A Szovjetunió afganisztáni háborúja az úgynevezett Brezsnyev-doktrína jegyében fogant, melynek értelmében Moszkva akár fegyveresen is „megvédheti” a szocializmust, ha annak fennmaradását veszély fenyegeti a szovjet érdekszférába tartozó országokban. E doktrína alapján vonultak be a Varsói Szerződés országainak csapatai 1968-ban Prágába, hogy ott elfojtsák a „prágai tavasz” néven ismert reformfolyamatot.

Afganisztánban 1973-ban puccsal távolította el az utolsó afgán királyt, Mohammed Zahirt egyik rokona, Mohammed Dhaoud Khan, aki 1978-ig az ország első elnöke volt, egyszemélyi hatalmat építve ki. Hatalmát az afgán kommunista párt, az Afganisztán Népi Demokratikus Pártja döntötte meg ugyancsak államcsínnyel, lemészárolva az elnököt és 18 családtagját. A párt élén álló Nur Muhammad Taraki vette át a hatalmat, de aztán ő is riválist kapott – méghozzá párton belül – Hafizullah Amin személyében, aki meggyilkoltatta elődjét, és brutális uralmat épített ki.

Amin a szovjet pártvezetés szerint az Egyesült Államok felé kezdett kacsintgatni, ezért úgy döntöttek, megdöntik uralmát, és egy hűséges bábot ültetnek a helyébe Babrak Karmal személyében.

A szpecnaz erői 1979. december 27-én meggyilkolták Amint, majd a szovjet csapatok bevonultak az országba, amivel kezdetét vette a Szovjetunió több mint 9 éves afganisztáni háborúja.

Az afganisztáni szovjet invázió egy amerikai térképen. Forrás: Wikimedia Commons

Ahogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajnában 2022-ben, úgy Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkár is villámháborúra és gyors győzelemre készült Afganisztánban 1979-ben. A 2022-es Moszkvával szemben az 1979-es azonban a háború kezdetén gyors sikereket tudott felmutatni. A szovjet tervek – szemben Putyin szándékaival, amelyekről már régóta tudott az amerikai és más nyugati hírszerzés – nem szivárogtak ki előzetesen, így mindenkit meglepetésként ért a szovjet invázió. A szovjet légideszantosok a különleges erőkkel együtt az invázió elején sikerrel értek földet Kabulban, kiiktatták Amint és az afgán vezetés egy részét, majd megszereztek stratégiai fontosságú létesítményeket. Az új vezető, Babrak már szovjet páncélosokkal érkezett meg a fővárosba. A szovjetek ellenőrzést szereztek a legfontosabb városok – Dzsalálábád, Kandahár, Herat, Mazár-e Sarif –, valamint a Kabulhoz közeli bagrami légibázis fölött is.

A jelenlegi ukrajnai háború első napjainak eseményei alapján a mostani moszkvai vezetés hasonló forgatókönyvvel számolt, mint az 1979-es. Légideszantosokat dobtak le a Kijevhez közeli hosztomeli repülőtérnél, akiknek az lett volna a feladatuk, hogy betörjenek a fővárosba, végezzenek Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és egy bábkormányt ültessenek a helyébe. Szintén megpróbáltak olyan fontos nagyvárosokat elfoglalni, mint Harkiv, de ezekből mindeddig egyetlen nagyváros, Herszon került orosz kézre. A szovjetek afganisztáni háborúja tehát az első napokban egyértelmű siker volt, míg az oroszok ukrajnai háborúja egyértelmű kudarc.

Azonban a szovjetek két alapvető dologban elszámolták magukat, épp ahogy az ukrajnai háború tervezői is. Az egyik, hogy nem számítottak arra, hogy a nagyon vallásos és konzervatív afgán vidék jelentős ellenállást tanúsít a megszállókkal szemben – épp ahogy Putyin sem számolt az ukrán nép ellenállásával. A szovjetek másik nagy tévedése az volt, hogy nem számoltak az Egyesült Államok határozott fellépésével. Amerika négy évvel korábban vonult ki Vietnamból, és nem sokkal korábban ért véget az iráni forradalom, ahol az iszlamisták megdöntötték az Amerika-párti sah uralmát, sőt a teheráni amerikai nagykövetséget is elfoglalták. Putyin – hasonlóan – úgy gondolhatta, hogy a mai Egyesült Államok éppen a legrosszabb állapotban van többek között éppen a kaotikus afganisztáni kivonulás miatt, és nem fog komolyabb ellenlépéseket tenni.

