Melyik most Európa legerősebb hadereje? Itt a lista a kontinens igazi nagyágyúiról

Az Ukrajna ellen indult orosz invázió véget vetett az európai vezetők haderő szükségességével kapcsolatos naiv elképzeléseinek; szinte minden NATO-tag vagy NATO-aspiráns európai ország komoly fejlesztési projekteket indított, hogy helyrehozzák a hidegháború vége óta rohadó harcászati képességeiket. Az viszont, hogy ezek a projektek beérjenek, még hosszú évek kérdése lesz, a geopolitikai események pedig mostanában igencsak gyorsan pörögnek. Európa vezető nagyhatalmai többségében egyáltalán nincsenek felkészülve egy nagyobb, más ország ellen vívott hagyományos háborúra, hiszen haderejüket az elmúlt évtizedekben csupán gerillaellenes műveletekhez kellett használniuk, messze a hátországtól. Emiatt igencsak megváltoztak a katonai erőviszonyok a kontinensen az elmúlt évtizedekben: Németország, mint tradicionálisan jelentős katonai hatalom nagyon sokat vesztett haderejének ütőképességéből a Vasfüggöny leomlása óta, miközben Lengyelország, illetve a háború kimenetétől függően akár Ukrajna is szignifikáns katonai erővé válhat a kontinensen. Nézzük meg, melyek most Európa legerősebb haderői.

A legtöbb összesítésben Oroszországot hozzák ki Európa legerősebb haderejének az elemzők, viszont az ország nagyobb része Ázsiában van. Hasonló a helyzet Törökországgal is, amely a második legnagyobb NATO-haderő, viszont területe nagyrészt nem Európában található. Emellett az Amerikai Egyesült Államok is jelentős katonai jelenléttel bír a kontinensen, de mint közismert, területet hivatalosan nem birtokol itt. Ebben a cikkben teljesen Európában található országok nemzeti védelmi képességeit vizsgáljuk.

A cikkben szigorú rangsor egyes haderők ütőképességében nem szerepel, tehát pl. nem a "legkevésbé ütőképes" az ukrán haderő, csak mert a cikk végére került. Emellett a lista nem teljes körű, tehát nincs benne közel sem minden európai ország, csupán azok, amelyek a legütőképesebb haderővel rendelkeznek.

Az élvonal: Franciaország, Nagy-Britannia

Francia Leclerc harckocsik hadgyakorlaton. Fotó: U.S. Army photo by Christoph Koppers

Nehéz egyértelműen megállapítani, hogy melyik jelenleg Európa legütőképesebb hadereje, hiszen nem elég olyan tényezőket figyelembe venni, mint a haditechnikai eszközök száma, illetve a haderő élőerejének állománya; olyan, szoft tényezőkkel is foglalkozni kell, mint a rendszerben tartott eszközök minősége, technikai színvonala, a raktári készletek, gyártókapacitások, mozgósítható lakossági állomány és még számos, egyéb szempont, melyet lehetetlen számokban kifejezni.

Mindezen problémák ellenére alapvetően a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy Európa legerősebb haderőit jelenleg Franciaország és / vagy az Egyesült Királyság tartja fenn, mind számosság, mind technológiai színvonal, mind pedig képzettség tekintetében. Franciaország vezet a britek előtt a szárazföldi- és légierő méretében, a britek viszont nagyobb hadiflottával és lényegesen magasabb védelmi költségvetéssel rendelkeznek. Alapvetően az is elmondható, hogy a két ország közül Nagy-Britannia földrajzi adottságainak köszönhetően könnyebben védhető.

Mind a brit, mind a francia katonákról elmondható, hogy jól képzettek és nemzetközi missziókban szerzett, jelentős tapasztalattal is rendelkeznek, haditechnikai eszközeik színvonala pedig a NATO élvonalában jár. Ugyanakkor mindkét haderőre igaz, hogy alapvetően az elmúlt 30 évben elsősorban irreguláris hadviselésre, gerilla-ellenes háborúkra rendezkedtek be, így nincsenek felszerelve megfelelően egy modern, országok közti háború megvívására, ami a geopolitikai események tükrében igencsak komoly problémának ígérkezik.

