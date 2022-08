Videó: ismét Oroszország területét támadta Ukrajna

A felvételeken az látható, amint egy történik az antenna lábánál, amely néhány másodperc elteltével kidől. A rádióállomás Oroszország területén, az ukrán határtól mintegy tíz kilométerre található.

A felvételek alapján nem kizárt, hogy ismét egy amerikai gyártmányú Switchblade öngyilkos drón repült orosz légtérbe, az aránylag kis méretű eszközt ugyanis nehezen fogja be az orosz légvédelem.

A kamikaze drone of the Armed Forces of Ukraine destroys a communication tower on the territory of the Russian Federation close to the border with Ukraine. pic.twitter.com/e6zto4FZSc