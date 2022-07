Alaposan büntet Ukrajna új csodafegyvere, de Putyint ennyivel aligha lehet megállítani

Jól látszik most az ukrán fronton, miért lobbizott a kijevi kormány éveken át azért, hogy az Egyesült Államok M142 HIMARS rakéta-sorozatvetők adjon (el) nekik. Ez a rakétarendszer még a kisebb hatótávolságú indítóval is pontosabb, pusztítóbb és nagyobb hatótávolságú, mint szinte bármilyen széles körben alkalmazott orosz tüzérségi eszköz; kiválóan alkalmas tehát arra, hogy mélyen a frontvonalak mögött található, kulcsfontosságú objektumokat semmisítsenek meg velük az ukránok. Bár az orosz lőszerraktárak, járműparkok szépen pusztulnak a HIMARS-ek akciói miatt, az ukrán haderőnek sokkal több ilyen rakétarendszerre van szüksége, ha valóban meg akarja állítani az orosz támadást, vissza akarja foglalni a megszállt ukrán városokat. Nyugati elemzők 60, ukrán források már 300 darabos támogatásról beszélnek - kérdés, hogy a nyugati döntéshozók mennyire tudnak vagy akarnak majd hosszabb távon belenyúlni saját, aktív szolgálatban lévő haditechnikai eszközparkjukba. Ukrajna győzelméhez pedig akárhogy is nézzük, nemhogy a nyugati támogatás fenntartására, de fokozására van szükség.

Pusztítanak a HIMARS-ek

Június 1-jén bejelentette Joe Biden amerikai elnök, hogy az Egyesült Államok M142 HIMARS rakéta-sorozatvetőket ad az ukrán fegyveres erőknek. Június 23-án már meg is érkeztek Ukrajnába az első HIMARS-rendszerek, egy nappal rá pedig ki is került az első videó a HIMARS-ek akciójáról valahol Ukrajna keleti részében. Ez az idősáv azért is lenyűgöző, mert gyakorlatilag három hét alatt sikerült kiképezni az ukrán tüzéreket a világ egyik legkomplexebb tüzérségi rendszerének használatára, majd leszállítani, rendszerbe állítani és a frontvonalra szállítani az eszközöket. Mindez példátlan logisztikai képességekről árulkodik.

Ukrajna évek óta lobbizott azért, hogy az Egyesült Államok HIMARS-rendszereket adjon (el) nekik, arra hivatkozva, hogy ezek a nagy hatótávolságú rakétarendszerek megfelelő elrettentő erőt tudnánk képviselni egy esetleges orosz invázióval szemben. Washington eleinte még az orosz támadás után is vonakodott a HIMARS-ek Ukrajnába küldésétől, viszont miután állítólag megfelelő biztosítékokat kaptak az ukránoktól arra, hogy nem fogják Oroszország területét támadni az amerikai rakétarendszerekkel, leszállítottak nyolc, majd beígértek újabb négy HIMARS-t az ukránoknak.

Az ukránok pedig eddig úgy tűnik, kifejezetten hatékonyan tudják hasznosítani az amerikai technikát.

Az elmúlt egy hónapban 20 orosz lőszerraktár megsemmisítését jelentették az ukránok, ezeknek a támadásoknak jelentős részét amerikai HIMARS-rendszerekkel vitték véghez, mélyen a frontvonalak mögött.

Az elmúlt néhány napban már videók is elkezdtek szivárogni mind a rakétaindítások, mind pedig a becsapódások pillanatáról. Az alábbi videón például jól látszik, hogy az ukránok pillanatok alatt képesek tűzkész állapotba hozni az indítórendszereket, majd ismét pozíciót változtatni, mielőtt az oroszok viszonozni tudják a tüzet.

A video of M142 HIMARS making a stop on the road somewhere in Ukraine to fire a number of rockets. pic.twitter.com/jUZtd98fxe — Status-6 (@Archer83Able) July 4, 2022

A rakétarendszerek hatótávolsága is egészen elképesztő. Az alábbi felvételen egy július 3-án történt támadás látható egy orosz lőszerraktár ellen, Sznizsnye település térségében, amely ekkor 60 kilométerre a frontvonal mögött volt található.

