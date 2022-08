Íme Putyin féltve őrzött mesterműve, melyet Ukrajna hirtelen minden eszközzel le akar rombolni

A háború eleje óta több-kevesebb komolysággal rendszeresen értekeznek Kijevhez köthető véleményvezérek és döntéshozók arról, hogy kulcsfontosságú sikert jelentene Ukrajnának a háborúban, ha sikerülne megtámadni, esetleg megsemmisíteni a Krími hidat, azt az építményt, amely összeköti a Krím-félszigetet Oroszországgal. A híd egyfajta presztízsprojekt és szimbólum egyszerre, hiszen azután épült, hogy Oroszország annektálta a területet Ukrajnától és Vlagyimir Putyin elnök avatta fel azzal, hogy egy teherautó-konvoj élén áthaladt rajta. Most, hogy vélhetően Ukrajna folyamatosan támadja a Krím-félszigetet, ismét fölerősödtek azok a hangok, melyek a híd megsemmisítését követelik, netán még reálisnak is tartják, ha sikerül egy ilyen támadás kivitelezése.

Célpont: a Krími híd?

Az elmúlt bő egy hét során több robbanás is történt az Oroszország által 2014 óta megszállva tartott Krím-félsziget területén. A Novofedorivka térségében működő Szaki légibázis szinte teljesen megsemmisült augusztus 9-én, augusztus 15-én pedig egy lőszerraktár is felrobbant Dzsankoj térségében. Arról is voltak hírek, hogy a Gvardeszkoje katonai repteret is támadás érte, de ez téves információnak bizonyult.

Hivatalosan Ukrajna nem ismerte még el, hogy ők követték volna el ezeket a támadásokat, de nem hivatalos csatornákon keresztül, főleg amerikai és brit lapoknak, folyamatosan beszélnek ukrán tisztségviselők arról, hogy ők lövik a Krím területét, különleges egységek és / vagy nagy hatótávolságú rakétarendszerek bevetésével. Egyes ukrán tisztségviselők arról is nyilatkoztak, hogy mindez egy nagyobb támadás előkészülete, melynek célja Herszon, majd a Krím visszaszerzése. Erre a célra Zelenszkij elnök nemrég munkacsoportot is alakított.

Bár a Krím önmagában is érzékeny területnek számít az oroszok szemében, hiszen Dimitrij Medvegyev ex-elnök nemrég még atomcsapást helyezett kilátásba, ha a Krímet támadás éri, van egy olyan objektum a térségben, amely kifejezetten, nagyon érzékeny a Kreml felsővezetésének mind logisztikai, mind stratégiai, mind presztízs szempontból, ez pedig a Kecsi-szoroson épült Krími híd.

A Krími híd Google Mapsen.

Oroszország 2016-tól 2018-ig dolgozott azon, hogy összekösse a 2014-ben annektált Krím-félszigetet Oroszország szárazföldi részével, a projekt eredménye Európa leghosszabb hídja lett, a Kercsi-szoroson áthaladó, 19 kilométer hosszú Krími híd. Jól mutatja az építmény szignifikanciáját, hogy a híd felavatását maga Vlagyimir Putyin elnök végezte, aki egy teherautó-konvoj élén haladt át a hídon Oroszország felől a Krím felé. A négysávos gépjármű-forgalomra alkalmas pályán és két vasúti sínen az oroszok civil járművek mellett katonai eszközöket is szállítanak.

Ukrajnához köthető források a háború kezdete óta beszélnek arról, hogy a hidat annak stratégiai szignifikanciája és szimbolikus jellege miatt meg kell semmisíteni. Legutóbb Mihailio Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója mondta azt, hogy

az illegálisan épült, katonai célokra használt objektumot meg kell semmisíteni.

Kilőhető egyáltalán a híd?

A Krími híd távolról. Forrás: Getty Images

A Krímet ért, vélhetően ukrán támadások azt az üzenetet küldik Oroszországnak, hogy a Krím-félsziget sem sérthetetlen, reálisan tartania kell az orosz haderőnek egy esetleges támadástól annak ellenére, hogy az ukrán csapatok több mint 200 kilométerre tartózkodnak jelenleg a térségtől. A Krími hidat érő közvetlen fenyegetések miatt pedig arra is gondolnia kell Moszkvának, hogy hárítanak el egy esetleges támadást a létesítmény ellen.

Ami kifejezetten nehéz célponttá teszi a Krími hidat az ukránok számára az, hogy az építmény a félsziget keleti részén található, tehát 380 kilométerre van a Herszon térségében állomásozó ukrán csapatoktól és 310 kilométerre a Nikopol térségében állomásozó katonáktól.

Vagyis, ha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy az Egyesült Államok titokban nagy hatótávolságú ATACMS-rakétaindítókat küldött Ukrajnának, valószínűleg még ez sem lesz elég ahhoz, hogy az ukránok reálisan tudják támadni a Krími hidat, mivel ez kívül esik a rakétarendszer lőtávolságán.

Érdemes vizsgálni a szabotázs lehetőségét is. A tengeri út ki van zárva, hiszen Ukrajna elvesztette a háború szakaszán a hozzáférését az Azovi-tengerhez, az orosz Fekete-tengeri flotta pedig tüzetes ellenőrzés nélkül nem enged egyetlen egy vízi járművet sem közel a létesítményhez.