Ahogy azonban Putyin alábecsülte Joe Biden reakcióját, úgy Brezsnyev is alábecsülte az akkori amerikai elnökét, Jimmy Carterét.

Az Egyesült Államok ugyanis fegyverrel, kiképzéssel és pénzzel támogatta az afgán ellenállást, amelynek zászlóvivői az iszlamista harcosok, a mudzsahedinek voltak.

Washington az első évben 100 millió dollárral támogatta az afgán ellenállást, ami a háború utolsó két évére 1 milliárd dolláros összegre nőtt. És ahogy ma a világ országainak egy jelentős része egységfrontot képez az ukrajnai háborúval szemben, a Szovjetunió afganisztáni háborújával szemben is országok sora lépett fel: az Egyesült Államok legfőbb segítője Pakisztán volt, de Nagy-Britannia, Kína, Egyiptom és Szaúd-Arábia is támogatta az afgán ellenállást. 1980-ban az Egyesült Államok és a nyugati világ jelentős része nem vett részt a moszkvai olimpián, amire válaszul a szovjet érdekszféra országai – köztük a kádári Magyarország – a négy évvel későbbi Los Angeles-i nyári olimpiát hagyták ki.

A Szovjetunió hiába küldött egyre több katonát, az amerikai fegyverekkel ellátott mudzsahedinek módszeresen őrölték fel a szovjet hadsereget, amely hatalmas emberveszteségeket szenvedett.

Moszkva számolatlanul öntötte a pénzt a háborúba, miközben az ország ekkorra már súlyos gazdasági problémákkal küzdött.

Nem véletlen, hogy a Szovjetunió felbomlásának egyik okaként az afganisztáni háborút szokták megnevezni. A háború természetesen Afganisztánban is mérhetetlen károkat okozott: mintegy 1 millió halott, 1,5 millió sebesült és 3 millió külföldre menekült afgán lett a 9 évig tartó háború mérlege.

Az afganisztáni háború három pártfőtitkárt – Brezsnyevet, Andropovot és Csernyenkót – is „elfogyasztott”, mielőtt a reformer Mihail Gorbacsov került volna a Szovjetunió élére. Bár Gorbacsov meghirdette a glasznoszty-t és a peresztrojkát, a háborúból nem tudott olyan gyorsan kifarolni: 1985-ös hatalomra lépése után csaknem négy évvel, 1989. február 15-én vonult ki az utolsó szovjet katona Afganisztánból. Néhány hónappal később lebontották a vasfüggönyt Magyarország és Ausztria között, majd ledöntötték a berlini falat.

Afgán mudzsahedin harcos egy 9K32 Sztrela-2 hordozható légvédelmi rakétarendszerrel. Forrás: Wikimedia Commons

Hasonlóságok és különbségek

A mostani ukrajnai háború kapcsán gyakran kerül elő a Szovjetunió afganisztáni háborújával való összehasonlítás, nemcsak az események lefolyását, hanem például az emberveszteségeket illetően is. A brit védelmi minisztérium május 23-i hírszerzési jelentése szerint három hónap alatt az ukrajnai orosz invázió orosz katonaáldozatainak száma elérte az afganisztáni háború 9 éve alatt elszenvedett szovjet veszteségek számát. A Szovjetunió annak idején hivatalosan 14 ezer katona elestét ismerte el, ezt a számot vezető NATO-tisztviselők március végi becslései szerint már egy hónap alatt elszenvedte az orosz haderő (egész pontosan 7 és 15 ezer közötti veszteségről beszéltek). Ben Wallace brit védelmi miniszter április végén beszélt 15 ezer megölt orosz katonáról. Az afganisztáni szovjet halottak tényleges száma valahol a 25 ezer környékén lehetett – hogy a brit védelmi minisztérium erre a számra gondolt-e május végén, a jelentésből nem derül ki. Ugyanakkor nem lehetetlen, hogy mára elérték ezt a számot az orosz csapatok veszteségei.

