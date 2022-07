Szupermodern tankot mutatott be Amerika egyik legfontosabb szövetségese

A dél-koreai Hyundai-Rotem cég bemutatta új generációs harckocsijának, az NGMBT (New Generation Main Battle Tank)-nek új prototípusát. Az NGMBT újabb bizonyítéka annak, hogy az Amerika-szövetséges katonai nagyhatalmak közt új lendületre kapott a harckocsik fejlesztése, hiszen az elmúlt bő egy hónapban szinte egymást érték a bejelentések újfajta harckocsi-típusokkal kapcsolatosan.

A Hyundai-Rotem NGMBT felépítése alapjaiban megegyezik a modern harckocsikéval: a sofőr a páncéltest elejében foglal helyet, a jármű tornya pedig a test hátsó felére került. Az NGMBT háromfős legénységgel fog harcolni: egy sofőr, egy parancsok, és egy fegyverkezelő kap helyet a járműben. Arról, hogy a kezelőszemélyzet minden tagjának harcállása a járműtestben lesz-e kialakítva, egyelőre nincsenek információk. A gyártó közleménye szerint az NGMBT korlátozottan ugyan, de képes lesz legénység nélkül is harcolni.

Az NG MBT alapja egy kapszula szerű legénységi fülke, amely lehetővé teszi a harckocsi szélsőséges körülmények közötti használatát, maximális ballisztikai és aknavédelem mellett. A harckocsi burkolata passzív és aktív páncélzat segítségével szintén magas szintű védelmet nyújt. A harckocsit APS (Active Protection System) rendszerrel is felszerelik, amely a jármű körül 360°-ban képes irányított rakéták vagy rakétagránátok támadásait kivédeni, valamint jelezni tudja a talajon elrejtett robbanóeszközöket. A jármű tornyán füstgránátvetők is helyet kapnak.

Az NGMBT-t egy 130 mm-es simacsövű löveggel tervezik felszerelni, valamint lopakodó képességekkel fog rendelkezni, köszönhetően annak, hogy az összes másodlagos fegyverzetet a toronyba integrálják. Ezek a fegyverek igény esetén kiemelkednek a toronyból, így válnak használhatóvá. A jármű másodlagos fegyverzete a tervek szerint egy irányított rakéták kilövésére alkalmas indítócsőből, és egy lézer alapú fegyverből fog állni. Az, hogy a gyártó által meg nem nevezett energia alapú eszköz pontosan milyen feladatok ellátására lesz alkalmas egyenlőre nem ismert, de valószínűsíthető, hogy drónok, és irányított rakéták megsemmisítése lesz a célja. A Hyundai-Rotem szerint a páncélos hőkamerával, illetve radarokkal bemérhetetlen lesz.

Az NGMBT tömege 55 tonna lesz, és dízelmotor hajtja majd, amely lehetővé teszi, hogy a harckocsi 70 km/órás maximális közúti sebességet érjen el, terepen pedig 50 km/órás sebességgel haladjon, a jármű maximális hatótávolsága 500 km, a felfüggesztés gumilánctalpas technológiát fog alkalmazni.

Az NGMBT alapfelszereltségéhez tartozik majd a legújabb generációs kommunikációs és megfigyelő berendezés, amely lehetővé teszi a harci műveletek végrehajtását nappal, éjszaka, valamint minden időjárási körülmények között.

Lengyel PL-01-es prototípus. Forrás: Wikimedia Commons

Érdemes megfigyelni azt, hogy az NGMBT külsőleg milyen komoly hasonlóságot mutat a Lengyelország által 2013-ban bemutatott PL-01-es könnyű tankhoz. A két jármű páncélteste lényegében ugyan úgy néz ki, bár az NGMBT-ről bemutatott méretarányos modell jelentősen nagyobb méretű lesz, mint lengyel kollégája.

Az elmúlt bő egy hónapban szinte egymást érték az új harckocsik fejlesztéséről szóló bejelentések a legerősebb nyugati katonai hatalmak érdekszféráiban. Az Egyesült Államokban a General Dynamics Land Systems (GDLS) új, az előző változatoktól szinte teljesen eltérő Abrams-prototípust mutatott be, illetve bejelentették egy teljesen új künnyűpáncélos rendszeresítését is, melyet szintén a GLDS jegyez. Eközben a német Krauss-Maffei Wegmann egy Leopard-alvázon működő, Panther névre hallgató harckocsit, a francia-német KNDS pedig az ugyancsak Leopard alvázra épített EMBT-t mutatta be az Eurosatory kiállításon.

Dél-Korea nem mellesleg az elmúlt években igencsak komoly szereplővé vált a harcjármű-iparban: új generációs harckocsijuk, a K2 Black Panther a világ egyik legmodernebb (ezzel együtt legdrágább) ilyen járműve, így joggal feltételezhető, hogy az új generációs Abrams harckocsi is át fog emelni megoldásokat Szöul új páncélosából.

Mindez azt igazolja, hogy egyez prognózisokkal ellentétben az orosz-ukrán háborúban is megjelenő drón- és páncéltörő technológia nemhogy nem ölte meg a harckocsikat, de látszólag új lendületet adott minden korábbinál modernebb, védettebb, digitalizáltabb és ütőképesebb harckocsik fejlesztésének.

Címlapkép: K2-es Black Panther harckocsik gyakorlaton. A címlapkép illusztráció, forrása: Republic of Korea Armed Forces via Wikimedia Commons