Massive explosions after the Ukrainian Army hit a Russian weapons depot in Snizhne, around 60 km behind the frontlines in the Donetsk region. It’s likely that one of the HIMARS systems donated from USA was used.UA has hit many RU depots in recent days. pic.twitter.com/0KJ59NC7Tn — Visegrád (24) July 4, 2022

De hasonló támadások történtek a Horlivka és Donyec városoktól délkeletre található Sahtarszk és a megszállt Herszontól keletre fekvő Nova Kahova térségében is.

Az ukránok szerint az oroszok már egyes lőszerraktárakat inkább feladnak és hátrébb telepítik az állásaikat, tartva a HIMARS-ek haragjától; orosz részről ezzel kapcsolatosan persze nem valószínű, hogy kapunk megerősítést, még ha igaz is ez az állítás.

Jobb, mint bármi, amivel az oroszok rendelkeznek?

Nem véletlen, hogy az ukrán vezetés épp a HIMARS-rendszereket kérte, ahogy az sem, hogy most úgy tűnik, kifejezetten hatékonyan tudják őket hasznosítani a harci cselekmények során.

Az amerikai HIMARS-rendszerek még a „hagyományos,” GMLRS-rakétaindítóval is 60-80 kilométeres lőtávolságot képesek elérni, jelentősen túllépve ezzel az orosz tüzérségi tarackok és rakéta-sorozatvetők többségének lőtávolságát. A legnagyobb számban használt, orosz BM-21 Grad sorozatvetők lőtávolságát körülbelül 40-45 kilométerre becsülik, a BM-27 Uragan lőtávolsága 35-50 kilométer. Papíron az újabb BM-30 Smercs és 9A52-4 Tornado 300 milliméteres rakétarendszerek lőtávolsága meghaladja a HIMARS lőtávolságát, de ezekből alig 1-200 darabbal rendelkezik az orosz haderő.

BM-30 Smercs rakétarendszerek, itt az azerbajdzsáni haderő szolgálatában. A szovjet eredetű Smercs lőtávolsága meghaladja papíron a HIMARS-ét, viszont a legtöbb ilyen rendszer nem rendelkezik precíziós csapásmérő képességgel. Forrás: The Presidential Press and Information Office's of Azerbaijan via Wikimedia Commons

Az orosz tüzérségi eszközök jelentős része nem irányított, így lényegesen pontatlanabbak, mint a HIMARS-rendszer, amely rendelkezik precíziós csapásmérő képességgel. Az oroszok használnak drónokat a régebbi tüzérségi rendszerek találatleadásának támogatásához, de ez a folyamat sokkal lassabb és körülményesebb, mint annak a GPS-es rendszernek a használata, melyre a HIMARS-ek támaszkodnak a pontos találatleadáshoz. Papíron az orosz Tornádó is rendelkezik ilyen képességekkel, 9М542 rakétákkal felszerelve, de ezeket a fegyvereket eddig mindössze egyszer használták az oroszok Ukrajnában, mivel vélhetően nagyon kis számú a készlet, és nehezen pótolható.

Az oroszok használnak drónokat a régebbi tüzérségi rendszerek találatleadásának támogatásához, de ez a folyamat sokkal lassabb és körülményesebb, mint annak a GPS-es rendszernek a használata, melyre a HIMARS-ek támaszkodnak a pontos találatleadáshoz. Papíron az orosz Tornádó is rendelkezik ilyen képességekkel, 9М542 rakétákkal felszerelve, de ezeket a fegyvereket eddig mindössze egyszer használták az oroszok Ukrajnában, mivel vélhetően nagyon kis számú a készlet, és nehezen pótolható. A HIMARS-rendszert rendkívül gyorsan tűzkész állapotba lehet hozni (egyes források szerint mindössze 20 másodperc), illetve 45 másodperc alatt képes kiűríteni a teljes rakétakonténert. Az újratöltés öt percet vesz igénybe, viszont a kezelőszemélyzet ezt nyilván nem ugyanabban a pozícióban végzi, ahonnan útnak indították a rakétákat. Nem véletlen a „HIMARS” névben a „High Mobility,” vagyis magas mobilitású elnevezés, hiszen ahogy a fenti videókon is látszik, ez a rakétarendszer nagyon gyorsan képes tűzkész állapotba kerülni, pontos találatot leadni, majd pozíciót változtatni, mielőtt az ellenség viszonozni tudja a tüzet.

