Kifakadt Putyin katonai szakértője: brutálisan őszinte véleményt mondott az orosz haderő állapotáról

Az orosz Prisp interjút készített Ruszlan Pukov haditechnikai szakértővel, a moszkvai székhelyű Stratégiai és Technológiai Kutatóközpont igazgatójával. Pukov az orosz védelmi minisztérium jelenleg is aktív katonai tanácsadója, az interjúban azonban szomorú képet fest az orosz csapatok felszereléséről.

Pukov az interjút a légierő felszerelésének értékelésével kezdi: azt mondja, hogy az orosz fegyveres erők gyakorlatilag nem rendelkeznek ötödik generációs harci repülőgépekkel. Pukov úgy látja, hogy az orosz haderő legmodernebb vadászbombázója, a Szu-34-es egy negyedik+ generációs eszköz. Nem említi a Szu-57-es gépet, vélhetően azért, mert csak minimális darabszámban áll az orosz fegyveres erők rendelkezésére.

A szakértő arra is kitér, hogy ezenkívül nem rendelkeznek elegendő nagy pontosságú fegyverrel és modern célzóberendezéssel. Ez tovább csökkenti az ilyen típusú repülőgépek hatékonyságát, amelyek vagy arra kényszerülnek, hogy az ellenséges légvédelem hatótávjában repüljenek, vagy arra, hogy teljesen felhagyjanak a bombázással.

A szakértő az orosz harckocsikról sem volt túl jó véleménnyel: "az orosz hadsereg ma főként modernizált harmadik generációs harckocsikat használ. Még a rendelkezésre álló legmodernebb harckocsink, a T-90 is az elavult T-72-es modifikációja. Egyszerűen fogalmazva, a T-90 egy szovjet éra béli harckocsi feltuningolt változata. Ezért azt követelni tőlük, hogy sikeresen álljanak ellen a legújabb Javelin, NLAW vagy Matador páncéltörő rendszereknek, nem teljesen igazságos. Ráadásul paradox helyzet alakult ki: a Szovjetunió volt az első ország, amely feltalálta az aktív harckocsivédelmet (KAZ, orosz rövidítéssel). De egyetlen harckocsinkon sincs KAZ." Pukov úgy látja, hogy

az ukrajnai "katonai műveletek" tapasztalatai azt mutatják, hogy egy KAZ nélküli harckocsi ma már egyáltalán nem képes túlélni a harctéren.

Pukov kiemeli: a nyugati haderőkben az aktív védelem már alapvető felszerelésnek számít.

Ez olyan, mint a gladiátorharcok. Az egyik rövid karddal és pajzzsal harcol, a másik szigonnyal és hálóval. Vagyis másképp vannak felfegyverkezve. Most is ugyanez a helyzet. Az ukrán fegyveres erőknél a hadsereg nagyrészt gyalogságból és tüzérségből áll, míg a mi fegyveres erőink páncélozott járműveket használnak.

Az orosz gyalogság azonban a szakértő szerint komoly létszámhátránnyal küzd:

"Nagyon kevés a gyalogosunk. A frontvonal nagy, és a különleges műveletben részt vevő emberek nem elegendőek. Az ukránok védekező helyzetben vannak, nagy a tüzérségük, sok a gyalogosuk. Nekünk nem elegendő számú katonával kell áttörnünk a frontvonalat, sebezhető harckocsikat és gyalogsági harcjárműveket használva. Jelenleg a Donbasszban az orosz fél ezt nagy mennyiségű tüzérséggel próbálja megoldani, de, mint látható, a dolgok nagyon lassan haladnak."

A szakértő szerint a "különleges katonai művelet" megmutatta, hogy az Oroszország rendelkezésére álló légideszant csapatok nem képesek önálló manőverekre: Az alumínium BMD gyalogsági harcjárműveiket általában könnyen kilövik, és kevesebb egyéb fegyverük van, mint a gépesített lövészeknek.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az ukránok nyolc éve aktívan képzik a hadseregüket. Szinte az összes reguláris katonájuk megjárta a Donbasszt, és aktívan használták a tüzérségüket, amíg mi ezt csak korlátozott mértékben tettük meg, főleg Szíriában vagy gyakorlatok során, míg az ukránok harci helyzetben szereztek tapasztalatot. A civil drónok használatának hála jobb "helyzetfelismerő képességgel" rendelkeznek, és jobb a célmegjelölésük.

Egyszerűen fogalmazva, egy tüzérségi párbajban gyakran legyőznek minket. Általánosságban elmondható, hogy a kis drónok használata forradalmasította a tüzérség használatát. Mi tulajdonképpen lemaradtunk erről a forradalomról, és most "menetközben" kell felzárkóznunk.

