Sosem látott részletességű jelentés készült arról, mit csinálnak az oroszok az Ukrajnából ellopott gabonával

Ukrajna arra kérte Törökországot, hogy segítsen kivizsgálni három orosz zászló alatt közlekedő hajó ügyét, amelyek valószínűleg megszállt területekről szállítottak ukrán gabonát. Ugyanakkor sosem látott részletességű beszámolót készítettek arról, hogy pontosan hova megy az oroszok által ellopott gabona.

Az ukrán főügyészség arra kérte Törökország igazságügyi minisztériumát, hogy vizsgálja ki és szolgáltasson bizonyítékokat három megnevezett hajóról, amelyekről azt gyanítja, hogy részt vettek a közelmúltban megszállt ukrán területekről, például Herszonból állítólag ellopott gabona külföldre szállításában. Mint a legfrissebb elemzésünkben rámutattunk, valószínű, hogy az ukrán fél is megpróbál nemsokára gabonát exportálni a rendelkezésére álló kikötőiből.

A Krímből a Közel-Keletre

A levélben, amely a Reutershez eljutott, az áll, hogy a hajók áprilisban és májusban a Krím fő gabonatermináljából, Szevasztopolból indultak útra és sürgetik Ankarát, hogy szerezzen be dokumentumokat a rakományukról és a török kikötőkbe való érkezésükről.

Hajózási adatbázisok szerint mindhárom hajó a nyugati szankciók által sújtott orosz állami tulajdonú United Shipbuilding Corporation nevű vállalat leányvállalatának tulajdonában van. Ha bebizonyosodna, hogy a cég gabonát szállított a nemrégiben megszállt ukrán területről, az újabb bizonyítékot szolgáltatna az orosz állami tulajdonban lévő vállalatok részvételére a Kijev szerint lopott áruk exportjában. Ukrajna a februári invázió óta nyilvánosan azzal vádolja Moszkvát, hogy gabonát lopott, Oroszország mindeközben ezt folyamatosan tagadja.

Kirill Sztremuszov, az oroszok által Herszonba telepített adminisztráció helyettes vezetője azt mondta, hogy a régióból származó gabona a Krímbe kerül, és hogy a helyi gazdák felelősek a szállításért. Elmondta, hogy nincs tudomása Törökországba vagy a Közel-Keletre irányuló szállítmányokról.

Kijev becslései szerint mintegy 400 000 tonna lopott gabonát exportáltak eddig az oroszok.

Ukrajna törökországi nagykövete, Vaszil Bodnar a Reutersnek elmondta, hogy Ukrajna úgy véli, hogy ennek nagy része Törökországba került, és Kijev bizonyítékot küldött a török hatóságoknak 13 hajónak a részvételéről a sémában. Kijev azt gyanítja, hogy a gabonát a közelmúltban megszállt területekről viszik ki, különösen Herszonból, ahol több olyan gabonatároló van, amelyhez a tulajdonosok a megszállás miatt nem férnek hozzá.

Ukrajna bejrúti nagykövetsége a Reutersnek elmondta, hogy legalább hét olyan vállalat, amelynek raktárépületei vannak az újonnan megszállt területen állítja, hogy Oroszország ellopta a búzájukat. A vállalatok közül kettő, az Ukrlandfarming, illetve az Ukrán Állami Élelmiszer és Gabona Vállalat megerősítette ezt a Reutersnek, de nem kívántak további részleteket közölni.

Ukrajna azt is elmondta, hogy

Oroszország a februári invázió óta szövetségesének, Szíriának is küldött állítólag Ukrajnából lopott búzát.

Ukrajna bejrúti nagykövetsége a Reutersnek azt mondta, hogy február óta legalább 150 ezer tonna - szerinte "lopott" - búza jutott Szíriába, többnyire orosz hajókon, anélkül, hogy tisztázta volna az információ eredetét.

