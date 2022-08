Új fejezet nyílik a magyar haderő fejlesztésében – Mire készül a kormány az ukrajnai háború árnyékában?

Az elmúlt évek katonai konfliktusai, háborúi jelentős változásokat hoztak a Magyar Honvédség fejlesztési terveivel kapcsolatosan, Magyarország pedig a vártnál korábban, már jövőre eléri a 2%-os, GDP-arányos védelmi költségvetést, melynek számottevő része haderőfejlesztésre megy majd el. Nemrég átadásra került a gyulai Airbus-gyár, augusztusra megérkeznek a Panzerhaubitze 2000-esek, illetve átfogó katonai drónstratégiát is bemutat majd a kormány – mondta el mindezt a Portfolio-nak Maróth Gáspár, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkára. A szakember arról is beszélt, hogy a hadiipari termékek felvevőpiacában jelentős bővülés várható, a kormány várhatóan szorosabbra fogja az együttműködését a Rheinmetall-lal, illetve Magyarország érdeklődik a HIMARS, illetve az ehhez hasonló nagy hatótávolságú rakétarendszerek iránt is.

Portfolio: Az ötödik Orbán-kormányban Önt Védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkárrá nevezték ki, korábban többek közt a Védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos szerepét töltötte be. Pontosan mit jelent ez a kinevezés, miben változnak a mostani feladatai, mi az, ami marad a régi feladatok közül?

Maróth Gáspár: Amikor 2016-ban elkezdtük a haderőfejlesztést, már látszott, hogy egy teljesen új gondolati struktúrára kell ezt felépíteni. Újfajta megközelítésre, újfajta stratégiára volt szükség.

A legnagyobb kihívás mindig a szervezet új feladatokhoz való igazítása. A magyar kormány stratégiája az volt, hogy először szigetekben létrehozta az új think-tankeket, amelyek a honvédelmi- és haderőfejlesztés víziójáért, stratégia megalkotásáért feleltek. Most elérkezett az idő, hogy ismét a Honvédelmi Minisztériumba integráljunk mindent, és magát a minisztériumot is a honvédelmi- és haderőfejlesztési programhoz igazítsuk.

Szakmailag erős minisztérium nélkül nem lesz erős honvédség és nem lesz sikeres honvédelmi- és haderőfejlesztési program. Minden funkció visszakerül most az új struktúrába. A háború sok mindent megváltoztatott, és a fél éve tartó háború végét ma sem látjuk. Magyarország a béke rendezését sürgeti, és az EU-nak is ebben kellene szerepet vállalni. A nyugati fegyverszállítások azonban épp az háború elhúzódását okozzák. Mindent megelőz most, hogy Magyarország biztonságát megőrizzük és védelmi képességeinket fejlesszük.

Az ukrajnai háború nagyon sok országban, köztük Magyarországon is felgyorsította a haderőfejlesztési projekteket. Itthon a tervezettnél korábban, várhatóan jövőre elérjük már a NATO által elvárt, 2%-os GDP-arányos védelmi kiadást. Mekkora része megy el ennek a büdzsének haderőfejlesztésre, melyek most a legfontosabb fejlesztési irányok?

A jelenlegi védelmi költségvetés több, mint 40%-a megy most haderőfejlesztésre.

A NATO által elvárt, 2%-os, GDP-arányos kiadás nálunk szerencsésebb országok védelmi kiadásaira lett kiszámolva. Olyan országokra, ahol nem a nulláról kellett a haderőt újjáépíteni, hanem folyamatos technológiai csere, szinten-, karbantartás zajlott.

Az ökölszabály szerint, normális körülmények közt, békeidőben, a honvédelmi kiadások 20-30%-át kellene technológiai fejlesztésre fordítani. Miután mi egy teljesen lefegyverzett Magyar Honvédséget kell, hogy újjáépítsünk - hiszen komplett haderőnemeket szüntettek meg korábban a 2010 előtti kormányok -, ezért nálunk nagy kihívás annak a meghatározása, hogy milyen forrásokat tudunk erre a célra fordítani.

Ezért a honvédelmi költségvetésen belül jelenleg fajsúlyosabbak még a technológiai fejlesztések.

Fotó: Kaiser Ákos

Voltak olyan fejlesztési irányok, melyek fejlesztését előrébb hozta a prioritási listán az orosz-ukrán háború, míg másokat hátrébb helyezett a listán?

