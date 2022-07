Az atombombához egyre közelebb álló, közel-keleti renegáthoz látogat Vlagyimir Putyin

Jövő héten Iránba látogat az ukrajnai invázió megindítása utáni második külföldi útján Vlagyimir Putyin. Moszkva, illetve a szintén nyugati szankciókkal sújtott Teherán közötti kapcsolatok az iráni atomalku 2018-as felmondása után váltak különösen intenzívvé, amin az ukrajnai háború kitörése sem változtatott, amit a Moszkvának történő iráni drónszállítások is bizonyítanak. A kétoldalú kapcsolatoknak úgy tűnik, az sem árt, hogy az európai piac helyett olajának új vevőt kereső Oroszország jelentős árengedményeivel részben kiszorította a perzsa államot a kínai piacról, amely az iráni gazdasági növekedést jelentős részben biztosító olajexport fő célpontja volt.

Kedden Teheránba utazik Vlagyimir Putyin orosz államfő, ami annak kapcsán is különösen az érdeklődés középpontjába került, hogy Washington a héten arról számolt be: információjuk szerint Irán több száz drónt, köztük harci bevetésre is alkalmas pilóta nélküli repülőeszközt fog szállítani Oroszországnak segítve Moszkva ukrajnai invázióját. A teheráni találkozóra elvileg a szíriai háború lezárását célzó úgynevezett „asztanai békefolyamat” keretében kerül sor, amelynek során a szíriai Aszad-rezsimet támogató Oroszország és Irán, valamint a szíriai kormány ellenzékét segítő Törökország képviselői számos egyeztetést tartottak az elmúlt években. A mostani teheráni találkozón így az orosz és iráni államfőn kívül a török elnök is részt vesz majd.

Az ukrajnai invázió megindítása óta a teheráni vizit lesz Putyin második külföldi útja, miután június végén Tádzsikisztánba, majd Türkmenisztánba utazott. Utóbbi országban rendezték a Kaszpi-tenger menti országok (többek között Irán) vezetőinek csúcstalálkozóját.

Iráni drónok

A mostani teheráni találkozón feltehetően alkalom lesz arra, hogy Putyin külön egyeztessen Ebrahim Raiszi iráni államfővel az utóbbi időszakban egyre erősebbé váló orosz-iráni kapcsolatokról. A kapcsolatok erősségét jól jellemzi a Joe Biden amerikai elnök eheti izraeli és szaúdi látogatása elé időzített washingtoni bejelentés a Moszkvát kisegítő iráni drónszállításokról. Azzal kapcsolatban, hogy mennyiben vehető biztosra az amerikai információ, sokatmondó lehet, hogy az iráni külügyminisztérium szóvivője se nem cáfolta, se nem megerősítette az amerikai bejelentést.

Már volt alkalom arra, hogy iráni drónokat vetett be egy Teheránhoz szövetséges erő: az Irán által támogatott jemeni síita húszi lázadók iráni drónokkal ugyanis már intéztek támadást a jemeni kormányt támogató Szaúd-Arábia ellen. Emellett szaúdi állítások szerint az olajlétesítményeit ért 2019-es támadásokat is iráni drónokkal hajtották végre. A Teheránhoz lojális fegyveres csoportok Irakban is bevetetettek már iráni drónokat, mint ahogy azok használtára már Szíriában is sor került. Irán évtizedek óta használ drónokat, de a megfigyelési célú használat mellett egyre inkább képes robbanófejekkel felfegyverezni és célzott kamikaze támadásokra használni azokat.

IZRAELI FORRÁSOK SZERINT IRÁNT EGYÉRTELMŰEN REGIONÁLIS DRÓNHATALOMNAK LEHET MÁR TEKINTENI.

Az Oroszországnak történő iráni drónszállítás annyiban sem lehet meglepő, hogy a Guardian tavaszi – Moszkva által tagadott – értesülése szerint Oroszország iráni fegyvercsempész-hálózatokon keresztül Irakból már beszerzett lőszereket, gránátvetőket (RPG), páncéltörő rakétákat. Ami a pedig az orosz-iráni hivatalos katonai kapcsolatokat illeti, Kínával kiegészülve a két ország az elmúlt években három közös hadgyakorlatot tartott a Perzsa-öbölben és az Indiai-óceánon.

20 évre szóló megállapodást kötne Moszkva és Teherán

A katonai kapcsolatokon túlmenően a két ország egyre szorosabb gazdasági kapcsolatokra is törekszik, ami a 2015-ben megkötött iráni atomalku 2018-as amerikai felmondása után egyre intenzívebbé vált. Az iráni elnök idei januári moszkvai útjának egyik fő témája volt a két ország közötti, 20 évre szóló átfogó együttműködési megállapodás tervezetének egyeztetése. A megállapodás keretében Moszkva iráni remények szerint Sz-400-as rakétavédelmi rendszert és Szu-35-ös vadászgépeket ad majd el Iránnak, cserébe Moszkva kedvező megállapodást köthet az iráni olaj- és gázmezők kiaknázása terén.

