Nemrég még Putyinnál kilincselt segítségért, azóta elmenekült hazájából az elnök – Hogyan süllyedt totális káoszba egy ország?

Srí Lankán március vége óta zajlanak a tüntetések, amelyek egyre hevesebbé váltak, olyannyira, hogy a demonstrálók szombaton betörtek az elnök rezidenciájába, a kormányfőét pedig lángba borították. A dél-ázsiai szigetországot családjával szinte teljesen uraló Gotabaja Radzsapaksza államfő aztán szerdán elmenekült az országból, totális káoszt hagyva maga után. Az ország gazdasági helyzete rendkívül súlyos: nincs üzemanyag, gyógyszer, fogytán az élelem, humanitárius katasztrófa fenyeget, a devizatartalékok pedig szinte teljesen kimerültek. Hogyan jutott ide Srí Lanka, és van-e kiút a totális összeomlásból?

Menekülés Colombóból

Gotabaja Radzsapaksza nem pusztán a 22 milliós lakosú dél-ázsiai szigetország elnökeként tevékenykedett – családja két évtizedig az egyik legbefolyásosabb klán volt Srí Lankán. Bátyja, Mahinda 2019-től idén májusi lemondásáig az ország miniszterelnöke volt, öccse, Baszil áprilisi lemondásáig pénzügyminiszter, idősebbik bátyja, Csamal pedig öntözési miniszter szintén áprilisig. A klán uralma azonban fokozatosan véget ért, ahogyan Srí Lanka egyre nagyobb válságba sodródott. Utolsó felvonásként Gotabaja Radzsapaksza szerdán a Maldív-szigetekre menekült az országból – még hivatalos lemondása előtt, melyet követően megszűnik mentelmi joga –, miután szombaton tüntetők betörtek a rezidenciájára, ahonnan a haderő az utolsó pillanatban menekítette ki.

Demonstrators entered the residence of President Gotabaya Rajapaksa of Sri Lanka, amid large protests over the country’s crippling economic crisis. He was asked to step down by the country’s political leaders on Saturday. pic.twitter.com/Ct0xDburRe — TheBlaze (@theblaze) July 9, 2022

A világsajtót bejárták a gazdagon fölszerelt villában ünneplő tüntetőkről készült felvételek, akik a volt elnök medencéjében pancsoltak, grillsütőjén sütögettek, és ki-be járkáltak az épületbe, hogy minél többen megtudják, milyen fényűzésben élt a rohamosan szegényedő ország államfője.

Radzsapaksza a múlt héten még büszkén számolt be a Twitteren arról, hogy eredményes beszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hiteltámogatást kérve Oroszországtól az üzemanyagimporthoz. Hozzátette, egyetértettek abban, hogy a kétoldalú kapcsolatok megerősítése az olyan ágazatokban, mint a turizmus, a kereskedelem és a kultúra, kiemelkedő fontosságú a két nemzet barátságának megerősítése szempontjából. Három nappal később a tüntetők megszállták az elnöki palotát, egy héttel később pedig Radzsapaksza az országot is elhagyta. A Maldív-szigetek állítólag csak ideiglenes állomás lesz számára, később egy másik ország fogadhatja be a bukott vezetőt. Öccse, Baszil kedden szintén repülőn próbálta elhagyni az országot, ám a be- és kivándorlási hivatal tisztviselői megakadályozták ebben.

Út a gazdasági összeomlásba

Srí Lanka egykor kedvelt turistaparadicsom volt, ami viszonylagos jólétet biztosított a tengeren Indiától mindössze 55 kilométer távolságra fekvő szigetországnak. A 2019-es húsvéti, összesen 279 halálos áldozatot követelő iszlamista terrormerényletek, de még inkább

a 2020-ban kezdődő koronavírus-járvány miatt azonban az egyik fő bevételi forrást jelentő idegenforgalom drasztikusan visszaesett,

illetve a külföldön munkát vállaló, de a járvány miatt hazatérni kényszerülő vendégmunkások hazaküldött forrásai is elapadtak, ami olyan intézkedésekre sarkallta a kormányt, melyek később súlyosan visszaütöttek.

A később végzetesnek bizonyuló intézkedések még a járvány előtt kezdődtek, amikor az elnök és kormánya – praktikusan a Radzsapaksza-klán – populista adócsökkentést hajtott végre 2019-ben, ami az államháztartás bevételeinek csökkenését eredményezte: évente mintegy 1,4 milliárd dollár bevétel esett ki a költségvetésből. Az ország devizatartalékai csökkentek, ami miatt egyre kevesebb üzemanyagot, élelmiszert és gyógyszert tudtak importálni.

A devizahiány 2021 elejére már komoly problémává lett, amikor is a kormány megtiltotta a műtrágya importját, hogy ezzel lassítsa a deviza fogyását. Csakhogy a helyi természetes trágya nem tudta pótolni a műtrágyát, ami a termésmennyiség visszaeséséhez vezetett, és a Srí Lanka-i vezetésnek nem maradt más módja, mint hogy külföldről importáljon élelmet, ami viszont a devizatartalék újabb csökkenését eredményezte. Vagyis amivel orvosolni próbálták a bajt, épp az mélyítette el azt. A műtrágyastop a fő exportcikkeknek számító tea és gumi kivitelére is hatással volt. A tiltást később feloldották, de akkor már késő volt.