A harckocsikkal, harcjárművekkel kapcsolatos programunk továbbra is egy robusztus eleme a magyar haderőfejlesztésnek, de valóban vannak hatásai a tervezésre a jelenleg zajló háborúnak. Bár a mostani konfliktus kétségkívül rengeteg figyelmet kap, már az ezt megelőző háborúk cselekményeiből is levontuk a megfelelő tanulságokat.

A katonai drónképességet nem most kezdtük el tanulmányozni, hanem 2018-ban; lassan közel állunk ahhoz, hogy előálljunk egy teljesen újszerű stratégiával. Nagyon sok terméket tesztelünk, figyeljük a világban zajló fejlesztéseket. Azt látjuk, hogy bizonyos fegyvernemek fejlesztése nagyon hasonló irányba konvergál; nehéz megmondani ilyenkor, hogy melyik technológia lesz a befutó.

Nagyjából ahhoz tudom hasonlítani a helyzetet, mint amikor megjelentek az első okostelefonok a mobiltelefonok között. Akkor is több fejlesztési irány volt: volt a miniszámítógéppé alakított mobiltelefon, illetve a tabletszerűen felépített platformok. Az, hogy az utóbbi ilyen brutálisan megnyeri a technológiai versenyt, nem volt még világos a 2000-es évek elején.

Hasonló a helyzet a haditechnikával is. Az elmúlt évtizedben eleve lehetett látni egyfajta gyorsulást a haditechnikai fejlesztések terén, de az elmúlt 2-3 év során ez extrém módon felpörgött.

Ilyenkor kell mindig nagyon óvatosnak lenni, - hiszen limitáltak az erőforrásaink, főleg a pénzügyi erőforrásaink -, hogy valóban olyan fejlesztési irányokba fektessünk, amelyek hosszú távon is meghatározók lesznek a hadiiparban.

A stratégia hamarosan kész, ezekben a szegmensekben ma már sokkal pontosabban látjuk a trendeket, mint akár néhány évvel korábban.

A Rheinmetall - Magyarország egyik legfontosabb hadiipari partnere -, tavalyi üzleti év eredményeit bemutató jelentésében szerepelt az, hogy a magyar kormány érdeklődik a vállalat drónjai, a HERO-család iránt. Lehet tudni, hogy ez a beszerzés hogy áll most? Emellett mit lehet tudni a felderítő/csapásmérő drónok beszerzéséről?

A szigorú tőzsdei szabályok miatt a cégeknek folyamatosan informálniuk kell a részvényeseket, ezzel a ténnyel nekünk kényszerűen együtt kell élnünk. Sajnos felesleges kombinációkra adnak lehetőséget ezek a napvilágra kerülő információk, de tény és való, hogy az említett cég sok fejlesztését vizsgáljuk folyamatosan.

Ha már a drónokról van szó: ezek a termékek gyakran egymással teljesen összehasonlíthatatlanok, úgy, mint az alma és a körte. Teljesen más funkcionalitással, képességekkel működnek, teljesen más feladatrendszerek kivitelezésére hozták őket létre.

De, mint mondtam: hamarosan elő fogunk állni egy egységes fejlesztési koncepcióval.

Az ominózus jelentésből kiderül az is, hogy folyamatban van – ha minden igaz, a 4iG-vel közösen - , a Magyar Honvédség harctéri képességeinek digitalizációja, beleértve a gyalogsági alakulatok és gyalogsági irányítási rendszerek digitalizációját. Ez mit jelent pontosan? Milyen képességre fog így szert tenni például egy rohamlövész vagy egy lövészraj?

A fejlesztésben harmadik partnerként a HM EI Zrt. is részt vesz, amely a honvédelmi ágazat legnagyobb állami cége. A vállalat főleg elektronikai és IT-rendszerek fejlesztésében rendelkezik számottevő erőforrásokkal.

Ugyanakkor a katonák digitális rendszerének fejlesztését megelőzi az alapfelszerelés teljessé tétele, ebben a projektben a magyar kormány az elmúlt héten döntött. Így ezt a programot 2023-ig be is fejezzük.

A katonának a szükséges és elégséges információ biztosítása egy adott pillanatban életfontosságú a feladata megfelelő végrehajtásához.