Az orosz-iráni megállapodástól a kétoldalú kereskedelem jelentős erősödését várják Teheránban, amelynek mértéke 2021-ben csupán mintegy 3,5 milliárd dollárt tett ki, miközben az orosz-török kereskedelem értéke 25 milliárd dollárra tehető.

Oroszország és Irán egymásra találását az is elősegíti, hogy

MINDKÉT ORSZÁGGAL SZEMBEN JELENTŐS NYUGATI SZANKCIÓK VANNAK ÉRVÉNYBEN, EZÉRT ÉRDEKELTEK ABBAN, HOGY A NYUGATI KERESKEDELMI, PÉNZÜGYI RENDSZERT MEGKERÜLVE ERŐSÍTSÉK SAJÁT GAZDASÁGI KAPCSOLATAIKAT.

Irán nemcsak Moszkvához, hanem Pekinghez is jelentős mértékben közeledett az atomalku amerikai felmondása után. Ennek eredményeképpen Teherán tavaly 25 évre szóló gazdasági megállapodást írt alá Kínával, amelynek értelmében Peking 600 milliárd dollárt fektet majd be Iránban különböző infrastrukturális projektek (kikötők, utak, vasútvonalak, repülőterek építése, fejlesztése) keretében cserébe azért, hogy a megállapodás időtartama alatt Kína jelentős kedvezményt kap az importált iráni olaj után.

Irán egyben június végén kérte is felvételét az Oroszország és Kína mellett még Brazíliát, Indiát, és Dél-Afrikát tömörítő BRICS-csoportba, amelyet Peking és Moszkva a Nyugat feltörekvő piaci alternatívájának tart.

Elemzői vélemények szerint Oroszország számára az Iránnal való szoros kapcsolat egyfajta aduászt jelent a nemzetközi politika sakkjátszmái terén. Moszkva ugyanis könnyedén felhasználhatja a teheráni rezsimhez fűződő szoros viszonyát az iráni fenyegetéstől tartó Nyugattal folyó alkudozásaiban, miközben gazdaságilag is hasznot húz a Teheránnal való kapcsolatokból, köztük az iráni nukleáris programban való részvételéből.

HA IRÁN NORMALIZÁLNÁ KAPCSOLATAIT A NYUGATTAL, AZ VALÓSZÍNŰLEG JELENTŐSEN CSÖKKENTENÉ OROSZORSZÁG NEMZETKÖZI BEFOLYÁSÁT.

Elemzők szerint így akár azt is lehetne mondani, hogy egy Nyugat-barát Irán nagyobb fenyegetést jelentene Moszkva számára, mint egy atomfegyverrel bíró Irán.

Visszaesett a Kínába irányuló iráni olajexport

Az orosz-iráni kapcsolatokat úgy tűnik az sem terhelte meg vészesen, hogy a nyugati szankciókkal sújtott Oroszország Európából átirányította olajértékesítéseit Ázsia felé. Moszkva, hogy vevőt találjon az európai piacról kiszoruló olajára, kedvezményes áron ad el olajat Kínának, Indiának, amelyek a nyugati szankciók közepette amúgy az iráni olajexport eddigi fő célpontjai voltak. Az iráni olajexportőrök szövetségének adatai szerint a Kínába irányuló iráni olajexport májusban 34 százalékkal csökkent. Májusi adatok szerint mintegy 40 millió hordó iráni nyersolaj állt tankerhajókon ázsiai vizeken, miután a szállítmányokra nem találtak vevőt.

Kína azon lépése, hogy az Oroszországból való olajvásárlással csökkenti az Iránból történő beszerzéseit, azért bír kiemelt fontossággal, mert Kína iráni olajimportja jelentős mértékben elősegíti a nyugati szankciókkal terhelt iráni gazdaság víz felett maradását. A márciusban véget ért perzsa év első kilenc hónapjában az iráni GDP 5,1 százalékkal nőtt. Az olajbevételek nélkül azonban ez a ráta csak 3,8 százalék lenne, ami mutatja, mekkora jelentőséggel bír az olajszektor Irán gazdasági növekedésében.

Bár Oroszország ukrajnai inváziójának megindítása utáni napokban Washington is kifejezte szándékát arra, hogy a nyugati szankciók miatt Európában hiányzó orosz olajszállítások pótlása érdekében megfontolná a világ negyedik legnagyobb olajkészletével bíró Irán olajszektorával szembeni szankciók feloldását, azonban eddig ez ügyben nem történt semmi előrelépés.

