Magyarország is bevásárol a világsztár Bayraktar harci drónokból? Nézzük, mi van a nagy bejelentés hátterében

Fontolgatja a magyar kormány, hogy az Ukrajnában nagy sikert arató, török gyártmányú Bayraktar TB2-esekből is bevásárol – derül ki egy interjúból, melyet Palkovics László technológiai- és ipari miniszter a török Anadolu Agency nemzetközi lapjának adott. Bár sokakat meglepett a kijelentés, úgy tudjuk, a magyar kormány egyéb típusok mellett régóta vizsgálja már a TB2-eseket is, az érdeklődés ráadásul bőven megelőzi az ukrajnai háborút. A TB2-esek mellett erős esélyes még a honvédség csapásmérő drónjának szerepkörére a Vestel / Lentatek Karayel drónja is, de az is lehet, hogy ezeknél újabb típus mellett döntenek majd az illetékesek. Hamarosan várhatóan átfogó drónstratégiával áll elő a kormány, melyből kiderül, milyen típusú lesz majd Magyarország első saját csapásmérő dróncsaládja. Az is valószínű, hogy nem csupán csapásmérő drónokat kapnak majd a magyar katonák, hanem lesznek majd "kamikaze" drónok is, jó eséllyel a Rheinmetall jóvoltából. Palkovics László energetikai és közlekedési témájú fontos üzeneteit egy másik cikkben írtuk meg.

Olcsóbb és hatékonyabb technológia, mint mások

– válaszolta Palkovics László technológiai- és ipari miniszter az Anadolu riporterének kérdésére, melyben azt firtatták, hogy érdeklődik-e a magyar kormány a Baykar vállalat Bayraktar TB2-es drónjainak beszerzése iránt.

Bár a bejelentés sokakat meglepetésként ért, a Portfolio már a 2020 végi Hegyi-Karabah konfliktus után írt arról, hogy a Bayraktar TB2 egyike a lehetséges csapásmérő dróntípusoknak, melyeket a magyar kormány vizsgál.

Úgy tudjuk, még jóval az ukrajnai háború előtt, a Hegyi-Karabah konfliktus során az Azerbajdzsán által használt török és izraeli drónok kiváló teljesítménye miatt a csapásmérő, felderítő és kamikaze / öngyilkos drónok (loitering munition) piackutatása is felgyorsult Magyarországon, de amúgy a döntéshozók már 2017 óta vizsgálják a lehetséges beszerzési irányokat.

Palkovics László bejelentése azért volt érdekes, mert 2021 közepére nagyon úgy tűnt, hogy a kormány már meg is hozta a döntést legalább a csapásmérő drónok beszerzése kapcsán, hiszen a nyáron megrendezett kecskeméti repülőnapon kirakatban szerepelt a Lentatek (korábban Vestel) vállalat Karayel csapásmérő drónja sok olyan eszköz mellett, melyek beszerzéséről már döntött a kormány, például a Gidrán / Ejder Yalcin és a Nomád / NMS 4x4-esek és az ezekhez tartozó RCWS-rendszerek.

Karayel drón a HT Division standjában, Kecskeméten. Fotó: Portfolio

A török-magyar hadiipari együttműködésben kulcsfontosságú szerepet játszó HT Division Zrt. képviselői ekkor a Portfolio-nak még csak azt sem erősítették meg, hogy egyáltalán tárgyalnak a magyar kormánnyal a Karayel beszerzéséről, de azt mondták: ezt a terméket valószínűleg fel fogják kínálni nekik. Aztán az ősszel az LHSN spotterei kiszúrták, hogy a Karayel drónnal tesztrepülést is végrehajtottak Magyarországon. Igencsak úgy tűnt, hogy ha nincs is döntés a Karayel beszerzéséről, azért erős befutó a török drón a csapásmérő családon belül.

Az igazság az, hogy a magyar kormány képviselői eddigre alaposan megvizsgálták valószínűleg a Bayraktar TB2-est, a Lentatek Karayelt és jó eséllyel az IAI Heront is, amikor Maróth Gáspár, ekkor még védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztosi szerepben Izraelben járt, hogy lepapírozza a régóta várt Spike LR2-es páncéltörő rakétarendszerek beszerzését.