Törökországba érkezett szállítmányok

A Kijev által megnevezett egyik hajó, júniusban a szevasztopoli gabonaterminálnál volt majd nyolc nappal később már megérkezett a törökországi Iskenderunba, majd a közeli Dörtyol kikötőjében készült fényképek alapján itt a hajóról teherautókra emelnek egy, a képek alapján aranyszínű, gabonaszerű rakományt. Március óta a hajó műholdfelvételek és a hajókövetési adatok szerint legalább három alkalommal látogatott el a szevasztopoli gabonaterminálba, mielőtt 5-15 nappal később Törökországba érkezett volna. Az egyik esetben 27 000 tonna búzát rakodott ki a török Derince kikötőben, miközben a rakományt valószínűleg a krími Szevasztopolban rakodták fel. A derincei kikötő megerősítette, hogy "gabonát szállító orosz hajókat" fogadott, de nem nyilatkozott az átvilágítási folyamatokról.

Egy másik hajó, a műholdas felvételek és a hajókövetési adatok szerint legalább három alkalommal kötött ki Szíriában egy-két héten belül, miután meglátogatta a szevasztopoli gabonaterminált. A harmadik hajó a műholdas felvételek és a hajó nyomkövető adatai szerint legalább három alkalommal hagyta el a szevasztopoli gabonaterminált, mielőtt kikapcsolta volna a hajó jeladóit. Az egyik ilyen alkalommal 10 nappal később Szíriában kötött ki.

A fentiekben szóba került török kikötők elhelyezkedése is jól alátámasztani látszik az ukrán gyanúkat. A korábban lefoglalt orosz hajó Sakarya tartomány Karasu kikötőjében kötött ki, ami Isztambulhoz egészen közel, a Fekete-tenger partján található Derince pedig szintén Isztambul melletti a márvány-tengeri Kocaeli tartományban található. Ezekkel szemben Iskenderun az 1938-ig még Szíriához tartozó Antakyában található, ahogy a hozzá közel álló Dörtyol is. Az Isztambulhoz közeli kikötőkbe érkezett gabona valószínűsíthető, hogy a török belföldi piacra érkezett, ahol szintén komoly problémát okoz a gabonahiány, míg a szíriai határhoz közeli Dörtyolba érkező gabona kapcsán felmerülhet, hogy Szíriába kerültek a későbbiekben.

A török és a szíriai kormány közötti, nem túl jó viszony és a szíriai kikötők nyitottsága miatt feltételezhető lenne, hogy a gabona, ha Szíriába érkezett, akkor a török támogatást élvező, a felkelők kezén lévő Idlibbe és a környékére, nem pedig a kormány által ellenőrzött részekre érkezett.

Nem lehet véletlen, hogy az ügyben Ukrajna libanoni nagykövete nyilatkozik, mivel ez az ország szomszédos Szíriával és kulturálisan is elég közel áll, így itt lehet a legjobban a releváns információkat is összegyűjteni és feldolgozni is.

Eladják az ukránok nevében a törökök a lefoglalt gabonát?

Recep Tayyip Erdogan török elnök tanácsadója, İlnur Çevik kijelentette, hogy

ha bizonyítást nyer, hogy ukrán gabonát szállítottak a lefoglalt orosz hajón, Törökország Ukrajna nevében fogja a nemzetközi piacon a lefoglalt gabonát árúba bocsájtani.

Kijelentette továbbá, hogy a Kreml „nagyon jól ismeri a játékszabályokat; ha olyasmit próbálnak kicsempészni, ami nem tartozik hozzájuk, akkor nagyon jól tudják, hogy azt lefoglaljuk. A Kreml tudatában van annak, hogy lezártuk előttük a Török-szorosokat.”

Mindeközben az orosz TASZSZ hírügynökség szerint a Zsibek Zsoli hajó török kikötőben „rossz időjárási viszonyok miatt” horgonyzik, nincsen szó a hajó lefoglalásáról. „Egy török ​​hivatalnok szállt fel a hajóra és megvizsgálta a rakományt. Ez mindig megtörténik.” – jelentette be a Telegramon Jevhen Balickij, az Oroszország által a megszállt Zaporizzsija területére kinevezett kormányzó.

Iskenderun kikötője, Törökország. A címlapkép illusztráció: Burak Milli/Anadolu Agency via Getty Images