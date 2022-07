Durvulnak az oroszok: olyan fegyvert vettek elő, ami még a rettegett HIMARS-nél is jobb?

Az Egyesült Államok már egy tucat HIMARS nagy hatótávolságú precíziós rakétarendszert szállított le Ukrajnának a nyár folyamán; az ukrán fegyveres erők ezeket remekül használják arra, hogy orosz lőszerraktárakat és parancsnoki állásokat semmisítsenek meg mélyen a frontvonal mögött.

A HIMARS-ek azért is okoznak gondot az oroszoknak, mert a donbaszi offenzíva során jelentős többségében nem irányított, jelentősen kisebb hatótávolságú önjáró tarackokat és rakéta-sorozatvetőket (MLRS) használnak, mellyel nem tudnak érdemben tüzet viszonozni a nagy hatótávolságú amerikai sorozatvetőknek.

Arról azonban viszonylag kevés szó esik, hogy az oroszok is rendelkeznek a HIMARS-hez hasonló nagy hatótávolságú irányított rakéta-sorozatvetőkkel: ez a „Tornádó” fegyvercsalád.

A Tornádó-rendszerek lényegében a régi, szovjet eredetű BM-21 Grad, BM-27 Uragan és BM-30 Smerch rakétarendszerek korszerűsített változatai. Képességeit tekintve a legközelebb az amerikai HIMARS-ekhez talán a Smercs továbbfejlesztett változata, a 300 milliméteres rakéták kilövésére alkalmas 9K515 „Tornádó-Sz” rakétarendszer áll.

Az elmúlt bő egy hét során több dokumentált esetben is használták ukrán célpontok ellen a Tornádó-Sz rendszereket; történt ilyen támadás Kramatorszk térségében…

… illetve Mikolaiv ellen is.

Russia’s HIMARS equivalent: Tornado-S MLRS destroys a Ukrainian ammo depot using a 9M542 guided rocket. It uses GNSS (GLONASS) and to guide itself to the target. The warhead weighs 250kg and the missile itself has a max range of 120km. @IranDefense