Fölösleges és szükségtelen adatokkal való terhelése nagymértékben csökkenti a hatékonyságát és veszélyezteti az életben maradását.

Ezt azért emelem ki, mert az elmúlt időszakban a világban voltak olyan fejlesztések, kifejezetten a Digitális Katona Programhoz köthetően, melyek zsákutcának bizonyultak. Bár rendkívül jól néztek ki, sci-fi filmekbe illő rendszerek voltak, a napi tesztelések során világossá vált, hogy teljesen felesleges információhalmazzal terhelték a katonákat. A mi felelősségünk, hogy a digitális világ túlburjánzásaiból a lehető legfunkcionálisabb-hatékonyabb rendszert biztosítsuk a fiúk és lányok számára. Ebben a projektben is közel állunk a stratégiai fejlesztési irányok kijelöléséhez.

A Rheinmetall ezen kívül is több érdekes fegyverkoncepciót bemutatott az elmúlt hetekben, hónapokban. Ilyen például a KF51 Panther, a Lynx 120, a Ragnarök-aknavető, vagy az SSW40 sorozat-gránátvető. Vártható, hogy magyar vállalatok is bekapcsolódnak ezen rendszerek fejlesztésébe, esetleg az, hogy ezek az eszközök a Magyar Honvédségen belül is rendszeresítésre kerülnek?

Nem titok, hogy a Rheinmetall-lal kapcsolatosan minden új fejlesztésüket vizsgáljuk, és közülük nem egyben részt is veszünk. Ez utóbbiak nyilvánvalóan a Magyar Honvédségnél is rendszeresítésre fognak kerülni.

Elérkeztünk a haderőfejlesztés új fázisához. Ez a fázis kevésbé látványos: összegezzük a tapasztalatainkat az elmúlt évekből, összegezzük a tudást a világban zajló háborús eseményeiből és ennek a tükrében egy újfajta haderőtervezési struktúrát építünk fel, melynek része lesz egy újfajta haditechnika-fejlesztési program is.

A világ olyan gyorsan változik, hogy nem érdemes bebetonozott, tízéves programokban gondolkodni. Sokkal rugalmasabb, gyakrabban felülvizsgált, finomhangolt tervezést kell tudnunk összerakni.

Maróth úr még február közepén megtekintett az Egyesült Államokban nagy hatótávolságú rakétarendszert. Akkor arról találgattunk, hogy ez egy ATACMS-konténerrel felszerelt HIMARS lehet, ennek is valamilyen kísérleti prototípusa. Mit kell tudni erről a rendszerről, hogy állnak a beszerzésével kapcsolatos tárgyalások?

A haderőfejlesztésnek nagyon lényeges eleme a megfelelő piackutatás. Ennek során egyrészt a szövetséges haderőktől is rengeteg információt kapunk, másrészt a világ hadiipari cégeitől is közvetlenül informálódunk.

Nem ez az egyetlen rendszer a világban, ami ilyen képességgel rendelkezik, de kíváncsiak voltunk, hogy milyen irányba fejlesztik az egyes rendszereket, azok milyen képességekkel fognak rendelkezni a közeljövőben.

Az elmúlt napokban, bár szomorúan, de látjuk a fent említett rendszer éles használatát, annak minden előnyével és hátrányával együtt.

Június közepén kirakott a Magyar Honvédség Facebook-oldalára egy fotót egy magyar nemzeti színekben tündöklő, élethű nagyságú, 8x8-as harcjármű-makettről. Ha minden igaz, a harcjármű 2028 körül kerül sorozatgyártásra, a kaposvári üzemben, ahol első körben Gidrán 4x4-esek kerülnek majd összeállításra. Mit lehet tudni a 8x8-as képességeiről, melyek a fontosabb fejlesztési irányok?

Igen, ez a Zalaegerszeg-Kaposvár tengelyen fejlesztendő, új generációs 8x8-as gyalogsági harcjármű. A fejlesztés hosszú folyamat, de nem olyan hosszú, mint azt első nekifutásra gondolnánk.

A kiállított darabot valóban makettnek hívják. A cég hamarosan kész lesz a fejlesztéssel, és akkor már a működőképes prototípust lehet majd megtekinteni. Ezért is volt elzárt területen kiállítva Párizsban.

Ismerve a fejlesztési programot, meggyőződésem, hogy a világ egyik vezető harcjárműve lesz kategóriájában.

