Amerika-ellenes szuperkoalíciót alakíthat Putyin? Itt az ideje szembenézni a valósággal

Ukrajna februári megtámadását követően Oroszországgal szemben példátlan szankciókat helyeztek ki a nyugati országok. Több szakértő is úgy gondolja, hogy a Kreml számára egy Kínával való esetleges szorosabb együttműködés jelenthetné a kiutat, azonban Peking napjainkig nem foglalt egyértelműen állást a konfliktusban. A hosszú távú orosz-kínai együttműködést jósoló vélemények azonban figyelmen kívül hagyják a két nagyhatalom történelmi és geopolitikai ellentéteit.

Az orosz-ukrán konfliktus februári kirobbanása óta Kína meglehetősen visszafogott nyilatkozatokat tett a témakörben. Nem csatlakozott a nyugati szankciócsomaghoz, valamint egyértelmű elitélő nyilatkozatot sem tett, a Moszkvával ápolt kooperatív kapcsolatot pedig fenntartotta, miközben az Egyesült Államok felelősségét firtatta.

Korábban értekeztünk már arról, hogy Kína milyen irányelvek mentén áll az ukrajnai helyzethez, jelen cikkünkben pedig azt próbáljuk bemutatni, miért is rendkívül kérdéses a két nagyhatalom hosszú távú együttműködése.

Az ellenségem ellensége a barátom, de ki az ellenség?

Amennyiben csak futólagos pillantást vetünk az orosz-kínai-amerikai háromszögre egyszerű képletet fedezhetünk fel: az Egyesült Államok, valamint az általa dominált NATO Európa keleti határain szemben áll Moszkvával, fegyvereket szállítanak Ukrajnának, és szankciókkal sújtják Oroszországot, míg a Csendes- Óceán térségében Washington a Peking számára kényes pontnak számító Tajvannal ápol jó kapcsolatot, Kínával pedig évek óta gazdasági háborút vív.

Ebből a képletből logikusan következhetne az, hogy a NATO-val szemben álló Kína összefog Oroszországgal, és közösen lépnek fel a nyugati hatalmi törekvésekkel szemben.

Kínai katonák modern felszerelésekkel (a kép valószínűleg digitálisan feljavított, propaganda célokat szolgál). Forrás: Wikimedia Commons

A képlet – mint a nemzetközi kapcsolatok világában lényegében bármi – természetesen ennél jóval bonyolultabb.

Jelenleg kijelenthető, hogy az Egyesült Államok a világ egyetlen szuperhatalma. (azaz a világ bármely pontján képes katonai, gazdasági, politika erőkifejtésre), feltörekvő nagyhatalomként pedig Peking eltökélt szándéka ezt a koronát a saját fejére helyezni.



Ne legyenek illúzióink, a saját háza táján minden állam erre törekszik.

A globális hegemón szerepének betöltéséhez tényezők tömkelegét szükséges figyelembe venni, többek között azt, hogy csak olyan konfrontációkra vállalkozzunk önszántunkból, melyekből győztesen fogunk kijönni.

Tekintsük röviden át azt, hogy Peking a NATO és Oroszország közötti ellentétből hogyan is tudna győztesen kijönni:

ahogyan a világ vezető külpolitikai elemzőinek többsége, úgy a kínai államvezetés sem tudhatja biztosra azt, hogy az ukrajnai konfliktus mikor, és hogyan fog végződni, ez azonban bármily meglepő is, valószínűleg nem is igazán zavarja az ázsiai játékost.

Amennyiben Oroszország komoly sikereket ér el Ukrajnában (a komoly sikert itt nem a cselekvő állam, hanem a nemzetközi közvélemény definiálja), úgy a fenyegetéstől tartó NATO logikus módon több erőforrást fog biztosítani a kelet-európai tagállamoknak, mely maga után vonja azt a tényt, hogy a harcokból okosan kimaradó Peking előnyösebb alkupozícióba kerül a Washingtonnal vívott gazdasági háborúban, hiszen Oroszország ebben az esetben nagyobb fenyegetést fog nyújtani a NATO európai területeire, mint amekkorát Kína a csendes-óceáni térségre (arról, hogy Kína miért nem fogja a közeljövőben megtámadni Tajvant itt írtunk bővebben).

