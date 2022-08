Titokban Moszkvára is veszélyes fegyvert rejtegethet Ukrajna, ezzel pedig megoldódhat a háború egyik legnagyobb rejtélye

Augusztus elején több robbanás is történt a Krím-félszigeten, egymás utáni napokban, különféle célpontok ellen, de a mai napig nem tudni, hogy pontosan mi történt az oroszok által üzemeltetett katonai objektumok térségében. Szabotázs, baleset, dzsihadisták, dróntámadás – sokféle elmélet kering, a legvalószínűbb a robbanások nyomai, illetve a félhivatalos sajtókommunikáció alapján mégis az, hogy Ukrajna hajtotta végre a támadást, valamilyen nagy hatótávolságú rakétarendszerrel. Bár többször is felmerült, hogy az Egyesült Államok titokban ATACMS-indítókat adott Ukrajnának, Washington ezt vehemensen tagadja, jóval valószínűbb, hogy az ukránok valamilyen saját fejlesztésű rendszert használtak a támadások kivitelezéséhez. A gyanú egy Grom, Hrim-2 és Szapszan néven is emlegetett, kísérleti rakétarendszerre terelődik, melynek fejlesztését legalább részben Szaúd-Arábia finanszírozta.

A mai napig megoldatlan rejtély, hogy mi robbantotta fel pontosan augusztus elején a Krímben található Novofedorivka térségében működő légibázist, illetve a Dzsankoj térségében lévő lőszerraktárat. A robbanások / robbantások hátteréről és a lehetséges elméletekről itt írtunk:

Augusztus végén a Ukraine Front Lines nevű, korábban Euromaidan PR néven működő oldal arról kezdett el információkat terjeszteni, hogy Szaúd-Arábia „visszaad” Ukrajnának egy rejtélyes, nagy hatótávolságú rakétarendszert, melyet Rijád még Kijevtől vásárolt meg a háború előtt.

The Saudis will return to Ukraine the Grim-2 missile system bought from it, which is more reliable than Iskander and fires missiles further, 700 km.That is, the missiles of the Armed Forces of Ukraine will reach moscow. pic.twitter.com/SVzqmRU7Iv — Ukraine (Front) August 22, 2022

Nagyon valószínű, hogy a hír nem igaz, hiszen nincs semmilyen fellelhető információ arról, hogy Ukrajna bármilyen nagy hatótávolságú rakétarendszert adott volna el Rijádnak.

Maga, a szóban forgó rakétarendszer, melyet az oldal csak Grim-2 néven emleget, viszont kifejezetten érdekes és legalább kísérleti szinten létezik / létezett.

A Drive haditechnikai melléklete, a War Zone nemrég részletes cikket közölt a saját fejlesztésű ukrán rakétarendszer hátteréről. Mint írják, a Juzsnoje Tervezőiroda 2003 óta dolgozik azon, hogy kifejlesszen egy olyan, kis- és közepes hatótávolságú ballisztikus rakétaindítót, melyek segítségével a szovjet gyártmányú, OTR-21 Tocska U rakétarendszereket le tudja váltani az ukrán haderő.

Ukrán Tocska-U Kijevben. Fotó: Voidwanderer via Commons

A lap azt írja, hogy a projekt több néven is ismert, ezek közül a Szapszan (vándorsólyom) valószínűleg a fejlesztési projekt fedőneve, miközben a Grom / Grim / Hrim-2 (mennydörgés) magának a rakétaszállító- és indítójárműnek (TEL) és hozzá kapcsolódó rakétarendszernek az elnevezése.

Az orosz invázió kezdetén az ukránok nagyon közel állhattak a rakétarendszer fejlesztésének véglegesítéséhez. 2016-ban már bemutatták és tesztelték a „Grom” elnevezést viselő rakétát, 2018-ban pedig nyilvánosan is felfedték a rendszerhez tartozó szállító- és indítójárművet is.

Hrim-2 rakétarendszer, 2018-as, eddig első és egyetlen nyilvános bemutatóján. Forrás: Voidwanderer via Wikimedia Commons

Azt, hogy milyen képességekkel rendelkezik, vagy kellene, hogy rendelkezzen a Hrim-2-es rakétarendszer, nem tudni pontosan. Az exportra szánt változat 280 kilométeres lőtávolsággal bír, mivel a Missile Technology Control Regime (MTCR) névre hallgató nemzetközi egyezmény 300 kilométerben limitálja a nemzetközi piacon értékesíthető rakétarendszerek maximális lőtávolságát.

Az ukrán védelmi minisztérium, 2016-os, már archivált tájékoztatása szerint viszont a rakétarendszer belföldi használatra szánt változatának lőtávolságát 500 kilométeresre tervezték, ráadásul képes lesz a rakéta iránymódosításra is, jelentősen rontva ezzel az elfogás lehetőségét.

Ez azt jelenti, hogy a rakétarendszerrel - elvileg - akár Moszkvát is célba lehetne venni Ukrajna északkeleti csücskéből.

