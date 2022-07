Sosem látott videó jelent meg az ukrajnai háború egyik legdurvább csatájáról

Sosem látott összesítést mutatott be az orosz közmédia orosz katonák sisakkamerás- és drónfelvételeiből, melyet az ukrajnai háború egyik legelső és legnagyobb csatájáról, a hosztomeli Antonov-reptér térségében zajló harcokról készítettek. Bár a videó nyilvánvalóan propaganda célt szolgál, haditechnikai, harcászati szempontból kifejezetten érdekes, illetve sok tisztázatlan kérdésre választ ad a reptér körüli harcokkal kapcsolatosan.

Oroszország február 24-én inváziót indított Ukrajna ellen, az egyik legelső műveletük a Kijev melletti Antonov-reptér elfoglalásra indult, melyet egy történelmileg is szignifikáns méretű helikopteres / deszantos támadással hajtottak végre. A reptér körül heves harcok folytak, mind orosz, mind ukrán oldalon súlyos veszteségekkel. Az Antonov-repteret hídfőállásként használva az oroszok Kijevet akarták elfoglalni, ez azonban nem sikerült, így végül a Kijev térségéből való kivonulás után a repteret is feladták a deszantosok.

A hosztomeli harcokról korábban is lehetett elvétve látni egy-egy sisakkamerás videót, azonban az orosz állami RT tévécsatorna olyan felvételsorozatot tett közzé a napokban, melyen számos, eddig sosem látott felvétel látható, többek közt a harcok előkészületeiről, majd a reptér térségében folytatott területbiztosítási műveletekről.

A videó elején jól látszik, hogy mind szárazföldi, mind légi úton komoly előkészületeket igényelt a támadás, az orosz katonákat teherautókba, a deszantosokat (VDV) Mi-8/17-es helikopterekbe pakolják. A deszantosok földet érnek az Antonov-reptéren, majd a kifutópályák irányából támadás alá veszik az épületeket.

A főépület körül igazán heves harcok láthatók: az ukránokat az oroszok RPG-26-os rakétagránátvetőkkel és GM-94-es gránátvetőkkel próbálják kipucolni. A deszantosok fegyverzetével kapcsolatosan érdemes még annyit megjegyezni, hogy rendkívül nagy számban használnak AK-12-es gépkarabélyokat, ez egy viszonylag újonnan rendszeresített fegyvertípus; a legmodernebb Kalasnyikov-variáns.

A VDV támogatást is kap a műveletek során a légierő Ka-52-es és Mi-24-es helikoptereiről és az is jól látszik rajta, hogy ők maguk is használnak drónokat a műveletek során. Korábban erről is láthattunk videót:

Az épületek biztosítása után az oroszok páncéltörő rakétaindítókat, AGS-30-as sorozatgránátvetőket és Kord géppuskákat helyzetnek ki az épületek tetejére, ezzel biztosítva a területet egy ukrán ellentámadás ellen. Ukrajna állítólag több ellentámadást is végrehajtott a reptér ellen, de ezekről a mai napig nincs hiteles felvétel.

A videó vége felé a(z ukrán?) sebesültek ellátása látható, majd pedig az, hogy egy szárazföldi konvoj támadás alá kerül, majd pedig egy orosz aknavetős csapat egy drónnal próbál felderítést végezni.

A VDV nagy részét ezután tovább küldték az oroszok más, stratégiai fontosságú célpontok elfoglalására, ezen műveletek során biztosan komoly veszteségeik voltak. Több felvétel is napvilágot látott a hosztomeli reptér után a településen, illetve Kijev külvárosában történt akciókról, mely során BMD páncélozott járművek tucatjait vesztette el a deszant, személyzettel együtt.

Mindezen veszteségektől függetlenül azért a videó alapján elmondható, hogy egyáltalán nem tűnnek sem amatőrnek, sem rosszul szervezettnek, felszereltnek a VDV-deszantosok – nyugati és ukrán médiaforrások alapján pedig ez volt az egyik elsődleges oka annak, hogy nem sikerült elfoglalni Kijev egészét egy gyors, villámháborús művelet során.

Ennek ellenére a 2 milliós Kijev elfoglalásához és biztosításához pár száz deszantos és néhány ezer reguláris katona nem bizonyult elégnek, az most már tényként kezelhető, hogy az orosz katonai vezetés alábecsülte az ukrán ellenállását és túlbecsülte saját képességeit. Ezen tévedés miatt Oroszország egyes alakulatai legjobb embereiket vesztették el Kijev térségében.

Címlapkép: gyakorlaton a VDV. A kép illusztráció, nem Hosztomel körül készült a felvétel. Forrás: Mil.ru via Wikimedia Commons