A szárazföldi opcióval kapcsolatosan annyit fontos látni, hogy az orosz fegyveres erők átvizsgálnak minden egyes járművet, amely át akar hatolni a hídon, de a Krímet ért támadások óta teljesen le is zárták a létesítményt a civil járműforgalom előtt. Tehát, ha csak nem tudnak az ukránok valamilyen csodával határos módon átjuttatni a teljes Krímen titokban egy fegyveres szabotőr csapatot, amely le tudja küzdeni a hidat védő orosz katonákat, a szabotázs sem reális opció.

Felmerülhet még egy esetleges légitámadás esélye is. Ez is egy olyan opció, amelyet csodával határos lenne kivitelezni, hiszen egy ukrán katonai repülőgépnek át kellene repülnie az oroszok által ellenőrzött Krímen vagy azovi kikötőkön vagy éppen Fekete-tengeren. Bár az orosz légvédelem teljesítménye olyan silány volt az utóbbi napokban, hogy még mém is készült belőle egy meghökkent oroszpárti kommentelő „what air defence doing (sic!)” reakciójából, talán feltételehető, hogy a Krímet ért támadások miatt jelentősen megerősítették a térség védelmét és a légvédelmi képességek készültségi szintjét is emelték.

Ha Ukrajna légi úton próbálkozik, egy drónos támadás lehet a legéletképesebb megoldás a híd megközelítésére. Meg nem erősített források szerint péntek hajnalban az orosz légvédelem le is lőtt egy ukrán drónt a híd mellett. Bár legkönnyebben egy kis méretű drón tudja megközelíteni a hidat, ez vélhetően nem tud olyan nagy mennyiségű robbanószert a területre juttatni, hogy érdemi kárt okozzon a híd struktúrájban, egy nagyobb drón pedig könnyebben észlelhető és lelőhető. Megoldás lehet még egy kisebb öngyilkos drónokból álló drónraj a híd ellen, de ez a technológia egyelőre még gyermekcipőben jár.

Összességében tehát elmondható: jelenleg a Krími híd igencsak kívül esik minden olyan ukrán katonai képesség hatósugarán, mellyel reálisan kárt lehetne okozni a szimbolikus és stratégiai fontosságú építményben.

Egyedül akkor lehetne beszélni egy esetlegesen sikeres támadásról, ha az ukránok valóban vissza tudnák venni Herszont, ahogy ezt már hónapok óta ígérgetik, vagy Melitopolig tudnának nyomulni egy Zaporizzsja város felől indított támadással – utóbbiról azonban még csak szó sincs egyelőre.

Ez tényleg komoly pofon lenne

A Krími híd építési munkálatai. Forrás: Getty Images

Ha valamiért mégis sikerülne használhatatlanná tenni a Krími hidat (melyre, ahogy írtunk, jelenleg nem nagyon mutatkozik reális esély), az komoly stratégiai győzelem lenne Ukrajna számára.

Ezzel ugyanis:

elvágnák a legfontosabb szárazföldi összekötő-útvonalat Oroszország és a Krím közt,

megnehezítenék a térségbe, illetve az ukrajnai déli frontra érkező katonai utánpótlás útvonalát,

lerombolnák az Orosz Föderáció 2010-es években elért legnagyobb geopolitikai sikerének, a Krím annexiójának jelképét,

valószínűleg tömegpánikot robbantanának ki a félszigeten.

Az utóbbi tényező előjelei már most is látszanak: ukrán források szerint csupán szerdán 38 297 civil gépjármű próbált áthaladni a hídon Oroszország irányába. Az is látszik, hogy a strandokon kialakított pihenőhelyek forgalma jelentősen visszaesett a közösségi médiába feltöltött videók alapján. Nyilván, minél több támadás éri a Krímet, annál többen akarnak majd menekülni, ha pedig nem lesz híd, ami Oroszországba vezet, ez jelentősen komplikáltabbá válik majd a mostaninál.

Az is nagy kérdés, hogy mit szól majd a Kreml, ha az ukránok megtámadják a Krími hidat. Az már világossá vált, hogy Medvegyev fenyegetései ellenére nem lesz Ukrajna leatomozva, ha a Krímet megtámadja és akkor sem, ha Oroszország nemzetközileg elismert területeit támadja amerikai fegyverekkel. Eddig mind Kijev, mind Moszkva próbálta az ilyen támadásokat elmaszatolni és nem túl nagy feneket keríteni a dolognak. Ebből az látszik, hogy Moszkva sem akar még jobban eszkalálni, de Kijev sem akarja még jobban magára haragítani az oroszokat és elérni a tömegpusztító fegyverek bevetését, mellyel Oroszország rendelkezik jelenleg a legnagyobb számban az egész világon.

Ha meg is támadják az ukránok a hidat, sokat jelent majd Oroszország válaszának szempontjából, hogy pontosan milyen fegyvert használnak. Ha látványos, deklarált akció lesz, például egy nagy hatótávolságú rakétarendszerrel és Kijev büszkén veri a mellkasát a sikerre, lehet, hogy eszkalálni fog Oroszország. Ha valamilyen limitált csapás lesz, ezt eddig úgy tűnik, sikeresen rá tudják kenni az oroszok vélt vagy valós iszlamistákra.

Címlapkép: Russian Presidential Press and Information Office / Handout/Anadolu Agency/Getty Images