M142 HIMARS reloading in . #Ukraine — Walter (Report) July 4, 2022

Gyakran emlegetik az oroszok, hogy a HIMARS tűzgyorsasága lényegesen elmarad az orosz BM-21 Grad tűzgyorsaságától. Ez való igaz, viszont a világháborús "Katyusa" utódjaként emlegetett Grad mind lőtávolságban, mind pontosságban elmarad a HIMARS-ektől. A két fegyverrendszer mögötti tervezői elv amúgy eltérő: a Gradok nagy mennyiségű nem irányított rakétával "szőnyegbombáznak" egy nagyobb területet, jelentős részben demoralizáló hatással hatva a kijelölt célterületen tartózkodó katonákra, illetve kifejezetten nagy veszélyt jelentve a térségben lévő civil objektumokra is, miközben a HIMARS célja 1-1 konkrét katonai objektum célzott megsemmisítése, ideális esetben kímélve a környékbeli civil infrastruktúrát. Persze lakott területen nyilván egy HIMARS-támadásnak is lehetnek civil áldozatai.

A BM-21 Grad sorozatvető elavultnak nevezhető, de Oroszország több ilyen rakétarendszerrel rendelkezik, mint ahány HIMARS-et fel tudnak ellenük vonultatni az ukránok. Sokkal. Sokkal, de sokkal. Fotó: Vitaly V Kuzmin via Wikimedia Commons

A HIMARS tehát a mobilitás, a tűzerő és a precizitás tökéletes kombinációja, az orosz haderő nem rendelkezik egyszerűen olyan, széles körben rendszeresített, nagy számban használt eszközzel, mellyel ellensúlyozni lehetne ezeknek a rakétarendszereknek a technológiai fölényét.

Nyilván, a HIMARS sem elpusztíthatatlan; elvi síkon könnyen kilőhetőek az ilyen rendszerek csapásmérő drónokkal, helikopterekkel, merevszárnyasokkal. Ehhez viszont először fel kell őket fedezni, ami épp magas szintű mobilitásuk miatt nem egy könnyű feladat. Az ukránok nem mellesleg arra is próbálnak ügyelni, hogy lehetőleg éjjel használják a HIMARS-okat, amikor sokkal nehezebben detektálhatók szabad szemmel.

Location of this event is not known Video reportedly showing the first combat use of HIMARS in Ukraine pic.twitter.com/QSTLMRO8qG — Thomas (Mutschler) June 24, 2022

Az orosz védelmi minisztérium közölte korábban, hogy egy légicsapással felrobbantottak két HIMARS-t és egy fegyverraktárat, ahol M31-es rakétákat tároltak az ukránok, viszont Ukrajna cáfolta ennek a jelentésnek a valódiságát.

Ennyi még közel sem sorsfordító segítség

Ami Ukrajna számára kevésbé kedvező, hogy az Egyesült Államok eddig mindössze 8 darab HIMARS-t szállított le az ukrán fegyveres erőknek, illetve még 4 darabot ígértek be nekik a közeljövőben.

Ahhoz, hogy megállítsák az orosz előrenyomulást, esetleg visszavegyék az oroszok által elfoglalt területeket, ennél lényegesen több HIMARS-rendszerre (és még számos, más típusú nehézfegyverre) van szüksége az ukrán fegyveres erőknek.

A Washington Post nemrég arról írt, hogy legalább 60 HIMARS kellene ahhoz, hogy egyáltalán megforduljanak az erőviszonyok Ukrajnában, nemhogy még ellentámadásba is lendüljenek az ukránok. Az elemzés valószínűleg egy régebbi, ukrán nyilatkozatra épít, mely során Olekszij Aresztovics ukrán elnöki tanácsadó szerint is épp erre a számra van szükség ahhoz, hogy megállítsák az orosz előrenyomulást.

Korábban egy másik ukrán elnöki tanácsadó, Mihailo Podoljak ennél is durvább számot mondott be: szerinte Ukrajnának összesen 300 darab rakéta-sorozatvetőre (ami HIMARS-t és más típusokat, pl. M270-eseket is jelent) van szüksége ahhoz, hogy megnyerje a háborút.

Igazság szerint nagyon nehéz pontosan meghatározni, hogy Ukrajnának hány darab rakéta-sorozatvetőre (és más fegyverre) van szüksége, ha győzni akar, de a 12 darab HIMARS egészen biztosan nem lesz elég.