A gazdasági vonulat pedig a nemzetközi politikai porondon általában nagyobb jelentőséggel bír, mint az ideológiai: egyszerű példaként vessünk egy pillantást arra a 10 államra, ahová Peking a legtöbb terméket exportálta a 2021-es évben:

A szemünk nem csal, az első négy helyezettből három valóban olyan állam, akikkel Peking mostanában gyakran ütközik a Tajvan hovatartozását érintő kérdésekben, ráadásul komoly gazdasági szankciókat is alkalmaznak egymással szemben. Amennyiben Kína a jelenleginél nagyobb vehemenciával próbálná geopolitikai érdekeit érvényesíteni, úgy adott az, hogy ezek az államok komoly szankciókkal tudják megbénítani Peking gazdaságát.

Oroszországot az ábrán hiába keressük, a 15. helyen szerepel, a Peking által exportált javak nagyjából 2%-a jut az északi szomszéd piacaira.

A gazdasági kapcsolatok fontosságából ered az állítás is, mely szerint egy orosz győzelem esetén Peking minden bizonnyal nyitottnak mutatkozna a Washingtonnal való viszony javítására, természetesen anélkül, hogy Moszkvától elvágná magát.

De vajon mit lépne Kína akkor, ha az oroszok nem tudnának egyértelmű győztesként kikerülni az ukrajnai konfliktusból?

Két dudás, egy csárda

Ahogyan a Kreml és a NATO érdekeltségei ütköznek Ukrajna kapcsán, úgy Ázsiának is számos olyan régiója van, ahol éppen Moszkva és Peking vív egymással csendes, mégis heves csatározásokat.

Példaként hozzuk fel Kazahsztánt: a belső- ázsiai poszszovjet állam jelentős fosszilis tüzelőanyagkészlet fölött helyezkedik el, a világ második legnagyobb kitermelhető urántartalékával bír, ráadásul itt található a világ egyik legnagyobb ritkaföldfém lelőhelye (a ritkaföldfémek többek között a mikrochipgyártás nélkülözhetetlen kellékei).

Kazahsztán mindemellett a kiépítés alatt álló kínai „Új Selyemút” projekt ázsiai elosztóközpontja lett volna.

A 2019-es kormányellenes megmozdulások, majd az országba érkező orosz békefenntartók alapjaiban rengették meg Peking azon elképzelését, mely szerint a nyersanyagokban gazdag államot saját érdekszférájába tudja vonzani, míg Moszkva számára adott volt az, hogy a destabilizált államba saját fegyvereseit küldi a béke visszaállítása érdekében (különösen most, amikor Moszkva egyik legnagyobb mikrochip beszállítója, Dél-Korea az ukrajnai események miatt leállította az exportot az országba).

Amennyiben az ukrajnai konfliktus magas emberáldozatai következtében a Kreml arra kényszerülne, hogy más területekről vonjon ki csapatokat, úgy távolról sem elképzelhetetlen az, hogy Kazahsztán ismét destabilizálttá váljon, Peking pedig kapva kaphatna az alkalmon, és felajánlhatná segítségét szomszédjának. Mindemellett Kaszim-Zsomart Kemeluli Tokajev kazah államfő magatartását figyelembe véve az sem kizárható, hogy maga Kazahsztán lenne nyitott egy Kremltől távolságtartóbb álláspont felvételére.

A kazah példát követve láthatóvá válik az, hogy Peking számára egy orosz vereség éppen olyan komoly előnyökkel járna, mint Moszkva győzelme: egy meggyengült Oroszország számos, korábban érdekszférájába tartozó állam fölött elveszítheti az irányítást, Peking pedig az ily módon meggyengülő kisebb államok számára valószínűleg késlekedés nélkül felajánlaná támogatását.

