Képes lehet elzárni a gázcsapot Oroszország? Itt a válasz!

Az utóbbi hetekben egyre többször vetül fel az európai politikusok részéről reális lehetőségként, hogy a Kreml még idén akár teljesen leállíthatja a nyugatra tartó gázszállításokat, így már a soron következő tél ellátását is nagyrészt orosz gáz nélkül kellene megoldani Európában. Egy ilyen esetleges orosz lépéshez lenne indíték is, és bár az orosz gazdasági érdekek ellene szólnának, Moszkva számára a gazdasági racionalitás szempontjai jól láthatóan háttérbe szoríthatóak. De vajon technikailag lehetséges lenne-e egyáltalán egyszerűen elzárni a gázcsapot?

Az orosz gáztermelés körülbelül 83 százaléka tisztán gázkutakból származik. Ezek, a jellemzően nyugat-szibériai mezőkön és a Jamal-félszigeten üzemelő kutak viszonylag jól szabályozhatók, tehát a kiadott gáz mennyisége csökkenthető és növelhető anélkül, hogy a termelés megszakadna.

Vagyis technikailag a Kreml képes a kitermelés és a gázexport jelentős visszafogására anélkül, hogy ehhez más irányba kellene terelnie vagy egyszerűen el kellene égetnie (ez az elfáklyázás) a kitermelt energiahordozót

- mondta el a Portfoliónak Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipar elemzője.

Oroszország 762 milliárd köbméter földgázt termelt 2021-ben, amelyből mintegy 512 milliárd köbméter a hazai és "közelkülföldi" (Belarusz) felhasználók fogyasztását fedezi, 250 milliárd köbméter pedig exportra megy (210 milliárd köbméter vezetékes, 40 milliárd köbméter LNG). Az export nagyon nagy többsége, 2021-ben 155 milliárd köbméter (142 milliárd köbméter vezetékes és 13 milliárd köbméter LNG) az Európai Unióba kerül, tehát az orosz földgáz messze legnagyobb vásárlója az EU.

Az olaj kitermelése már kevésbé jól szabályozható. Különösen igaz ez Oroszországban, ahol jelentős részben meglehetősen régóta működő mezőkön hozzák a felszínre az olajat, ezek esetleges lekapcsolása pedig a mezők "besülését", további kitermelhetőségük drasztikus csökkenését idézné elő.

Az ország földgáztermeléséből mintegy 130 milliárd köbméter az olajjal együtt jön, vagyis az olajkitermelés során kerül felszínre, így értelemszerűen ez sem szabályozható.

2024-től gyengülhet az orosz zsarolási potenciál

Az elemző szerint a következő időszak alakulását alapvetően befolyásolja, hogy Ororszországnak idén, illetve még a következő, 2023/24-es télen lesz valódi gázbefolyásuk az Európai Unió felé. Az EU körülbelül 155 milliárd köbméteres orosz gáz fogyasztását az uniós energiafüggetlenedési terv (REPowerEU) szerint olyan 102 milliárd köbméterre lehet csökkenteni 2022 végéig. Ebből a 102 milliárd köbméterből jelenleg már legalább 50 milliárd köbméter bejött, vagyis az év második felében még kellene egy legalább 50 milliárd köbméter, hogy bejöjjön az oroszoktól, viszont Moszkva június közepén elkezdte csökkenteni az Északi Áramlat 1-en keresztül megvalósuló szállítást, ami nem csak az áraknak adott lökést, de az EU 15 százalékos gázmegtakarítási tervét is erősen motiválhatta.

A Kreml tehát még idén és jövőre keresztbe tehet Európának, ahol így a következő két tél kritikus lesz; '24-től kezdve azonban ez a potenciáljuk már gyengül, 2027-ben pedig akár meg is szűnhet, ha az EU-nak valóban sikerül addigra teljesen leválni az orosz energiáról.

Az európai piac elvesztése egyébként Oroszország számára tragikus fejlemény lenne (lesz?), mert ezzel exportpiacainak 60 százalékát bukná el. Oroszország kiépített vezetékekkel leginkább Európa, illetve Törökország irányában rendelkezik (melynek egyik ága szintén Európáig, konkrétan Magyarországig húzódik), míg Kína felé mindössze egyetlen ilyen csővezeték van ("Szibéria ereje"), amelyen 2021-ben mindössze 10 milliárd köbméter földgázt adott el, emellett Kína 6 milliárd köbméter orosz földgázt cseppfolyós formában is vásárolt.

A tervek szerint 2025-re a kínai vezeték maximális kapacitása 38 milliárd köbméterre emelkedik, ami azonban még mindig nagyon messze van a 155 milliárd köbméteres tavalyi uniós értékesítéstől. Nem beszélve arról, hogy a Szibéria ereje még nincs összekötve azokkal a gázmezőkkel, amelyek az EU-ba tartó exportot biztosítják - teszi hozzá Pletser Tamás.