Fotó: Kaiser Ákos

Az ukrán fegyveres erők nyugati támogatói az elmúlt hetekben számos olyan fegyverrendszer leszállítását is bejelentették, melyeket többek közt Magyarország is rendszeresíteni tervez vagy rendszeresített, ilyen a Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarack, a NASAMS légvédelmi rakétarendszer, illetve felmerült Washingtonban még a Gripen-vadászgépek leszállítása is. Van annak kockázata, hogy ezek a fegyverrendszerek illetéktelen kezekben, netán egy orosz katonai laborban kötnek ki? Hogyan tudják a NATO-országok ennek a kockázatát csökkenteni?

Van és sehogy.

Nagy kockázata van, valóban, a szakértői megbeszéléseken időnként ezt mi is fel szoktuk vetni. Az egyetértő bólogatásokon túl eddig valós stratégiai megoldást nem láttam ennek a problémák az orvoslására.

Hiszen egyetlen NATO-tagállam sem tud semmit tenni ez ellen a folyamat ellen, mivel a NATO és annak tagországai nem részesei ennek a háborús konfliktusnak, így nincsenek is jelen a hadszíntéren.

A háború miatt számottevő haderő-fejlesztési projekteket indítanak az európai országok, a magyar hadiipar kiépítésének egyik célja pedig az export. Van már hivatalos becslés arról, hogy mennyire ugorhat meg az exportpotenciál a magyar hadiipari termékek esetleges piacain?

A magyar hadiipar még nem termel, bár a múlt héten a gyulai (Airbus) gyárat használatba adtuk az Airbus Helicopters Hungary számára.

Összességében elmondható, hogy a várt nagy volumenű hadiipari termelés nem indult meg, hiszen jelenleg a gyárfejlesztések időszakában vagyunk.

Azt viszont, már most is világosan látjuk, hogy a haditechnikai piac nagyságrendekkel, ugrásszerűen nő, így az elkészült gyáraink is várhatóan sokkal nagyobb bevételre fognak szert tenni, mint azt eredetileg terveztük.

Ha csak gazdaságilag nézem, ez most az egyik legígéretesebb, leggyorsabban növekvő piac az egész világon.

Pontosan mit fognak gyártani a gyulai Airbus-üzemben és mikor indul meg a gyártás?

Ebben az üzemben fogják gyártani az összes, úgynevezett dinamikus alkatrészét minden egyes helikoptertípusnak. Vagyis azokat az alkatrészeket, amelyek a legnagyobb fizikai igénybevételnek vannak kitéve a repülés során.

Ezek nagyon speciális ötvözetű, technológiájú és technológiailag kezelt alkatrészek; a lelkei minden helikopternek.

Ezáltal a gyulai gyár egy valódi high-tech üzem lesz az Airbus-családon belül.

Lehet bármilyen hatással a magyar hadiipari termékek exportesélyeire az, hogy a szlovákok most nem a Lynx IFV, hanem a BAE CV90-ese mellett döntöttek?

Nem gondolom, hogy a piaci trendeket ez a döntés hosszú távon bármilyen érdemben is befolyásolná.

Ha minden igaz, korábban a nyárra volt időzítve az első Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackok leszállítása a honvédség alakulataihoz. Hogy áll most ez a folyamat? Tapasztalható csúszás és ha igen, mi okozza ezt? Volt bármilyen hatással erre a beszerzésre az ukrajnai háború?

Az ukrajnai háború eseményei egyelőre semmilyen szempontból nem érintik a gyártási folyamatokat. A Covid-járvány miatt kialakult ellátási láncokat érintő problémák is csak kisebb csúszásokat eredményeztek a német hadiiparnál.

Most augusztusban érkezik az első darab, utána folyamatosan követik azt a további eszközök.

Amikor évekkel korábban, 2018-ban megállapodtunk a gyártásban résztvevő vállalatokkal, akkor közösen meghatároztunk egy szállítási ütemtervet is. Ehhez képest néhány hónapos csúszás vagy előteljesítés teljesen megszokott ebben az iparágban. Négy évre előre, a szerződés pillanatában szinte lehetetlen napra pontosan meghatározni ezeket az időpontokat.

Az biztos, hogy a civil autóiparban nagyságrendi csúszásokat okozó világjárvány hatásai enyhébbek az általunk kötött szerződések teljesítése során.