Ahogy láttuk, az 1979-es szovjet és a 2022-es orosz vezetés hasonlóan rosszul mérte fel a helyi és a globális ellenállás mértékét: sem a megtámadott ország lakosainak szívós ellenállására, sem az Egyesült Államok erőteljes fellépésére és az ellenállók jelentős mértékű amerikai támogatására nem számított, ahogy arra sem, hogy a világ számos országa csatlakozik az agresszorral szembeni „koalícióhoz”. Olyan globális szankciórendszer, amilyen most fennáll a putyini Oroszországgal szemben, nem érte az 1980-as évek Szovjetunióját, de a moszkvai olimpia blokkolása nyugati részről látványos lépés volt, hasonlóan az orosz sportolókkal és művészekkel szembeni mai fellépésekhez.

Afganisztán és Ukrajna között persze számos különbség is van. Afganisztán soha nem állt Moszkva fennhatósága alatt, míg a mai Ukrajna jelentős része, 1945 után pedig egésze az Orosz Birodalomhoz vagy a Szovjetunióhoz tartozott. Az ukránok és az oroszok nyelvükben és vallásukban hasonlók, sőt közös az eredetük, míg Afganisztán népei más nyelvcsaládba tartozó nyelveken beszélnek, és többnyire muszlim vallásúak. Ukrajna nagyrészt sík vidék, Afganisztánban viszont hatalmas hegyek vannak, amelyek kiváló terepet nyújtanak az ellenállásnak – nem véletlen, hogy egyetlen külső hatalom sem tudott tartósan berendezkedni ott. Igaz, területének nagysága miatt Ukrajna is nagy nehéz terep a hódítóknak, az északi erdőségek pedig kiváló rejtekhelyet nyújthatnak a partizánoknak.

Afganisztánból távozó szovjet katonák 1988. május 15-én. Forrás: RIA Novosztyi arhvíuma / V. Kiszelev / Wikimedia Commons

Az afganisztáni háború öröksége

Fontos hasonlósága az afganisztáni és az ukrajnai háborúnak, hogy mindkettő „titkolt” háború: ahogy a Szovjetunió sem Afganisztán ellen viselt hadat, hanem az „internacionalizmus” jelszava alatt elvileg az afgán baráti kommunista vezetést segítette ki, úgy Oroszország sem háborút visel Ukrajna ellen, hanem „különleges katonai műveletet” folytat.

A Szovjetunió sokáig szinte teljesen titkolta a közvélemény előtt a háborút, a szovjet lakosságnak csak lassan vált világossá, hogy mi is zajlik Afganisztánban, ahogy a katonaanyák és -feleségek cinkkoporsókban kapták meg szeretteik földi maradványait, és ahogy tértek haza a harcokból a végtagjaikat vesztett katonák.

A nem büszkén viselt „internacionalista” háború egész ellentmondásosságát jól érzékelteti a Nobel-díjas fehérorosz írónő, Szvetlana Alekszejevics dokumentumregénye, a magyarul is olvasható Fiúk cinkkoporsóban, amelyben túlélő veteránok és halott katonák hozzátartozói, többnyire édesanyjai mesélik el történetüket. A túlélők érzékletesen írják le a háború embertelenségét és borzalmait, azt a közönyt, sőt olykor ellenségességet, ami hazatérésük után fogadta őket, az anyák pedig számot adnak a hatóságokkal való küzdelmeikről és arról, hogy mennyire egyedül maradtak gyászukban. Alekszejevicset később rengeteg vád érte, hogy rossz hírnevét kelti (egykori) hazájának, illetve több interjúalany is ellene fordult, ketten bíróság elé is citálták. A regény későbbi kiadásaiban a per anyagai és a könyvre adott reakciók is szerepelnek, ami érzékletes képet ad a háború rendkívül ambivalens megítéléséről.

Az afganisztáni háború értelmetlennek bizonyult, a Szovjetunió hatalmas kudarcot szenvedett, és hiábavaló volt a több ezer szovjet katona halála.

Ráadásul a Szovjetunió is felbomlott részben miatta, így szégyellnivaló dologgá vált, amely szégyen a túlélőkre is billogot ütött. A veteránok úgy érezték, az állam cserbenhagyta őket, ráadásul mivel a háború jog szerint nem volt igazi háború, így ők sem voltak igazi veteránok, és nem kapták meg azokat a juttatásokat, amelyek például a II. világháború veteránjainak kijártak. Miközben utóbbiakra hősként tekintett a társadalom, addig az „afgánokat” – így nevezték az Afganisztánt megjárt katonákat – szélsőséges esetben akár gyilkosoknak is tartották.

