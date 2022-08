Valamire készül Kína: brutális mennyiségű fegyver, páncélos jelent meg a Tajvani-szorosnál

Kedd reggel több Twitter bejegyzés is készült arról, hogy Peking komoly csapatösszevonásokat hajtott végre a Tajvani-szoros partján elterülő Fudzsian régióban.

Mindössze órákkal azt követően, hogy Tajvan megerősítette, Nancy Pelosi, az Egyesült Államok Képviselőházának elnöke valóban a szigetre látogat, megérkeztek az első felvételek Peking válaszáról.

There seems to be a large amount of PLA military equipment in/around the region this morning… #Fujian — The (Intel) August 2, 2022

A fenti videón kínai páncélozott szállító harcjárművek, és katonai teherautók láthatóak a Tajvannal szemközt elhelyezkedő Fudzsian régió lakott területein.

Kínai források szerint a felszerelés egy előre be nem jelentett hadgyakorlat miatt lett part menti területekre szállítva, ugyanakkor szokatlan az, hogy ezeket a járműveket lakott területen tárolják.

Almost all flights departing from the coastal region have suddenly been cancelled. #Fujian — The (Intel) August 2, 2022

Percekkel az első, csapatösszevonásokról szóló videó megjelenése után Peking törölt minden, a régióba érkező, vagy onnan induló polgári repülőjáratot.

Chinese army actively moving armored vehicles to Fujian province, where surprise exercises will begin tomorrow.Same started with Ukraine.. pic.twitter.com/7MoJOdyKEY — ZOKA (@200_zoka) July 29, 2022

További felvételek tanúskodnak arról, hogy a nagyhatalom további felszerelést, köztük harckocsikat, páncélozott szállítójárműveket, és teherautókat szállít Fudzsian régióba.

Érdemes kiemelni azt, hogy a felvételeken látható járművek jó része kétéltű, így partraszálló műveletekre kiválóan alkalmazható. Ezt megerősíti több, kínai strandolók által közzétett felvétel, melyen a járművek éppen a Tajvani szoros partján vonulnak fel.

Cikkünk közléséig sem a pekingi, sem pedig a washingtoni sajtó nem tett közzé beszámolót az eseményekről.

A mostani felvételek és a régió politikai dinamikája sajnos kísértetiesen hasonlít a február 24-ei, orosz invázió előtti eseményekhez. Mint ismert, az Ukrajna elleni invázió előtt is "be nem jelentett hadgyakorlatot" tartott Oroszország és Belarusz, amely végül az invázióban csúcsosodott ki. Természetesen lehetetlen egyértelműen megállapítani, hogy Peking ehhez hasonló akcióra készül készül, az is lehet, hogy a hasonlóságot szándékosan idézték elő, mintegy elrettentő céllal a kínai döntéshozók.

Címlapkép: kínai kétéltű harcjárművek gyakorlat közben. A címlapkép illusztráció, forrása: China Photos/Getty Images