A "különleges katonai művelet" ismét megerősítette azt a tézist, hogy több száz, több ezer irányítatlan lövedéket lehet kilőni, amelyek olcsók, de mindezt a teljesítményt két irányított rakéta, amelyek pontosan célba találnak, kiegyenlíti. Két rakéta, minden drágasága ellenére, több problémát old meg, mint ezernyi nem irányított rakéta. A régi, hagyományos rakéták nem okoznak jelentős károkat az ellenségnek, különösen, ha az mélyen a földbe van ásva, vagy betonbunkerekben rejtőzik. Ez egy újabb megerősítése a nagy pontosságú fegyverek diadalának.

Az orosz csapatok lakott területeken történő előrenyomulását Pukov így értékelte:

"Tulajdonképpen az első világháborús módszerek nem működnek, különösen, ha nincs gyalogsági fölényed az ellenséggel szemben. A modern felderítő eszközök (beleértve a pilóta nélkülieket is) kombinációja nagyszámú nagy tüzérséggel megoldhatná a problémát - de nekünk éppen ez hiányzik. Egyszerűen nincs elég csapatunk ahhoz, hogy még egy irányban hatékonyan előrenyomuljunk."

A szakértő külön kitért az Ukrajnába szállított nyugati tüzérségi eszközökre is:

"A helyzet az, hogy a szovjet fegyverek, amelyeket most Oroszország és Ukrajna is használ, legyen szó akár tarackokról, akár sorozatvetőktől, néhány kivételtől eltekintve, nem lőnek el 20-25 kilométernél messzebbre. Ráadásul nekünk rengeteg 122 mm-es tarackunk van, amelyek általában csak 13 kilométerre tüzelnek. A modern nyugati tüzérség nagyobb hatótávolságú - elsősorban a 155 mm-es tarackokról beszélünk - ezek hatótávolsága akár 40-41 kilométer is lehet. A Szovjetunió és Oroszország lemaradásának problémája a tüzérségi tűz hatótávolságában sajnos már a nyolcvanas évek óta nyilvánvaló. Bár egyelőre a nyugati felszerelés homeopátiás dózisokban kerül az ukrán fegyveres erők kezébe, de a készletek egyre nőnek."

Ennek megfelelően egy tüzérségi párbaj során az ukrán rendszerek képesek lesznek megsemmisíteni az ütegeinket, az orosz tüzérség lőtávja azonban nem teszi lehetővé az ellentámadást. A helyzetet tovább súlyosbítják az amerikaiak által szállított HIMARS sorozatvetők: ezek 80 kilométerre is ellőnek.

Puklov az orosz légierő teljesítményét röviden így értékelte:

Egyszerűen fogalmazva, nincs légi fölényünk. A modern nyugati közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerek Ukrajnába történő szállításának megkezdése tovább súlyosbíthatja ezt a problémát.

A szakértő érdekes módon dicsérte az ukrán csapatokat is: "Az ukránok nagyon gyorsan tanulnak, elég tehetséges harcosoknak bizonyultak. Nyár végére szerintem drámaivá válhat a helyzet a frontokon. Ráadásul [Oroszországban] nincs mozgósítás, valójában békeidőben lévő hadsereggel harcolunk. Náluk [az ukránoknál] pedig már a negyedik mozgósítási hullám zajlik, tehát emberhiány nincs. Egy bizonyos ponton bekövetkezhet egy holtpont, mint a koreai háborúban 1951-től, és a hadseregünk egyszerűen megreked, és nem lesz képes továbblépni, atomfegyvert pedig nem fogunk bevetni."

Puklov az interjú során megcáfolta azokat az állításokat, melyek szerint az ukránok gyorsan elvesztenék a nyugatról érkezett fegyvereket:

Ezeket a kijelentéseket talkshow-kban szokták hangoztatni.

Igen, látunk olyan képeket, amelyeken az ukrán "Volkssturm" (Volkssturm: német második világháborús félkatonai szervezet) valahol Lvivben Maxim vagy Degtyarev géppuskákkal van felfegyverkezve. De azok az egységek, amelyek a fronton harcolnak, jól el vannak látva. Van tartalékos hadtestük, és ha kell, az ukrán fegyveres erők ellentámadásra is képesek."

VALÓJÁBAN AZ ELLENSÉG ALÁBECSÜLÉSE KEGYETLEN TRÉFÁT ŰZÖTT VELÜNK.

A szakértő értékelte a nyugati hadiipar állapotát is:

A NATO tagállamaiban szolgálatban lévő fegyverek és felszerelések összlétszáma nagyon nagy, és sokszorosa a miénknek, ráadásul nagyrészt modernebb is.

Címlapkép: Orosz T-90-es harckocsik és 2S19-es önjáró lövegek díszszemlén. A címlapkép illusztráció, forrása: Sasha Mordovets/Getty Images