Meglepően harapósak a mediterrán országok

Olasz, brit és amerikai deszantosok egy közös hadgyakorlaton, Olaszországban. Forrás: U.S. Army Photo by Paolo Bovo

Ha Olaszországra vagy Spanyolországra gondol az ember, nem feltétlen az erős haderő az, ami először eszébe jut, azonban vitathatatlan, hogy mindkét állam szépen karbantartotta a haderejét, miközben a legtöbb európai ország védelmi képessége folyamatosan romlott. Olaszországban ráadásul igencsak komoly védelmi ipar is kiépült a hidegháború vége felé, amely a mai napig ontja a piacra az exportképes katonai járműveket, repülőgépeket, kézifegyvereket.

A két ország közül egyébként az olasz haderő tűnik ütőképesebbnek. Az olasz haderő körülbelül 300 ezer főt tart aktív állományban (miközben a briteknél például ez csak 200 ezer, ahogy a spanyoloknál is), légierejük pedig számosságát tekintve még az RAF-nél is nagyobb. Spanyolország a szárazföldi harcjárművek terén számít kifejezetten erősnek: papíron körülbelül 5000-6000 páncélozott járművel rendelkeznek, ebből majdnem 300 harckocsi Leopard 2-es, beleértve a saját maguk által modernizált 2E variánst. Mindkét ország viszonylag ütőképes hadiflottát tart fenn, beleértve de facto repülőgép-hordozóként funkcionáló dokkhajókat, kétjáratú támadóhajókat.

A spanyol és olasz haderő felkészültségéről, moráljáról, kiképzettségéről viszonylag kevés információ lelhető fel nyilvánosan. Mindkét ország jóval kevésbé proaktív nemzetközi missziókban, mint az Egyesült Királyság vagy Franciaország, ugyanakkor állandó szereplőik a NATO-gyakorlatoknak és az európai védelmi képességek javítására indított műveleteknek. Korábbi információk szerint Magyarországon is hamarosan állandó állomáshelyet alakítanak ki majd olasz NATO-katonák.

Mi van a németekkel?

A Bundeswehr páncélosgránátosai egy hadgyakorlaton. Fotó: S.Wilke / Bundeswehr via Wikimedia Commons

Németország mind gazdaságilag, mind katonailag Európa egyik vezető országa, a német haderő, a Bundeswehr viszont az elmúlt évtizedek politikai döntései miatt nagyon sokat veszített ütőképességéből, ezért egyes összesítésekben a németek már a top 5-ben sincsenek benne.

A német haditechnika a mai napig kiváló, a német hadiipari nagyvállalatok termékei az egész világon kelendők, kivált a szárazföldi harcjárművek és kézifegyverek területén. A Leopard 2-esek a világ legjobb tankjainak számítanak, a G36-os gépkarabélyok jól mennek a nemzetközi piacon, a Panzerhaubitzék pedig kalapálják az orosz tüzéreket Ukrajnában, közben még a már elavult Marder IFV-k iránt is hatalmas a kereslet.

Magának a Bundeswehrnek a saját képességei viszont erősen hézagosnak nevezhetők. Németország például szinte egyáltalán nem rendelkezik csapásmérő drónokkal, a Gepárdok kivonása óta nincsen csapatlégvédelem, a német hadiflotta nagyon kicsi (mindössze hat darab tengeralattjáróval, 11 fregattal és öt korvettel rendelkeznek egyéb, támogatóhajók mellett). Tüzérségi képességük is minimális, mindössze kb. 120 működőképes önjáró löveggel / MLRS-sel rendelkeznek csak és nincsenek nagy hatótávolságú csapásmérő eszközeik sem.

Gond van az eszközminőséggel is, főleg a légierő kötelékében. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy a karbantartási munkálatok hiánya és a romló eszközminőség miatt a német légierő vadászgépei, helikopterei nem tudnak felszállni, egy 2019-es elemzés szerint a Luftwaffe 128 Eurofighteréből mindössze 39 volt röpképes, miközben a 93 Tornádóból alig 26 tudott repülni. Mindez pedig a pilóták képzettségére is negatív hatással van, akik nem tudnak rendszeresen gyakorolni gépeikkel.

