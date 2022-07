Felrobbantották az amerikai Stonehenge-t

Tegnap hajnalban ismeretlen személyek robbanószerrel súlyosan megrongálták a Georgiai Útmutató Kövek (Georgia Guidestones) néven ismert kőtömböket, melyek kb. 160 kilométerre Atlantától találhatók. A robbanás miatt veszélyessé vált kőtömböket még aznap elbontotta a helyi önkormányzat.

The remainder of the Georgia Guidestones are being demolished following the mysterious explosion, that destroyed one of the pillars earlier this morning. pic.twitter.com/SQGilANDDU