A végtelen orosz tajga… és másfél milliárd kínai

Látható tehát az, hogy Peking és Moszkva Ázsia több pontján ütközteti érdekeit, van azonban a kontinensnek egy olyan régiója, ahol az ellenségeskedés szélsőséges esetben nyílt konfliktusba is átcsaphat, ez pedig Kína és Oroszország kelet-szibériai határszakasza. A XX. században ilyen konfliktusra többször is volt példa.

Kína földrajzi szempontból rendkívül érdekes helyzetben van: a hatalmas területű országot délről, és nyugatról nehezen járható hegyláncok határolják, északról a Takla-Makán, a világ második legnagyobb kiterjedésű homoksivataga, keletről pedig a Csendes óceán, valamint számos szigetcsoport. Aránylag szabad közlekedést biztosító, hosszabb határszakasza Kínának mindössze Oroszországgal van.

Ezek a földrajzi sajátosságok Kínát egyszerre védik meg a külső fenyegetések nagy részétől, és zárják saját börtönébe.

Kína földrajza. A kép forrása: Planet Observer/Universal Images Group via Getty Images

Ahogyan az Oroszokkal és az Egyesült Államokkal való viszonyát sem az ideológia befolyásolja, úgy Kína Tajvannal szembeni politikáját is geopolitikai tényezők mentén alakítja ki: amíg az ország keleti határvidékét alkotó szigetvilág az Egyesült Államok, és szövetségesei ellenőrzése alatt áll, addig folyamatos veszély fenyegeti Pekinget, hiszen ezekről a szigetekről a kínai hajóforgalmat jelentősen akadályozni lehet.

Peking lehetőségei az érdemi terjeszkedésre a fentiek alapján tehát finoman szólva is korlátozottak, népessége pedig ha lassuló ütemben is, de továbbra is növekszik, miközben Oroszországé csökken. Ehhez természetesen adalék az, hogy a 144 milliós orosz lakosságnak kevesebb mint egynegyede, megközelítőleg 30 millió fő él Szibériában. Viszonyításként csak a Szibériával határos Mandzsúriának közel 110 millió lakója van.

Az egyre növekvő népességet a kínai államnak valahol el kell helyeznie, a történelem során pedig az amerikai telepesektől kezdve a hitleri Németországig több olyan példát is láthattunk, amikor egy régió lakossága más állam területein igyekszik letelepedni.

Az 1969-es kínai-orosz határvitát követően távolról sem lenne precedens nélküli esemény az, ha egy meggyengült Oroszország mellett Peking ismét „körbenézne” a térségben.

Ezalatt természetesen nem kell egyből egy kínai-orosz háború rémképét vizionálni, de Peking részéről távolról sem példa nélküli az, hogy más államok határvidékein kis létszámú katonai akciókat hajt végre.

A történelem során már-már általánossá vált az, hogy az egymással adott pillanatban jó kapcsolatot ápoló, megközelítőleg azonos erővel bíró hatalmak rövid életű szövetséget alakítanak, melyet a geopolitikai realitások később ellehetetlenítenek:

ahogyan a II. világháborút követő nyugati-orosz, majd később nyugati-kínai barátság is rövid életűnek bizonyult, úgy nagy a valószínűsége annak, hogy az ázsiai dominanciáért versengő Moszkva és Peking kapcsolata is hasonló fordulatot fog venni.



Összegzés

Végeredményében meglehetősen kicsi a valószínűsége annak, hogy Kína és Oroszország egy NATO-ellenes nagykoalícióba fog tömörülni hosszabb távon. Ennek főbb okai összefoglalva az alábbiak:

Peking és Moszkva érdekei Ázsia több régiójában is ütköznek.

Kína számára a nyugati államok sokkal fontosabb kereskedelmi partnert jelentenek, mint Oroszország.

A NATO-val való ilyen mértékű szembehelyezkedés továbbra is túl nagy kockázattal járna Kína számára.

A címlapkép illusztráció, forrása: Kenzaburo Fukuhara - Pool/Getty Images