Ha erős befutó is volt a tavalyi év végére a Karayel, azért ha mást nem is, egy újabb vizsgálatot kapott a Baykar cégportfóliója a TB2-esek kiváló teljesítménye miatt Ukrajnában a magyar döntéshozók részéről is, de ahogy a vállalat vezetése fogalmazott:

most a fél világ sorban áll náluk, hogy TB2-eseket vásároljon.

Ismerve a korábbi magyar haderőfejlesztési terveket, a végleges döntést majd az alapján hozzák meg az illetékesek, hogy

ár / érték arányban melyik drón a jobb (és ezen a téren erősen a török drónok felé billen a mérleg nyelve, szemben például az izraeliekkel, nem is beszélve az amerikaiakról),

melyik drón a jobb (és ezen a téren erősen a török drónok felé billen a mérleg nyelve, szemben például az izraeliekkel, nem is beszélve az amerikaiakról), melyik vállalat lesz hajlandó ipari kapacitást, akár gyártóüzemet Magyarországra telepíteni,

melyik drón iránt a legnagyobb a potenciális nemzetközi érdeklődés, így exportképesség (ez akárhogy is nézzük, most a Bayraktar TB2),

(ez akárhogy is nézzük, most a Bayraktar TB2), melyik dróncsalád mutatja a leghosszabb életciklust, legnagyobb fejleszthetőségi lehetőséget.

Elképzelhető, hogy a magyar döntéshozók már egyáltalán nem is a Bayraktar TB2-es beszerzéséről tárgyalnak, hanem a Baykar cég valamelyik újabb típusát szemelték ki, például a TB3-ast és / vagy a Bayraktar Akinci nagy hatótávolságú harci drónt.

A TB3-as egyik fő képessége az lesz, hogy nagyon kis méretű kifutópályáról is fel tud majd szállni. Fotó: Baykar Tech

Erre aztán lehet, hogy a Lentatek lapot húz, ugyanis ha felmegyünk a honlapjukra, jól látszik rajta, hogy a Karayellel nem áll meg a csapásmérő drónok fejlesztése: van egy nem kattintható, „Coming soon” rész is, ahol jól látszik, hogy már tervben van a következő dróngeneráció fejlesztése.

Könnyen lehet, hogy a magyar döntéshozók megvárják, hogy mi sül ki a TB3 és a Lentatek „Coming Soon” projektjeiből, aztán lesz csak végleges döntés a beszerzésről.

Csapásmérő drónok mellett nem mellesleg szó van még a magyar köznyelvben öngyilkos / kamikaze drónoknak nevezett, csavargó bombaként is fordított loitering munitionök beszerzéséről is.

Valószínűleg sokáig ezen a téren is erős befutó volt az izraeli IAI a Harpy, Harop, Rotem drónokkal, de aztán jött egy Rheinmetall által publikált tőzsdei jelentés, melyből kiderült: a magyar kormány 250 millió dolláros tételben érdeklődik a német hadiipari vállalat HERO dróncsaládja iránt.

A Rheinmetall nagyon fontos hadiipari partnere Magyarországnak (talán most a legfontosabb): várhatóan gyártanak majd itthon páncélozott járműveket, radarrendszereket, légvédelmi rendszereket és nagy kaliberű lőszereket is. Bár a HERO-család beszerzése még nincs (nyilvánosan) lepapírozva, a Rheinmetall és a magyar kormány erős szinergiájából következtetve szinte biztos befutó a német cég dróncsaládja. Már csak azért is lehet erre reálisan következtetni, mert a HERO-család integrálva van a Lynx gyalogsági harcjárműre és vélhetően azokra az elsősorban gyalogsági célú digitális rendszerekre is, melyet a Rheinmetall a 4iG-vel közösen fejleszt.

Lynx harcjármű HERO loitering munition indítóval. Fotó: Rheinmetall

Mindez persze egyelőre csak erős spekuláció. Maróth Gáspár a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkára nemrég elmondta a Portfolio-nak: hamarosan nyilvános lesz Magyarország drónstratégiája, melyből kiderül majd konkrétan az, hogy milyen célt milyen dróntípus tölt majd be. A fejlesztési irányok ismertek, az csak a kérdés, hogy konkrétan miből, mennyit tervez vásárolni majd a magyar kormány, illetve hol lesznek majd a gyárak.

Címlapkép: Ukrinform/Future Publishing