Oroszország tervezte LNG-exportja bővítését is, ami azonban az Ukrajna megtámadása miatt kivetett szankciók hatására valószínűleg meghiúsul - legalábbis egyelőre. Az ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztések ugyanis jelentős részben olyan technológiáktól függenek, amelyekkel Oroszország nem rendelkezik, ezért külföldről kellene beszereznie. Ebbe a körbe tartoznak például a jégtörő képességgel rendelkező LNG-szállítóhajók, amelyeket dél-koreai vállalatok szállítottak volna le, azonban a háború hatására ezek a társaságok visszaléptek ettől. LNG-projekteket a Gazprom és a Novatek is indított Oroszországban, utóbbié a 2023-ra tervezett Jamal-2 LNG projekt is, amelyben a TotalEnergies 20 százalékos tulajdonos volt, de a francia vállalat kilépett a közös társaságból. A szankciók itt is műszaki nehézségeket okozhatnak, bár állítólag már az oroszok is elsajátították a technológiát. Tehát az LNG területén sem várható igazán nagy felfutás, inkább csökkenés jöhet.

Két nehéz tél

A következő két tél viszont Európának is nagyon nehéz lesz - véli az elemző. Amennyiben a felhasználást 50 milliárd köbméternél is nagyobb mértékben kellene visszafogni rövid távon, az már meglehetősen húsba vágó lenne Európa számára. Vannak olyan gázfelhasználási célok ugyanis, amelyeket nem nagyon lehet csökkenteni; ilyen például a lakossági fogyasztás, amellyel kapcsolatban lehet ugyan javasolni a takarékosságot vagy áremeléssel motiválni a háztartásokat a hőfokszabályzó lecsavarására - ahogyan ez Magyarországon is történt -, de ezek hatása nem egyértelmű. Ezzel együtt a fűtési célú gázfogyasztás visszafogása még egyértelműen tartogat lehetőséget az energiahordozóval való spórolásra, a lakossági és ipari, szolgáltató szektorbeli fogyasztók esetében egyaránt.

A meghatározott fogyasztási szint feletti drasztikus energiaár-emelés várhatóan segíteni fogja Magyarországot a gázzal való takarékoskodásban.

Pletser Tamás szerint van rá esély, hogy a lépés, illetve a magasabb rezsiszámlák hatására a körülbelül 3,3 milliárd köbméteres hazai lakossági földgázfelhasználás 3 milliárd köbméterre vagy az alá is beeshet 2023-ra. Az ipari célú felhasználás mérséklésében még szintén van lehetőség, de nagyobb fájdalom és gazdasági károk nélkül további csökkentés már csak nehezen elképzelhető; kedvezőtlen esetben, a gázhiány bedurvulása esetén azonban így is az ipar felhasználásának korlátozása lehet a megoldás, ami jelentős gazdasági visszaesést hozhat Európában.

Az időjárás szintén kulcskérdés a téli európai gázhelyzet szempontjából, ez önmagában 20-25 százalékkal tudja befolyásolni a téli gázfelhasználást, ezért Európa idén is szurkolhat annak, hogy ismét egy, az átlagnál enyhébb tele legyen. Különösen kritikus lehet a kontinenst a fűtési szezon vége felé elérő esetleges hidegbetörés, mivel eddigre az európai gáztartalékok szintje alaposan süllyed majd. Ráadásul a készletszint esésével csökken a napi kitárolási maximum is, hiába van még a tárolóban a kitárolandó mennyiség sokszorsa.

Mindkét fél érdeke, hogy ne szűnjenek meg teljesen a szállítások

Pletser Tamás több okból is arra számít, hogy Oroszország nem fogja teljesen leállítani az EU-ba irányuló gázszállítást.

Egy ilyen lépést követően a Kreml kezében lényegében nem maradna adu, az EU-t zsaroló potenciálja pedig megszűnne.

Az elemző osztja Deák András véleményét is arra vonatkozóan, hogy egy ilyen lépés esetén Oroszország még inkább a bűnbak szerepébe kerülne, ami azért Moszkva számára sem lenne kívánatos. A másik oldalon pedig nyilvánvalóan az Európai Unió gazdasági érdekei is azt diktálják, hogy egyelőre ne szűnjön meg teljesen az orosz gáz importja - erre utal a közösség gázszankciótól való húzódozása is. Az elemző szerint ezért nem zárható ki egy olyan eshetőség sem, hogy Németország még a vészhelyzet bekövetkezése előtt ideiglenesen engedélyezik az Északi Áramlat 2 gázvezetéket, aminek az oroszok is örülnének.

Címlapkép: Getty Images