AZ IRÁNI OLAJSZÁLLÍTÁSOK NYUGATI ÁLLAMOK FELÉ TÖRTÉNŐ ÚJRAINDÍTÁSÁHOZ ARRA LENNE SZÜKSÉG, HOGY ÚJRAÉLESSZÉK A 2015-BEN IRÁN ÉS A NAGYHATALMAK (USA, OROSZORSZÁG, KÍNA, FRANCIAORSZÁG, NAGY-BRITANNIA ÉS NÉMETORSZÁG) ÁLTAL MEGKÖTÖTT ATOM-MEGÁLLAPODÁST,

amelynek keretében az addigi nemzetközi gazdasági szankciók feloldásáért cserébe Irán kötelezettséget vállalt atomprogramjának korlátozására. A 2015-ös atomalkut azonban Donald Trump előző amerikai elnök 2018-ban felmondta, mivel az szerinte túl engedékeny volt Teheránnal szemben. Washington egyben ekkor újra szankciókat vezetett be Iránnal, többek között az ország olajszektorával szemben, amelyek mindmáig érvényben vannak.

Kudarcba fulladtak az atomalku felélesztését célzó tárgyalások

A tavaly év elején hivatalba lépő új amerikai elnök, Joe Biden kormányzata közvetett módon részt vett a 2021 tavaszától Bécsben megrendezett, az atomalku felélesztését célzó – Irán, valamint öt nagyhatalom (Oroszország, Kína, Franciaország, Nagy-Britannia és Németország) – közötti tárgyalásokon. A bécsi tárgyalássorozat idén márciusban sikertelenül véget ért, majd a június végén Katarban, uniós közvetítéssel megrendezett amerikai-iráni közvetett tárgyalások sem vezettek eredményre, mindkét fél egymást hibáztatta a tárgyalások kudarcáért. A bécsi tárgyalások sikertelenségében nagy szerepet játszott, hogy az USA nem volt hajlandó teljesíteni azt az iráni kérést, hogy töröljék az iráni Iszlám Forradalmi Gárdát arról az amerikai listáról, amely a Washington által terrorszervezeteknek tekintett külföldi szervezeteket tartalmazza. Európai diplomaták szerint ezt a követelését a katari tárgyalásokon már nem hozta fel Irán, viszont azt követelte, hogy az USA adjon garanciát arra, hogy egy újabb amerikai adminisztráció nem torpedózza meg ismét az atom-megállapodást, ahogy az Trump idejében történt. Washington ezzel kapcsolatban természetesen azzal a jogos érvvel állt elő, hogy nincs olyan jogi mechanizmus, amellyel a jelenlegi adminisztráció megköthetné a következő kormányzat kezét.

A 2015-ös megállapodásban az akkor már 20 százalékos urándúsítási szintet elérő Irán vállalta, hogy legfeljebb 3,67 százalékos uránt állít majd elő. A dúsítás mértékének korlátozásának az volt a célja, hogy legalább egy évre megnövelje Teherán számára az atombomba gyártásához szükséges időt (breakout time) az atomalku megkötése előtti helyzetben meglévő két-három hónaphoz képest.

Bár Irán azt állítja, hogy atomprogramjának békés céljai vannak, és nem törekszik nukleáris fegyver előállítására, feltehetően az iráni vezetés (az észak-koreai rezsimhez hasonlóan) azt a politikát képviseli, hogy országának érdekeit csak az atomfegyver birtoklása révén tudja megfelelően biztosítani. Az atomalku amerikai felmondása után az előírt dúsítási szintet már 2019 júliusában túllépte Irán.

Hetekre vagyunk az iráni atombombától?

Az Iránnal folyó tárgyalásokért felelős amerikai különmegbízott, Robert Malley a katari tárgyalások kudarca után azt nyilatkozta, hogy

Irán elegendő magasan dúsított urániummal rendelkezik ahhoz, hogy atombombát készítsen, és ezt heteken belül meg is tudná tenni.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség júniusban arról számolt be, hogy

IRÁN 43 KILOGRAMM 60 SZÁZALÉKOS TISZTASÁGÚRA DÚSÍTOTT URÁNNAL RENDELKEZIK – AHONNAN MÁR NEM KELL SOK ERŐFESZÍTÉS AZ ATOMBOMBÁHOZ SZÜKSÉGES 90 SZÁZALÉKOS SZINT ELÉRÉSÉHEZ.

A BBC által idézett szakértői adatok szerint ugyanis az atombomba előállításához szükséges teljes munka 83,5 százaléka a 4 százalékos dúsítású urán előállítására megy el, majd az erőfeszítések további 8,5 százaléka kell a 20 százalékos dúsításhoz, ami után már csak a munka 8 százalékára van szükség a 90 százalékos dúsítású urán előállításához.

Címlapkép: Contributor/Getty Images