Szintén nem tett jót a Srí Lanka-i gazdaságnak, hogy Radzsapakszáék számos nagy infrastrukturális beruházásba kezdtek, persze nem az ország saját erejéből, hanem többek között kínai hitelből. Így a szigetország külső adóssága még inkább nőtt, megfejelve azzal, hogy az export és az import aránya jelentősen eltolódott az import felé, mivel Colombo 2009 óta azt a politikát követte, hogy inkább a hazai gazdaságot látja el árukkal, mintsem hogy külső piacokra próbálna betörni.

Gotabaja Radzsapaksza Srí Lanka-i elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök találkozója 2019. november 29-én. India kormánya / Wikimedia Commons

Jelenleg a devizatartalék mindössze 50 millió dollár, miközben 2019 végén még 7,6 milliárd dollár volt. Májusban történelme során először Srí Lanka nem tudta kifizetni külső adósságait, a 2026-ig visszafizetendő 25 milliárd dollárból idén esedékes mintegy 7 milliárd dollárnyi külföldi hitel visszafizetését felfüggesztette.

A devizahiány miatt keletkezett üzemanyag-, élelmiszer- és gyógyszerhiány idén tavasszal ütött be.

A gyógyszerhiány miatt az egészségügyi rendszer az összeomlás szélére került, az üzemanyaghiány miatt pedig egyre nehezebben és egyre magasabb áron miatt lehetett hozzájutni a benzinhez és a dízelhez. Június végén a kormánynak el kellett rendelnie, hogy a nem létszükségletű járművek nem juthatnak üzemanyaghoz – ilyenre egy országban az 1970-es évek olajválsága miatt nem volt példa. Az iskolák bezártak, az alkalmazottaktól pedig azt kérték, ha tehetik, otthonról dolgozzanak. Az ENSZ június végén arra figyelmeztetett, hogy humanitárius katasztrófa fenyegeti az országot.

Tüntetések hónapok óta

Az elnök palotájának elfoglalása és ugyanazon a napon a miniszterelnök, Ranil Vikremeszinge rezidenciájának felgyújtása már a kulminációját jelentik a hónapok óta tartó tüntetéssorozatnak. A demonstrációk március végén indultak, és miután egyre hevesebbé váltak, Radzsapaksza elnök április 1-jén rendkívüli állapotot és kijárási tilalmat hirdetett. Ám a feldühödött tüntetők számára ez csak olaj volt a tűzre, és súlyos összecsapások törtek ki a kivezényelt katonasággal. Április 3-án a kormány összes tagja lemondott, őket követte a helyi jegybank elnöke is. Két nappal később az államfő elvesztette többségét a parlamentben.

Április 12-én a kormány bejelentette, hogy időlegesen fölfüggeszti 51 milliárd dolláros külföldi adósságának kifizetését, mert kifogyóban van a devizából. A korábban csak erőszakos, de nem véres tüntetések folytatódtak, április 19-én első alkalommal egy tüntető életét vesztette. Május 9-én még súlyosabb incidens történt: az elnök vidékről a fővárosba buszoztatott hívei rátámadtak az elnöki palota ellen békésen tüntetőkre. Az összecsapások kilenc halálos áldozattal jártak, Mahanda Radzsapaksza miniszterelnök még ezen a napon lemondott, miután a katonáknak kellett kimenekíteniük a hivatalára támadó tüntetők elől. Utódja a veterán politikus, Ranil Vikremeszinge lett, aki korábban már öt alkalommal töltötte be a kormányfői posztot.

The gates of the residence of the Prime Minister of Sri Lanka are stormed with a battering ram. pic.twitter.com/pIqjhfv2ok — NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2022

Rá hárult a feladat, hogy június 22-én bejelentse, a Srí Lanka-i gazdaság teljesen összeomlott. Június végére az ország az üzemanyagból is szinte teljesen kifogyott, már csak a legszükségesebb szolgáltatásokat ellátók tankolhattak. Július 1-jén az is kiderült, hogy a fővárosban, Colombóban júniusban 54,6%-os volt a fogyasztói árak éves emelkedése, ami már hiperinflációt jelent.

Ezek után következett be az elnök palotájának elfoglalása és miniszterelnöki rezidencia felgyújtása, majd az elnök menekülése. Most szerdán a kormányfő hivatalát is elfoglalták a tüntetők. Az új elnök megválasztásáig a miniszterelnök gyakorolja az elnöki jogköröket; ha ő is lemond, a parlament elnöke következik. A Srí Lanka-i parlament július 20-án választja meg az ország új elnökét, aki elvileg a 2024-ben esedékes választásokig marad hivatalban. De hogy hogyan lehet a szakadék széléről visszarántani a teljes káoszba fulladó országot, azt jelen pillanatban senki sem tudja.

Címlapkép: Tüntetők foglalták el a miniszterelnök hivatalát Srí Lanka fővárosában, Colombóban. Abhishek Chinnappa/Getty Images