Érdemes néhány szót ejteni a személyi állományról is, ahol szintén vannak problémák. Alapvetően elmondható, hogy a reguláris erőkben rendszeresen visszatérő probléma a hiányos morál, lustaság és engedetlenség, miközben a haderő elit egységében, a KSK-ban olyan sok náci volt, hogy fel kellett oszlatni az egész alakulatot.

Olaf Scholz német kancellár nemrég azt ígérte, hogy Európa legütőképesebb hagyományos haderejévé építi fel a Bundeswehrt, viszont akárhogy is nézzük, jelenleg igencsak messze van fénykorától a német haderő állapota.

A nagy reménység: Lengyelország

Lengyel és amerikai katonák egy Abrams harckocsit vizsgálnak. Fotó: U.S. Army Staff Sgt. Cooper T. Cash, 319th Mobile Public Affairs Detachment

Lengyelország évek óta dolgozik haderejének és hadiiparának modernizációján, az ország földrajzi helyzete és az ukrajnai események kapcsán reálisan várható, hogy hamarosan Európa egyik legmodernebb és legütőképesebb hadereje épül ki az ukrán fronthoz közeli országban. Nem is beszélve a személyi állomány motivációjáról, amely kifejezetten kiemelkedőnek tűnik más, nyugatabbra lévő országok haderejéhez viszonyítva.

Bár kétségkívül hatalmas ambíciói vannak a lengyel kormánynak a haderő méretének 300 ezer főre való duzzasztásával, F-35-os vadászgépek, 336 Abrams-harckocsi, 100+ Krab önjáró tarack, több tucat HIMARS-rendszer és 360 Rosomak AFV rendszeresítésével, akárhogy is nézzük, még évek kérdése, mire a most megindított haderőreform beérik. Jelenleg pedig a lengyel haderő többségében még mindig a kommunista érából származó modernizált technikára támaszkodik, ráadásul eszközeik egy jelentős részét épp most küldik az ukrán fegyveres erőknek, hagyva egy jelentős hézagot a védelmi képességeikben a nyugati technika beérkezéséig.

Nagyon valószínű, hogy az évtized végére Lengyelország lesz Európa egyik meghatározó országa haderő tekintetében, az ország politikai vezetése pedig megbízható szövetségese lesz a NATO vezető országainak, már az oroszokkal szembeni történelmi és ideológiai szembenállás miatt is. Most viszont még hosszú és nagyon költséges út áll a lengyel haderő előtt, mire a kitűzött fejlesztési célokat elérik.

A skandináv aspiránsok

Finn F-18-as egy hadgyakorlaton. Fotó: Dave S. via Wikimedia Commons

Érdemes pár szót ejteni Finnországról és Svédországról is, arról a két skandináv országról, melyek az Ukrajna ellen indított orosz támadás nyomán most csatlakozni akarnak a NATO-hoz. Mindkét ország kicsi, de igencsak professzionális haderőt üzemeltet, korszerű technikai eszközpark mellett, különösen a légierő tekintetében. Fegyverrendszereik ráadásul kompatibilisek az Egyesült Államok és más NATO-országok technológiájával is, ellentétben számos volt kommunista országgal, ahol a kompatibilitási reformok csak a 2010-es években kezdődtek meg és még mindig nem zárultak le.

Svédország esetén, amit leginkább érdemes kiemelni, az a hadiipar. Annak ellenére, hogy Svédország hivatalosan 1814 óta nem állt háborúban más országgal (bár több nemzetközi konfliktusban is részt vettek), ők rendelkeznek Európa egyik legfejlettebb hadiiparával. Olyan vállalatok működnek svéd zászló alatt, mint a BAE Systems AB (most már brit leányként) vagy a SAAB, korábban pedig innen működött az anno Magyarországnak is fontos hadiipari beszállítóként működő Bofors és Landsverk, valamint a FFV-Carl Gustaf is. Ezeknek a fegyvergyáraknak a többsége a mai napig megtartotta saját brandjét, de a brit székhelyű BAE Systems részeként működik. Svédország, mint exportőr a mai napig jelentős részesedéssel rendelkezik a harci repülőgépek, páncélozott járművek, tüzérségi eszközök és gyalogsági páncéltörő fegyverek területén is. Magyarország Gripen-vadászgépei és Carl Gustaf M4-es páncéltörő gránátvetői is svéd gyártmányúak.

