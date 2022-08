Két szék közé a földre - Nagyhatalmi státusz helyett bukás vár Erdoganra?

A Redzsep Tajjip Erdogan török elnök által, az elmúlt években tanúsított rendkívül asszertív külpolitika rendeltetése valószínűleg a régióban tapasztalható geopolitikai vákuum betöltése, lépéseivel azonban elképzelhető, hogy mind kül-, mind pedig belföldön eltaszítja magától támogatóit. Részletes elemzés készült arról, milyen hatással lehetnek Törökország külpolitikai lépései az állam gyengélkedő gazdaságára, illetve arról, hogy ezek az események hogyan befolyásolhatják török államfő politikai karrierjét, akinek jövőre ismét meg kell győznie a választókat alkalmasságáról.

Példátlan fejlődés

A ma ismert Török Köztársaság 1923-ban jött létre. Alapítója, Musztafa Kemál török katonatiszt a 20. század első évtizedeinek hattyútánca, valamint az első világháború keserű tapasztalatai alapján elhatározta, hogy hazájának szakítania kell az oszmán múlttal, az államapparátust szekularizálni szükséges, a külpolitikai partnereket pedig a nyugati világban szükséges megtalálni.

Az általa „béke otthon, béke a világban” elvként emlegetett elképzelés szerint a nemzetközi színtéren megjelenő problémák könnyen átgyűrűzhetnek egy-egy ország belpolitikájába, így a nemzeteknek saját belpolitikai stabilitásuk érdekében segíteniük kell egymást.

Államépítő tevékenységéért Kemál 1934-ben megkapta a török törvényhozástól az „Atatürk” azaz Minden Törökök Atyja nevet. Atatürk 1938-ban bekövetkezett halálát követően a „Kemálizmus” hosszú évtizedekre meghatározta Törökország külpolitikáját, a hidegháború lezárása azonban lehetővé tette Ankara számára azt, hogy ezen a békés állásponton annak alapelvei megtartásával komoly változtatást eszközöljön.

Musztafa Kemal Atatürk egy török propagandaplakáton. Forrás: Yok via Wikimedia Commons

A Szovjetunió összeomlása, valamint az Iraki-Iráni és az Öböl-háború olyan példátlan hatalmi vákuumot hozott létre a közel-keleti régióban, amely Törökország számára kihagyhatatlan lehetőséget kínált. 1991-ben Turgut Özal török elnök alatt Ankara lényegében teljes pálfordulást hajtott végre: eltörölték a szigorú szekularizációt, átfogó gazdasági reformokat hajtottak végre, és jelentősen meggyengítették a Törökországban tradicionálisan a politikai elitet képező katonatisztek hatalmát.

Az Özal által foganatosított változások apropóját az a felismerés adta, mely szerint hazája soha nem fog tudni igazán integrálódni az Európai Unióba, amely kizárólag a NATO-ban betöltött kulcsfontosságú szerepe miatt folytat tárgyalásokat Ankarával.

Turgut Özal volt török államfő (jobb oldalon) egy regionális vezetőnél tesz látogatást. Forrás: Wikimedia Commons

Az Özal által megkezdett, közel-keletre koncentráló politika az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) 2002-es hatalomra kerülésében csúcsosodott ki. Erdogan elnök felismerte azt, hogy az arab térség geopolitikai sajátosságai egyedülállóak Eurázsiában: minden, ami a közel keleti hatalmi harcok során megtörténik kifejti hatását Afrika északi terülteire, Európára, Belső-Ázsiára, és a Kaukázusra. A közel-keleti események befolyásolása tehát direkt módon befolyásolhatja a környező régiók politikáját is.

A stratégia

Erdogan megtartotta a Kemálizmus bizonyos alapelveit:

bármilyen agresszív lépésnek is tűnik Ankara beavatkozása Szíriában, vagy Irak északi területein, a tágabb török külpolitika alapjaiban a baráti viszonyokon kéne, hogy alapuljon.