Oroszország ugyanis csak BM-21 Grad sorozatvetőkből mintegy 750 darabbal rendelkezik aktív állományban és még legalább 2000 darabbal raktáron, de van még mellé körülbelül 1000-1000 darab Akacja és 2Sz19 Mszta önjáró tarackjuk és 300 Uragan-sorozatvetőjük is. És akkor nem is tértünk még ki a kisebb számban alkalmazott eszközökre, mint a fent is említett Tornádók, a TOSz-1-es „nehéz lángszórók,” a Gvozgyika és Pion tarackok vagy Tyulpan önjáró aknavetők. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy Oroszországban a deszantosokat is felszerelték tüzérségi eszközökkel, vagy éppen az ukrán tüzérségre lényegesen nagyobb veszélyt jelentő légierőről.

Tehát akárhogy is nézzük, Oroszország konzervatív becslések szerint is több ezer önmagában elavult, de műholdas és drónos felderítéssel dolgozó, önjáró tüzérségi eszközzel rendelkezik; ilyen ellenállással szemben 12 HIMARS aligha jelent sorsfordító segítséget.

Hivatalos adatok alapján eddig összesen 540 darab HIMARS-rendszert gyártott le a Lockheed Martin, úgyhogy van még bőven mozgástér Ukrajna támogatására. Persze a fegyverrendszerek egy része exportra ment, de az eszközök nagyobb részét, mintegy 400 darabot, az amerikai haderő használ. Egy-egy ilyen rakétarendszer legyártása viszont nagyon sok idő, akár hónapok kérdése is lehet.

HIMARS rakétarendszer az amerikai tengerészgyalogság (USMC) szolgálatában, Irakban, 2016-ban. Fotó: USMC via Commons

Ennek tükrében egy idő után arról kell döntenie az Egyesült Államoknak (és más, nyugati országoknak is, melyek Ukrajnát támogatják), hogy mennyire hajlandók saját haderejük védekezési képességeit csökkenti azzal, hogy aktív állományban lévő, modern eszközöket vonnak ki és adnak Ukrajnának.

Ha követjük azt az amerikai retorikát, mely szerint Vlagyimir Putyin inváziójának megállítása most mindennél fontosabb dolog, logikus lenne, hogy Washington is az eddiginél lényegesen nagyobb számban adjon nehézfegyvereket az ukrán fegyveres erőknek, így a HIMARS-ek számában is jelentős bővülés következhet. Más országok, például Németország, viszont láthatólag egyre kevésbé hajlandók olyan eszközöket küldeni Ukrajnának, mellyel saját haderejük védekezési képességeit gyengítik – ez látszik például a Marderek és a Fuchs páncélosok közti huzavonán is.

Ha viszont nem lesznek képesek Ukrajna nyugati támogatói nemhogy fenntartani, de fokozni az ukrán fegyveres erőknek biztosított támogatás dinamikáját, Ukrajna győzelmi esélyei egyre távolabb kerülnek majd az idő elteltével, nem is beszélve az Oroszország által elfoglalt területek visszaszerzéséről.

Minden nagyvonalú és Ukrajna támogatása mellett kiálló politikusi nyilatkozat ellenére akárhogy is nézzük, a nyugati országok vezetői is egyre nehezebb helyzetben lesznek. Miközben az ukrán háború iránti közérdeklődés folyamatosan csökken, a tél közelít, és az orosz energia felé kitett országok jogosan aggódnak a gázcsapok teljes elzáródása miatt. Az infláció elszállt, az olajárak folyamatosan emelkednek, az emberek egyre inkább a bőrükön érzik az orosz-ukrán háború hatását. Egyelőre pedig mindenféle szankció, fegyverszállítmány és jelentős orosz veszteség ellenére sem tűnik úgy, hogy az orosz haderő támadásának lendülete alábbhagyna vagy a gazdasági károkat és emberi áldozatokat látva a Kreml vezetésében egyáltalán felmerülne, hogy leállítsák az Ukrajna területén zajló "különleges műveletet."

Címlapkép: amerikai HIMARS-rakétarendszer érkezik egy okinawai hadgyakorlatra. A címlapkép illusztráció. Fotó: Kyodo News via Getty Images