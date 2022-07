Miben mérhető az Oroszországgal szembeni szankciók sikeressége?

Sokan felvetik, hogy az európai szankciók nem működnek Oroszország ellen. Ezek az elemzések azonban számos tényt nem vesznek figyelembe. Racionálisan senki sem várta - és várhatta -, hogy a büntetőintézkedésektől az orosz gazdaság azonnal bajba kerül, azonban az európai vállalatoktól való függőség és a készletek kimerülése egyre nagyobb gondot fog okozni nekik, gazdaságuk pedig évtizedekkel repül vissza az időben.

Az elmúlt hetekben egyre több helyen olvasni, hogy az Európai Unió által kivetett szankciók tulajdonképpen gazdaságilag hatástalanok és nem is képesek megállítani az orosz inváziót. Az írások többsége főként olyan késztermékek hiányára szokott hivatkozni, amelyek valóban nem tekinthetők kardinális árucikkeknek az orosz gazdaság vagy lakosság számára. Többek között ilyen a McDonald’s távozása az országból vagy az Apple készülékek értékesítési tilalma. Sokan azt is megjegyzik, hogy Kína ideális kereskedelmi partner Oroszország számára, és az orosz lakosság „szívóssága” miatt a gazdaságot nem éri jelentős kár.

Valóban igaz, hogy a fogyasztási cikkek döntő többsége számára létezik tökéletes helyettesítő termék, ezek nyitott piacgazdaságban egyébként is elérhetők a fogyasztók számára (eddig is lehetett kínai mobiltelefont és független előállítású hamburgert kapni). Ugyanakkor Oroszország csupán 40%-ban importál készterméket, 60%-ban félkész terméket szerez be külföldről. Ez az arány az EU-ból való behozatalban pedig pont fordított: az unióból való import 70%-a félkész termék (alapanyagok, alkatrészek, nyersanyagok) vagy beruházási cikk (például haszongépjárművek). Az Európai Bizottság többek között, éppen ezeket a termékeket vette célba a kereskedelmi embargó során, elsősorban olyanokat, amelyekből nem létezik se tökéletes, se tökéletlen helyettesítő: számítástechnikai eszközök, félvezetők, gépek és szállítóeszközök, vegyi termékek (kivéve gyógyszerek).

Mindez azt jelenti, hogy az orosz ipar nem jut olyan alkatrészekhez és alapanyagokhoz, amelyek a termelés fenntartásához, a zökkenőmentes üzemeléshez szükségesek, vagyis a készletek elapadása után a beszerzés már nem lehetséges. Ezen pont elérése csak idő kérdése.

A feldolgozóiparban széles körben alkalmazott amerikai (különösen az informatika terén), európai (pl.: fröccsöntőgépek) vagy japán (például robotok) előállítású gépek és tudományos műszerek alkatrész és szervízellátása megszűnt. Ezeknek a gépeknek jellemzően nincs alternatívájuk a piacon. Hasonló helyzetben van a légiközlekedés (létezik orosz repülőgépgyártás, de például a nemzeti légitársaság 95%-ban amerikai vagy európai gépeket üzemeltet) és a gépjárműipar (a Lada piaci részesedése csupán 20%) is. Ez utóbbi esetben a háztartások lassan elkezdik majd érezni a fő alkatrészek (például motorblokk) hiányát európai vagy távol-keleti járműveik esetében, amelyek nem, vagy csak részben helyettesíthetők más gyártók termékei által.

Kína potenciális kereskedelmi partnerként jelenik meg, és már történt is kereskedelemelterelés néhány termék esetében. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy Oroszország és Kína között jelenleg nincs semmilyen mély gazdasági vagy politikai integráció, ezért a két ország közötti kapcsolatrendszerre nem lehet egy jelenkori KGST piacként gondolni. Mindez azt jelenti, hogy a kínai vállalatok az aktuális világpiaci áron kereskednek orosz vállalatokkal, Oroszország azonban mind export, mint import oldalon rá van szorulva a kínai kínálatra és keresletre, ami az árakat nagyban befolyásolja. Jól példázza ezt, hogy az EU orosz szénre kivetett importtilalma miatt az orosz bányavállalatok Kína felé értékesítették a termékeket, amit Kína világpiaci ár alatt vett át.

A piac törvényei ellenkező irányba is érvényesülni fognak, mivel számos termék esetén nem lesz az orosz piacon a kínai termékeknek versenytársa, ami az adott termék iránti kereslet megnövekedését, következésképp a beszerzési ár növekedését fogja jelenteni.

Oroszországban mindezt a dráguló energiaárak ellensúlyozzák a fizetési mérlegben, azonban a problémák nem anyagi szempontúak, hanem a termékek szűkösségéből fakadnak, és nagyon gyorsan visszahozhatják azokat a szovjet időket, mikor a lakosságnak volt ugyan némi megtakarítása, áru azonban nem volt a polcokon.

A kérdést a másik oldalról megvizsgálva, az EU döntően energiahordozót importál Oroszországból, jelentős mennyiségű kész- és félkész terméket szinte egyáltalán nem. Vannak ugyan olyan szegmensek, amelyekben jelentős az orosz súly (például gabona), ezek azonban csak egy-egy termékcsoportot érintenek. Amennyiben az EU talál alternatívát az orosz energiahordozókkal szemben, úgy gazdaságilag lényegében megszűnik a függőség, igaz ez drágulással jár a világpiacon.

Mindez sajnos aligha hozza el a háború végét, mivel az nem racionális gazdasági alapok mentén folyik, azonban hosszú távon olyan károkat okoz az orosz gazdaságban, amelyet Kína jó eséllyel nem fog tudni ellensúlyozni, az orosz vállalatokat és a társadalmat pedig jó 20-30 évvel repítheti vissza az időben, éppen a Szovjetunió összeomlásának napjaiba.