Ismét fontos hangsúlyozni, hogy nem tudjuk, hogy az ukrán haderő rendelkezik-e akár egyetlen egy Hrim-2-es rakétarendszerrel is. Hivatalosan az ukrán fegyveres erők 2022-ben kezdték volna meg a rakétarendszer hadrendbe állítását – első körben két darab szállító- és indítójárművet, illetve az ehhez szükséges radarrendszereket, parancsnoki járműveket kapta volna meg az ukrán haderő.

A háború azonban sok mindent felülírt: az oroszok bombázni kezdték egyéb célpontok mellett az ukrán hadiipari üzemeket, kutatólaborokat, gyakorlótereket, katonai bázisokat is.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ukrán haderő teljesen leállt volna az új fegyverek fejlesztésével és rendszerbe állításával. Erre a legjobb példa a Neptun cirkálórakéta esete – mint ismert, az ukrán haderő valószínűleg ezzel a rendszerrel süllyesztette el a Moszkvát, a Fekete-tengeri hadiflotta zászlóshajóját. Hivatalosan a Neptun-rakéták csak kísérleti fázisban szolgáltak az ukrán haderőben, valószínűleg ezért is sikerült velük meglepni az orosz hadiflottát.

Hasonló a helyzet a Burevij rakéta-sorozatvetővel is, egy olyan rendszerrel, melyet az ukránok vélhetően csak 2022 végén, 2023 elején akartak rendszerbe állítani, de már dolgozik élesben a frontvonalakon.

Ha tehát a Hrim-2-es rakétarendszerek valóban közel álltak a fejlesztés végéhez (és a 2022-es rendszeresítési dátum erről árulkodik), nem kizárt, hogy ezeket a rendszereket használták az ukránok a krími célpontok támadására.

Nem is kellett, hogy a korábban belengetett, 500 kilométeres lőtávot teljesítsék ezek a rendszerek:

Odessza térségéből simán át tudnak lőni a Krímre még a 280 kilométeres lőtávolságot teljesítő változattal is.

Az, hogy mindössze egy, talán kettő támadás volt, azt jelzi, hogy vélhetően, ha rendszerbe is állították az ukránok a Hrim-2-eseket, akkor is nagyon limitált mennyiségű rakétával és indítójárművel rendelkeznek. Ez simán összhangban van a fent is említett tervekkel, melyek szerint Ukrajna mindössze két indítót tervezett rendszeresíteni 2022-re.

Végül érdemes pár szó erejéig visszatérni a cikk elején említett szaúdi szálra is. Ami tény az, hogy Szaúd-Arábia valamennyi pénzt maga is belerakott a Hrim-2-es fejlesztésébe, hiszen úgy volt, vélhetően egészen a krími krízisig, hogy Rijád lesz a rakétarendszer első, és talán egyetlen vásárlója. Jó eséllyel nagyrészt a szaúdi tőkének és ellenőrzésnek köszönhető, hogy egy ilyen költséges és körülményes fejlesztés végül valamennyi eredményt is fel tudott mutatni.

Azt nem tudni, hogy a szaúdi szponzorok tolják-e még a pénzt a Hrím / Szapszan projektbe. Jó eséllyel már egy ideje nem, hiszen, mint idén februárban kiderült, Rijád Kínával közösen indított ballisztikus rakéták fejlesztésére irányuló projektet, hivatalosan azért, mert „Irán fenyegetését akarják ellensúlyozni,” nem hivatalosan pedig jó eséllyel azért, mert a kínaiak ár / érték arányban jobb termékeket kínáltak nekik.

Bármilyen cudar dolog is elismerni, tény, hogy ez a háború, ha mást nem is, komoly lehetőséget teremt az ukrán hadiiparnak, hiszen az egész világ látja, hogy Ukrajna saját fejlesztésű termékei kifejezetten jó teljesítményt nyújtanak a frontvonalon, annak ellenére, hogy nagyrészt szovjet eszközök továbbgondolt változatait láthatjuk akcióban. A Neptun cirkálórakéták mellett láthattuk a Szkif / Sztuhna páncéltörőket is jelentős sikerrel pusztítani nemcsak az orosz harcjárműveket, hanem még a harci helikoptereket is, illetve az ukránok saját fejlesztésű BTR-4-ese is hatékonynak bizonyult könnyebben páncélozott katonai járművek ellen. Ezen kívül úgy tűnik, az ukránok saját fejlesztésű PD-2-es drónja is nehezebben detektálható a vártnál, hiszen egy ilyen eszköz követte el a támadást egy Rosztov megyében, Novosaktinszk térségében működő olajfinomító ellen, 160 kilométerre a donbaszi frontvonal mögött.

Ha bebizonyosodik, hogy Ukrajna valóban saját fejlesztésű, Hrim-2-es rakétarendszerekkel követte el a támadást a Krím ellen, ezzel komoly riválist kap mind az amerikai ATACMS-rendszer, mind pedig az orosz Iszkander a nemzetközi piacon – már ha Ukrajna hadiipari kapacitásai valóban túlélik ezt a háborút.

Címlapkép: Getty Images