Finnországban pedig fontos az oroszokkal, korábban pedig a Szovjetunióval való szembenállásra való felkészülés, mint kulturális tényező. Bár a finn reguláris haderő kicsi, az országban sorkatonai rendszer működik, háború esetén pedig körülbelül 1 millió tartalékost tudnak behívni. Az egész ország tele van rejtett katonai objektumokkal, bunkerekkel, melyek jelentősen növelni tudják az ország védelmi képességeit, a finnek ráadásul hazai terepen már legyőzték egyszer a Szovjetunió haderejét a második világháborúval egy időben zajló téli háború során.

Végül érdemes szót ejteni arról is, hogy a finn és a svéd (de különösen a finn) haderő elsősorban védekező műveletekre van berendezve, felszerelve és kiképezve, így igencsak kétséges, hogy mennyire lennének képesek ezek az országok más országok területén katonai műveletek végrehajtására.

Ukrajna – regionális katonai hatalom vagy totális megsemmisülés?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök katonáival, pár héttel a háború előtt. Fotó: ukrán elnöki kabineti iroda via Wikimedia Commons

A 2014-es, szinte totális összeomlás után az ukrán haderő átfogó reformon ment keresztül, jelentős részben amerikai segítséggel és koordinációval, ennek, illetve az országba ömlő töménytelen mennyiségű nyugati fegyvernek, valamint az ukrán nép példátlan kitartásnak köszönhetően úgy tűnik, el lehetett kerülni, hogy Oroszország egy villámháborús támadással maga alá gyűrje az egész országot.

Ha ma, egy csettintésre véget érne az ukrajnai háború, egyértelműen kijelenthető lenne, hogy az ukrán fegyveres erők ma Európa egyik legjobban felszerelt hadereje. Szinte nincs már olyan fegyver Európában, melyet legalább limitált számban ne vittek volna Ukrajnába az ország EU-s, NATO-s támogatói, beleértve tankok és modern önjáró tüzérségi eszközök százait, páncélozott harcjárművek ezreit, páncéltörő fire-and-forget rendszerek és vállról indítható légvédelmi rakétarendszerek tízezreit.

Az is tény, hogy az ukrán haderő, bár lelkes és jól felszerelt, képzettség és szervezettség tekintetében hiányosságokkal küzd, de azok az alakulatok, amelyek túlélik az oroszokkal való összecsapásokat, nagyon jelentős harctéri tapasztalattal gazdagodnak majd, olyan tapasztalatokkal, mellyel más, európai országok katonái nem fognak rendelkezni. Ezen kívül az ukrán lakosság jelentős részét is kiképezték fegyverhasználatra és minimális katonai taktikai műveletek kivitelezésére is.

Senki nem tudja most pontosan, mekkora az ukrán haderő vagy hogy mennyi fegyverrel rendelkeznek, de egyértelműen kijelenthető, hogy Oroszországon és talán Lengyelországon kívül egyetlen egy kelet-európai ország sem rendelkezik még csak megközelítőleg sem olyan méretű és olyan jól felszerelt haderővel, mint Ukrajna. Fontos hozzátenni ismét: jelen állás szerint.

A háborúnak ugyanis még közel sincs vége. Az orosz haderő a kezdeti kudarcok után most sorra éri el a taktikai győzelmeket Ukrajna keleti részében, egyáltalán nem kizárható, hogy ha kitart a mostani dinamika, az oroszok felőrlik az ukrán reguláris erőket és elfoglalják az ország jelentős részét. Az is lehetséges persze, hogy fokozódik majd a nyugati országok támogatása és fordul a kocka, az ukránok pedig visszatolják az oroszokat egészen a Krím határáig.

A háború kimenetelétől függően pedig kétféle jövő vár az ukrán fegyveres erőkre: vagy ők lesznek Kelet-Európa, sőt egész Európa egyik legerősebb, legjobban felszerelt és legtapasztaltabb hadereje vagy megvalósul az oroszok által áhított „demilitarizáció,” mely esetben ukrán csapatok helyett egy finoman szólva is asszertív geopolitikát folytató orosz haderő fog Magyarország északkeleti szomszédjában állomásozni.

Címlapkép: brit és francia katonák egy CV90-es IFV-vel Észtországban. Forrás: Fred Marie/Art In All Of Us/Corbis via Getty Images