A Geopolitical Futures elemzése szerint Erdogan olyan rugalmas és többdimenziós szövetségeket igyekszik létrehozni, amelyek elkerülik az egy domináns szövetségestől való függést, kihasználva a globális polarizációt a kapcsolatok kiegyensúlyozására. Az Ukrajna elleni orosz háború kitörése óta Ankara igyekszik a közvetítő szerepét játszani Kijev és Moszkva között, miközben mindkettőjükkel jó kapcsolatokat ápol. Törökország kialakulóban lévő külpolitikájának kontextusa a helyzet függvényében a puha és a kemény hatalom alkalmazására támaszkodik. A két útvonal pedig távolról sem olyan összeegyeztethetetlen, mint azt elsőre gondolnánk. Nézzünk néhány példát:

Az Égei-tengeren és a ciprusi kizárólagos tengeri gazdasági övezetben Görögországgal szemben Erdogan határozott tengerészeti politikát folytat, megalkuvást nem tűrő álláspontot képvisel a Kurd Demokratikus Unióval (PYD) és annak katonai összetevőjével, a Népvédelmi Egységekkel (YPG) szemben, akiket a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) kiterjesztésének tekint, függetlenül attól, hogy fő katonai szövetségese, az Egyesült Államok ezeket a lépéseket rendre hevesen ellenzi.

Jórgosz Papandréu volt görög miniszterelnök (B) és Redzsep Tajjip Erdogan török elnök (J) Athénban, 2010-ben. Forrás: Vasileios Filis via Wikimedia Commons

Erdogan azzal érvel, hogy minél függetlenebbé válik Törökország katonapolitikája, annál függetlenebbé válik a külpolitikája is. Továbbá minél több tapasztalattal rendelkeznek a török biztonsági intézmények a külföldi műveletekben, annál aktívabb lesz Törökország a külpolitikában.

Törökország új közel-keleti és kelet-mediterrán orientációja elméletben a feszültségek és válságok csillapítására és a régió országaival való kapcsolatok normalizálásának felgyorsítására összpontosít.

Oroszország és Ukrajna két rendkívül fontos üzleti partner Ankara számára, hiszen Törökország a világ harmadik legnagyobb búzaimportőre, földgázimprotjának 45 százaléka pedig Oroszországtól származik. Ebben a helyzetben érthetővé válik az, miért vállal Erdogan aktív szerepet a harcoló felek közötti közvetítéssel.

Afrika szintén a török befolyás kiterjesztésére irányuló stratégia egyik jelentős fókuszpontjává vált az AKP hatalomra kerülése óta, hiszen Erdogan 2003 óta több mint 30 afrikai országba látogatott el. Törökország igyekszik azt a benyomást kelteni, hogy egy feltörekvő ország, amely kevésbé fenyegető, mint Kína. A régi gyarmatosító hatalmaktól is elhatárolja magát azáltal, hogy az afrikaiakat megszólító harmadik világbeli együttműködési diskurzust alkalmazza. Törökország és az Afrikai Unió országai közötti kapcsolatok elképesztően fejlődtek: a kereskedelem volumene ötszörösére nőtt az elmúlt 20 évben, 43 afrikai török nagykövetség nyílt, és Isztambulból számos repülőgépjárat indul afrikai városokkal.

Erdogan török elnök Vlagyimir Putyin orosz államfővel találkozik 2015-ben. Forrás: Kreml.ru via Wikimedia Commons

Törökország a Száhel-övezetben és a szubszaharai országokban is igyekszik teret és befolyást szerezni, ügyesen alkalmazott soft power politikájával. Törökország az erős iszlám hagyományokkal rendelkező országokban a vallási tényezőre játszik, például mecsetek építését finanszírozza, ugyanakkor saját ingatag gazdaságát szem előtt tartva ódzkodik attól, hogy az afrikai régió gazdaságának fejlesztésébe túl sok forrást pumpáljon.

