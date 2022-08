Megindult az ukrán ellentámadás, de az első órák előrehaladása meglepő jeleket mutat

Kedd reggelre megérkeztek az első, ukrán területszerzésekről szóló hírek, melyek alapján az látszik, hogy az ukrán erők a Herszontól északra található területeken sokkal mélyebben behatoltak az orosz vonalak mögé, mint a Mikolajiv és Herszon között található régióban.

A „mélységet” jelen esetben érdemes óvatosan kezelni, a háború elmúlt hónapjaiban mind az orosz, mind az ukrán előrehaladások néhány kilométert, egy két falut érintettek, ráadásul a környéken fekvő települések egy-két utcából, néhány tucat házból állnak.

military officials announced the start of the Ukrainian counteroffensive in Oblast on August 29. Ukrainian officials reported that Ukrainian forces have broken through the first line of defenses in unspecified areas. #Ukrainian