Az afganisztáni veteránok mozgalmainak története érdekes változáson ment keresztül, ahogy a putyini Oroszországban egyre jobban teret nyert a szovjet múlt rehabilitációja. Ahogy ez a téma egyik szakértője, Emily Hoge cikkéből kiderül, a háborús veteránok mozgalmainak célja kezdetben egymás segítése volt, a traumák közös feldolgozása, illetve az érdekeik képviselete az állam felé. Bár a veteránok sok kérdésben nem voltak egységesek, egy dolog közös volt bennük: áldozatnak tartották magukat, akiket egy pusztító háborúba küldtek, majd cserbenhagytak és elárultak.

Putyin 1999-es hatalomra jutásával azonban lassan változások indultak be az „afgán” veteránok mozgalmainak körében. Putyin a dicsőséges orosz múlt jelenbeli fölélesztésére törekedett, miközben az 1990-es években súlyos válságok sújtotta Oroszországot egyre inkább az áldozat szerepében láttatta, amely az ő elnöksége alatt revansot vesz ellenségein, akik becsapták és elárulták őt – mindenekelőtt a kollektív Nyugaton.

Mind az afgán mozgalom, mind az állam azon kezdett el dolgozni, hogy egy az elárultságon alapuló traumatikus közösséget hozzon létre, amely aztán traumatikus nacionalizmussá változott

– írja cikkében Hoge.

Szovjet páncélos roncsa Kabulban 2006-ban. Armin Wenger / Wikimedia Commons

Az afganisztáni háború hivatalos értelmezése is módosult. Az Egyesült Államok 2001-es afganisztáni inváziója idején – melyet akkor még Putyin is támogatott – a Szovjetunió háborúját az Al-Kaida elleni első háborúként mutatták be. Később, ahogy a szovjetnosztalgia, a birodalmi gondolkodás és a nyugatellenesség egyre inkább teret nyert Oroszországban,

a birodalom déli határainak jogos védelméről és a nyugati betörés fenyegetésének elhárításáról kezdtek el beszélni mint az afganisztáni háború fő céljáról.

A korábban az állam és a közvélemény által cserbenhagyott veteránok így végre a hazájukat védő hősök szerepébe kerülhettek. Míg a veteránok egy jelentős része korábban értelmetlen és fölösleges agresszióként beszélt az afganisztáni háborúról, Putyin idejére az a haza dicsőséges védelmévé magasztosult.

Az állam pénzügyi támogatást is nyújtott a veteránoknak, azon a jogcímen, hogy a veterán szervezetek az orosz ifjúságot „katonai-hazafias nevelésben” részesítik. A pénzért cserébe a veterán szervezetek beálltak a Kreml mögé, és Putyin háborús retorikájának leghűségesebb szószólóivá váltak, segítve az orosz társadalom militarizálásának programját. Mindez persze jelentős korrupcióval és a veterán mozgalmak felhígulásával járt együtt: az állami pénz épp csak a valódi veteránokhoz nem jut el, a mozgalmakba pedig olyan emberek épültek be és szereztek vezető pozíciókat, akik nem is harcoltak Afganisztánban. Az „afgán” veteránok mozgalmai nem meglepő módon az ukrajnai háború egyik fő támogatói váltak már a Krím 2014-es elcsatolása és a donbaszi polgárháború kitörése óta.

Vajon Putyin ukrajnai háborúja új Afganisztánná válik Moszkva számára? Vajon a villámháborús tervek kudarca után most is hosszú évekig tartó vérontás következik? Vajon az ukrajnai háború ugyanúgy elvezet majd a Putyin-rendszer összeomlásához, ahogy a szovjetek afganisztáni háborúja ütötte bele az utolsó szegeket a kommunista birodalom koporsójába? Ezekre a kérdésekre csak a jövő adhatja meg a választ, mindenesetre a hasonlóságok feltűnők, ahogy az is, hogy az orosz vezetés nem vonta le a konzekvenciákat a Szovjetunió utolsó nagy háborújából.

Címlapkép: Afganisztánból kivonuló szovjet katona Kabulban 1988. május 15-én. Robert Nickelsberg/Getty Images