És a realitás

A jelenlegi közvéleménykutatások szerint Erdogan el fogja veszíteni 2023-as választásokat. A török ellenzék az első, komolyabb életjeleket még 2013-ban kezdte el mutatni, amikor is az isztambuli Taksim Gezi parki tüntetések során az AKP önkényuralma és az infláció megállításának elmulasztása ellen tiltakozott. Azóta a gazdasági helyzet romlott, és az inflációs ráták rekordmagasságot értek el.

2019-ben a kormányzó AKP az önkormányzati választások során elbukta Ankarát, Isztambult, és számos más, nagyobb várost.

A belpolitikai és gazdasági problémák mellett Törökország külpolitikai elszigeteltsége is tetőzött néhány évvel ezelőtt: a török fegyvervásárlásokat érintő fiaskó miatt az Egyesült Államok súlyos szankciókat szabott ki több török politikusra, a Hamász támogatása sokat rontott az Izraellel ápolt, korábban kifejezetten kooperatív kapcsolaton, a Muzulmán Testvériséggel fenntartott szálak pedig számos arab ország, többek között Egyiptom és Egyesült Arab Emírségek nemtetszését is kiváltották. A Földközi-tengert érintő viták a korábban is problémás török-görög kapcsolatokat rontották tovább, a migrációs hullámhoz való Ankarai hozzáállás pedig az Európai Unióval ápolt viszonyra nyomta rá a bélyegét. Mindezt akkor, amikor Ankara már-már nyílt fegyveres konfliktusba bocsátkozik Szíriával, és az Iraki kormány engedélye nélkül hajt végre katonai műveleteket Észak-Irakban.

Joe Biden amerikai és Redzsep Tajjip Erdogan török elnökök Washingtonban. Forrás: Wikimedia Commons

Erdogannak a török gazdasági recesszió megállításához pénzre és befektetésekre van szüksége, lehetőleg értékálló külföldi valutákban, melyeket a legkézenfekvőbb módon az öböl-menti olajhatalmaktól tud megszerezni.

A nehéz gazdasági helyzet arra késztette Erdogant, hogy az évek óta tartó elkeseredett ellenségeskedés után kezdeményezzen, és nyisson Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek felé. Az Egyesült Arab Emírségek 10 milliárd dolláros törökországi befektetést ígért, míg Erdogan 20 milliárd dolláros bankbetétet kért a szaúdiaktól.

Erdogan számára félő az, hogy az arab és izraeli kapcsolatok javítására tett törekvések, valamint az orosz-ukrán konfliktus során felvállalt mediátori szerep nem lesz elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa nemzetközi megítélését. Az európaiak a török államfőt tekintélyelvű, harcias, mitöbb imperialista ambíciókkal rendező vezetőnek tartják, akit megbízhatatlan, és kiszámíthatatlan.

Turgut Özal volt elnök Közép-Ázsiát tekintette Törökország fő működési területének: ha Ankara rendet tud teremteni a döntően türk népek lakta, instabil régióban, úgy jelezheti az európai hatalmak számára azt, hogy egyenlő partnerként vehet részt a nyugati államok közötti diplomáciai sakkjátékban.

A helyzet iróniája, hogy a közép-ázsiai országok közül Azerbajdzsán kivételével senki nem ápol kiemelten jó kapcsolatot Ankarával, függetlenül a közös türk gyökerektől, vagy az iszlám vallástól.

Ankara úgy kíván minden országgal jó kapcsolatot ápolni, hogy nem veszi figyelembe az ezek között az országok között fönnálló komoly érdekellentéteket, ennek következtében közel sem kizárt, hogy két szék közé fog esni. Erdogan számára a jövő évi választások hatalmas téttel bírnak: a Török Köztársaság megalapításának századik évében vagy ismételten elnöki székbe ülhet, ezzel megerősítve politikai befolyását, vagy súlyos vereséget mér rá az ellenzék, amely Törökországot a közel-keleti és belső-ázsiai színtérről ismét Európa felé kívánja terelni.

A címlapkép forrása: Alessandra Benedetti/Corbis via Getty Images